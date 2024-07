Μια μικρή αναδρομή στη ζωή του συναρπαστικού ρόκερ Lenny Kravitz λίγο πριν από τη συναυλία του στο πλαίσιο του AthensRocks Festival 2024.

Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς και αγαπημένους ροκ καλλιτέχνες των 90s και την Παρασκευή 2 Αυγούστου αναμένουμε την εκρηκτική του εμφάνιση στο Athens Olympic Complex στο πλαίσιο του AthensRocks Festival 2024.

Είναι η δεύτερη συναυλία που θα δούμε τον Lenny στη χώρα μας, 16 χρόνια μετά τη συναυλία του στο Terra Vibe στη Μαλακάσα. Ο Lenny σήμερα έχει συμπληρώσει τα δεύτερα -ήντα, είναι πιο δημιουργικός από ποτέ και μαζί με τις παλιές του επιτυχίες φέρνει μαζί του τραγούδια από τον δίσκο “Blue Electric Light” (2024), ο οποίος βάφτισε και την πρόσφατη περιοδεία του.

Με μια καριέρα που ξεκινά με τον πρώτο του δίσκο το 1989, “Let Love Rule”, ο Kravitz έχει καταφέρει να ενώσει στοιχεία κλασικού ροκ με σύγχρονες επιρροές, δημιουργώντας έναν ήχο που παραμένει εντελώς δικός του. Από το “Are You Gonna Go My Way” στο “I Belong to You” και από το “It Ain’t Over ‘Til It’s Over” στο θρυλικό “American Woman” (με την Heather Graham στο κλιπ) ο Lenny έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον κόσμο της μουσικής. Και σίγουρα δεν είναι ένας καλλιτέχνης που νιώθεις ότι έχει ενσωματωθεί στο “σύστημα”.

Lenny Kravitz performs at the iHeartRadio Music Awards on Monday, March 27, 2023, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

Πέρα από τη μουσική του, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και στιλιστικά με την εκρηκτική του παρουσία, κάνοντας εμφανίσεις, φωτογραφήσεις και βιντεοκλίπ που τον έχουν καθιερώσει ως ένα εμβληματικό ροκ sex symbol (μέσα στους πέντε πιο σέξι εν ζωή άνδρες παγκοσμίως από το περιοδικό People). Ζώντας σε ένα παραδεισένιο νησάκι στις Μπαχάμες και κάνοντας μουσική με τους δικούς του όρους, ο Lenny ενσαρκώνει τις έννοιες της ελευθερίας και της αυθεντικότητας που ταιριάζουν σε έναν λαμπερό ροκ σταρ παλαιάς κοπής. Από τους τελευταίους της γενιάς του…

Στην προσωπική ζωή του ζωή ο Kravitz είναι εξίσου “περιπετειώδης”. Έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο όμορφες και διάσημες γυναίκες του κόσμου της μουσικής, της μόδας, του σινεμά και του θεάματος [επίσημα με τις: Lisa Bonet, Vanessa Paradis, Adriana Lima, Nicole Kidman, Natalie Imbruglia / ανεπίσημα: Kylie Minogue, Christina Applegate, Iman, Nicole Kidman, Sharon Stone, Serena Williams, Marisa Tomei].

Σήμερα στα 60 του και με συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων στα 10 εκατομμύρια δολάρια, παραμένει αφοσιωμένος στη δημιουργικότητα και την τέχνη του.

Πρόσφατα χόρεψε γυμνός στο βιντεοκλίπ για το νέο του τραγούδι με τίτλο “TK421”, αν και σε συνέντευξη στην κολλητή της Oprah, Gayle King παραδέχτηκε ότι έχει κι εκείνος τις… ανασφάλειές του.

Μπορεί να έχει εργαστεί στη μουσική βιομηχανία για πάνω από τρεις δεκαετίες, αλλά συχνά αισθάνεται σαν έφηβος που μόλις ξεκίνησε την καριέρα του. “Μερικές φορές, δεν είμαι σίγουρος… απαραίτητα σίγουρος για το τι είναι αυτό που κάνω. Για κάποιο λόγο, είμαι ακόμα εκείνο το 16χρονο παιδί που προσπαθεί να κλείσει δισκογραφικό συμβόλαιο”, είπε ο Kravitz στην King.

Ακολούθησε τα βήματα της σκληρά εργαζόμενης μητέρας του, αλλά έφυγε από το σπίτι σε νεαρή ηλικία. Ένα πράγμα που σίγουρα δεν ήξερες είναι ότι το όνομά του είναι … Λεονάρδος (με τη δύναμη του λιονταριού, ετυμολογικά) Αλβέρτος!

Η τρικυμιώδης σχέση με τον πατέρα του – O Lenny ζούσε σε ένα αυτοκίνητο

Lenny Kravitz Amy Harris/Invision/AP, File

Ο Leonard Albert Kravitz γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 1964 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Ο πατέρας του, Sy Kravitz, ήταν λευκός Εβραίος με καταγωγή από Ουκρανία και η μητέρα του, Roxie Roker, η οποία πέθανε από καρκίνο το 1995, ήταν Αφροαμερικανίδα ηθοποιός (και βοηθός στο NBC) με καταγωγή από τις Μπαχάμες. Ως διαφυλετικό παιδί στη δεκαετία του 1960, πέρασε κάπως δύσκολα αν και σε συνεντεύξεις του έχει δηλώσει ότι του άρεσε που ήταν “διαφορετικός”. “Ήμουν άνετα”, έχει πει σε συνέντευξή του στο Esquire το 2023, “Μου άρεσε αυτό”.

Ο Kravitz μεγάλωσε σε ένα πλούσιο οικογενειακό περιβάλλον. Ο πατέρας του ήταν τηλεοπτικός παραγωγός και η μητέρα του έπαιζε τον ρόλο της “Έλεν Γουίλις” στη δημοφιλή τηλεοπτική κωμική σειρά The Jeffersons. Όταν η οικογένεια μετακόμισε στο Χόλιγουντ, ο Lenny που είχε αναπτύξει πάθος για τη μουσική εντάχθηκε στη χορωδία αγοριών της Καλιφόρνια. Επιδεικνύοντας το ακατέργαστο ταλέντο του σε διάφορα όργανα, ο Lenny έγινε επίσης δεκτός στο μουσικό πρόγραμμα του Beverly Hills High School, από όπου αποφοίτησε το 1982 με συμμαθητή τον…Slash.

Για όσους, τώρα, πιστεύουν ότι όλα αυτά έγιναν … τυχαία, θα πούμε ότι ο πατέρας του ήταν φίλος με τους Ντιούκ Έλινγκτον, Σάρα Βον, Κάουντ Μπέζι, Έλα Φιτζέραλντ, Μπόμπι Σορτ, Μάιλς Ντέιβις και άλλους θρυλικούς μουσικούς της τζαζ. Ο Έλινγκτον μάλιστα του είχε τραγουδήσει το “Happy Birthday” στα πέμπτα γενέθλια του Lenny. Παρά τις διασυνδέσεις των γονιών του με τις διασημότητες, ο μικρός ήταν αποφασισμένος να πετύχει με τη δική του αξία. Οι απιστίες του πατέρα του δημιούργησαν ένα αφόρητο κλίμα στην οικογενειακή εστία την οποία και εγκατέλειψε.

Δημιουργώντας την περσόνα “Romeo Blue”, απόλυτα επηρεασμένος από τους: Led Zeppelin, Kiss, Aerosmith, Τζίμι Χέντριξ, Ντέιβιντ Μπόουι, The New York Dolls, Pink Floyd, Cream και The Who βγήκε στο δρόμο προσπαθώντας να γίνει μεγάλος και τρανός. Ζούσε σε ένα αυτοκίνητο που νοίκιαζε για 5 δολάρια την ημέρα. Όταν ο γάμος των γονιών του διαλύεται το διαζύγιό τους τον πληγώνει βαθιά.

Την επόμενη χρονιά, 1986, ο Kravitz μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όπου γνώρισε την ηθοποιό Lisa Bonet, (Denise Huxtable στο The Cosby Show). Ο Kravitz και η Bonet ερωτεύτηκαν ακαριαία, και τον Νοέμβριο του 1987 παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας. Επιστρέφοντας στη Νέα Υόρκη, ο Lenny είχε την τύχη να γνωρίσει τον μηχανικό ηχογραφήσεων Henry Hirsh. Το 1989 μαζί με το ντεμπούτο άλμπουμ του, “Let Love Rule”, απέκτησε τη μοναδική του κόρη, την ηθοποιό Zoë Kravitz.

My Mama Said – Επώδυνο διαζύγιο και εσωτερική αναζήτηση

Το “Let Love Rule” έφτασε στο Νο 61 στα charts του Billboard, αλλά είχε χλιαρή ανταπόκριση. Ο κόσμος δεν κατάλαβε τι ήθελε να πει ο Lenny.

Καθώς το χιπ-χοπ γνώριζε εκρηκτική δημοτικότητα, ένας εικοσιτετράχρονος μαύρος από τη Νέα Υόρκη έκανε ακατέργαστη ροκ μουσική χρησιμοποιώντας παλιές τεχνικές ηχογράφησης και παλιό εξοπλισμό.

Lenny Kravitz και Katy Perry στο ημίχρονο του NFL Super Bowl το 2015 AP Photo/Matt Slocum

Μέχρι που η Madonna διασκεύασε το τραγούδι του, “Justify My Love”, το 1990 και κάτι φάνηκε να κινείται. Καθώς ο Kravitz ανέβαινε επαγγελματικά, η προσωπική του ζωή πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και ο γάμος του με την Bonet διαλύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Εμπνευσμένο από το επώδυνο διαζύγιό του κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του, “Mama Said”, το 1991 με την τεράστια επιτυχία “It Ain’t Over Til It’s Over”. Σκληρό και τρυφερό και μουσικά βουτηγμένο στη δεκαετία του ’60, αψήφησε τις τάσεις και τις προσδοκίες.

“Αν ο Lenny Kravitz ήταν λευκός, θα ήταν ο επόμενος σωτήρας του rock “n” roll” έγραφε ο Τύπος εκείνης της εποχής. Αντ’ αυτού, οι κριτικοί τον διέσυραν επειδή βασιζόταν πολύ στις παλιακές επιρροές του. Τον κατηγόρησαν για έλλειψη πρωτοτυπίας. Ότι μιμείται τους Led Zeppelin. “Μου έριξαν πολύ αρνητισμό όλοι αυτοί οι μεγαλύτεροι σε ηλικία λευκοί άνδρες που δεν θα με άφηναν να έχω αυτή τη θέση”, είπε στο Esquire αλλά σήμερα δεν το σκέφτεται καν.

Ακολούθησε το 1993, το “Are you Gonna Go My Way” και φυσικά έγινε ο αγαπημένος περφόρμερ του MTV κερδίζοντας και MTV Video Music Award για το βίντεο κλιπ . Ο Lenny θεωρήθηκε ο νέος μεγάλος rock star σε μία χρονιά που για πολλούς ήταν από τις σπουδαιότερες της μουσικής βιομηχανίας και που rock, pop και hip hop παρήγαγαν μερικούς από τους σπουδαιότερους δίσκους όλων των εποχών.

Με το Five (1998), ο Kravitz πήρε βραβείο Grammy για την καλύτερη ανδρική ροκ φωνητική ερμηνεία. Ακολούθησαν εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, γεμάτα στάδια, sold out παγκόσμιες tour και φρενίτιδα σε κάθε παρουσία του.

Το 2009, ο Lenny έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία “Precious”. Είχε επίσης έναν μικρό ρόλο στην ταινία “The Hunger Games” (2012). Το 2013, ο Kravitz επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη με την ταινία του Lee Daniels “The Butler” με πρωταγωνιστές τον Forest Whitaker και την Oprah Winfrey. Έγραψε επίσης ένα τραγούδι για το soundtrack της ταινίας. Αργότερα την ίδια χρονιά, ο Kravitz επανέλαβε τον ρόλο του στα “Hunger Games” στο επόμενο μέρος της τριλογίας “Catching Fire”.

Lenny, η επιτομή του cool και οι διάσημοι φίλοι του

Η μουσική έμπνευση τα τελευταία χρόνια τον βρίσκει στην Eleuthera, το νησί που αποκαλεί σπίτι του. Αγόρασε τριάντα στρέμματα όταν υπέγραψε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο και για μεγάλο χρονικό διάστημα έζησε μέσα σε ένα ταξιδιωτικό τρέιλερ στη δική του παραδεισένια παραλία. Το έχει ακόμα το τρέιλερ, αν και έκτοτε έχτισε ένα… κανονικό σπίτι.

O Lenny Kravitz στα 2024 People's Choice Awards Jordan Strauss/Invision/AP

Όπως διαβάζουμε στη συνέντευξή του στο Esquire, στο πίσω μέρος του σπιτιού υπάρχει κήπος όπου καλλιεργεί τα δικά του φρούτα και λαχανικά (είναι εδώ και χρόνια vegan). Φυσικά έχει και ένα στούντιο ηχογράφησης (τόσο μικρό ώστε…) “τα παπούτσια βγαίνουν από το παράθυρο… δεν υπάρχουν κλειδιά. Ούτε πορτοφόλια. Ούτε λεφτά. Αρχίζεις να ακολουθείς τη φύση». Κανονικά ο Kravitz είναι νυχτοπούλι, πέφτει για ύπνο γύρω στις 5:00 το πρωί και ξυπνάει το μεσημέρι, αλλά μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα εκεί στο νησί του επανέρχεται στην “κανονικότητα”. Πηγαίνει για ύπνο λίγο μετά το σκοτάδι και ξυπνάει μόλις βγαίνει ο ήλιος.

Η αγάπη και η εξερεύνηση του εαυτού τον έχουν … σώσει από τις κακοτοπιές, όπως και οι φίλοι του. Μακροχρόνιος φίλος του Jay-Z, ο οποίος έχει πει για τον Lenny. «Πάντα επικροτείς κάποιον που επιμένει και κάνει αυτό που θέλει και δεν ακολουθεί τις τάσεις. Κάποιος που έχει αυτή την αυτοπεποίθηση σε αυτό που κάνει είναι πολύ σπάνιος». Μετά το “Mama Said”, το 1991, ο Bruce Springsteen ήρθε σε μια συναυλία του Lenny και έγιναν φίλοι. Όταν τον συνάντησε ο Prince τού είπε απερίφραστα: «Θα γίνουμε αδέρφια».

Lenny Kravitz και Mick Jagger τραγουδούν "God Gave Me Everything" το 2001 στο Los Angeles. AP Photo/Mark J. Terrill

Ακόμα και ο Mick Jagger, προσωπικός ήρωας του Kravitz, ήθελε να κάνουν παρέα. Ο Jagger ήρθε στα παρασκήνια πριν από μια συναυλία και, αυθόρμητα, αποφάσισαν να τραγουδήσουν μαζί εκείνο το βράδυ, ζωντανά. Και φυσικά έχει πολύ στενές σχέσεις με τον επί χρόνια σύζυγο της Bonet, Jason Momoa. “Είμαστε οικογένεια” λέει ο Lenny και για πρώτη φορά στη ζωή του έχοντας ψάξει τόσο τον εαυτό του το εννοεί. “Δεν ξέρω ποιος είναι ο ορισμός του σπουδαίου φίλου”, λέει ο Denzel Washington, “αλλά είμαι σίγουρος ότι δίπλα στις λέξεις υπάρχει μια φωτογραφία του Lenny Kravitz”.

Μιλώντας ο ίδιος για τον εαυτό του ο Lenny λέει ότι τον καιρό της τεράστιας επιτυχίας του η ανοικτότητα του χαρακτήρα του του έκανε και κακό. Πολλοί “έπαιξαν” τους φίλους και αναλώθηκε σε ανθρώπους που δεν τον αγάπησαν ποτέ. “Κάηκα”, λέει ο Kravitz. «Τα έβγαλα όλα εκεί έξω με τέτοιο τρόπο ώστε να τα εκμεταλλευτούν. Ήμουν ένα άδειο δοχείο». Κι έτσι αποφάσισε να περιορίσει τον κύκλο του και να στραφεί στον εαυτό του κάνοντας μια πολύ δύσκολη μετάβαση… ωριμότητας.

“Το να λέω όχι ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Ήμουν έτσι από την παιδική μου ηλικία». Ίσως όμως, όπως λέει, να έχει σχέση και με το χρώμα του δέρματός του.«Το να είσαι μαύρος στην Αμερική εκείνη την εποχή», λέει στο Esquire, αναφερόμενος στα παιδικά του χρόνια τη δεκαετία του ’70, “σήμαινε όλοι ενωμένοι. Όλοι βοηθούσαν ο ένας τον άλλον.Υπήρχε πάντα μια επιπλέον θέση στο τραπέζι. Υπήρχε πάντα επιπλέον φαγητό». Δηλαδή φροντίζεις τους ανθρώπους σου.

Ο Lenny Kravitz στα MTV Video Music Awards το 2019. Charles Sykes/Invision/AP

Παράλληλα η LGBTQ+ κοινότητα έχει ασκήσει τεράστια επιρροή στον Kravitz καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Όχι μόνο στη μόδα και το στυλ, αλλά και σε βαθύτερους τρόπους. «Με μεγάλωσαν. Ήμουν στο δρόμο -επιλογή μου- και ήταν η δεκαετία του ’80 στο Δυτικό Χόλιγουντ. Καλλιτέχνες, μουσικοί, κομμωτές και σχεδιαστές, αυτοί ήταν οι άνθρωποι με τους οποίους έκανα παρέα. Ήθελα να βρίσκομαι κοντά στους δημιουργούς και οι περισσότεροι άνθρωποι που γνώρισα ήταν από αυτή την κοινότητα». Τον δέχτηκαν και, όπως λέει, «με προστάτευσαν. Με εκπαίδευσαν. Με τάιζαν».

Ο δρόμος για την αυτογνωσία

Όμως το τραύμα του δεν ήταν εύκολο να επουλωθεί και αποτυπώνονταν στην αδυναμία του να συνδεθεί συναισθηματικά. Η μητέρα του Lenny, στην οποία είχε τεράστια δυναμία, ήταν μία ταπεινή, πολύ σκληρά εργαζόμενη γυναίκα. Ο πατέρας του δυσκολεύτηκε να βρει τα επαγγελματικά του πατήματα στη Δύση. Ο Lenny παρακολουθούσε τη μητέρα του να μικραίνει τον εαυτό της για να νιώθει ο σύζυγός της μεγαλύτερος. Tην απατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου τους, αλλά χώρισαν τελειωτικά όταν η μητέρα του Lenny έμαθε πόσα χρήματα είχε αποσπάσει ο σύζυγός της για τις ερωμένες του και τον τζόγο.

Lenny Kravitz και Zoe Kravitz Jordan Strauss/Invision/AP

Καθώς ο πατέρας του μάζευε τα πράγματά του και ετοιμαζόταν να φύγει, η μητέρα του Lenny τον ρώτησε αν είχε κάτι να πει στον γιο τους, ο οποίος ήταν εκεί για να δει την αποχώρησή του. «Θα το κάνεις κι εσύ» είπε ο πατέρας του στον Lenny, λόγια που τον στοίχειωσαν σε ένα βαθύ ουσιαστικό επίπεδο. Όλα αυτά, πήρε χρόνια, αλλά ξεκαθάρισαν. «Υπήρξαν άνθρωποι που πέρασαν δύσκολα εξαιτίας μου. Αλλά ήταν ένα πολύ δύσκολο πράγμα για μένα να το καταλάβω».

Όσο ο πατέρας του γερνούσε, η σκληρή στάση του απέναντι στον γιο του άρχισε να μαλακώνει. Κοντά στο τέλος της ζωής του, στο νοσοκομείο, ζήτησε συγγνώμη από τον Kravitz. «Αυτή ήταν η στιγμή», λέει ο Kravitz. Η διαδικασία επούλωσης, για τον ίδιο, άρχισε επιτέλους.

Στο σήμερα

Lenny Kravitz Promo material

Αυτές τις μέρες, ο Kravitz μοιράζει τον περισσότερο χρόνο του ανάμεσα στα σπίτια του στο Παρίσι και στις Μπαχάμες, αν και έχει επίσης ένα αγρόκτημα στα υψίπεδα της Βραζιλίας. Λατρεύει το μπαλέτο και την όπερα. Τη μόδα. Όταν ξυπνάει κάθε απόγευμα, σκέφτεται τι θέλει να δημιουργήσει εκείνη την ημέρα. Συχνά, είναι μουσική. Άλλες φορές, είναι σχεδιαστική δουλειά με την εταιρεία του, Kravitz Design, η οποία έχει μεταμορφώσει μια σειρά από σπίτια υψηλών προδιαγραφών καθώς και ένα συγκρότημα διαμερισμάτων στο Μανχάταν από τότε που ο Kravitz ξεκίνησε την επιχείρηση το 2003.

Μπορεί να είναι η φωτογραφία – οι φωτογραφίες του Kravitz έχουν παρουσιαστεί σε διάφορες εκθέσεις, ενώ έχει γυρίσει και μια διαφημιστική καμπάνια για την Dom Pérignon. Ίσως έχει να κάνει με κινηματογραφικές ταινίες. Η πιο πρόσφατη δουλειά του στο Χόλιγουντ ήταν η παροχή ενός νέου τραγουδιού για το soundtrack της πρωτότυπης ταινίας του Netflix Rustin, «Road to Freedom». Ή θα μπορούσε να έχει σχέση με τη Nocheluna, τη νέα του μάρκα αλκοολούχων ποτών, η οποία φέρνει ένα από τα πιο περίεργα αποστάγματα του Μεξικού, το sotol, στη διεθνή αγορά.

Lenny Kravitz AP

Η διατροφή και την άσκηση τον βοηθάει σημαντικά να παραμένει θετικός. Η πιο εξαντλητική προέκταση της δημιουργικότητάς του είναι, χωρίς αμφιβολία, οι περιοδείες. “Η ζωή σου είναι αυτή” μόλις βγουν τα εισιτήρια στην αγορά, λέει. “Ολόκληρη η ζωή σου επικεντρώνεται στο να μπορείς να κάνεις αυτές τις δυόμισι ώρες κάθε βράδυ. Οπότε δεν κάνεις παρέα. Δεν καπνίζεις. Δεν πίνεις. Δεν μιλάς πολύ. Πρέπει να κοιμάσαι“.

Με άλλα λόγια, πρέπει να θέλεις πολύ να το κάνεις. Πρέπει να έχεις ανάγκη να το κάνεις. “Δεν γίνεται έτσι απλά”, προειδοποιεί ο Kravitz. Η περιοδεία του τον φέρνει κοντά μας και δεν πρόκειται να σταματήσει σύντομα αυτό το lifestyle. Έχει χτίσει ολόκληρη την ύπαρξή του γύρω από το να μπορεί να το κάνει. Και υπάρχει και μια φράση από τις Μπαχάμες γι’ αυτό: Αν το αγαπάς, άφησέ το να σε σκοτώσει.

“Είμαι καλά. Ακέραιος, ευτυχισμένος, υγιής, συγκεντρωμένος, με τόσα πολλά ακόμα να κάνω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό” λέει στο Esquire και εμείς περιμένουμε να τον δούμε να τινάζει τα ράστα του πάνω στη σκηνή.