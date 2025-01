Μπήκαμε στην έκθεση των Dolce & Gabbana “Du Cœur à la Main” στο Grand Palais στο Παρίσι και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας.

Το χειμωνιάτικο Παρίσι έχει μια γοητεία που δύσκολα περιγράφεται. Με τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμη και το -3, περπατήσαμε στους δρόμους της πόλης, νιώθοντας τον κρύο αέρα να μας ξυπνά. Τυλιγμένοι με ζεστά παλτό και ισοθερμικά, βολτάραμε στα στενά και κάναμε στάσεις για ζεστές σοκολάτες σε μικρά, φιλόξενα καφέ, που μοσχοβολούσαν φρεσκοψημένα κρουασάν.

Ανάμεσα στις βόλτες μας, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε μία στάση στο Grand Palais, που φιλοξενεί την έκθεση “Du Cœur à la Main (“From the Heart to the Hands- Από την Καρδιά στο Χέρι) των Dolce & Gabbana.

Ήταν από τις στιγμές που το πολικό κρύο εξαφανίστηκε, οι ατελείωτες ουρές δε μας πτόησαν, καθώς μπήκαμε στον λαμπερό κόσμο του διάσημου ιταλικού οίκου. Η έκθεση είναι κάτι παραπάνω από μια παρουσίαση μόδας· είναι ένας ζωντανός φόρος τιμής στην τέχνη, την παράδοση και την αφοσίωση των δημιουργών της.

Η έκθεση “From the Heart to the Hands” είναι πραγματικά υπέροχη, καθώς η επιμελήτρια της έκθεσης, Florence Müller, έχει δημιουργήσει μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει πολυμέσα, ηχητικά τοπία και αρωματικές εγκαταστάσεις, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιταλικής ιστορίας και κουλτούρας που εμπνέει τους Dolce & Gabbana.

Εκτείνεται σε 11 θεματικές αίθουσες που εξερευνούν τις καλλιτεχνικές ρίζες του έργου των Dolce & Gabbana και μέσα σε 1.200 τετραγωνικά μέτρα του ανακαινισμένου Grand Palais, παρουσιάζονται περισσότερες από 200 δημιουργίες από τις συλλογές Alta Moda και Alta Sartoria του οίκου, 300 χειροποίητα αξεσουάρ, καθώς και αντικείμενα όπως σικελική κεραμική.

Dolce & Gabbana- Ένα όνομα μία ιστορία

Οι Dolce & Gabbana, το δημιούργημα του Σικελού Domenico Dolce και του Μιλανέζου Stefano Gabbana, αντιπροσωπεύει την ουσία της ιταλικής κομψότητας και δημιουργικότητας. Από το 2012, με την εισαγωγή των σειρών Alta Moda, Alta Sartoria και Alta Gioielleria, ο οίκος ανέδειξε μια νέα διάσταση υψηλής ραπτικής, συνδυάζοντας την παράδοση με τη φαντασία.

Μέσα από αξιομνημόνευτες καμπάνιες και μοναδικά fashion shows, όπως το “Alberobello” το 2023 και τη συλλογή “Capri” του 2024, εμπνευσμένη από την ατμόσφαιρα της Dolce Vita των ’60s, η Dolce & Gabbana εξακολουθεί να επαναπροσδιορίζει την πολυτέλεια. Οι χαρακτηριστικές μούσες τους, από τη Monica Bellucci έως και τη Miley Cyrus, δίνουν πνοή στις συλλογές, αποτυπώνοντας το πνεύμα του οίκου.

Από τα πλούσια υφάσματα μέχρι τις περίτεχνες λεπτομέρειες, η έκθεση καταφέρνει να παρουσιάσει τη μοναδικότητα του οίκου, συνδυάζοντας αρμονικά την παράδοση με τη μοντέρνα αισθητική. Πρόκειται για έναν φόρο τιμής στη δημιουργικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά της Ιταλίας. Κάθε δημιουργία τους αφηγείται μια ιστορία γεμάτη φαντασία και συναίσθημα, ξεπερνώντας τα όρια του χρόνου και της τέχνης, ενώ παραμένουν ριζωμένοι στις ιταλικές τους αξίες και το όραμα για το μέλλον της μόδας.

Περπατώντας ανάμεσα σε μοναδικές δημιουργίες των Dolce & Gabbana

Περπατώντας στους χώρους της έκθεσης, νιώσαμε να βυθιζόμαστε σε μια αισθητική εμπειρία. Περισσότερες από 200 μοναδικές δημιουργίες του οίκου, όλες κατά παραγγελία, παρουσιάζονται μέσα σε 11 εντυπωσιακά θεματικά δωμάτια, το καθένα σχεδιασμένο με τέτοια φροντίδα, που έμοιαζε να αφηγείται τη δική του ιστορία (1. Handmade, 2. Architectural and pictural, 3. Dream of divinity, 4. Divine Mosaics, 5. Sicilian Traditions, 6. White Baroque, 7. Devotion, 8. Ateliers, Ornaments, and Volumes, 9. The Leopard, 10. In the Heart of Milan / Opera, 11. The Art and Craft of Glassworking)

Στα πρώτα δωμάτια, είδαμε την ιταλική κουλτούρα να παίρνει ζωή μέσα από περίτεχνα κεντήματα, μοτίβα εμπνευσμένα από την Αναγέννηση και εντυπωσιακά χρώματα που έφερναν στο μυαλό την Σικελία. Καθώς προχωρούσαμε, γίναμε μάρτυρες της εξέλιξης του οίκου: από τις πρώτες του συλλογές, μέχρι την ενσωμάτωση νέων υλικών και τεχνικών που αντανακλούν τη μοντέρνα εποχή.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια ήταν συγκλονιστική. Πολυτελή υφάσματα, περίτεχνα κοψίματα και τα ιδιαίτερα μοτίβα των Dolce & Gabbana μας ταξίδευαν από την πρώτη στιγμή. Κάθε δωμάτιο θύμιζε σκηνικό θεάτρου, με τα ενδύματα να πρωταγωνιστούν σε έναν κόσμο που ισορροπούσε ανάμεσα στην τέχνη και τη μόδα.

Ένα από τα ξεχωριστά εκθέματα είναι ένα φόρεμα εμπνευσμένο από τα γυαλιά Murano της Βενετίας, διακοσμημένο με γυάλινα ψηφιδωτά της Orsoni Venezia 1888, της εταιρείας πίσω από τα χρυσά ψηφιδωτά της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Η όπερα κατέχει επίσης κεντρική θέση στην έκθεση. Ένα μαύρο βελούδινο φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες αποτυπώνει το δράμα της Norma του Bellini, ενώ ένα ρομαντικό μπλε φόρεμα για τη La Traviata του Verdi μοιάζει να απλώνεται μελωδικά, με τις στρώσεις από τούλι να ψιθυρίζουν λόγια για την αγάπη και την απώλεια. Παράλληλα, εμβληματικές μορφές του οίκου, όπως η Sophia Loren και η Naomi Campbell, απεικονίζονται σε τεράστιους πίνακες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι επιδείξεις των Dolce & Gabbana ξεκινούν με το εμβληματικό μουσικό θέμα του «Il Gattopardo», του αριστουργήματος του Λουκίνο Βισκόντι. Στην έκθεση, σε μια ολόκληρη αίθουσα δεσπόζει το φόρεμα της Ντουόνγκ και μια εκπληκτική αναπαράσταση της Αίθουσας με τους Καθρέφτες στο Palazzo Gangi και οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την ατμόσφαιρα της πιο εμβληματικής σκηνής του Gattopardo: τον επιβλητικό χορό του γάμου, με πρωταγωνιστές το πιο λαμπερό ζευγάρι του ιταλικού κινηματογράφου, τον Αλέν Ντελόν και την Κλαούντια Καρντινάλε.

Επιπλέον, η έκθεση περιλαμβάνει ένα φόρεμα με κεντημένο τον Πύργο του Άιφελ, το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για την παρουσίαση στο Παρίσι. Αυτό το κομμάτι αντικατοπτρίζει την ικανότητα των σχεδιαστών να ενσωματώνουν στοιχεία της τοπικής κουλτούρας στις δημιουργίες τους, αποτίοντας φόρο τιμής στην πόλη του φωτός.

Η Σικελία, η γενέτειρα του Domenico Dolce, βρίσκεται στο επίκεντρο της συλλογής. Παραδοσιακά σικελικά διακοσμημένα κάρα, κεραμικά και τεχνικές δαντελοποιίας ενσωματώνονται στην υψηλή ραπτική. Ωστόσο, η έκθεση υπογραμμίζει και την παγκόσμια επιρροή της μόδας. Η έκθεση δεν περιορίζεται μόνο στα ολοκληρωμένα κομμάτια. Πέντε μοδίστρες από το ατελιέ του οίκου στο Μιλάνο εργάζονται ζωντανά μπροστά μας, δημιουργώντας μπούστα, κορσέδες και φορέματα με το χέρι. Εντυπωσιακή είναι και η διαδραστική διάσταση της έκθεσης. Μπορούσαμε να δούμε σχέδια, φωτογραφίες από παρασκήνια επιδείξεων και ακόμη και προσωπικές σημειώσεις των Domenico Dolce και Stefano Gabbana, που αποκάλυπταν την πηγή της έμπνευσής τους.

«Η μόδα είναι τέχνη. Είναι φτιαγμένη για να εμπνέει, να μας θαμπώνει, να μας κάνει να ονειρευόμαστε. Είτε το φορέσεις μια φορά είτε ποτέ, η αξία της βρίσκεται στην ομορφιά της, όχι στη χρηστικότητά της», σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης Müller. Και έχει απόλυτο δίκιο. Η έκθεση Du Cœur à la Main δεν είναι απλώς μια παρουσίαση μόδας· είναι ένα ταξίδι στον χρόνο, στον πολιτισμό και στη δημιουργικότητα που καθιστά τους Dolce & Gabbana απόλυτους αφηγητές της ιταλικής φινέτσας.

