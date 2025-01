Η αγαπημένη “Piper” από το “Charmed” έφερε τη μαγεία στις ζωές αμέτρητων τηλεθεατών και μιλά στο NEWS 24/7 για την απήχηση της σειράς, τη Shannen Doherty και τη σχέση της με την Ελλάδα. Bonus μια μίνι συνέντευξη του τηλεοπτικού της έρωτα Brian Krause.

Υπάρχουν κάποιοι ηθοποιοί που μένουν ανεξίτηλοι στη μνήμη μας, γιατί με τις ερμηνείες τους μπορούν να συνδυάσουν το ταλέντο, τη ζεστασιά και την αυθεντικότητα. Μία τέτοια περίπτωση είναι η Holly Marie Combs, την οποία αγαπήσαμε μέσα από τον ρόλο της Piper Halliwell στη θρυλική σειρά «Μάγισσες» (Charmed). Όπως η Piper κατάφερνε να “σταματά” τα ρολόγια, έτσι κι η σειρά κατάφερε να «παγώσει» την έννοια του χρόνου και να μείνει διαχρονικά ως μία από τις πιο επιτυχημένες της εποχής της που επηρέασε και διαμόρφωσε αμέτρητους θεατές.

Γεννημένη στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, η Combs μεγάλωσε με το όνειρο να ασχοληθεί με την υποκριτική. Το ταλέντο της αναδείχθηκε από την εφηβεία της κιόλας, με συμμετοχές σε ταινίες όπως το “Sweet Hearts Dance” (1989), το “Born on the Fourth of July” (1989) του Oliver Stone και τη σειρά “Picket Fences” (1992), για την οποία κέρδισε το βραβείο Young Artist. Ήταν το 1998 που η καριέρα της απογειώθηκε, όταν έγινε μία από τις αδερφές Halliwell. Μέσα από τον ρόλο της, η Holly ενσάρκωσε τη δύναμη της οικογένειας, τη σημασία της αγάπης και μας δίδαξε ότι ακόμα και οι πιο “καθημερινοί” άνθρωποι, μπορούν να κάνουν θαύματα. Η εμπειρία της στις «Μάγισσες» όπως μου αναφέρει, ήταν κάτι παραπάνω από μια δουλειά: «Οι θαυμαστές μού λένε ότι η σειρά ήταν το ασφαλές τους καταφύγιο. Ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα είχε τόσο μεγάλη απήχηση, ακόμα και 25 χρόνια μετά».

Η Combs βρέθηκε προ ημερών στην Ελλάδα για πρώτη φορά, και η εμπειρία τη συγκίνησε: «Είναι απίστευτο να βλέπεις ελιές και ευκαλύπτους να φυτρώνουν παντού, ακόμα και στην πόλη». Στο πλαίσιο του φετινού AthensCon, – όπου έδωσε το παρών μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της από τις «Μάγισσες» Bryan Krause και Rose McGowan – συνάντησε δεκάδες θαυμαστές, με την ίδια να εντυπωσιάζεται από τη θερμή υποδοχή: «Οι άνθρωποι εδώ είναι τόσο θερμοί. Είναι υπέροχο που βρισκόμαστε τόσο μακριά από το Χόλιγουντ, αλλά νιώθουμε τόσο κοντά με τον κόσμο».

Κατάφερα να την ξεκλέψω λίγο από τις ορδές των θαυμαστών και της ζήτησα να μου μιλήσει για τη σειρά, την καριέρα της και τη στενή φιλία με τη Shannen Doherty. Διαπίστωσα ότι η Combs είναι μια γυναίκα που πατά γερά στα πόδια της, λιγομίλητη αλλά απόλυτα αληθινή και εξωστρεφής με έναν πολύ δικό της γλυκό τρόπο. Δεν θα επιδιώξει να σε αιφνιδιάσει ή “θαμπώσει” με μια ατάκα, σίγουρα όμως ό,τι πει, θα το υποστηρίξει μέχρι τέλους.

Αποτελέσατε θεμέλιο λίθο για το “Charmed”, δεδομένου ότι είστε το μόνο μέλος του καστ που εμφανίστηκε σε κάθε επεισόδιο. Πώς ήταν να βλέπετε τη σειρά να εξελίσσεται; Περιμένατε ότι θα συναντούσε τόσο μεγάλη απήχηση;

«Όχι, ποτέ δεν περιμέναμε να είναι τόσο επιτυχημένη η σειρά. Ήμασταν πολύ απασχολημένες με τα γυρίσματα, να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο σετ, οπότε δεν είχαμε ιδέα ότι θα έχει την επιρροή που είχε, πόσο μάλλον 25-26 χρόνια μετά. Το fanbase ήταν μεγαλύτερο εκτός ΗΠΑ, πήγαμε εξαιρετικά σε χώρες όπως η Γαλλία, η Αυστραλία, η Γερμανία… Ήταν απροσδόκητο.»

Ποιο είναι το feedback που δέχεστε σήμερα από τον κόσμο; Θυμάστε κάποια αντίδραση θαυμαστή που σας έκανε αίσθηση;

«Είναι πολύ γλυκές οι αντιδράσεις σήμερα. Πολλοί άνθρωποι θα πουν ότι το “Charmed” ήταν τα παιδικά τους χρόνια, μεγάλωσαν μαζί του και η τηλεοπτική οικογένεια των μαγισσών έγινε και δική τους οικογένεια. Πολλοί θαυμαστές μού έχουν εξομολογηθεί ότι δεν είχαν ζήσει καλές ζωές και ότι η σειρά αποτέλεσε για εκείνους comfort και safe spot. Και αυτό κανείς μας δεν μπορούσε να το προβλέψει.»

Η ηρωίδα σας, Piper, πάλευε να ισορροπήσει μια “κανονική” ζωή – εστιάζοντας στην οικογένεια και τη δουλειά της – με τις απαιτήσεις του να είναι μία από τι Εκλεκτές. Ταυτιζόσασταν με αυτή την πτυχή της; Πώς πιστεύετε ότι επηρέασε το γυναικείο κοινό;

«Νομίζω ότι οι συγγραφείς της σειράς ήταν πολύ καλοί στο να αντλούν κάποια φυσικά στοιχεία από εμάς και τις προσωπικότητές μας. Εγώ μεγάλωσα με δύο έφηβους γονείς, που δεν ήταν ακόμα έτοιμοι να αναλάβουν την ανατροφή ενός παιδιού. Ήξεραν ότι ήθελα να έχω μια κανονική ζωή, την οποία δεν έχω ακόμα βρει. Ξεκάθαρα (γέλια).

Έχω χτίσει την κανονικότητά μου με τον δικό μου τρόπο

Και ήξεραν ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό μου το οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στην χαρακτήρα της Piper. Και δούλεψε, διότι όλοι μπορούν να ταυτιστούν με αυτό.

Αλλά όπως λέει και η μητέρα μου, “τι είναι κανονικό;” Δεν υπάρχει πλέον η έννοια αυτή.»

Οι «Μάγισσες» αποτελούν μια γυναικοκεντρική και φεμινιστική προσέγγιση στις σειρές των 90’s. Πώς βλέπετε τον πολιτιστικό αντίκτυπο που είχε στις γυναίκες, τόσο εντός της βιομηχανίας του θεάματος όσο και εκτός;

«Μας κάνουν αυτή την ερώτηση συχνά και αυτό που απαντώ είναι ότι ποτέ δεν είχαμε κάποιο τέτοιο σκοπό ή σχέδιο. Το μόνο που προσπαθούσαμε είναι να είμαστε ειλικρινείς στις ερμηνείες μας και να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε “γυναίκα εναντίον άνδρα”, ήταν απλά η προσπάθειά μας να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και ήμασταν πολύ διαφορετικοί, είχαμε άποψη και θέλαμε να εκφραστούμε και να εκπροσωπήσουμε τις συνομήλικές μας γυναίκες εκείνης της εποχής. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για εμάς, να είμαστε αυθεντικοί και να τις αφορούμε.»

Αν μπορούσατε να “παγώσετε” μια στιγμή στον χρόνο ποια θα επιλέγατε και γιατί:

«Θα ήθελα να παγώσω τον χρόνο στο τώρα, γιατί ο μικρότερος γιος μου πρόκειται να αρχίσει να οδηγεί. Και είμαι τρομοκρατημένη, θέλω να τον προστατεύσω. Τα παιδιά μεγαλώνουν τόσο γρήγορα.»

Είναι γνωστή η στενή φιλία που είχατε με τη συμπρωταγωνίστριά σας από τις «Μάγισσες» Shannen Doherty. Τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας από τη συνεργασία και τη σχέση σας;

«Είναι ακόμα αρκετά σοκαριστικό το γεγονός ότι “έφυγε” για μένα. Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο καθώς γνωρίζαμε ότι είχε καρκίνο στο τελικό στάδιο. Πήγαινε τόσο καλά για τόσο καιρό, σχεδόν για μια δεκαετία, και δεν έδειξε ποτέ αδυναμία ή ευαλωτότητα. Πάντα προχωρούσε δυναμικά, οπότε όταν τελικά κατέληξε, ήταν πολύ σοκαριστικό. Είχε απλώς μερικές κακές μέρες και αυτό ήταν.»

Είναι ακόμα πολύ νωπή η απώλεια της Shannen Doherty. Θέλουμε χρόνο να το επεξεργαστούμε

Είναι η πρώτη σας επίσκεψη στην Ελλάδα;

«Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Ελλάδα, είναι υπέροχη χώρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να δούμε πολλά, αλλά είναι πραγματικά καταπληκτικό για μένα, ακόμα και στη μεγάλη πόλη, να βλέπω φρούτα να φυτρώνουν παντού, ελιές κι ευκάλυπτους. Είναι τόσο όμορφο.»

Ένα σχόλιο για το AthensCon;

«Ήταν πολύ φορτωμένες ημέρες ήταν έντονο. Αλλά είναι υπέροχο, νομίζω ότι το AthensCon μεγαλώνει κάθε χρόνο και αυτό είναι καλό. Οι άνθρωποι είναι πολύ θερμοί κι εκτιμούν τόσο πολύ που ήρθαμε από τόσο μακριά. Όμως θέλαμε πολύ να έρθουμε και να φτάσουμε τόσο μακριά από το Χόλιγουντ, είναι υπέροχη εμπειρία.»

Παρακολουθείτε τις ειδήσεις; Υπάρχει κάποια που έχετε ξεχωρίσει;

«Όχι, προσπαθώ να μην παρακολουθώ τις ειδήσεις τελευταία, δεδομένου ότι η αμερικανική πολιτική συμβαίνει όπως συμβαίνει. Είναι περίεργες ημέρες. Έχουμε όλη τη γνώμη μας κι είμαστε όλοι διαφορετικοί. Εδώ που έχουμε φτάσει (ο Τραμπ) δεν πρόκειται να πείσει κανέναν για την πολιτική του online ή με τους ανθρώπους του στο διαδίκτυο. Δεν πρόκειται να αλλάξεις την πολιτική σκηνή έτσι.»

Brian Krause: “Είναι οκ να είσαι διαφορετικός”

Ένα bonus στη συνέντευξη με την Combs είναι ότι κατάφερα να αποσπάσω δηλώσεις και από τον Brian Krause, συμπρωταγωνιστή της και τηλεοπτικό ταίρι στο Charmed. Έχοντας πατήσει τα 50, ο Krause είναι ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια – αυτό που λέμε “η χαρά της ζωής” – και με ένα χαμόγελο τη διαχέει στον χώρο όπου βρίσκεται.

Ο ρόλος του ως Leo Wyatt, του Φύλακα Αγγέλου των «Μαγισσών» τον καθιέρωσε ως ένα από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά πρόσωπα των 90’s και 00’s. Με μια καριέρα που ξεκίνησε με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Επιστροφή στη Γαλάζια Λίμνη» και συνεχίστηκε με πολλές συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, ο Krause είναι συνώνυμος με την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά που έφερε στους χαρακτήρες του.

Στη μίνι αυτή συνέντευξη, ο Krause θυμάται πώς κατάφερε να πάρει τον ρόλο του Leo, την πρώτη γνωριμία με την Combs, ενώ αναφέρθηκε στην πολιτισμική σημασία της σειράς, που πρόβαλε δυναμικές γυναίκες σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και ανέδειξε έναν πιο ισότιμο και υποστηρικτικό τύπο συζύγου και πατέρα.

Πρώτα περάσατε από ακρόαση για τον ρόλο του ντετέκτιβ Andy Trudeau. Πώς προέκυψε ο Leo;

«Λοιπόν, δεν πήρα τον Andy. Προφανώς (γέλια). Όλα αυτά οφείλονται στον casting director, που σκέφτηκε ότι “τα πήγα καλά” και σκέφτηκε να με φέρει πίσω για άλλο ρόλο. Όχι ότι ήθελαν εμένα συγκεκριμένα, ίσως υπάρχουν 20 ή 30 ή 50 ηθοποιοί που δοκιμάζουν για διαφορετικούς ρόλους. Προσπαθούν πάντα να δουν τι χρειάζεται η σειρά, τι έχεις να φέρεις. Υποθέτω ότι είχα φτάσει στους τελικούς υποψήφιους για τον Leo. Ήταν θέμα τύχης και ευκαιρίας.

Θυμάστε την πρώτη συνάντησή σας με τη Holie; Κάνατε screen test μαζί;

«Η πρώτη συνάντησή μας δεν έγινε στο πλατό. Ήταν πριν από τα γυρίσματα. Ήμασταν κοινοί φίλοι. Δεν θυμάμαι πού ακριβώς πρωτοσυναντηθήκαμε, ίσως σε κάποιο μπαρ, εστιατόριο, ή φιλικό σπίτι. Έτσι γνώριζα και τη Shannen (Doherty). Η Holie ήταν φίλη με τη σύζυγό μου τότε.»

Άρα αυτό έκανε πιο εύκολο το να “σπάσει ο πάγος” μεταξύ σας;

«Όχι, ίσα ίσα νομίζω ότι το έκανε πιο άβολο. Ένιωθα μεγαλύτερη πίεση. Ήταν σαν να λέω στον εαυτό μου: “Μόνο και μόνο επειδή είμαστε φίλοι ή γνωριζόμαστε, δεν σημαίνει ότι το έχω σίγουρο”. Έτσι, έπρεπε να προσπαθήσω πολύ για να μην αποτύχω.»

Ξέρατε τότε ότι θα είστε το τηλεοπτικό ζευγάρι της σειράς;

«Όχι. Θα το έκανε ακόμη πιο άβολο.»

Ας θυμηθούμε την πρώτη συνάντηση της Piper και του Leo:

Αυτό που ήταν ενδιαφέρον στη δυναμική σας ως ζευγάρι στην οθόνη ήταν ότι η Piper ήταν η κεφαλή της οικογένειας, και ο Leo είχε πιο υποστηρικτικό ρόλο. Ήταν μια διαφορετική απεικόνιση μιας οικογένειας στα 90’s. Πώς το βιώσατε αυτό;

«Ναι, ήταν κάτι πολύ διαφορετικό.

Όλες οι σειρές θεωρώ από τα 70’s και τα 80’s ήταν ανδροκρατούμενες. Αυτή ήταν μια σειρά για δυνατές γυναίκες. Και ήταν ωραίο να είμαι ο υποστηρικτικός σύζυγος, να κάνω το σωστό.

Το εκτίμησα πολύ. Νομίζω ότι σήμερα βλέπουμε παρόμοια πρότυπα, όπου η γυναίκα μπορεί να είναι εκείνη που βγάζει τα χρήματα και ο άντρας μένει στο σπίτι. Οι “Μάγισσες” ήταν από τις πρώτες φορές που το είδαμε αυτό στην τηλεόραση.»

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πολιτισμικός αντίκτυπος των “Μαγισσών” στις γυναίκες τότε και σήμερα;

«Όχι μόνο στις γυναίκες. Νομίζω ότι ο λόγος που η σειρά συνεχίζει να έχει απήχηση είναι ότι δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που μπορεί να αισθάνονται διαφορετικοί, μόνοι, που παλεύουν με τους γονείς, την οικογένεια, τους φίλους ή την ταυτότητά τους, να δουν τις αδελφές Halliwell και να καταλάβουν ότι είναι οκ να είσαι διαφορετικός. Μπορείς να είσαι δυνατός και να καταφέρεις ο,τιδήποτε βάλεις στο μυαλό σου. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το κύριο μήνυμα που προωθεί η σειρά τα τελευταία 25-30 χρόνια.»