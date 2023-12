Βρισκόμαστε σε μια πραγματικά χρυσή εποχή για την τηλεοπτική μίνι σειρά, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που το ίδιο πράγμα αρχίζει να ισχύει πλέον και για την ελληνική τηλεόραση, με την εμφάνιση μίνι σειρών αξιώσεων. Αλλά παρά την σαφή κυριαρχία του φορμάτ, έχει ενδιαφέρον να ξεχωρίζουμε κάποιες σειρές που πετυχαίνουν ακολουθώντας πιο παραδοσιακά τηλεοπτικούς όρους.

Όπως το The Bear, μια κλασική κομεντί μεγάλου ensemble που ακολουθεί κάθε ήρωα ξεχωριστά καθώς εξελίσσεται κι όλους μαζί στα επόμενά τους βήματα. Ή το Poker Face, την πιο χορταστικά παλιομοδίτικη procedural σειρά μυστηρίου που έχουμε δει εδώ και χρόνια. Ή φυσικά το Succession, την απόλυτη ενσάρκωση του πώς μοιάζει και κινείται ένα πρεστίζ δράμα τη σήμερον ημέρα.

Ανάμεσα σε αυτά τα σόου αλλά και μερικά εξέχοντα δείγματα μίνι σειρών που εκμεταλλεύονται την τηλεοπτική φόρμα για να πούν ωραίες ιστορίες με πραγματικά ξεχωριστό τρόπο, αυτές είναι οι σειρές της χρονιάς. (Ελήφθησαν υπόψη οι επίσημες κυκλοφορίες σειρών στην Ελλάδα.)

Ο μαέστρος του τηλεοπτικού τρόμου Μάικ Φλάναγκαν διασκευάζει εμπνευσμένα Έντγκαρ Άλαν Πόε ώστε να τιμωρήσει τα μέλη μιας καταστροφικής οικογένειας μέσα από ένα μάτσο ανατριχιαστικά morality tales του φανταστικού. Κάθε επεισόδιο, και μια τιμωρία. (Netflix)

Το καλύτερο νέο ριάλιτι φορμάτ εδώ και χρόνια εξαπλώθηκε φέτος σε όλο τον κόσμο, με νέες σεζόν σε Αμερική, Αυστραλία, Ισπανία, Νέα Ζηλανδία και πολλές ακόμα χώρες ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα. Η ελληνική εκδοχή του παιχνιδιού μυστηρίου, με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, δεν είναι απαραίτητα από τις κορυφαίες διεθνώς. Αλλά λέει πολλά το γεγονός ότι το φορμάτ (για μια ομάδα καλεσμένων σε μια έπαυλη όπου καλούνται να ξετρυπώσουν τρεις φονικούς Προδότες πριν εκείνοι τους δολοφονήσουν όλους και φύγουν με τα λεφτά) είναι τόσο ισχυρό που κατάφερε μέχρι και στην ελληνική τηλεόραση –όπου παραδοσιακά όλα τα ριάλιτι ξεχειλώνουν σε σημείο του να μη βλέπονται– να μην καταστραφεί. (Ελληνική βερσιόν: Προδότες – ΑΝΤ1)

Ο Γάλλος σκηνοθέτης Σεντρίκ Κλαπίς συνεχίζει μια προ ετών απολαυστική κινηματογραφική του τριλογία ταξιδεύοντας αυτή τη φορά στην Αθήνα των κοινωνικών αναταραχών, των προσφύγων και του gentrification. Έρωτες, αναρχία και αδίστακτα development funds σε ένα από τα πιο απρόσμενα τηλεοπτικά πρότζεκτ των τελευταίων ετών. (Amazon Prime Video)

Η απολαυστική 2η σεζόν του Bear κατάφερε πολύ σοφά να μην προσπαθήσει να επαναλάβει απλώς τη συνταγή της 1ης, αλλά να απλώσει το βλέμμα της, να δώσει πλοκές, στόχους και επεισόδια σε κάθε χαρακτήρα και να δοκιμάσει να πλασάρει μια νέα γεύση με τα ίδια υλικά. Αγνή, σωστά φτιαγμένη ensemble σειρά. Δε χορταίνουμε. (Disney+)

Ένα θαυμάσιο επαρχιακό δράμα που πηγάζει από τους χαρακτήρες χωρίς ποτέ να μοιάζει κατευθυνόμενο από την πλοκή, που καταφέρνει να δίνει χρόνο και χώρο στους ήρωές του να αναπτυχθούν και να μας βάλουν μες στον κόσμο τους. Ένα νεαρό κορίτσι με ψυχολογικά προβλήματα που δε την αφήνουν να μιλάει σχεδόν ποτέ, μένει ορφανό δίχως να υπάρχει εμφανής λύση για το πού θα μείνει τώρα– βάζοντας έτσι μπροστά ένα ντόμινο εξελίξεων μέσα σε ένα πλέγμα ανθρώπων των οποίων οι ζωές θα αλλάξουν απότομα, αλλά ίσως και λυτρωτικά.

Μέσα σε λίγα επεισόδια, η σειρά του Γιώργου Γκικαπέππα πετυχαίνει τον πάντοτε δύσκολο στόχο, να μπορείς να δεις μια δύσκολη (οριακά αδιέξοδη) κατάσταση μέσα από τα μάτια διαφορετικών ανθρώπων και να κατανοήσεις τα θέλω και τα γιατί τους. Καλοπαιγμένο από άκρη σε άκρη (με τον Γιώργο Κέντρο σε μια καθηλωτική ερμηνεία-σεισμό στο επίκεντρο στο ρόλο του αγροίκου, απομονωμένου παππού), με φυσικό διάλογο που κυλάει χωρίς να μοιάζει ποτέ να προσπαθεί, και ένα υποδειγματικό άπλωμα ρυθμού και δραματουργίας, δίχως εντυπωσιασμούς και ευκολίες. (ERTflix)

The Curse

Ο Νέιθαν Φίλντερ (Nathan for You, How to with John Wilson, The Rehearsal) κι ο Μπένι Σάφντι (Uncut Gems, Οπενχάιμερ) συνδημιουργούν μια απόκοσμη σάτιρα πάνω στο πώς τα media οικειοποιούνται και διαστρεβλώνουν εικόνες, σχέσεις, γλώσσα και τελικά τον ίδιο τον κοινωνικό ιστό. Μέσα από την ιστορία ενός ζευγαριού (ο ίδιος ο Φίλντερ δίπλα στην εκπληκτική κι εδώ Έμμα Στόουν) που προσπαθούν να πουλήσουν το gentrification μιας ρημαγμένης περιοχής ως αισιόδοξο ριάλιτι σόου, γυρισμένη σαν αλλοιωμένο love story με στοιχεία τρόμου, η σειρά δεν λυπάται κανέναν και τίποτα. Γιατί ναι, υπάρχουν άνθρωποι που θα πούλαγαν κι εσένα και το σπίτι σου αν σήμαινε πως θα είχαν κέρδος να βγάλουν – και θα το πλάσαραν και σαν ευκαιρία μιας ζωής. (Δίχως προβολή στην Ελλάδα)