Βρεθήκαμε στον ατμοσφαιρικό Λόφο της Σάνης για να ακούσουμε από κοντά την Σκοτσέζα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Emeli Sandé σε μία μαγική βραδιά κάτω από τα αστέρια.

Άλλο ένα καλοκαίρι που το Sani Festival άναψε τα φώτα του πολιτισμού στη Χαλκιδική οργανώνοντας συναρπαστικές βραδιές μουσικής με διεθνούς φήμης καλλιτέχνες, στον ατμοσφαιρικό Λόφο της Σάνης, κάτω από τα αστέρια. Το Σάββατο 2 Αυγούστου βρεθήκαμε στον Λόφο της Σάνης για να ακούσουμε από κοντά την Σκοτσέζα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Emeli Sandé, που τα τελευταία χρόνια έχει αναρριχηθεί στο μουσικό στερέωμα, τόσο με την εκπληκτική φωνή της όσο και με τις βαθιά συναισθηματικές μελωδίες της.

Συνεχίζοντας μία παράδοση 32 ετών, το καταξιωμένο φεστιβάλ του Sani Resort επέστρεψε από 6 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου για το καθιερωμένο ραντεβού με τους φίλους της μουσικής από κάθε άκρη του πλανήτη.

Φέτος, το Sani Festival, που φιλοξενείται όπως κάθε χρονιά στον ατμοσφαιρικό Λόφο της Σάνης στο υπερπολυτελές Sani Resort, μας χάρισε ένα μοναδικό line-up θρύλων και πολυβραβευμένων καλλιτεχνών της παγκόσμιας μουσικής σκηνής: Plácido Domingo, Madeleine Peyroux, ο θρυλικός αεικίνητος Tom Jones, αλλά και ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Μίμη Πλέσσα ολοκληρώθηκαν αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό που ακολουθεί πιστά το φεστιβάλ. Επόμενη συναυλία αυτή της Emeli Sandé, και οι πρόβες της αντηχούν σε όλο το resort.

“Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα εμφανιστώ στην Ελλάδα για πρώτη φορά!” είπε η Sandé για την εμφάνιση της στο Sani Festival. “Η ιστορία και ο πολιτισμός της Ελλάδας με συναρπάζουν, θα είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά σε έναν εκπληκτικό χώρο, ανυπομονώ πραγματικά“. Με έναν σπάνιο συνδυασμό ποπ, R&B και σόουλ, η Sandé έχει κερδίσει τις καρδιές εκατομμυρίων θαυμαστών σε όλο τον κόσμο.

Το 2012 μάγεψε τα κοινά όλου του κόσμου, με τη συγκλονιστική της ερμηνεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, ενώ ένα χρόνο μετά ακολούθησε το βραβείο Critics’ Choice στα BRIT Awards. Το έργο της Emeli Sandé έχουν εκθειάσει κορυφαίοι καλλιτέχνες, όπως η Madonna και η Alicia Keys, ενώ το πρώτο της άλμπουμ “Our Version of Events” με τραγούδια όπως το “Heaven” και το “Next to Me” είναι ένας από τους πιο πετυχημένους εμπορικά δίσκους της δεκαετίας του 2010. Σήμερα, βρίσκεται σε περιοδεία με το πέμπτο της άλμπουμ, “How Were We To Know”.

Όταν η φωνή της Emeli Sandé κατέκτησε τον Λόφο της Σάνης

Sani Festival

Ο κόσμος ανεβαίνει χαλαρά στον λόφο της Σάνης – που βρίσκεται σχεδόν μέσα στο πολυτελές ξενοδοχείο Sani Beach – και είναι μία ειδυλλιακή τοποθεσία. Πρόκειται για έναν από τους πιο εμβληματικούς πύργους της Χαλκιδικής, που λέγεται Πύργος Σταυρονικήτα, και χτίστηκε στην άκρη της μικρής ομώνυμης χερσονήσου στα τέλη του 14ου ή αρχές του 15ου αιώνα για να εποπτεύει ολόκληρο τον Θερμαϊκό κόλπο αλλά και την ευρύτερη χερσαία περιοχή.

Η θέση αυτή είχε κατοικηθεί από τα προιστορικά χρόνια και στη συνέχεια εκεί βρισκόταν η ακρόπολη της αρχαίας πόλης Σάνης, της Παλλήνης. Σήμερα είναι ένα από τα σημαντικά μνημεία της Χαλκιδικής, αλλά και το υποβλητικό σκηνικό πολιτιστικών γεγονότων υψηλών προδιαγραφών που τελούνται κάθε καλοκαίρι στο φεστιβάλ της Σάνης υπό το φως του φεγγαριού.

Sani Festival

Εδώ λοιπόν στο σημείο που κάποτε έστεκαν για να παρακολουθούν τι γίνεται “προς τα έξω” λαμβάνουν πλέον χώρα πολιτιστικά δρώμενα που μας κάνουν να κοιτάξουμε “προς τα μέσα”.

Η Emeli Sandé, χαμογελαστή και ευδιάθετη, κάθεται στο πιάνο με φόντο τον φωτισμένο Πύργο της Σάνης και η φωνή της μεμιάς απλώνεται στον χώρο με ανεπανάληπτο εύρος και καθαρότητα. Πρώτο τραγούδι το “Next to me”, όπου αμέσως καταλάβαμε γιατί η Sandé έχει δηλώσει ότι θέλει η μουσική της να μείνει στην ιστορία, όπως αυτή της Nina Simone, μιας από τις αγαπημένες της καλλιτέχνιδες.

Η Sandé ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τη Simone σε ηλικία οκτώ ετών, ακούγοντάς την να ερμηνεύει το τραγούδι “Why?” μετά τη δολοφονία του Martin Luther King Jr. Αφού άκουσε τους στίχους και την έκφραση μέσα από την ερμηνεία της Simone, η Sandé εμπνεύστηκε να “χτίσει” τη μουσική της πορεία πάνω σε αυτούς τους “δομικούς λίθους”.

Emeli Sandé Alexandros Oikonomidis

Ακουγοντάς την live σχεδόν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ακριβώς αυτή η μουσική παιδεία και κατεύθυνση. “Δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε σε πιο μαγική τοποθεσία, ελπίζω η μουσική μας να φέρει λάμψη και αγάπη απόψε και ένα soulful summer vibe” είπε με μια απαλή βελούδινη φωνή που δεν θα μπορούσες να φανταστείς ότι φτάνει σε τέτοια ύψη όταν τραγουδάει.

Ακολούθησε το “Breathing Underwater” με την αγαπημένη της φράση “Πιστεύω τα θαύματα” για να ακολουθήσει ένα πρόσωπικό μας αγαπημένο το “My Kind Of Love”, ένα τραγούδι που η Emeli Sandé λατρεύει να ερμηνεύει ζωντανά.

“Μιλάει για την αγάπη, μια έννοια που έχει χρησιμοποιηθεί πολύ, αλλά έχει χάσει το νόημά της σε κάποιες συνθήκες. Πώς αγαπάμε; Η αγάπη είναι αυτό που αντέχει και μένει όταν πέφτει ο ήλιος, όταν μένεις μόνος, είναι οι άνθρωποι που σε κρατάνε ψηλά όταν τους χρειάζεσαι” μας είπε. Το αφιέρωσε στη μητέρα της Νταιάν που ήταν στο ακροατήριο. “Μου έδειξε τι σημαίνει να αγαπάς, να υπομένεις, να αντέχεις και πώς η αγάπη τα νικάει όλα”.

Emeli Sandé Alexandros Oikonomidis

“Οι άνθρωποι που σε κρατάνε ψηλά όταν τους χρειάζεσαι”

Σε μια πιο χορευτική συνέχεια, το ανατριχιαστικό “Hurts” και η φωνή της Sandé με το εύρος σοπράνο κάλυψε τα σύμπαντα. Σχεδόν νιώθεις μια πολυμελή γκόσπελ χορωδία να τη συνοδεύει νοερά. Ακολουθεί το “Free” στη μέση ακριβώς της βραδιάς.

“Πάμε πίσω στο 2011”, μας λέει η Sandé, “στο πρώτο μου single που λέγεται Heaven. Το έγραψα με έναν μουσικό παραγωγό στο Λονδίνο. Περάσαμε ένα ξάγρυπνο βράδυ συζητώντας διαφορετικές εκφράσεις, θρησκείες, και πώς στο τέλος της ημέρας κρατάς την καρδιά και την ψυχή σου “καθαρή” σε αυτό το ταξίδι. Η ζωή θα πετάξει πολλές δυσκολίες προς το μέρος σου. Πώς μπορείς να κρατήσεις τον εαυτό σου ανέπαφο ως το τέλος; Θυμάμαι ακόμα την στιγμή που το άκουσα για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, ήταν 5 το πρωί και η αίσθηση ότι η μουσική μου θα φτάσει σε όλο τον κόσμο ήταν ανεπανάληπτη”.

Emeli Sandé Alexandros Oikonomidis

Ερμήνευσε το “Heaven” από καρδιάς και καταχειροκροτήθηκε από ένα κοινό όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων, που ανέβηκε στον υπέροχα φωτισμένο λόφο της Σάνης με τη ζέστη “στο κόκκινο” γεμίζοντας τα καθίσματα και τις πίσω κερκίδες.

Ακολούθησε άλλο ένα τραγούδι γραμμένο από την ίδια. Σπουδάζοντας ιατρική στη Σκωτία χρειάστηκε μεγάλο θάρρος για να εμπιστευτεί το ένστικτό της, αρκετά ώστε να τα παρατήσει και να κυνηγήσει μια καριέρα στη μουσική. Τα πρώτα χρόνια φαινόταν ότι δεν θα τα καταφέρει, προσπαθούσε να βρει ανθρώπους να ακούσουν τη μουσική της. Τότε έγραψε το “Clown” και απόψε το αφιέρωσε σε όσους τολμούν να ονειρεύονται και να εμπιστεύονται το ένστικτό τους.

Emeli Sandé Alexandros Oikonomidis

Ακολούθησε ένα από τα πολυαγαπημένα μας τo “Beneath Your Beautiful” το οποίο πρωτοτραγούδησε μαζί με τον Timothy Lee McKenzie (Labrinth). Ένα τραγούδι που μίλησε για την αυτοεκτίμηση πολύ πριν την “συμπερίληψη” και είχε κάνει χαμό όταν οι δύο καλλιτέχνες εμφανίστηκαν λάιβ στο XFactor το 2012.

Μετά το χορευτικό “Wonder” του Naughty Boy και το μάντρα “we ain’t falling under, we are full of wonder” που τραγουδήσαμε όλοι μαζί, η αυλαία έπεσε με το επίσης γεμάτο μηνύματα “Brighter Days”… διότι “θα έρθουν φωτεινότερες μέρες, αν και μοιάζει μακρινό… ο κόσμος θα αλλάξει, υπάρχει ελπίδα”.

Emeli Sandé Alexandros Oikonomidis

Η Sandé μας ευχαρίστησε και αποσύρθηκε, αλλά αργότερα ξανακάθισε στο πιάνο για ένα πριβέ πεντάλεπτο session με τους θαυμαστές της, που συγκεντρώθηκαν έξω από το καμαρίνι της και ζήτησαν να την ξανακούσουν έστω και για λίγο.

Μαζί της ήταν οι: Nicky Brown (Musical Director/keys), Priscilla Jones-Campbell (backing vocals), Sonia Konate (guitar), Digby Lovatt (bass), Subrina McCalla (backing vocals), Hannah Montrose (drums).

Επόμενη στάση και αυλαία για το μαγικό Sani Festival είναι η συναυλία με τους Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo το Σάββατο 10 Αυγούστου. Πληροφορίες στο more.com/music/festival/sani-festival-2024.

32 χρόνια Sani Festival με σπουδαία ονόματα της μουσικής σκηνής

Όλα ξεκίνησαν το 1992, ως μια ιδέα των Σταύρου και Νίκης Ανδρεάδη, οι οποίοι υπήρξαν εμπνευστές του Sani Festival. Η ιδιωτική πρωτοβουλία τους, που είχε, αρχικά, ως κεντρική θεματική την jazz μουσική, αναπτύχθηκε μέσα στα χρόνια και το Sani Festival έφτασε σήμερα να αποτελεί παράδοση και έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας μας.

Emeli Sandé Alexandros Oikonomidis

Από τότε μέχρι σήμερα, σπουδαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής έχουν περάσει από τον Λόφο, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 390 συναυλίες, παραστάσεις και εκδηλώσεις. «Παντρεύοντας» με μοναδικό τρόπο τον τουρισμό με τον πολιτισμό καλεί κάθε χρόνο εξωτερικούς επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους της περιοχής, να βιώσουν την όλη εμπειρία του Sani Festival.

Το Sani Resort, που «αγκαλιάζει» εδώ και δεκαετίες το Sani Festival, είναι ένα «κόσμημα» για την περιοχή, αλλά και ισχυρός τουριστικός πυλώνας. Απαρτίζεται από 5 μοναδικά ξενοδοχεία που περιλαμβάνουν εστιατόρια, μπαρ και μεγάλες πισίνες, ενώ πλαισιώνεται από φυσικά δάση, υγροβιότοπους και καταγάλανες παραλίες, με άμεση θέα και πρόσβαση προς τη θάλασσα.

Συγκεκριμένα στο Sani Resort συναντιούνται τρεις φυσικοί κόσμοι μοναδικής ομορφιάς: η θάλασσα, το δάσος και οι υγροβιότοποι. Πληροφοριακά το Sani Resort το 2020 έγινε το πρώτο resort στην Ελλάδα με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, λειτουργώντας αποκλειστικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το 2019, ενώ συνεχίζει να βελτιώνει την ενεργειακή απόδοσή του. Παράλληλα, έχει δεσμευτεί στην προστασία του περιβάλλοντος και της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί, ενώ το 2021 ανακηρύχθηκε World’s Leading Luxury Green Resort από τη διοργάνωση World Travel Awards 2021.