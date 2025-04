Τα δέκα τραγούδια της Eurovision που γνώρισαν την απόλυτη αποθέωση από το κοινό, σαρώνοντας στο televoting του Μεγάλου Τελικού.

Η Eurovision παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα παγκοσμίως εδώ και 69 χρόνια, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο κοντά στα 165 εκατομμύρια τηλεθεατές. Το στοιχείο που της δίνει ζωή και ένταση; Η ενεργή συμμετοχή του κοινού.

Από το 2009, η ψήφος των τηλεθεατών συνυπολογίζεται ισότιμα με εκείνη των κριτικών επιτροπών, ενώ το 2016 ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων άλλαξε ριζικά: πρώτα έρχονται οι ψήφοι των επιτροπών, μία χώρα τη φορά. Κι έπειτα, η μεγάλη στιγμή, το televoting.

Loreen, η νικήτρια της Eurovision 2023 AP Photo/Martin Meissner

Εκεί, το κοινό παίρνει τον λόγο. Με μια σωρευτική ανακοίνωση, οι ψήφοι του τηλεοπτικού κοινού μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα. Να ανεβάσουν ένα outsider στην κορυφή ή να ρίξουν ένα φαβορί από το βάθρο.

Ας δούμε, λοιπόν, τα 10 τραγούδια που έγραψαν ιστορία συγκεντρώνοντας πάνω από 300 βαθμούς από το κοινό στον Τελικό. Άλλα ανέβηκαν στην κορυφή, άλλα έπεσαν πάνω στον “τοίχο” των επιτροπών και αρκέστηκαν στο Top 3 του Τελικού.

EUROVISION: ΤΑ 10 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΣΑΡΩΣΑΝ ΣΤΟ TELEVOTING

10) Eurovision 2012: Ρωσία / Buranovskiye Babushki – “Party For Everybody” (332 βαθμοί)

Οι Μπουρανόφσκιε Μπάμπουσκι, που σημαίνει “Γιαγιάδες του Μπουράνοβο” είναι το ρωσικό συγκρότημα με έδρα το Μπουράνοβο της Ουντμούρτιας, το οποίο εκπροσώπησε τη Ρωσία στη Eurovision 2012.

Έξι γιαγιάδες εκπροσώπησαν τη χώρα στον διαγωνισμό του Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με το τραγούδι “Party For Everybody” και στο τέλος της βραδιάς κατάφεραν να τερματίσουν δεύτερες, πίσω από τη Loreen.

Το συγκρότημα κατετάγη 11ο στις επιτροπές με μόλις 94 βαθμούς, ωστόσο στο κοινό σάρωσε, λαμβάνοντας 332 βαθμούς.

Η βαθμολογία τους στο televoting αποτελεί τη 10η καλύτερη συγκομιδή βαθμών όλων των εποχών.

9) Eurovision 2017: Βουλγαρία / Kristian Kostov – “Beautiful Mess” (337 βαθμοί)

Το 2017, ο Kristian Kostov εκπροσώπησε τη Βουλγαρία με το “Beautiful Mess”, όντας ο πρώτος τραγουδιστής στη Eurovision που γεννήθηκε τη δεκαετία του 2000. Ναι, ήταν ανήλικος.

Κατέλαβε την 1η θέση στον δεύτερο ημιτελικό, με 403 βαθμούς, το καλύτερο σκορ ποτέ σε οποιοδήποτε ημιτελικό.

Ο Kostov κατέληξε να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα για τη Βουλγαρία μέχρι σήμερα, τερματίζοντας στη 2η θέση με 615 βαθμούς.

Τόσο στο κοινό, όσο και στις επιτροπές, ο εκπρόσωπος της Βουλγαρίας κατέληξε στη δεύτερη θέση.

Στις επιτροπές συγκέντρωσε 278 βαθμούς, ενώ στην ψηφοφορία του κοινού 337.

8) Eurovision 2024: Κροατία / Baby Lasagna – “Rim Tim Tagi Dim” (337 βαθμοί)

Η συμμετοχή της Κροατίας στη Eurovision 2024 με τον Baby Lasagna και το τραγούδι “Rim Tim Tagi Dim” αποτέλεσε ένα από τα πιο εκρηκτικά και πολυσυζητημένα acts του διαγωνισμού. Ο τραγουδιστής, κατά κόσμον Marko Purišić, παρουσίασε ένα ιδιαίτερο μίγμα ηλεκτρονικής μουσικής, ροκ και φολκ στοιχείων, συνδυάζοντας ήχο και εικόνα με τρόπο που κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού σε όλη την Ευρώπη.

Το “Rim Tim Tagi Dim” ξεχώρισε από τον εθνικό τελικό της Κροατίας, Dora, με διαφορά, και από την πρώτη του παρουσίαση θεωρήθηκε φαβορί για νίκη. Με τον δυναμισμό του, τον έντονο ρυθμό και την χαρακτηριστική ερμηνεία του Baby Lasagna, το τραγούδι απέκτησε αμέσως φανατικούς υποστηρικτές.

Το μήνυμα του τραγουδιού, που μιλάει για την εσωτερική πάλη ενός νέου που φεύγει από την επαρχία αναζητώντας καλύτερη τύχη στην πόλη, αγγίζει μια βαθύτερη κοινωνική πραγματικότητα. Παρότι οι στίχοι φαίνονται χιουμοριστικοί ή αινιγματικοί, υποκρύπτουν ένα σχόλιο για τη νεανική ανασφάλεια και τη σύγχρονη μετανάστευση εντός ή εκτός χώρας.

Στον Τελικό της Eurovision 2024, η Κροατία τερμάτισε στη 2η θέση, λαμβάνοντας 337 βαθμούς από το televoting, τη μεγαλύτερη βαθμολογία που έχει λάβει ποτέ η χώρα από το κοινό. Ήρθε 1η στο κοινό, 3η στις επιτροπές, και κατέληξε συνολικά στη 2η θέση.

7) Eurovision 2012: Σουηδία / Loreen – “Euphoria” (343 βαθμοί)

Το “Euphoria” είναι το τραγούδι με το οποίο η Loreen εκπροσώπησε τη Σουηδία στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2012 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Στο Melodifestivalen (σουηδικός εθνικός τελικός) του ίδιου έτους, το τραγούδι αναδείχθηκε πρώτο με μεγάλη διαφορά.

Στον τελικό του διαγωνισμού, το τραγούδι κατόρθωσε να φτάσει την 1η θέση με 372 βαθμούς, λαμβάνοντας το 12άρι από 18 χώρες.

H Σουηδία έλαβε βαθμούς από 40 χώρες. Η μόνη χώρα που δεν έδωσε βαθμούς στη Loreen ήταν η Ιταλία (και η Σουηδία για ευνόητους λόγους).

Η Loreen κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση τόσο στην ψηφοφορία του κοινού (343 βαθμοί), όσο και στις επιτροπές (296 βαθμοί).

Το Euphoria θεωρείται ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα τραγούδια της Eurovision. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε (μάλλον δύσκολο), η Loreen επέστρεψε στη Eurovision 2023 με το “Tattoo” και κέρδισε ξανά.

Τόσο το “Euphoria”, όσο και το “Tattoo” σάρωσαν στα παγκόσμια charts.

6) Eurovision 2016: Ρωσία / Sergey Lazarev – “You are the only one” (361 βαθμοί)

Το “ You Are the Only One” του Sergey Lazarev εκπροσώπησε τη Ρωσία στη Eurovision 2016 και στο τέλος της βραδιάς κατέλαβε την 3η θέση, ανάμεσα σε 26 χώρες του Τελικού.

Το κομμάτι γράφτηκε από τον Philipp Kirkorov και τον Δημήτρη Κοντόπουλο, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια είχε αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Εκείνη τη χρονιά, το τραγούδι “1944” της Ουκρανίας κέρδισε στον Μεγάλο Τελικό. Προηγουμένως, η Ρωσία είχε διαμαρτυρηθεί σχετικά με τη συμμετοχή της Ουκρανίας με το συγκεκριμένο τραγούδι, υποστηρίζοντας ότι αντιβαίνει τους κανονισμούς της Eurovision, οι οποίοι απαγορεύουν «τους στίχους, τη γλώσσα ή τις χειρονομίες πολιτικού ή παρεμφερούς χαρακτήρα».

Η Ουκρανία τελικά συμμετείχε και πήρε, μάλιστα, τη νίκη.

Η Ρωσία, παρόλο που βγήκε πρώτη στο televoting, κατέλαβε μόλις την 6η θέση στις επιτροπές. Έτσι, βρέθηκε στην 3η θέση.

Συγκεκριμένα, η Ρωσία κατέλαβε την 3η θέση με 491 βαθμούς. Στις επιτροπές συγκέντρωσε 130 βαθμούς (τέσσερα 12άρια), ενώ στο televoting συγκέντρωσε 361 βαθμούς (δέκα 12άρια).

5) Eurovision 2015: Ιταλία / Il Volo – “Grande Amore” (366 βαθμοί)

Κάτι αντίστοιχο συνέβη και την προηγούμενη χρονιά, με την Ιταλία να χάνει τη νίκη λόγω των επιτροπών.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2015 πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, μετά τη νίκη της χώρας στο διαγωνισμό του 2014 με το τραγούδι “Rise Like a Phoenix” από την Conchita.

Το “Grande amore” (Μεγάλη αγάπη) ερμηνεύτηκε από το ιταλικό οπερατικό τρίο Il Volo και γράφτηκε από τους Francesco Boccia και Ciro “Tommy” Esposito.

Το τραγούδι κέρδισε το Μουσικό Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 2015 και εκπροσώπησε την Ιταλία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2015.

Δεδομένου ότι η Ιταλία είναι μέρος των ” Big Five “, οι Il Volo προκρίθηκαν αυτόματα στον τελικό του διαγωνισμού στη Βιέννη της Αυστρίας, στις 23 Μαΐου 2015.

Το κομμάτι ήρθε πρώτο στην τηλεψηφοφορία και τρίτο συνολικά, μιας και στις επιτροπές το κομμάτι ήρθε μόλις 6ο… Κέρδισε επίσης το Marcel Bezençon Press Award για το καλύτερο τραγούδι, που απονέμεται από τον αναγνωρισμένο διεθνή Τύπο.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Σουηδός Måns Zelmerlöw, με το κομμάτι “Heroes”. Η Ρωσία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Αυστραλία ολοκλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.

4) Eurovision 2017: Πορτογαλία / Salvador Sobral – “Amar Pelos Dois” (376 βαθμοί)

Το “Amar pelos dois” (Αγάπη για εμάς τους δυο) ερμηνεύτηκε από τον Πορτογάλο τραγουδιστή Σαλβαντόρ Σομπράλ.

To τραγούδι γράφτηκε από την αδερφή του, Λουίζα Σομπράλ. Το εν λόγω κομμάτι κέρδισε στο Φεστιβάλ του Κανσάο του 2017 και στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2017 δίνοντας στην Πορτογαλία την πρώτη της νίκη από την έναρξη της συμμετοχής της στον μουσικό θεσμό.

Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται σε μια χαμένη αγάπη και στην αναζήτηση να τη βρει. Ο Σομπράλ το χαρακτήρισε ως “ένα τραγούδι αγάπης. Ένα θλιβερό τραγούδι”.

Πριν τον Μεγάλο Τελικό, τα αδέρφια Σομπράλ απέσπασαν με το τραγούδι το διπλό βραβείο Marcel Bezençon. Ο Σαλβαντόρ Σομπράλ έλαβε το καλλιτεχνικό βραβείο ενώ η Λουίζα Σομπράλ έλαβε το βραβείο σύνθεσης.

Το τραγούδι ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί για το τρόπαιο.

Έτσι κι έγινε. Η Πορτογαλία σάρωσε και βγήκε πρώτη τόσο στην ψηφοφορία των επιτροπών (382 βαθμοί), όσο και στο televoting (376 βαθμοί).

3) Eurovision 2023: Φινλανδία / Käärijä – “Cha Cha Cha” (376 βαθμοί)

To 2023, η Φινλανδία επέλεξε τον δικό της εκπρόσωπο μέσα από τη διεξαγωγή εθνικού τελικού. Ο 29χρονος Käärijä ήταν ο μεγάλος νικητής. Στη διαδικασία της ψηφοφορίας συμμετείχαν διεθνείς επιτροπές από 7 χώρες και το κοινό της Φινλανδίας. Επιτροπές και κοινό ανέδειξαν τον Käärijä νικητή με τεράστια διαφορά από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Το τραγούδι “Cha Cha Cha”, με το οποίο εκπροσώπησε τη χώρα του στον μουσικό διαγωνισμό είναι αυτοβιογραφικό και αναφέρεται σε ένα φαινόμενο στη Φινλανδία κατά το οποίο πολλοί άντρες δυσκολεύονται να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και να χορέψουν, για να μην φανεί η «θηλυκή» πλευρά τους.

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται “χοροφοβία”. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταφεύγουν στο αλκοόλ, προκειμένου να καταφέρουν να διασκεδάσουν.

Το κομμάτι κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη θέση στο televoting, συγκεντρώνοντας 376 βαθμούς.

Στις επιτροπές, ο Φινλανδός έφτασε μόλις στην 4η θέση με μόλις 150 βαθμούς.

Ο Käärijä, στο τέλος της βραδιάς, κατέληξε στη 2η θέση, πίσω από τη Σουηδία και το “Tattoo” της Loreen.

2) Eurovision 2009: Νορβηγία / Alexander Rybak – “Fairytale” (378 βαθμοί)

Ο Alexander Rybak κέρδισε τον εθνικό διαγωνισμό Melodi Grand Prix 2009 και εκπροσώπησε τη Νορβηγία στη Eurovision 2009 με το τραγούδι “Fairytale”, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη ρωσική και νορβηγική παραδοσιακή κουλτούρα.

Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού έγραψε ο ίδιος ο Rybak.

Στον διαγωνισμό της Eurovision, ο Alexandrer Rybak ήταν το απόλυτο φαβορί για τη νίκη, με τον ίδιο να θριαμβεύει στον Μεγάλο Τελικό.

Το “Fairytale” κέρδισε με την υψηλότερη βαθμολογία από τότε που ξεκίνησε ο διαγωνισμός, με 387 πόντους, ξεπερνώντας κατά πολύ το ρεκόρ των Lordi, οι οποίοι είχαν κερδίσει το 2006 με 292 βαθμούς.

Η μέση βαθμολογία του ήταν 9,4 βαθμοί στα 12 από κάθε χώρα που ψήφισε, το υψηλότερο ποσοστό από τότε που ξεκίνησε η χρήση της ψηφοφορίας του κοινού το 1998. Ο Rybak έλαβε δεκαέξι 12άρια.

Στα split αποτελέσματα, η Νορβηγία έλαβε 312 από τις επιτροπές και 378 από το κοινό. Φυσικά, και ήταν πρώτος και στις δύο βαθμολογίες.

Το κομμάτι έγινε παγκόσμια επιτυχία και έχει μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή τραγούδια του διαγωνισμού.

1) Eurovision 2022: Ουκρανία / Kalush Orchestra – “Stefania” (439 βαθμοί)

Η συμμετοχή της Ουκρανίας στη Eurovision 2022 βρέθηκε για αρκετό καιρό υπό αμφισβήτηση, λόγω της ρωσικής εισβολής στη χώρα, ωστόσο τελικά το συγκρότημα Kalush Orchestra βρέθηκε κανονικά στη σκηνή, έχοντας τη στήριξη της ουκρανικής κυβέρνησης.

Μεγάλη νικήτρια του 66ου Διαγωνισμού Τραγουδιού αναδείχτηκε η Ουκρανία, κάτι πολύ αναμενόμενο, μιας και η χώρα είχε μείνει καρφωμένη στην πρώτη θέση των στοιχημάτων για 3 ολόκληρους μήνες, μέχρι και την τελευταία στιγμή, με μεγάλη μάλιστα διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες.

Οι Kalush Orchestra ερμήνευσαν το “Stefania”, ένα τραγούδι αφιερωμένο στις μητέρες των μελών του συγκροτήματος, αλλά και στις μητέρες όλου του κόσμου και αποθεώθηκαν από το κοινό που έστειλε με τον δικό του τρόπο ένα ηχηρό αντιπολεμικό μήνυμα.

Από τις επιτροπές η Ουκρανία συγκέντρωσε συνολικά 192 βαθμούς. Στο televoting έσπασε κάθε ρεκόρ, με 439 βαθμούς.

To κοινό στην Ελλάδα χάρισε στην Ουκρανία 10 βαθμούς.