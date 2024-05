Κοιτάξαμε διεξοδικά το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και σας προτείνουμε 12 παραστάσεις- διαμάντια που αξίζουν την προσοχή σας.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου φτάνει πλέον στο τέλος της και ναι, οι φανατικοί του θιασιώτες έχουν ήδη σημειώσει τα μεγάλα “not to be missed” γεγονότα στις ατζέντες τους και έχουν ήδη βγάλει τα εισιτήριά τους.

Πολλά και λαμπερά τα φετινά ονόματα σε Επίδαυρο, Ηρώδειο και Πειραιώς 260, όμως πέρα από αυτά, υπάρχουν και εκείνες οι παραστάσεις- διαμάντια που κάθε χρόνο κάνουν την έκπληξη και την ανατροπή και τελικά καταφέρνουν να αποτελέσουν το επίκεντρο των συζητήσεων.

Εμείς μελετήσαμε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ προσεκτικά και σας προτείνουμε 12 παραστάσεις που πραγματικά αξίζουν την προσοχή σας!

ΗΡΩΔΕΙΟ/Φεστιβάλ Αθηνών

Ο Simon Rattle διευθύνει την Chamber Orchestra of Europe – Σολίστ η Magdalena Kožená

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

30/06/2024 στις 21:00

Ο Simon Rattle Oliver-Helbig

Ένας σούπερ σταρ του πόντιουμ, ο Βρετανός σερ Σάιμον Ρατλ, διευθύνει την πολυβραβευμένη Chamber Orchestra of Europe στη σκιά της Ακρόπολης με σολίστ, τη διάσημη μεσόφωνο Μαγκνταλένα Κοζενά στα συνταρακτικά “Πέντε τραγούδια” σε ποίηση Φρ. Ρίκερτ του Γκούσταφ Μάλερ.

Πρόκειται για την τρίτη συνεργασία του Ρατλ με την Ορχήστρα, με την οποία ο χαρισματικός μαέστρος δηλώνει πραγματικά ερωτευμένος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τα Πέντε ουγγρικά δημοτικά τραγούδια του Μπέλα Μπάρτοκ και το Σκέρτσο Καπριτσιόζο έργο 66 του Αντονίν Ντβόρζακ, ενώ ολοκληρώνεται με ένα απαράμιλλο αριστούργημα, τη «Μεγάλη» Συμφωνία αρ. 9 σε ντο μείζονα του Φραντς Σούμπερτ.

Jakub Józef Orliński: Η «πιο απόκοσμα όμορφη φωνή στον πλανήτη» στη σκιά της Ακρόπολης

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

16/07/2024 στις 21:00

Ο Jakub Jozef Orlinski Honorata-Karapuda

Η φωνή του έχει χαρακτηριστεί ως η «πιο απόκοσμα όμορφη στον πλανήτη», ενώ η χαρισματική παρουσία του ως breakdancer είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμών. Δεν είναι τυχαίο ότι η ζωντανά μαγνητοσκοπημένη ερμηνεία του στην άρια «Vedrò con mio diletto» του Βιβάλντι αριθμεί πάνω από 11.000.000 προβολές στο YouTube.

Ο λόγος για τον Γιάκουμπ Γιοζέφ Ορλίνσκι, τον Πολωνό πολυβραβευμένο κόντρα τενόρο που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Ηρώδειο, για να κατακτήσει το ελληνικό κοινό με τη χειμαρρώδη παρουσία του.

Ο Ορλίνσκι έρχεται στο Ηρώδειο μαζί με τους ακτιβιστές Il Pomo d’Oro στην πιο αντισυμβατική ίσως βραδιά του Φεστιβάλ Αθηνών και του φετινού καλοκαιριού. Σημειώστε πως το καταξιωμένο σύνολο Il Pomo d’Oro ιδρύθηκε το 2012 από φημισμένους δεξιοτέχνες στον τομέα της ιστορικής μουσικής ερμηνείας και αποθεώνεται σε sold-out ρεσιτάλ σε όλο τον κόσμο μυώντας μια νέα γενιά ακροατών στην παλαιά μουσική.

Φεστιβάλ Αθηνών -ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

Έρως, Αγάπη και Θάνατος στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

13/07/2024 στις 21:30

H Αλεξία Βουλγαρίδου

Εξαιρετικά ατμοσφαιρική προβλέπεται να είναι η βραδιά της 13ης Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου, καθώς εκεί η διεθνούς φήμης σοπράνο Αλεξία Βουλγαρίδου και ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας Γιαν Ρούλοφ Βόλτχαους θα παρουσιάσουν τέσσερις κύκλους τραγουδιών με θέμα την αγάπη, τη χαρά, τη φύση και τον θάνατο.

Στη συναυλία των δύο αυτών διακεκριμένων μουσικών θα απολαύσουμε έργα Σούμαν, Βάγκνερ, Ραβέλ και Στράους.

Χατζιδάκις και Τσιτσάνης διά χειρός Δημήτρη Καλαντζή στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

20/07/2024 στις 21:30

O Δημήτρης Καλαντζής Μαρια-Χατζηαθανασιαδη

Άλλη μία εξόχως ενδιαφέρουσα βραδιά θα είναι αυτή της 20ης Ιουλίου, καθώς το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου θα πλημμυρίσει με μουσικές Χατζιδάκι, αλλά και Τσιτσάνη.

Από τους πιο δημιουργικούς και καταξιωμένους τζαζίστες στην Ελλάδα, με σημαντικές συνεργασίες στην ελληνική και διεθνή τζαζ σκηνή, ο Δημήτρης Καλαντζής κινείται με άνεση μεταξύ των μουσικών ειδών και εμπνέεται συχνά από τους «κλασικούς» της ελληνικής μουσικής, έχοντας στο ενεργητικό του τρεις συναρπαστικούς δίσκους με τζαζ διασκευές έργων του Μάνου Χατζιδάκι, του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και των Γιαννίδη, Καπνίση και άλλων.

Στην ιδιαίτερη αυτή συναυλία του, εκτός από την εξαιρετική δουλειά του πάνω στον Χατζιδάκι, θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε για πρώτη φορά τη δική του τζαζ «μετάφραση» σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. Μια γοητευτική προσωπική ανάγνωση σ’ έναν αρμονικό μουσικό διάλογο.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260/Φεστιβάλ Αθηνών

Μία σύγχρονη τελετή μύησης και συνύπαρξης από τον Serge Aimé Coulibaly

Πειραιώς 260 (Η)

12- 13/06/2024 στις 21:00

Ο χορός γι’ αυτόν είναι πολιτική και κοινωνική πράξη, ενώ οι χορογραφίες του γεννιούνται από την αμφισβήτηση, την επιθυμία της εξέγερσης και την ελπίδα.

Ο λόγος για τον Σερζ Εμέ Κουλιμπαλί που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Μπουρκίνα Φάσο της Δυτικής Αφρικής και μοιραία “εξοικειώθηκε” με τις κοινωνικές ανισότητες και τη φτώχεια.

Serge Aimé Coulibaly - Faso Danse Théâtre- C la vie Sophie-Deiss

Μονολότι από το 2001 δουλεύει σε όλο τον κόσμο, ο διάσημος χορογράφος επιστρέφει διαρκώς στην πατρίδα του για να αντλήσει έμπνευση και να προσφέρει στην κοινότητα. Το 2002 έφτιαξε εκεί την ομάδα Faso Dance Théâtre, ενώ το 2014 ίδρυσε στη γενέτειρά του Μπόμπο-Ντιουλασό το κέντρο έρευνας και διάδοσης των παραστατικών τεχνών «Ankata», μια πρωτοβουλία με ισχυρό κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα.

Ο Κουλιμπαλί στο νέο του έργο “C la vie” που θα παρουσιάσει στην Πειραιώς 260, στις 12 και 13 Ιουνίου, με όχημα την πλούσια παράδοση της αφρικανικής κουλτούρας, δημιουργεί μια σύγχρονη τελετή μύησης με μία και μόνο πρόκληση: το πώς θα συνυπάρξουμε.

Επτά χορεύτριες και χορευτές, μία τραγουδίστρια και ένας μουσικός εξερευνούν επί σκηνής εναλλακτικούς τρόπους συμβίωσης που γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στους πολιτισμούς. Σε έναν κόσμο που στροβιλίζεται προς την αυτοκαταστροφή, η χαρά της συνύπαρξης παρουσιάζεται ως το μόνο αντίδοτο.

Η Caroline Guiela Nguyen “ράβει” το νυφικό μίας πριγκίπισσας

Πειραιώς 260 (Δ)

13- 14/06/2024 στις 20:00

Η φοβερή Καρολίν Γκιγελά Ενγκιγέν – τη γνωρίσαμε στο Φεστιβάλ με τη μαγευτική “Σαϊγκόν” το 2019 και το 2021 με την παράσταση “Fraternité, un conte fantastique” (Αδελφοσύνη: μια φανταστική ιστορία)- επιστρέφει στην Πειραιώς 260 με το “Lacrima” και πλέκει πάνω στην κοπιώδη διαδικασία της δημιουργίας, μια ιστορία για τη βία, θεσμική και ενδοοικογενειακή, και για τα δάκρυα που κρύβονται πίσω από την ομορφιά.

Caroline Guiela Nguyen- Lacrima Jean-Louis-Fernandez

Ένας οίκος υψηλής ραπτικής δέχεται μια ασυνήθιστη παραγγελία: να φτιάξει το νυφικό μίας πριγκίπισσας της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας. Επί οκτώ μήνες διάφοροι άνθρωποι εργάζονται για την υλοποίηση του μυστικού σχεδίου χωρίς να γνωρίζουν το τελικό προϊόν: η μοντελίστ στο Παρίσι, η πλέκτρια δαντέλας στη Νορμανδία, ο κεντητής στο Μουμπάι. Όλοι δεσμεύονται να μην αποκαλύψουν το παραμικρό. Όμως επί σκηνής παρακολουθούμε να ξετυλίγονται η μοίρα και τα όνειρά τους.

Ο Rabih Mroué αναζητεί “Έναν υπάλληλο που αγνοείται”

Πειραιώς 260 (Δ)

17/06/2024 στις 21:00/ 18/06/2024 στις 21:00

Ο θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός Ραμπί Μρουέ βασιζόμενος σε πραγματικά γεγονότα παρουσιάζει στις 17 Ιουνίου στην Πειραιώς 260 το έργο “Looking for a Missing Employee / Ένας υπάλληλος αγνοείται”.

Πρόκειται για την υπόθεση μιας απρόσμενης εξαφάνισης υπαλλήλου του υπουργείου Οικονομικών του Λιβάνου στη Βηρυτό το 1996, ενώ παράλληλα η απώλεια ενός μεγάλου χρηματικού ποσού γεννά πολλά ερωτηματικά. Στην προσπάθειά της να μάθει πού βρίσκεται ο σύζυγός της, η σύζυγος του υπαλλήλου συλλαμβάνεται.

Rabih Mroué- Looking for a Missing Employee / Ένας υπάλληλος αγνοείται

Ο Ραμπί Μρουέ παρουσιάζει ένα έργο γι’ αυτή την αστυνομική υπόθεση και τους διαπλεκόμενους πολιτικοοικονομικούς παράγοντες, αναζητώντας την «Αλήθεια» μέσα από σχετικά δημοσιεύματα και φωτογραφίες εφημερίδων, που συλλέγει εδώ και δεκαετίες.

Ψύχραιμα αλλά και με τρόπο αμείλικτο συγκρίνει κάθε τεκμήριο. Κάθεται ανάμεσά μας και μας καθοδηγεί να αντιληφθούμε πόσο χειραγωγούμενες και αμφίσημες είναι οι πληροφορίες, σε απόλυτη συμφωνία, με τα κυβερνητικά συμφέροντα.

Φεστιβάλ Αθηνών / Forced Entertainment- Signal to Noise

Πειραιώς 260 (Δ)

26-27/06/2024 στις 21:00

Μια οδυνηρά κωμική χορογραφία ασυντόνιστης επικοινωνίας ανάμεσα στις λέξεις και τη γλώσσα του σώματος, που απηχεί θλιβερά ερωτήματα: Είναι αυτό το χέρι μου; Είναι αυτή η φωνή μου; Σε ποιο βαθμό, άραγε, αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που είμαστε, παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη;

Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τη νέα παράσταση “Signal to Noise” της βρετανικής κολεκτίβας Forced Entertainment.

Forced Entertainment- Signal to Noise

Άτομα αποξενωμένα, στο μεταίχμιο μεταξύ φυσικού και τεχνητού· αιχμάλωτα φράσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που τα ανθρώπινα σώματα μοιάζουν να αναπαράγουν χωρίς συναίσθημα σαν απρόσωπες κοινωνικές συμβάσεις. Πώς αντιδρά το σώμα όταν η φωνή, η γλώσσα, το περιεχόμενο και η έκφραση είναι προκαθορισμένα;

Τα σώματα των Forced Entertainment επιμένουν να παίζουν: φορούν κοστούμια και περούκες, αποδιοργανώνουν και αναδιοργανώνουν διαρκώς τη σκηνή, σε όλο και πιο άχρηστες και παράλογες διατάξεις, με απόλυτη σοβαρότητα – όσο πιο παράλογη είναι η διάταξη, τόσο πιο σοβαροί εκείνοι.

Η Ayelen Parolin μάς προτείνει να αγκαλιάσουμε σφιχτά τα λάθη μας

Πειραιώς 260 (Η)

29/06/2024 στις 21:00/30/06/2024 στις 21:00

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η βραβευμένη Αργεντίνα χορογράφος Ασελέν Παρολίν, που από το 2000 ζει και δουλεύει στην Ευρώπη, ενορχηστρώνει στο ZONDER έναν εύθυμο εφιάλτη, μια χορογραφική αταξία ανοιχτή σε όλες τις πιθανότητες.

Υπό τους ήχους του Γαλάζιου Δούναβη του Στράους, τρεις περφόρμερ στη σκηνή προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους και να συντονιστούν μεταξύ τους, σε ένα παιχνίδι που οι κανόνες του αλλάζουν διαρκώς. Η επιμονή τους να ολοκληρώσουν το έργο, αγνοώντας το σκηνικό που αποσυντίθεται, είναι σχεδόν συγκινητική.

Ayelen Parolin- ZONDER Stanislav-Dobak-

Κόντρα στην εμμονή για στοχοπροσήλωση, νόημα, αρχή και τέλος σε όλα, ενάντια στον λογοκεντρισμό της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας, η Παρολίν μάς προτείνει να αψηφήσουμε τον φόβο της αποτυχίας και να αγκαλιάσουμε σφιχτά τα λάθη μας. Με το ZONDER δημιουργεί μια ωδή στο παράλογο, στο μη χρήσιμο, στο τυχαίο. Ένα σπάνιο πάντρεμα του σύγχρονου χορού με την κωμωδία.

Kat Válastur- Strong Born

Πειραιώς 260 (Η)

13-14/07/2024 στις 21:00

Kat Válastur- Strong Born

Η Ελληνίδα χορογράφος Κατερίνα Παπαγεωργίου -που υπογράφει τα έργα της ως Kat Válastur- έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών και στην Πειραιώς 260 με την παράσταση “Strong Born”, εμπνεόμενη από τη σημασία του ονόματος της Ιφιγένειας (δηλαδή «αυτή που γεννήθηκε ισχυρή»).

Το “Strong Born” συνομιλεί με τον μύθο της “Ιφιγένειας εν Αυλίδι” και είναι ιδωμένο από φεμινιστική σκοπιά. Η χορογράφος αντλεί παράλληλα έμπνευσή της από τα Αναστενάρια, το βορειοελλαδίτικο δρώμενο στη διάρκεια του οποίου οι συμμετέχοντες πατούν σε αναμμένα κάρβουνα, αλλά και από τον θυσιαστικό χορό που περιλαμβάνεται στην “Ιεροτελεστία της άνοιξης” του Βάσλαβ Νιζίνσκι.

Στο Strong Born όλα αυτά τα στοιχεία συμπλέκονται στην επινόηση μιας νέας τελετουργίας, με κυρίαρχη την παρουσία του ρυθμού. Στην «τελετή» αυτή, εντός των σκηνικών ορίων, η επιμονή και η συνεχής αλληλεπίδραση των τριών χορευτριών αντιστρέφουν την απαίτηση για θυσία. Κρουστικές επιφάνειες στα σώματά τους παράγουν τον ήχο που ορίζει τη χορογραφία. Η θυσιαστική τελετουργία γίνεται αφετηρία μιας πράξης αντίστασης, ενώ η εναντίωση στη θυσία γίνεται ζωτικός δρόμος ενδυνάμωσης.

Ανέστης Αζάς /Τα σκυλιά

Εμπνευσμένο από τους Όρνιθες του Αριστοφάνη

Πειραιώς 260 (Η)

19,20, 21/07 στις 21:30

Έχοντας κερδίσει το ελληνικό, αλλά και το ευρωπαϊκό κοινό με την απολαυστικά καυστική “Δημοκρατία του Μπακλαβά”, ο Ανέστης Αζάς επανέρχεται στο Φεστιβάλ μ’ ένα πρωτότυπο κείμενο που συγγράφουν και πάλι με τον Γεράσιμο Μπέκα και τον Μιχάλη Πητίδη.

Πρόκειται για ένα ολοκαίνουριο έργο με τίτλο τα “Σκυλιά” αυτή τη φορά, από τους Όρνιθες του Αριστοφάνη με τον ζωομορφικό Χορό των πουλιών που ιδρύει τη «Νεφελοκοκκυγία».

Τα σκυλιά- Ανέστης Αζάς

Ωστόσο, εδώ με αφετηρία μια αληθινή ιστορία από το πρόσφατο αστυνομικό δελτίο -είναι εύκολα διακριτό πως πρόκειται για την ιστορία του “Όλιβερ” του σκύλου που κακοποιήθηκε βάναυσα στην Αράχωβα– και όχημα την προσφιλή στον Ανέστη Αζά μέθοδο του θεάτρου ντοκιμαντέρ, αναπτύσσεται στη σκηνή μια πολιτική αλληγορία γύρω από το ζήτημα της κοινωνικής βίας που εκδηλώνεται, ολοένα και περισσότερο, εναντίον των πλέον αδύναμων.

Όπως ο Αριστοφάνης βάζει τα πουλιά να επαναστατούν για να τιμωρήσουν το ανθρώπινο είδος, έτσι και στο πρωτότυπο αυτό έργο τα σκυλιά, που συμβολίζουν για πολλούς την ανιδιοτελή αγάπη, συνασπίζονται εδώ ενάντια στους ανθρώπους. Το περιστατικό κακοποίησης και θανάτωσης ενός αθώου ζώου γίνεται ο πυρήνας μιας παράστασης για τη σκληρότητα των ανθρώπων και ό,τι αυτή συνεπάγεται.

Παίζουν: Γιώργος Κατσής, Έλενα Μαυρίδου, Κωνσταντίνος Μωραΐτης, Μαρία Πετεβή, Gary Salomon, Cem Yiğit Üzümoğlu

Αργυρώ Χιώτη – Αναψυκτήριο

Πειραιώς 260 (Δ)

23, 24, 25/07/2024

Αναψυκτήριο της Αργυρώς Χιώτη Ανδρέας Σιμόπουλος

Η ιδιοσυγκρασιακή Αργυρώ Χιώτη μαζί με μια μεικτή ομάδα ερμηνευτών, αποτελούμενη από ηθοποιούς, χορευτές και τραγουδιστές μάς καλεί να ανακαλύψουμε έναν ιδιαίτερο τόπο στα όρια μεταξύ μύθου και πραγματικότητας, κατοικημένο από ονειροφαντασίες και φαντάσματα.

Σε αυτό το “Αναψυκτήριο”, μεταφυσικές ιστορίες και θρύλοι εμπνέουν μια αφήγηση που διεκδικεί την επιστροφή στον μύθο. Στη σκηνή δημιουργείται ένας υπαρξιακός τόπος ανα-ψυχής. Ένας τόπος όπου συγκεντρώνονται οι ψυχές να ξεδιψάσουν, ανάμεσα σε οπτασίες και πνεύματα της φύσης, διερωτώμενες για τη σχέση ανάμεσα στο ατομικό και το συλλογικό.

Αλήθεια, μπορούμε να αντιστρέψουμε για λίγο την οπτική του κόσμου; Να δούμε πέρα από τον κόσμο της ύλης;