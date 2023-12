Βόλτα στις γκαλερί της Αθήνας με δέκα εικαστικές εκθέσεις, που δίνουν μία πολύχρωμη νότα στην αρχή της επόμενης χρονιάς.

Είναι τα μικρά καταφύγιά μας! Οι γκαλερί της Αθήνας μας δίνουν την ευκαιρία για συναρπαστικά διαλείμματα τέχνης που κάνουν τις βόλτες μας στην πόλη πολύ πιο ενδιαφέρουσες. Συγκεντρώσαμε δέκα εκθέσεις τέχνης στην Αθήνα, που συνιστούν τα πιο ενδιαφέροντα καλλιτεχνικά ραντεβού για την αρχή της επόμενης χρονιάς. Με την ευχή – όπως έχει πει και ο ζωγράφος Αλέξης Κυριτσόπουλος – η τέχνη να φέρει «παρηγοριά, ελπίδα και ανάσα για να τα βγάλουμε πέρα».

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων – Αλέξης Κυριτσόπουλος “Παράλληλα”

Αλέξης Κυριτσόπουλος "Παράλληλα" Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Η πρώτη αναδρομική έκθεση του ζωγράφου Αλέξη Κυριτσόπουλου, με έργα από το 1963 έως σήμερα και τίτλο «Παράλληλα» φιλοξενείται στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους, με πλούσιο και πολυδιάστατο έργο, που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Στην αντικαταθλιπτική, εν μέρει σατιρική και εν πολλοίς αυτοβιογραφική ζωγραφική του πρωταγωνιστούν τα έντονα, φωτεινά, αληθινά χρώματα και δευτερευόντως οι ήρωες. Χρώματα που διαμορφώνουν και ζωντανεύουν τους χαρακτήρες, καθορίζοντας τα όρια και τα σχήματα των μορφών. «Το χρώμα είναι δρόμος για το φως» θα πει ο ίδιος. «Ζωγραφίζοντας το καλό που υπάρχει στα πράγματα», ο Αλέξης Κυριτσόπουλος μας χαρίζει απλόχερα χαμόγελα, πολύτιμο αντίδοτο στον κυνισμό και στην κατήφεια. Επιμέλεια έκθεσης: Χριστόφορος Μαρίνος, ιστορικός τέχνης, επιμελητής εκθέσεων και δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ.

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου & Μυλλέρου, Πλ. Αυδή, Μεταξουργείο. Εως: 11/02/2024. Πληροφορίες / Κρατήσεις: Τηλ.: 210 5202420 | opanda.gr.

Γκαλερί Σκουφά – “Dreamland”

Βασίλης Πέρρος Γκαλερί Σκουφά - "Dreamland"

Η Γκαλερί Σκουφά στην καινούργια ομαδική έκθεση με τίτλο “Dreamland” παρουσιάζει έργα 26 σύγχρονων καλλιτεχνών και συνεργατών της γκαλερί. Ο κάθε καλλιτέχνης, με το δικό του προσωπικό καλλιτεχνικό ιδίωμα και τη δική του χαρακτηριστική πινελιά, έχει δημιουργήσει έργα με κοινό παρoνομαστή την αποτύπωση της φύσης και του τοπίου. Στην έκθεση κυριαρχούν χρώματα, πρόσωπα, τοπία και ξετυλίγονται ιστορίες που καλούν τον θεατή να τις ανακαλύψει. Παράλληλα, εκτίθενται έργα του Τάσου Μαντζαβίνου, τα οποία ο καλλιτέχνης έχει δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου. Έχοντας καθιερώσει τη δική του προσωπική καλλιτεχνική διάλεκτο και περιπλέκοντας τη μυθολογία, την ελληνική και τη χριστιανική τέχνη, μας καλεί να περιπλανηθούμε σε έναν κόσμο μνήμης και συναισθημάτων.

Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι. Έως 13 Ιανουαρίου 2024. skoufagallery.gr.

CITRONNE Gallery – Στο εργαστήριο ιδεών του Γιώργου Λάππα

Φωτογραφία Εγκατάστασης - Έκθεση Γιώργου Λάππα Πάρις Ταβιτιάν

Η τέταρτη έκθεση έργων του καταξιωμένου καλλιτέχνη στους χώρους της γκαλερί, «εισδύει» στο εργαστήριο των ιδεών του Γιώργου Λάππα (1950-2016) για να φωτίσει τα «αόρατα» μονοπάτια της σκέψης του που μεταγράφονται σ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο δουλειάς και σ’ ένα έργο συνεκτικό, πλούσιο σε νοητικά και αισθητηριακά ερεθίσματα. Σκοπός της έκθεσης είναι να διερευνήσει τις νοερές διασυνδέσεις των έργων του καλλιτέχνη και τον νοηματικό πυρήνα τους. Κεντρικό έργο της έκθεσης είναι η Ανδρική Φιγούρα (2015), ένα ημιτελές / έργο σε εξέλιξη που ο Γιώργος Λάππας ξεκίνησε το 2015. Η μεγάλη μπλε φωτιζόμενη Τσουγκράνα (2012), επίσης στην έκθεση, είναι ένα αυτοτελές κομμάτι που έχει απομείνει. Τα γλυπτά της έκθεσης έχουν ως κοινό την ανθρώπινη φιγούρα που όμως μοιάζει εν μέρει άσαρκη – στην ακρότητά όπως στην Aνδρική Φιγούρα.

CITRONNE Gallery, Πατριάρχου Ιωακείμ 19 (4ος όροφος), 10675 Κολωνάκι, Αθήνα τηλ. (+30) 210 7235 226. Έως 13 Ιανουαρίου 2024. citronne.com

Bernier / Eliades – Χριστιάνα Σούλου και “Στερέωμα”

Bernier / Eliades - "Χριστιάνα Σούλου – Στερέωμα"

Από την Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2024 η γκαλερί Bernier / Eliades φιλοξενεί την έκθεση της Χριστιάνας Σούλου “Στερέωμα”. Εδώ η καλλιτέχνις διαμορφώνει μία διάταξη αποτελούμενη από περίπου 25 ζωγραφικά έργα, βασισμένα σε μελέτη σχεδίων της προηγούμενης δουλειάς της Water και σε επιλογή παλαιότερων σχεδίων της σειράς Φανταστικά Όντα – μετά τον Borges. Ο κοινός παρονομαστής είναι το ζήτημα της σχέσης κίνησης – έμψυχης μορφής, όπως αυτή αποτυπώνεται με μολύβι σε χαρτί. Ο τίτλος της έκθεσης, “Στερέωμα”, προκύπτει από την απόσταση που παίρνει η καλλιτέχνης από κάθε αναπαραστατική αφήγηση για να φτάσει σε μία αλήθεια που δεν διαδραματίζεται μέσα στον χρόνο, αλλά σε μία στιγμή που ξεφεύγει από κάθε διάρκεια. Το έργο της πηγαίνει πέρα από την αναπαράσταση και την απλή καταγραφή για να εστιάσει στην βαθύτερη ψυχή των πραγμάτων.

Γκαλερί Bernier / Eliades, Επταχάλκου 11, Θησείο. Εως: 29/02/2024. Τηλ: 2103413937 | bernier-eliades.com.

Kalfayan Galleries – “Σύμβολα της ανιδιοτέλειας”

«Σύμβολα της ανιδιοτέλειας», Αντώνης Ντόνεφ /Antonis Donef Untitled, 2023, collage on canvas, cut-outs of vintage maps

Στα καλλιγραφικά του σχέδια και στα έργα του με κολάζ ο Αντώνης Ντόνεφ αποτυπώνει μια καθαρά προσωπική πολυσχιδή και πολύχρωμη προσωπική θεώρηση της Γνώσης. Το ενδιαφέρον του Αντώνη Ντόνεφ για την διερεύνηση των ορίων της γνώσης, αλλά και των θεωριών για τη μάθηση, αντικατοπτρίζεται στη νέα σειρά έργων που παρουσιάζονται στην γκαλερί Kalfayan: περίπλοκα πολυεπίπεδα κολάζ σε καμβά τα οποία αποτελούνται από τμήματα από vintage χάρτες τους οποίους συλλέγει ο καλλιτέχνης διάρκεια των ταξιδιών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η χρονοβόρα διαδικασία της κοπής κάθε χάρτη σε δεκάδες λωρίδες και η επικόλλησή τους σε επάλληλα επίπεδα που σχηματίζουν γεωμετρικά μοτίβα με έναν οργανικό τρόπο, αποτυπώνουν τη διάθεση του καλλιτέχνη για επανασύνθεση της γνώσης. Αυτά τα γεωγραφικά παλίμψηστα απεικονίζουν την τρέχουσα γεωπολιτική αναταραχή σε όλο τον κόσμο και καθιστούν τα έργα του Αντώνη Ντόνεφ πιο επίκαιρα από ποτέ.

Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Κολωνάκι, Αθήνα. Έως 13 Ιανουαρίου 2024. Tηλ: +30 2310 225523, +30 2310 231187. kalfayangalleries.com/

Γκαλερί Ζουμπουλάκη – Ink and Stone

Melina Mosland, Human shell, 2023 Zoumboulakis Galleries

Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την νέα ομαδική έκθεση με τίτλο, “Ink and Stone”, όπου ξεδιπλώνεται ο διαχρονικός διάλογος μεταξύ γλυπτικής και σχεδίου. Η έκθεση σε επιμέλεια Γεωργίας Λιάπη συγκεντρώνει μια συλλογή από εικαστικές αναφορές που εξετάζουν τη γλώσσα του σχεδίου και της γλυπτικής ως αλληλένδετες ή ως παράλληλες. Η στενή σχέση μεταξύ σχεδίου και γλυπτού γεφυρώνει αιώνες καλλιτεχνικής παράδοσης. Στο “Ink and Stone” αυτό παρουσιάζεται μέσα από την σύμπλεξη σύγχρονων καλλιτεχνών, με ιστορικά έργα από τη συλλογή της Γκαλερί Ζουμπουλάκη. Έργα που αλληλοσυμπληρώνονται και αντιπαραβάλλονται, απευθύνονται τόσο στην απτική, όσο και στην οπτική διάσταση που εμπεριέχεται στον κοινό χώρο μεταξύ των πεδίων του σχεδίου και της γλυπτικής· αποκαλύπτουν έτσι ενδιάμεσους, διαλεκτικούς χώρους, δημιουργώντας ένα πλαίσιο όπου το απτικό και το αιθέριο συγκλίνουν.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Νίκος Αλεξίου, Βανέσσα Αναστασοπούλου, Γιώργος Αυγέρος, Αύγουστος Βεϊνόγλου, Κωστής Βελώνης, Μαρίνα Γκενάντιεβα, Γιώργος Γυπαράκης, Θωμάς Διώτης, Στεφ Καμάρης, Μαρίνα Καρέλλα, Χάρης Κοντοσφύρης, Άννα Λάσκαρη, Γιάννης Μόραλης, Νίκος Μόσχος, Αλίκη Παλάσκα, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Νίκος Σαρλής, Νίκος Τρανός, Δέσποινα Φλέσσα, Διονύσης Χριστοφιλογιάννης, Melina Mosland, CHRYSSA, Takis.

Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Κριεζώτου 6, Κολωνάκι, Τηλ.: 2103634454. Εως: 20 Ιανουαρίου. zoumboulakis.gr.

Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα – “That which was is now no more”

Νίκος Κομιώτης / Nikos Komiotis, Untitled, 2021, mural Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα

Ο τίτλος της έκθεσης εμπνεύστηκε από μία φράση από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy A pair of blue eyes: “…she that was is now no more”. Μία έκθεση για όσα είναι δύσκολο να μιλήσεις. Πιθανόν γιατί είναι δύσκολο και να τα κατανοήσεις. Και κάποιες θεματικές είναι δύσκολο να της περιορίσεις. Ο τίτλος της παρούσας έκθεσης εμπεριέχει μέσα του οτιδήποτε αλλάζει γύρω μας και μας ταρακουνάει. Έμψυχες και άψυχες υπάρξεις, το περιβάλλον μας, τους ανθρώπους που πορεύονται μαζί μας και τον ίδιο μας τον εαυτό. Πράγματα που χάνονται, που αλλάζουν, που αναγεννώνται. That which was is now no more. Είναι όμως κάτι καινούριο. Οι εικαστικοί πραγματεύονται ο καθένας με τις δικές του σκέψεις και τα δικά του μέσα τις έννοιες αυτές της αλλαγής και της απώλειας, αλλά και της δημιουργίας που προκύπτει εντέλει από αυτές.

Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα. Αρματολών & Κλεφτών 48. Έως 27 Ιανουαρίου 2024. art-tounta.gr.

Δημοτική Πινακοθήκη Αλίμου – Ζωγραφικά έργα του Νίκου Κούνδουρου

Δημοτική Πινακοθήκη Αλίμου - Νίκος Κούνδουρος Έκθεση ζωγραφικής

Όσοι θαυμάσαμε τον Νίκο Κούνδουρο μέσα από τις ταινίες του τώρα έχουμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε και ως εικαστικό. Ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντέρ Νίκος Κούνδουρος (15 Δεκεμβρίου 1926 – 22 Φεβρουαρίου 2017), που υπήρξε μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου, ασχολήθηκε και με τη ζωγραφική. Η έκθεση που φιλοξενεί η Δημοτική Πινακοθήκη Αλίμου σε επιμέλεια Σπύρου Μοσχονά παρουσιάζει μια σειρά έργων που εμπνεύστηκε από τη λαϊκή τέχνη, την κρητική παράδοση και την εκκλησιαστική, κυρίως τη μεταβυζαντινή τέχνη της Κρήτης, γενέθλιου τόπου του, από αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες («Αντιγόνη», «Λυσιστράτη»), που «συνομιλούν» με μια σειρά από γυναικείες μορφές, τις «Αφροδίτες», που του παραστέκονταν ως το τέλος της ζωής του. Στο υπόγειο του κτιρίου εκτίθεται υλικό και από το κινηματογραφικό έργο του Κούνδουρου.

Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου Αλίμου. Λεωφ. Ιωνίας 96. Έως 30 Ιανουαρίου 2024.

Λόφος art project – «Πάνος Σαραφιανός, Πολιτικές Φροντίδας: Εμπνέοντας Τρεις Γενιές Ζωγραφικής»

Ο Λόφος art project είναι ένας νέος χώρος εκθέσεων και εκδηλώσεων στην Κυψέλη. Στόχος της νέας αυτής πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη των έργων του Έλληνα Αφηρημένου Εξπρεσιονιστή Πάνου Σαραφιανού και της πρωτοπόρου κεραμίστριας Μαίρης Χατζηνικολή, δύο σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών που ενώθηκαν στη ζωή και στην Τέχνη και συνέβαλαν καθοριστικά στη συγκρότηση της φυσιογνωμίας της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Ο «Λόφος» του Πάνου Σαραφιανού θα ήταν ένας ελεύθερος χώρος (ένας πραγματικός λόφος), και ταυτόχρονα ένα καλλιτεχνικό κίνημα – δράση που ο Σαραφιανός προετοίμαζε μαζί με μία ανοιχτή ομάδα νέων καλλιτεχνών – μαθητών του, ως χώρο πραγματικής ελευθερίας και δημιουργίας. Εκεί καλλιτέχνες και μη, θα συνδημιουργούσαν με σεβασμό στη φύση για να συμβάλλουν στο μεγάλο θαύμα της ζωής με το δικό τους μικρό θαυματάκι.

«Λόφος art project»: Βελβενδού 39, Κυψέλη. Επιμέλεια έκθεσης: Φαίη Τζανετουλάκου, Δημήτρης Σαραφιανός. Έως 29 Φεβρουαρίου. Καθημερινά 18:00-21:00.

Γκαλερί Alouche Benias – Alexandros Vasmoulakis, Theo Michael

γκαλερί Alouche Benias

Δύο νέες ατομικές εκθέσεις στην γκαλερί Alouche Benias συμπυκνώνουν μια έκρηξη δημιουργικότητας. Από τη μία η νέα ατομική έκθεση του Αλέξανδρου Βασμουλάκη, με τίτλο “Smashing Games” αντιπαραθέτει χειροποίητες εγκαταστάσεις ταπετσαρίας με πίνακες ζωγραφικής σε καμβά και χαρτόνι και τις συνδυάζει με συντρίμμια από μνημειώδη καρναβαλικά γλυπτά,, δημιουργώντας ένα σύνολο που βασίζεται πάνω στη συζήτηση (discourse) για τη ρευστότητα της συνείδησης. Παράλληλα παρουσιάζεται η ατομική έκθεση του Theo Michael με τίτλο “Eyes Compound”. Τα ψηφιδωτά του Michael αντλούν έμπνευση από τις κλασικές ελληνικές, ελληνιστικές και μεξικανικές παραδόσεις του ψηφιδωτού, συνδυάζοντας τεχνικές σχεδιασμού με γεωλογικά στοιχεία για να αποδώσουν μια διαχρονική ποιότητα. Η νέα σειρά σχεδίων από γραφίτη απεικονίζει υβριδικές μορφές και τοπία που υφίστανται αλλαγές, εξερευνώντας τη διασταύρωση του οργανικού και του ανόργανου. Τα κολλάζ αντανακλούν το χάος της σύγχρονης υπερφόρτωσης πληροφοριών.

Allouche Βenias Gallery, Κανάρη 1, Αθήνα 106 71, Έως 13 Ιανουαρίου 2024. allouchebenias.com.