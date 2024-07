Είδαμε τον Sting στο Ηρώδειο και θυμηθήκαμε τους Police, τους Animals τους War και τα εφηβικά μας χρόνια.

O πάλαι ποτέ αγαπημένος Sting ήρθε με δύο sold-out εμφανίσεις στο Ηρώδειο και μας υπενθύμισε πώς είναι να ακούς μουσική χωρίς πολλές φανφάρες.

Η περιοδεία που έφερε τον Sting ξανά στην Ελλάδα λέγεται “3.0”, δηλαδή τρία άτομα στη σκηνή, όπως τρεις ήταν και οι πρωταγωνιστές των The Police – της εμβληματικής ροκ μπάντας του που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1977, επηρεασμένη από ήχους πανκ, ρέγκε και τζαζ.

To 2018 “τρομάξαμε” λίγο με το δίδυμο Sting – Shaggy (Mr. Boombastic), σε μία βραδιά που δεν καταλάβαμε πώς ταίριαξαν αυτοί οι δύο μαζί. Μετά από αυτό το περίεργο “διάλειμμα”, ο Sting επανήλθε στο Ηρώδειο το 2021, με περισσότερο κόσμο στη σκηνή, όργανα και ενορχηστρώσεις.

Αφροδίτη Ζαγγανά

Σήμερα ο Sting έχει έναν άλλο στόχο. Μιλώντας στο BBC πριν από την έναρξη του 3.0 είχε περιγράψει ακριβώς τι θα ακούσουμε: “Αυτό το μουσικό τρίο είναι ευέλικτο. Message in a bottle, Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic: τα τραγούδια είναι αρκετά δυνατά, ώστε να μπορείς να τα αποδομήσεις μέχρι την πιο απλή γυμνή τους ουσία – και πάλι λειτουργούν. Δεν θα υπάρχουν keyboards, δεν θα υπάρχουν τραγουδιστές. Μόνο εγώ, ένας κιθαρίστας, και ένας ντράμερ.” Αυτό συνέβη…

Στο Ηρώδειο αναβίωσε τους The Police

NEWS 24/7

Στο Ηρώδειο πραγματικά δεν έπεφτε καρφίτσα το βράδυ της Παρασκευής. Το support με τη νεαρή Giordana Angi έφερε έναν αέρα από San Remo, αλλά ήταν άβολο. Το κορίτσι χάθηκε ολομόναχο στη σκηνή του Ηρωδείου, τη στιγμή που μπροστά της έμπαινε κόσμος να τακτοποιηθεί στη θέση του.

Σκεφτήκαμε (άδικα για την καλλιτέχνιδα) ότι μας προσφέρθηκε σαν ένα ευχάριστο μουσικό “ορεκτικό”, μέχρι να κάτσουμε στις θέσεις για τον Sting. Ούτε στο πιο τρελό της όνειρο να παίξει σε ένα αρχαίο θέατρο, όπως το Ηρώδειο;

Απόστολος Καλλιακμάνης

Τα φώτα χαμήλωσαν και ο Sting – κάτι κιλά ακόμα πιο αδύνατος – βγήκε στη σκηνή με τους δύο “σωματοφύλακές” του. Από τα πάνω διαζώματα μοιάζει σαν λιτός έφηβος σε ροκ συναυλία, με κοντομάνικο μπλουζάκι, μαύρο στενό παντελόνι και μποτάκια. Άνετα τον φαντάζεσαι έτσι και σε μια φυσιολατρική βόλτα στον… Αμαζόνιο.

Στα μετόπισθεν ο εκ Λουξεμβούργου ντράμερ Chris Maas – που υπήρξε καταπληκτικός σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς (με συνεργασίες με The Pierces, Maggie Rodgers και Mumford & Sons). Και στην κιθάρα ο “βιρτουόζος” Αργεντίνος κιθαρίστας Dominic Miller (έχει ηχογραφήσει με Pretenders, Phil Collins, Paul Young, Level 42). Από το 1990 ηχογραφεί και περιοδεύει με τον Sting, ενώ μαζί του έχει γράψει το “Shape of My Heart”, που φυσικά δεν έλειψε από τη συναυλία και καταχειροκροτήθηκε.

Αφροδίτη Ζαγγανά

Στην all time classic ερώτηση “είπε και τα παλιά” – που ακούμε κάθε φορά όταν μας ρωτάνε πώς περάσαμε σε μια συναυλία – η απάντηση είναι “είπε μόνο τα παλιά”.

Ακούσαμε back-to-back όλα τα διαμαντάκια του Sting: “Message in a Bottle”, “If I Ever Lose My Faith in You”, “Every Little Thing She Does Is Magic”, “Englishman in New York”, “Fields of Gold”, “ad About You”, “Desert Rose”. Στη Ρωξάνη ο κόσμος τραγούδησε δυνατά, εξάλλου σε όλη τη διάρκεια της συναυλίας ο Sting μας προέτρεπε να τον συνοδεύσουμε φωνάζοντας κάποιες φράσεις ή χειροκροτώντας ρυθμικά.

NEWS 24/7

Αφιέρωσε και ένα τραγούδι στον πατέρα του λέγοντας: “Ο πατέρας μου μου έδωσε μία και μόνη συμβουλή. Άσε το ποτάμι και πήγαινε στη θάλασσα, δες τον κόσμο και πέτυχε κάτι για τον εαυτό σου… τον απογοήτευσα βεβαίως (γέλασε).” Αν και κατά τόπους χάσαμε λίγο τα λόγια, ίσως λόγω ήχου, ο Sting ευχαρίστησε ξανά και ξανά το κοινό, φωνάζοντας “Athina” και “efxaristo”.

O Sting ανέβασε στη σκηνή τον 83χρονο Eric Burdon των the Animals

Φυσικά η έκπληξη της βραδιάς ήταν όταν στη σκηνή εμφανίστηκε η εμβληματική φιγούρα της ροκ, ο Eric Burdon. Μιλάμε για Animals, για War και για ένα αλάνι της ροκ σκηνής που ξεκίνησε σαν ένα παιδί της εργατικής τάξης στο Newcastle και εξακοντίστηκε στις κορυφές της διεθνούς μουσικής. Φίλος του Τζίμι Χέντριξ, του Τζον Λένον και συνιδρυτής των Animals τον τοποθετούν στη λίστα με του 100 τοπ τραγουδιστές όλων των εποχών.

Αφροδίτη Ζαγγανά

Σήμερα ετών 83, τραγούδησε το “Spill the Wine” (1970), την πρώτη επιτυχία των War που τους έφερε στην κορυφή του Billboard chart. Για την ιστορία, ο θρυλικός Βρετανός ροκάς, που έχουμε συνδέσει με διαχρονικές επιτυχίες, όπως τα “House of the Rising Sun” και “Don’t Let Me Be Misunderstood”, είναι “πολιτογραφημένος Έλληνας” που λέει ο λόγος, και παντρεμένος με την Ελληνίδα δικηγόρο Μαριάννα Προεστού.

Αφροδίτη Ζαγγανά

Τα εντυπωσιακά πολύχρωμα εφέ “χάραξαν” για τα καλά το μνημείο, αλλά το φινάλε με το Fragile και τον Sting στην κιθάρα είχε και πολιτικό μήνυμα (και με το μυαλό στις γαλλικές εκλογές) – μια υπενθύμιση της δύναμης της μουσικής να συνδέει ανθρώπους και πολιτισμούς, και μια σκέψη ότι είμαστε ένα βήμα μακριά από οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στον “διπλανό” μας. Τόσο εύθραυστοι είμαστε….

“That nothing comes from violence and nothing ever could

For all those born beneath an angry star

Lest we forget how fragile we are…”