Από τρόμο και ενήλικο animation, μέχρι Marvel και Walking Dead, αυτές είναι οι σειρές που βλέπουμε αυτή την περίοδο.

Η απεργία των σεναριογράφων και των ηθοποιών – η πρώτη εκ των οποίων έχει πλέον λήξει – σημαίνει πως αυτή η φθινοπωρινή σεζόν, αλλά και η ερχόμενη της νέας χρονιάς, θα έχει λιγότερες ξένες σειρές από αυτές που είχαν προγραμματιστεί. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο πως έχουμε ξεμείνει από σειρές (όχι πως θα ήταν ποτέ σημαντικότερο από τα αιτήματα των επαγγελματιών του χώρου).

Παρακάτω θα δεις αυτές τις σειρές που όχι μόνο καταγράφονται ως μερικές από τις πιο δημοφιλείς παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, αλλά και που οι Έλληνες πιο συγκεκριμένα επιλέγουν να παρακολουθήσουν αυτές τις μέρες. Τα metrics προέρχονται από το Reelgood.com και από τα Top 10 των streamers στην ελληνική τους έκδοση.

The Fall of the House of Usher (Netflix)

Έχω αδυναμία στον Mike Flanagan.

Ο σεναριογράφος τρόμου και golden boy του Netflix πίσω από το “The Haunting of Hill House”, το “Bly Manor”, το “Midnight Mass” και το πολύ αδίκως υποτιμημένο “Doctor Sleep”, επιστρέφει με το “Fall of the House of Usher”. Μία σειρά εμπνευσμένη από το διήγημα του Edgar Allan Poe για ένα αρχοντικό που λέγεται ότι η μοίρα του είναι δεμένη με εκείνη της οικογένειας που το κατοικεί. Τι συμβαίνει όταν αρχίζει να δημιουργείται μία ρωγμή στο σπίτι;

Το “House of Usher” ταιριάζει απόλυτα στον Flanagan, έναν δημιουργό που απολαμβάνει τον ψυχολογικό και υπονοούμενο τρόμο, ενώ ταυτόχρονα προσθέτει προσεκτικά μερικούς δικούς του φόβους στο υλικό διασκευής του ώστε να κρατήσει το κοινό σε εγρήγορση.

Όπως όλες οι παραγωγές του Flanagan, το κλασικό καστ των παικτών στο Netflix θα επιστρέψει μαζί του, συμπεριλαμβανομένων των Carla Gugino, Kate Siegel, Rahul Kohli, Henry Thomas και Bruce Greenwood. Έρχονται και ορισμένα νέα πρόσωπα όπως ο Mark Hamill, η Mary McDonnell και η Willa Fitzgerald.

Lessons in Chemistry (Apple TV+)

Η Elizabeth Zott (Brie Larson) είναι ένας από τους πιο έξυπνους υπαλλήλους στο εργαστήριο της χημείας όπου εργάζεται. Αυτό μέχρι που απολύεται αφότου μένει έγκυος. Άλλωστε μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Αντίθετα, επικεντρώνεται στη διοργάνωση μιας τηλεοπτικής εκπομπής μαγειρικής, όπου ξαφνικά βρίσκει μία πλατφόρμα για να διδάξει πολλά περισσότερα από συμβουλές και κόλπα για την κουζίνα σε μία ολόκληρη χώρα παραμελημένων νοικοκυρών.

Βασίζεται στο ομώνυμο αγαπημένο beach read του 2022.

Gen V (Prime Video)

Η πρώτη spin-off σειρά του “The Boys”, το “Gen V”, επεκτείνει το σύμπαν μέχρι το Πανεπιστήμιο Godolkin, το διάσημο κολέγιο που φτιάχτηκε μόνο για υπερήρωες, όπου οι μαθητές εκπαιδεύονται για να γίνουν η επόμενη γενιά ηρώων.

Ενώ το “The Boys” απεικονίζει τη διεφθαρμένη πλευρά των υπερηρώων, το “Gen V” θα εξερευνήσει το γεγονός πως δεν ξεκινούν όλοι οι υπερήρωες με κακές προθέσεις.

Το διακύβευμα είναι προφανώς πολύ υψηλότερο όταν οι σπουδαστές έχουν σούπερ δυνάμεις, αλλά μην ανησυχείς, θα δεις επίσης πολλά πάρτι, ανησυχίες για καλούς βαθμούς και άλλα τυπικά κολεγιακά πράγματα.

Loki: Season 2 (Disney+)

Το Marvel Cinematic Universe έχει κόψει φόρα, με τις Phase 4 και Phase 5 να έχουν συνολικά απογοητεύσει. Η δεύτερη ωστόσο ξετυλίγεται ακόμα, τόσο κινηματογραφικά όσο και τηλεοπτικά, και εμπλουτίζεται αυτή την περίοδο με τη δεύτερη σεζόν του “Loki” στο Disney+. Μαζί με τον Tom Hiddleston και τον Owen Wilson βρίσκουμε τον οσκαρικό Ke Huy Quan αυτή τη σεζόν, πάλι μπλεγμένο με ταξίδια στον χρόνο όπως το “Everything Everywhere All at Once”.

Frasier (Cosmote TV)

Μετά από 19 ολόκληρα χρόνια, μία από τις πιο θρυλικές αμερικανικές κωμωδίες, το “Frasier” επανήλθε.

Ο Frasier Crane επιστρέφει στη Βοστόνη, με στόχο να επανασυνδεθεί με οικογένεια και φίλους. Στο κυνήγι του παλιού του ονείρου δεν θα λείψουν οι προκλήσεις, αλλά και οι νέες σχέσεις. Την εμφάνισή τους θα κάνουν και η Lilith, πρώην σύζυγος του Frasier (Bebe Neuwirth) και η πρώην παραγωγός του, Rose (Peri Gilpin).

Η σειρά φιγουράρει στο Νο.1 της Cosmote TV.

Beckham (Netflix)

Δεν είναι το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ που έχει πλασαριστεί ότι είναι, αλλά σίγουρα κάνει το πραγματικό βασιλικό ζεύγος του Ηνωμένου Βασιλείου πιο ανθρώπινο.

Rick and Morty (Netflix)

Τα αγαπημένα κινούμενα σχέδια ενηλίκων “Rick and Morty” δεν έχει χάσει την κλίση του στο σοκαριστικό χιούμορ και παραμένει αρκετά αφοσιωμένο ώστε να κρατάει τους μακροχρόνιους θαυμαστές της σειράς. Αυτή τη στιγμή τα επεισόδια της νέας σεζόν βρίσκονται στο Top 10 του Netflix πολλών χωρών, ανάμεσά τους και στης Ελλάδας.

Οι αντιδράσεις του κοινού ωστόσο έχουν υπάρξει αμφιλεγόμενες για την 7η σεζόν, με πολλούς να επιμένουν ότι το Rick and Morty έχει χάσει τη σπιρτάδα του χωρίς τον Justin Roiland, ο οποίος έδινε τη φωνή του στους ομώνυμους χαρακτήρες του sitcom κατά τις πρώτες έξι σεζόν.

Μαζί με τον δημιουργό του “Community” Dan Harmon, ο Roiland έγινε συνώνυμος με το “Rick and Morty”, κερδίζοντας πολλά Emmy κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στη σειρά. Η φήμη του ωστόσο καταστράφηκε μετά από καταγγελίες για ενδοοικογενειακή κακοποίηση και σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της συμβολής του στο “Rick and Morty”. Ενώ η υπόθεση κακοποίησης εναντίον του Roiland έχει απορριφθεί, ο διάσημος ηθοποιός φωνής αντιμετωπίζει φρέσκες καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση και φέρεται να είχε εμπλακεί σε επικοινωνία με θαυμάστριες, ορισμένες εκ των οποίων ανήλικες.

The Long Shadow (Cosmote TV)

Το “The Long Shadow” αφηγείται την ιστορία των θυμάτων του επονομαζόμενου «Θεριστή του Yorkshire», κατά κόσμον Peter Sutcliffe, τονίζοντας τις ανησυχητικές ομοιότητες μεταξύ των εγκλημάτων του και ορισμένων τραγικών γεγονότων της πιο πρόσφατης ιστορίας. Η αναζήτηση του Sutcliffe διήρκησε από το Οκτώβριο 1975 μέχρι τον Ιανουάριο 1981 και άλλαξε για πάντα τον τρόπο λειτουργίας της βρετανικής αστυνομίας.

Η σειρά έρχεται από τον George Kay, δημιουργού του διάσημου “Lupin” που θα βρεις παρακάτω.

The Walking Dead: Daryl Dixon (Cosmote TV)

Δεν πιστεύω να νόμιζες πως όταν έλεγαν ότι τελειώνει το “Walking Dead” το εννοούσαν κιόλας. Το σύμπαν έχει 3 spin-off σειρές προς ώρας: Το The Walking Dead: Dead City που προβλήθηκε το καλοκαίρι από την Cosmote TV και επικεντρώθηκε στη Maggie και τον Negan, το The Walking Dead: Rick and Michonne που αναμένεται μέσα στο 2024, και το The Walking Dead: Daryl Dixon που αυτή τη στιγμή είναι στις κορυφαίες σειρές του Τop 10 της Cosmote TV.

Στη νέα σειρά, ένας εξουθενωμένος Daryl Dixon (Norman Reedus) βρίσκεται ξαφνικά σε μία ακτή στη Γαλλία, προσπαθώντας να καταλάβει το πώς και γιατί έφτασε εκεί. Αυτό που γνωρίζει, ωστόσο, είναι ότι ο κύριος στόχος του είναι να επιστρέψει στο σπίτι του. Αυτό το έργο αποδεικνύεται δύσκολο, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους ηγέτες ενός αυταρχικού κινήματος στο Παρίσι, αλλά και νέες παραλλαγές των ζόμπι. Στη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Daryl θα ανακαλύψει ότι η ακλόνητη επιθυμία του να επιστρέψει στο σπίτι του περιπλέκεται με τις νέες συνδέσεις που δημιουργεί και με την ανανεωμένη αίσθηση ελπίδας που του προσφέρουν αυτές οι νέες σχέσεις.

Lupin (Netflix)

Το μεγαλύτερο ντεμπούτο του Netflix μετά το “Bridgerton” επιστρέφει. Βρίσκουμε τον Assane κρυμμένο λοιπόν, μακριά από τη γυναίκα και τον γιο του, μέχρι που αποφασίζει να επιστρέψει στο Παρίσι για να τους κάνει μία παλαβή πρόταση: να φύγουν από τη Γαλλία και να ξεκινήσουν νέα ζωή αλλού. Τα φαντάσματα του παρελθόντος όμως δεν είναι ποτέ μακριά και μία απροσδόκητη επιστροφή θα ανατρέψει τα σχέδιά του.