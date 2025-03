Andor, The Last of Us και άψογο τηλεοπτικό μυστήριο έρχονται τις επόμενες εβδομάδες στη μικρή οθόνη.

Απρίλιος και Μάιος παραδοσιακά ήταν πάντα οι πιο καυτοί τηλεοπτικοί μήνες για τις σειρές, ακόμα και στις παλιές εποχές της παραδοσιακής τηλεοπτικής σεζόν. Όλα τα καυτά φινάλε έφταναν τον Μάιο, λίγο πριν το καλοκαιρινό break. Σήμερα η τηλεοπτική σεζόν δεν μοιάζει πολύ όπως τότε, όμως η κίνηση παραμένει έντονη αυτό το τελευταίο δίμηνο της άνοιξης. Τον Μάιο εξάλλου λήγει ακόμα η επίσημη σεζόν, που σημαίνει πως ό,τι σόου είναι να χωρέσει στα επερχόμενα Emmy, πρέπει να έχει παιχτεί ως τότε. Κι επειδή οι καλωδιακές και streaming σεζόν σειρών είναι πλέον γύρω στα 8-10 επεισόδια, αυτό σημαίνει πως έχουν πλέον τις πιο πολλές καυτές πρεμιέρες τον Απρίλιο – ίσα ίσα ώστε να έχουμε τελειώσει τα επεισόδια μέχρι τέλος Μαΐου. Αυτό εξηγεί και γιατί ο ερχόμενος Απρίλιος έχει τόσες πολυαναμενόμενες σειρές για των οποίων την πρεμιέρα ή/και την επιστροφή δε βλέπουμε την ώρα. Συγκεντρώσαμε 10 κορυφαίους τίτλους εδώ, για να έχεις μια εικόνα με τα όσα θα μας απασχολήσουν τις επόμενες εβδομάδες της άνοιξης. Andor (Σεζόν 2) Πώς χτίζεται μια επανάσταση; Το Andor, που εντελώς ψύχραιμα θα πω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στον κόσμο του Star Wars από τότε που ο Χαν Σόλο πάγωσε σε ανθρακίτη, επιστρέφει για τη 2η και τελευταία σεζόν του συνεχίζοντας την ιστορία από την κηδεία στην οποία ο Κάσιαν Άντορ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί επειδή οι καθεστωτικές δυνάμεις ήταν στο κατόπι του. Η 2η σεζόν θα μας οδηγήσει μέχρι τα γεγονότα του Rogue One, με τον Μπεν Μέντελσον να προστίθεται στο καστ παίζοντας τον Όρσον Κρένικ. (23 Απριλίου, Disney+) Σχετικό Άρθρο Magazine Το Andor είναι αυτό που τα Star Wars δεν τολμούσαν να είναι ως τώρα Poker Face (Σεζόν 2) Η Τσάρλι της Νατάσα Λιόν (που έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει πότε κάποιος λέει ψέματα) συνεχίζει να τρέχει κυνηγημένη από τις ισχυρές γκανγκστερικές δυνάμεις που την έχουν βάλει στο μάτι, και εξακολουθεί να λύνει απίθανες υποθέσεις σε κάθε στάση της απρόβλεπτης διαδρομής της. Το αγνότερο και καλύτερο procedural των τελευταίων χρόνων επιστρέφει με γκεστ σταρ μεταξύ άλλων τις Σίνθια Ερίβο, Τζιανκάρλο Εσπόζιτο, Τζον Τσο, Κέιτι Χολμς, Τζον Μαλέινι, Μέλανι Λίνσκι, Awkwafina και πολύ εκλεκτό ακόμα κόσμο. (8 Μαΐου, COSMOTE TV) Σχετικό Άρθρο Magazine To Poker Face είναι το καλύτερο τηλεοπτικό procedural εδώ και χρόνια The Last of Us (Σεζόν 2) Για τους φανς του βιντεογκέιμ και της 1ης σεζόν της δυστοπικής σειράς, περνάμε τώρα στα γεγονότα του σίκουελ παιχνιδιού, που διαδραματίζεται 5 χρόνια μετά το ορίτζιναλ. Δεν υπάρχει ειρήνη και ηρεμία για τον Τζόελ (Πέδρο Πασκάλ) και την Έλι (Μπέλα Ράμσεϊ), καθώς νέοι χαρακτήρες και νέες συγκρούσεις εισάγονται στον κόσμο τους. Σε νέους ρόλους θα δούμε την Κέιτλιν Ντίβερ (Άμπι), Ιζαμπέλα Μερσέντ (Ντίνα), Τζέφρι Ράιτ (Άιζακ) και Κάθριν Ο’ Χάρα (Γκέιλ). (13 Απριλίου, Max / Vodafone TV) Étoile (Σεζόν 1) Και τώρα, χορός! Η Έιμι Σέρμαν Παλαντίνο (Gilmore Girls, The Marvelous Mrs. Maisel) επιστρέφει στον κόσμο του μπαλέτου μετά το πρόωρα κομμένο αλλά υπέροχο και αξέχαστο Bunheads, και αυτή τη φορά το κάνει με μια εσάνς πρεστίζ. Δύο διάσημες ομάδες μπαλέτου από τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι πραγματοποιούν ένα παράτολμο στοίχημα καθώς, προκειμένου να σωθούν κι οι δύο, θα ανταλλάξουν τα διασημότερα αστέρια τους(!). Μας ψήνει, αλλά σκεφτείτε το ίδιο concept στον κόσμο του ΝΒΑ… έτσι, ιδέες πετάμε τώρα. Πρωταγωνιστεί η Σαρλότ Γκεινσμπούρ(!) καθώς και μια πλειάδα γνώριμων προσώπων από τις άλλες σειρές του ζεύγους Παλαντίνο. (24 Απριλίου, Prime Video) Hacks (Σεζόν 4) Η Ντέμπορα και η Έιβα είναι στα μαχαίρια καθώς η 4η σεζόν δίνει στην σταρ της Τζιν Σμαρτ το δικό της late night show. Μια από τις ωραιότερες κωμωδίες της δεκαετίας επιστρέφει για 4η χρονιά, με ανανεωμένο ενδιαφέρον και έχοντας μόλις δώσει μια άψογη 3η σεζόν – οπότε όλες οι ενδείξεις είναι θετικές. (10 Απριλίου, Max / Vodafone TV) Black Mirror (Σεζόν 7) Νέος κύκλος επεισοδίων για την ανθολογία sci-fi εφιαλτών, όπου ανάμεσα στα άλλα, θα δούμε ένα επεισόδιο που επανενώνει τους πρωταγωνιστές του interactive special επεισοδίου Bandersnatch (Γουίλ Πούλτερ και Ασίμ Τσόντρι) αλλά και την λατρεμένη Κριστίν Μιλιότι να πρωταγωνιστεί στο πρώτο Black Mirror σίκουελ – μια επιστροφή για το USS Callister που είχαμε πρωτοδεί στην έναρξη της 4ης σεζόν με πρωταγωνιστή τότε τον Τζέσι Πλέμονς. (10 Απριλίου, Netflix) Doctor Who (Σεζόν 15) Αναφερόμενος ως «Σεζόν 2» στα πρόμο υλικά λόγω της εμπλοκής της Disney στην παραγωγή, ο νέος κύκλος περιπετειών του Doctor βρίσκει τον φανταστικό Σούτι Γκάτουα να επιστρέφει στον ρόλο του εξωγήινου ταξιδιώτη, με τη Βαράντα Σίτου ως νέα companion και την Μίλι Γκίμπσον (του προηγούμενου κύκλου) να έχει ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς. Η «Σεζόν 1» του Γκάτουα ήταν από τις πιο μέτριες της αναβίωσης της σειράς και το μέλλον μοιάζει ελαφρώς αβέβαιο αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Ράσελ Τ. Ντέιβις που είναι ακόμα showrunner, μας έχει δώσει αξέχαστες στιγμές στο παρελθόν, οπότε αναμένουμε με αγωνία τις νέες περιπέτειες. (12 Απριλίου, Disney+) Your Friends & Neighbors (Σεζόν 1) Ένας πρόσφατα διαζευγμένος hedge fund manager απολύεται και μένει μόνος να σκέφτεται τι πήγε λάθος στη ζωή του. Αρχικά, να του πω εγώ, το ότι ήταν hedge fund manager σίγουρα δεν βοήθησε σε κάτι. Όμως τώρα, σε απόγνωση, θα αρχίσει να κλέβει από τους γείτονές τους, στην ακριβή συνοικία που μένει, μέχρι που αρχίζει να ανακαλύπτει μυστικά που δεν έπρεπε να δουν το φως της μέρας. Ο Τζον Χαμ επιστρέφει στα αντι-ηρωικά μονοπάτια της δόξας του παίζοντας έναν χαρακτήρα που ακούγεται αξιολάτρευτος, δίπλα του οι Αμάντα Πιτ και Ολίβια Μαν. (11 Απριλίου, Apple TV+) Forever (Σεζόν 1) Έτοιμοι και για λίγο αναγκαίο young adult ρομαντικό δράμα; Η σειρά ακολουθεί το αισθηματικό δράμα ανάμεσα στην Κίσα και τον Τζάστιν, διασκευάζοντας το κλασικό βιβλίο Forever της Τζούντι Μπλουμ – μια σπουδή πάνω στην νεανική σεξουαλικότητα που το έχει κάνει αμέτρητες φορές στόχο των συντηρητικών δυνάμεων. Η νέα αυτή μεταφορά της ιστορίας θα τοποθετείται στο Λος Άντζελες του 2018 (πριν την πανδημία δηλαδή) εξερευνώντας τις προσωπικές τους διαδρομές αλλά και τον έρωτα των δύο νέων. (8 Μαΐου, Netflix) MobLand (Σεζόν 1) Η σειρά, με την υπογραφή του Γκάι Ρίτσι, ακολουθεί τους Χάριγκανς, μία οικογένεια με παράνομες δραστηριότητες από την Ιρλανδία, η οποία προσπαθεί να κρατήσει τα ηνία του υποκόσμου του Λονδίνου. Ο Πιρς Μπρόσναν υποδύεται τον Κόνραντ Χάριγκαν, τον αρχηγό της οικογένειας που μάχεται για την εξουσία στον χαοτικό κόσμο του εγκλήματος. Η Έλεν Μίρεν ενσαρκώνει τη δυναμική Μέιβ, τη σύζυγο του Κόνραντ και ηγετικό μέλος της συμμορίας. Ο Τομ Χάρντι, στον ρόλο του Χάρι Ντα Σόουζα, είναι ο άνθρωπος που εκτελεί τις «βρώμικες» δουλειές της οικογένειας και εξαφανίζει όλα τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Και βεβαίως. (31 Μαρτίου, COSMOTE TV) Μπόνους: The Studio (Σεζόν 1) Αυτό έχει μόλις κάνει πρεμιέρα οπότε ήταν κρίμα να το αφήναμε τελείως έξω. Ο Σεθ Ρόγκεν πρωταγωνιστεί ως το νέο αφεντικό ενός κινηματογραφικού στούντιο που δεν στέκεται και πολύ γερά στα πόδια του. Οι αποφάσεις που θα πρέπει να πάρει θα τον κάνουν να μισήσει αυτό που κάποτε αγαπούσε. Οι πρώτες αντιδράσουν είναι τρομερά θετικές, ως σημείο αναφοράς ακούγεται το κλασικό Player του Ρόμπερτ Όλτμαν, και το καστ είναι απολαυστικό: Εκτός από τον Ρόγκεν έχουμε Κάθριν Ο’ Χάρα, Κάθριν Χαν και την έκπληξη για όλους, Τσέις Σούι Γουόντερς του Bodies Bodies Bodies, μαζί με μια πλειάδα διάσημων προσώπων σε σύντομα περάσματα. Ακούγεται άχαστο, θα σας ενημερώσουμε σύντομα περαιτέρω. (26 Μαρτίου, Apple TV+) Σχετικό Άρθρο Culture Οι καλύτερες σειρές του 2024