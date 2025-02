Με πολλά ερωτήματα μας άφησε να κρεμόμαστε το εκπληκτικό φινάλε της 1ης σεζόν του Severance, αλλά ανάμεσά τους νομίζω μία ξεχώριζε: Είναι εφικτό να συντηρηθεί αυτή η μαγεία της σειράς και στη συνέχεια, ή ήταν απλώς ένα ευχάριστο ατύχημα;

Μην ανησυχείτε αν δεν το έχετε ξεκινήσει, δε θα μπούμε σε λεπτομέρειες στο πρώτο αυτό κομμάτι του κειμένου. Αλλά το ερώτημα αυτό θα το απαντήσουμε: Ναι, είναι εφικτό. Η 2η σεζόν του Severance στρώνει με σιγουριά το δρόμο της σειράς για το μέλλον ως ένα εφιαλτικό sci-fi μυστήριο που όχι μόνο διατηρεί το ενδιαφέρον μας αμείωτο, αλλά το κάνει και με μια ιστορία που έχει πολλά να πει για την πραγματικότητά μας και τα αληθινά άγχη μας.

Αρχικά, μια παραδοχή: Ναι, 3 χρόνια από τη μια σεζόν στην επόμενη δεν είναι κάτι ούτε βιώσιμο, ούτε επιτρεπτό για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι απλά μια σεζόν τηλεόρασης, δεν χτίζουμε τη Νέα Γη. Το κακό με τους κύκλους παραγωγής των σειρών έχει έτσι κι αλλιώς παραγίνει τα τελευταία χρόνια: Με το streaming δεν ξέρουμε πότε έρχεται το κάθε τι, και το να περιμένουμε 1μιση με 2 χρόνια ανάμεσα σε κύκλους των 7 επεισοδίων είναι κάτι παράλογο.

Αλλά 3 χρόνια από το τέλος της 1ης σεζόν μέχρι την πρεμιέρα της 2ης ξεπερνά κάθε όριο – η ομάδα του Severance είχε κάποια ζόρια στην παραγωγή που ελπίζουμε πως στο εξής θα είναι λυμένα. Διότι ένα πυκνό (κι ας μην του φαίνεται) μυστήριο όπως του Severance χρειάζεται να κυλάει με σχετική συνέπεια, κι όχι να φρενάρει για τόσο καιρό που οι πάντες έχουν ξεχάσει τι βλέπανε.

Αν σκρολάρετε παρακάτω στο άρθρο θα βρείτε κι έναν σύντομο οδηγό του τι πρέπει να θυμάστε από την 1η σεζόν αν δεν έχετε χρόνο ή διάθεση να την ξαναδείτε, αλλά πρώτα μια γενική παρατήρηση.

Πως ναι, παρά τον μεγάλο αυτό αστερίσκο της καθυστέρησης, το Severance παραμένει καθηλωτικό και στον 2ο κύκλο του.

Αυτό που έτσι κι αλλιώς ήταν μια συναρπαστικη εφιαλτική αλληγορία πάνω στην επαγγελματική εκμετάλλευση της καπιταλιστικής δυστοπίας, αλλά με ηθικές προεκτάσεις που ξεπερνούν την εποχή, φέτος ανοίγει ακόμα περισσότερο το βλέμμα του. Η σειρά στη 2η σεζόν της φαίνεται να αγκαλιάζει περισσότερο ιδέες πάνω στο τι κάνει εμάς, εμάς, αλλά και την εξερεύνηση τακτικών ελέγχου και ψυχολογικής διαχείρισης της εργατικής τάξης!

Για το τι είναι γενικά το Severance μπορείτε να διαβάσετε στο αναλυτικότερο κείμενό μας από την 1η σεζόν, αλλά σε γενικές γραμμές: Πώς θα ήταν αν υπήρχε μια τεχνολογία που επιτρέπει σε ανθρώπους να διαχωρίζουν κομμάτια της προσωπικότητάς τους ώστε να υπάρχουν απροσπέλαστα τείχη μεταξύ τους – εξ ου και το severance (ο διαχωρισμός) του τίτλου.

Η σειρά προτείνει την πάρα πολύ λογική ιδέα πως μια τέτοια τεχνολογία θα έβρισκε την άμεση εφαρμογή της στην εργασία. Μια πολυεθνική, η Lumon, έχει ένα ολόκληρο υπόγειο severed εργατών, άτομα δηλαδή τα οποία «ζουν» μόνο για το 8ωρό τους, χωρίς ποτέ να ξέρουν πώς ζουν τη ζωή τους οι «έξω» εαυτοί τους. Οι «έξω» άνθρωποι μπορούν να υπάρχουν με την ηρεμία τους για 16 ώρες της μέρας χωρίς ποτέ να κουβαλάνε σπίτι το άγχος ή τα στραβά της δουλειάς.

Όμως την ίδια στιγμή για τους «μέσα», όταν τελειώνει ένα 8ωρο, το επόμενο πράγμα που βιώνουν είναι η αρχή του επόμενου. Για τους έξω δεν υπάρχει το βάρος της δουλειάς, για τους μέσα δεν υπάρχει καν το concept του έξω κόσμου. Δεν ξέρω, αλλά αυτό ακούγεται ως μια πολύ σημαντική παραβίαση της υπαρξιακής ισορροπίας του εαυτού μας. Αν κάτι μας έμαθε το The Substance, είναι πως «πρέπει να σεβόμαστε την ισορροπία», και το σχέδιο της Lumon μόνο ισορροπημένο δεν είναι.

Η 1η σεζόν του Severance λοιπόν ρωτάει, τι θα συμβεί λοιπόν όταν μέσα από διάφορες συμπτώσεις και εξελίξεις, μια ομάδα «μέσα» εργατών θα αρχίσει να σχεδιάζει την επαφή με τον έξω κόσμο; Και σε μια πολύ ευρύτερη επέκταση στην οποία οδηγούμαστε αν πάρουμε κάθε ιδέα της σειράς στην λογική της κατάληξη: Πού αλλού μπορεί να χρησιμοποιείται μια τέτοια τεχνολογία; Με τι τρόπο; Και, τελικά, με τι απώτερο σκοπό;

Τι να θυμάσαι από την 1η σεζόν

Αν έχεις δει την 1η σεζόν πριν από καιρό και νιώθεις πως κάποιες κρίσιμες λεπτομέρειες σου ξεφεύγουν, αυτά είναι κάποια βασικά σημεία-κλειδιά. Spoilers για την 1η σεζόν της σειράς!

Οι innies δραπέτευσαν!… κατά κάποιο τρόπο. Τα 4 μέλη της MDR εκτέλεσαν ένα περίπλοκο σχέδιο ως αποτέλεσμα του οποίου οι 3 τους «ξύπνησαν» για λίγη ώρα στον έξω κόσμο.

Η outie της Χέλι είναι η Χελένα Ίγκαν… δηλαδή η κόρη του CEO της Lumon, η οποία έκανε στον εαυτό της την εγχείρηση και μπήκε να δουλέψει ως severed υπάλληλος για λόγους εταιρικού branding και πολιτικών πιέσεων υπέρ της διαδικασίας.

Η διαδικασία διαχωρισμού δεν έχει μόνο επαγγελματικές εφαρμογές… καθώς η σύζυγος ενός Γερουσιαστή χρησιμοποιεί τη διαδικασία για να μην βιώνει τον πόνο της γέννας. Σε τι άλλο εφαρμόζεται;

Η Τζέμα, η νεκρή γυναίκα του outie του Μαρκ, είναι ζωντανή… και οι innies την γνωρίζουν ως Κα. Κέισι, σύμβουλο ευεξίας του ορόφου, που όμως φαίνεται πως απολύθηκε.

Ο Έρβινγκ ζωγραφίζει… ξανά και ξανά, κάθε βράδυ, μένοντας μονίμως ξύπνιος, την ίδια πόρτα, στον ίδιο διάδρομο από τα έγκατα της Lumon.

Η επανένωση innies και outies είναι εφικτή… σχεδόν. Όταν η συγκεκριμένη παράνομη, πειραματική επέμβαση έγινε στον Πίτι (τον πρώην υπεύθυνο τμήματος της MDR), εκείνος πέθανε από τις επιπλοκές λίγες μέρες μετά.

Κανείς δεν ξέρει τι είναι αυτό που κάνουν στη δουλειά… Στο MDR τμήμα, οι υπάλληλοι διαχωρίζουν αριθμητικά δεδομένα «που τους τρομάζουν» από τα υπόλοιπα. Κανείς δεν έχει ιδέα τι εφαρμογή έχει αυτή η μυστηριώδης διαδικασία.

Ο γαμπρός του Μαρκ είναι επαναστατική φιγούρα για τους innies… καθώς το βιβλίο προσωπικής καλυτέρευσης του Ρίκεν, The You You Are, έφτασε περιέργως στον όροφο των severed υπαλλήλων οι οποίοι βρήκαν εμψύχωση και ενδυνάμωση στις λέξεις του.

Η Κόμπελ είναι η Σέλβιγκ… Ο χαρακτήρας της Πατρίσια Αρκέτ, εκτός από σχεδόν θρησκευτική εμμονή με τις διαδαχές των Ίγκαν, είναι και γειτόνισσα του outie Μαρκ, χωρίς εκείνος να έχει ιδέα πως μέσα στη Lumon, είναι αφεντικό του innie του.

Και υπάρχουν κάτι κατσίκες… συγκεκριμένα, σε ένα απομονωμένο κομμάτι του ορόφου-λαβυρίνθου, ο Μαρκ και η Χέλι συνάντησαν ένα μωράκι-κατσίκα. Γιατί όχι;;