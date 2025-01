Η αυγή του 21ου αιώνα έφερε την άνοδο των δημιουργικών μέσων, των πόρων, αλλά και των ίδιων των καλλιτεχνών που δουλεύουν στην τηλεόραση, σε σημείο που χρονιά μετά τη χρονιά, κάποια παραλλαγή του ίδιου ερωτήματος/ζητήματος/ντιμπέιτ έκανε την αναπόφευκτη εμφάνισή της: «Η τηλεόραση είναι το νέο σινεμά». «Τηλεόραση ή σινεμά;». Κι άλλα σε αυτό το μήκος κύματος.

Οι ηθοποιοί πήγαιναν κι έρχονταν από το ένα μέσο στο άλλο (εκτός από τον Τομ Κρουζ), μεγάλοι σκηνοθέτες όλο και πιο άφοβα τολμούσαν να απλώσουν το όραμά τους στη μικρή οθόνη (ειδικά όταν η άνοδος του streaming έφερε μεγάλα μπάτζετ και ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία για κάποια χρόνια), οι σειρές ήταν έτσι κι αλλιώς πιο εύκολα προσβάσιμες και τώρα γίνονταν όλο και περισσότερο, ε, κάπου καταλαβαίνεις και συγχωρείς την τάση.

Αλλά εδώ θέλουμε να τονίσουμε κάτι διαφορετικό.

Αυτά τα 25 χρόνια που άλλαξαν ολοκληρωτικά τη μορφή του μέσου – με την άνοδο των αντιηρωικών σόου της Χρυσής Εποχής του ΗΒΟ, την επάνοδο της πρεστίζ μίνι σειράς, την γέννηση και κυριαρχία της ριάλιτι τηλεόρασης, τη μετάβαση από τις σεζόν των 22 επεισοδίων στα τακτοποιημένα 13 της καλωδιακής και μετά στα περιέργως ξεχειλωμένα 8 του streaming, με την έλευση μεγάλων auteurs στη μικρή οθόνη, με σειρές-φαινόμενα που πάτησαν στην διάδοση του ίντερνετ και της message board κουλτούρας, και μετέπειτα στα social media.

Η τηλεόραση ως παλέτα δεν έχει την παραμικρή σχέση σήμερα με ό,τι ήταν 25 χρόνια πριν, αλλά είμαστε εδώ γιατί θέλουμε για μια ακόμα να υπερασπιστούμε την αξία της ως ξεχωριστό μέσο και ξεχωριστή φόρμα. Στις καλύτερές τους στιγμές, οι σπουδαιότερες σειρές του μέσου δεν «είναι καλύτερες από σινεμά», ούτε «μοιάζουν με λογοτεχνία». Τίποτα από όλα αυτά – στις καλύτερές τους στιγμές, οι σπουδαιότερες τηλεοπτικές σειρές είναι απλώς αυτό: εξαιρετική τηλεόραση.

Με ιστορίες που απλώνονται στη μικρή οθόνη (και στην «σε συνέχεια» δομή της) με τρόπο που δε θα μπορούσαν να απλωθούν πουθενά αλλού. Η τηλεόραση που αγαπήσαμε πιο πολύ αυτά τα 25 χρόνια έχτισε σχέσεις με τον θεατή, τέσταρε τα όρια του μέσου, και εκμεταλλεύτηκε την τηλεοπτική φόρμα για να πει καθηλωτικές ιστορίες βδομάδα μετά τη βδομάδα. Αυτές το έκαναν πιο αξέχαστα, πιο επιδραστικά, πιο συναρπαστικά, πιο τολμηρά.

(Ελήφθησαν υπόψη όσες σειρές ξεκίνησαν μετά το 2000, με λιγοστές εξαιρέσεις όπου η πρεμιέρα έγινε το ‘99 αλλά το συντριπτικό ποσοστό επεισοδίων της σειράς προβλήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του 2000 – όπως το Sopranos και το Freaks and Geeks – άρα η εν λόγω σειρά θεωρείται πρακτικά μιλώντας, έργο των ‘00s.)

50. The Americans

Προσγειωμένο κατασκοπικό δράμα που έδωσε άπειρο υλικό στο πρωταγωνιστικό ζεύγος των Κέρι Ράσελ και Μάθιου Ρις να διασκεδάσουν αλλά και να κεντήσουν. Το φινάλε ακόμα μας ανατριχιάζει.

49. Insecure

Ρομαντική κομεντί για τη ζωή, τη δουλειά και τους έρωτες μιας νεαρής μαύρης γυναίκας (η δημιουργός Ίσα Ρέι), παραμένει μια από τις ομορφότερες, καλύτερα σκηνοθετημένες και φωτογραφημένες σειρές της περασμένης δεκαετίας.

48. 24

Για μια γενιά θεατών, ήταν η εισαγωγή σε μια νέα (τηλεοπτική) διάσταση. Πολιτικά ακραίο και συγχυσμένο, 100% παιδί ενός αντιδραστικού αμερικάνικου entertainment την επόμενη της 11ης Σεπτεμβρίου, το 24 υπήρξε παρολαυτά μια επανάσταση στην τηλεοπτική φόρμα και μια από τις καλύτερες αγνές περιπέτειες που μας έχει δώσει ποτέ το μέσο.

47. Veep

Ακόμα κι όταν ο δημιουργός Αρμάντο Ιανούτσι άφησε την πολιτική του σάτιρα σε άλλα χέρια, η σειρά δεν έχασε την αιχμή της, κλείνοντας με μια πολύ δυνατή τελευταία σεζόν

46. Nathan for You

Κάτι σαν κωμικά μυθοπλαστική αφήγηση της πραγματικότητας, η σειρά που μας σύστησε τον Νέιθαν Φίλντερ μας χάρισε υστερικά αστείες υποσημειώσεις για την εποχή της ανοησίας του ύστερου καπιταλισμού – κι ένα φινάλε που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα κορυφαία ντοκιμαντέρ της 25ετίας.

45. UnREAL

Η άνοδος των ριάλιτι έφερε και την τέλεια μυθοπλαστική αντίδραση σε αυτά, ένα σκληρό σόου πάνω στην ικανότητα να χειραγωγείς, και στα προοδευτικά όπλα που χρησιμοποιείς κάνοντάς το.

44. Crazy Ex-Girlfriend

Αυτό που ξεκινά ως απολαυστικά χαρωπό μιούζικαλ γρήγορα αποκαλύπτεται ως ένα απίστευτα σκοτεινό και αιχμηρό πορτρέτο μιας γυναίκας στα όριά της.

43. The Daily Show

Η καθημερινή σάτιρα του Comedy Central με τον Τζον Στιούαρτ, τότε και τώρα, ουσιαστικά καθόρισε την εικόνα, τον ρυθμό και την αισθητική του πολιτικού σχολιασμού του 21ου αιώνα. Βγάζοντας παράλληλα περισσότερα κωμικά ταλέντα από όσα έχει βγάλει στο ίδιο διάστημα ακόμα και το Saturday Night Live.

42. Battlestar Galactica

Ριμέικ μιας sci-fi σειράς από τα ‘80s που μες στην ομολογουμένως χαοτική του προσέγγιση, τολμά –και καταφέρνει– να παρουσιάσει μια από τις πιο τολμηρές και ουσιώδεις πολιτικές αλληγορίες για την Αμερική ως villain της παγκόσμιας σκηνής.

41. Scandal & Parks and Recreation

Με τον τρόπο της η κάθε μία από τις δυο σειρές –το workplace comedy των Μάικλ Σουρ και Γκρεγκ Ντάνιελς και η πολιτική σαπουνόπερα της Σόντα Ράιμς– εκπροσωπούν όχι μόνο δύο μεγάλες σχολές της περιόδου (στην κωμωδία και στο δράμα αντίστοιχα) αλλά και δύο αληθινές χρονοκάψουλες της εποχής της πολιτικοκοινωνικής μετάβασης κατά τον απόηχο της περιόδου Ομπάμα.

40. Squid Game

Η σειρά-φαινόμενο του Netflix, που είχε πολύ καλό λόγο που ήταν φαινόμενο – μια σκληρά αντικαπιταλιστική αλληγορία γυρισμένη μέσα σε ένα εθιστικά gamified αφηγηματικό πακέτο. Το πλέον χαρακτηριστικό σόου των ‘20s;

39. Gravity Falls

Fantasy συνωμοσιολογία και αποκρυφισμός συναντιούνται σε ένα υπέροχο οικογενειακό dramedy γεμάτο αξέχαστους χαρακτήρες, πακεταρισμένο ως μια Twin Peaks επιρροών, monster-of-the-week περιπέτεια. Το καλύτερο εφηβικό σόου της 25ετίας;

38. Survivor (US & Australian)

Το πλέον καθοριστικό ριάλιτι σόου, μια ανίκητη φόρμουλα που ακόμα συνεχίζει δυνατά σε Αμερική – και εσχάτως, στην Αυστραλία. Η κλασική πια «rat and snake» ομιλία της Σου Χωκ στον πρώτο τελικό είναι χωρίς υπερβολική, θεμελιακό κείμενο για την κοινωνία-μέσα-από-τον-entertainment-φακό του 21ου αιώνα.

37. Game of Thrones

Ένα από τα μεγάλα φαινόμενα της εποχής μας. Τρομερά άνισο, με κακές ύστερες σεζόν, αλλά ακόμα και η ένταση ανάμεσα στη διασκευή-πριν-φτάσουν-τα-βιβλία και στη διασκευή-αφού-προσπέρασαν-τα-βιβλία κρύβει κάτι συναρπαστικό μέσα της. Κι εξάλλου, ως αγνό υπερθέαμα, ήταν συχνά undeniable.

36. The Knick

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ κεντάει γυρίζοντας εξ ολοκλήρου ένα ιστορικό δράμα για την αυγή του 20ου αιώνα. Από τις καλύτερα σκηνοθετημένες σειρές του αιώνα.

35. Sense8

Μια σειρά που εκμεταλλεύτηκε πλήρως τις δυνατότητες του streaming μέσου (από όλες τις σειρές που έχουν πει κατά καιρούς ότι κάνουν «σινεμά αλλά 10 ώρες», αυτή είναι που πραγματικά το φαντάστηκε και το έκανε έτσι), το fantasy έπος των Γουατσόφσκι, του Μάικλ Στραζίνσκι και του Τομ Τίκβερ απλώνεται σε κάθε άκρο του πλανήτη, αμφισβητεί τις συμβάσεις, και φαντάζεται έναν κόσμο δίχως το παραμικρό σύνορο.

34. True Detective

Αυτό κι αν είναι άνισο – αλλά το αρχικό δίδυμο ήταν iconic, η 2η σεζόν κρυφό σκοτεινό διαμάντι (με τρομερό καστ) και η σειρά εν γένει είναι περισσότερο από κάθε άλλη, υπεύθυνη για την αναγέννηση της πρεστίζ μίνι σειράς.

33. Irma Vep

Ο arthouse auteur Ολιβιέ Ασαγιάς διασκευάζει σε μίνι σειρά την άκρως προσωπική ομώνυμη ταινία του από τα ‘90s, remix-άροντάς τη με ένα κλασικό γαλλικό κινηματογραφικό σίριαλ των 1910s. Το αποτέλεσμα είναι ένα από τα πιο ιδιοσυγκρασιακά αφηγήματα σινεμά ή τηλεόρασης των ‘20s.

32. Person of Interest

Ξεκινά ως δύσκαμπτο procedural αλλά γρήγορα το high concept του (αν ένας αλγόριθμος μπορούσε να προβλέψει περιστατικά βίας) οδηγεί τη σειρά του Τζόναθαν Νόλαν σε ένα επικό κρεσέντο, καθώς φαντάζεται μια ουράνια μάχη αγγέλων και δαιμόνων μέσα από το φίλτρο της νέας tech πραγματικότητας – και ηθικής.

31. Fargo

Η άλλη πρεστίζ ανθολογία-σημείο αναφοράς των ‘10s. Είχε πάντα τις εκπλήξεις του, τις POV ανατροπές του και το εντυπωσιακό καστ του, ακόμα κι αν (όπως είναι λογικό) δεν είναι όλες οι σεζόν καλές.

30. Gilmore Girls

Επίσης βαθιά επηρεασμένο από το Twin Peaks (αλλά και τη Buffy, τον Νόρμαν Λιρ, τον Στίβεν Σόντχαϊμ, τον Γούντι Άλεν, την Ελέιν Μέι, τη σκρούμπολ κωμωδία, και, και, και…), το σόου της Έιμι Σέρμαν Παλαντίνο είναι ένα από τα ωραιότερα οικογενειακά dramedies που έχουν παιχτεί ποτέ στην τηλεόραση. Η σχέση ανάμεσα σε τρεις γενιές γυναικών, αποτυπωμένη με τρελούς διαλογικούς ρυθμούς, αφηγηματικές εκπλήξεις, ποπ και λογοτεχνικές αναφορές, και βαθύ συναισθηματισμό, δεν κινείται, δεν ακούγεται και δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο αντίστοιχο έχει γυριστεί ποτέ.

29. Breaking Bad

Η σειρά του Βινς Γκίλιγκαν ήταν κι η ίδια παράγωγο της Χρυσής Εποχής των τηλεοπτικών αντι-ηρώων, αλλά η χρήση του έρημου σκηνικού και η κατάμαυρα κωμική της χροιά την έκαναν να ξεχωρίζει – και να αποκτήσει και τους δικούς της, ξεχωριστούς απογόνους.

28. Pose

Ό,τι καλύτερο μας έδωσε το τεράστιο εργοστάσιο παραγωγής Ράιαν Μέρφι: Ένα παθιασμένο έργο εποχής για την κουήρ κουλτούρα των ‘80s και των ‘90s, καταγράφει μια εποχή σκληρής αλλαγής με μεγάλη ευαισθησία.

27. Fleabag

Το μονόπρακτο της Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ γίνεται σειρά – ή τελοσπάντων ένα δίπτυχο 6 «επεισοδίων» το καθένα – και στοιχειώνει τη συνείδηση των μιλένιαλ θεατών. Χρόνια μετά, ακόμα περιμένουμε τεράστια πράγματα από αυτό το ταλέντο.

26. The Underground Railroad

Όταν από τους σημαντικότερους αμερικάνους σκηνοθέτες της τελευταίας 15ετίας δοκίμασε τις δυνάμεις του στην τηλεόραση και δημιούργησε ένα μεγαλεπίβολο, καθηλωτικό έπος που δίνει στο πολυβραβευμένο βιβλίο του Κόλσον Γουάιτχεντ τις διαστάσεις που αξίζει. Τελείως χαμένο κατά την καταστροφική κυκλοφορία του ένα απόγευμα Παρασκευής από το Amazon Prime (σε μια περίοδο που ακόμη όλα τα streamers ήθελαν να γίνουν Netflix ξεφορτώνοντας περιεχόμενο σα να μην έχει αξία), σήμερα έχει βρει τη θέση του στην συλλογή Criterion δίπλα στα μεγάλα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά.

25. The Shield

Η σπουδαιότερη αγνή αστυνομική περιπέτεια του αιώνα – ξεκινάει με έναν αριστουργηματικό πιλότο, καταλήγει σε ένα από τα καλύτερα φινάλε της τηλεόρασης, και στο ενδιάμεσο δεν παίρνει το πόδι από το γκάζι. Δεν παίρνεις ανάσα.

24. BoJack Horseman

Από τα αριστουργήματα της bummer αντι-ηρωικής τηλεόρασης, το BoJack Horseman ξεκίνησε ως αυτοσαρκαστική entertainment σάτιρα για να καταλήξει σε ένα τρομακτικό ψυχογράφημα από την οπτική ενός (αυτο)καταστροφικού ατόμου που αποκτά συναίσθηση του εαυτού του.

23. I May Destroy You

Ίσως το σημαντικότερο δείγμα της μετα-#MeToo τηλεόρασης, με ένα περιστατικό κακοποίησης να ανασυστήνεται ως εφιαλτικό παζλ μέσα από θραύσματα μνήμης και συνείδησης. Συνταρακτική δουλειά από την Μικέιλα Κόουλ, που γράφει και πρωταγωνιστεί.

22. Curb Your Enthusiasm

Η νιχιλιστικά αδρανής κωμωδία του Λάρι Ντέιβιντ βρήκε στέγη στο ΗΒΟ μετά το τέλος του Seinfeld και συνέχισε να μας διασκεδάζει με ένα χιουμοριστικό στυλ που αγνοεί εποχές και τάσεις.

21. Doctor Who

Η κλασική οικογενειακή sci-fi σειρά της αγγλικής τηλεόρασης του 20ου αιώνα αναγεννήθηκε στα ‘00s στα ικανά χέρια των Ράσελ Τ. Ντέιβις και Στίβεν Μόφατ και τρέχει δυναμικά ως σήμερα, παραμένοντας η πιο απρόσμενα ανοιχτόκαρδη και μαγικά παραμυθένια σειρά στην τηλεόραση. Ακραία άνιση φυσικά, αλλά πάντα γεμάτη ιδέες και πιθανότητα. Στην καρδιά του Doctor Who υπάρχει κάτι το αστείρευτο – κι αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα.

5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΩΝ 2000s

The Sopranos, Pine Barrens… Σε σκηνοθεσία Στιβ Μπουσέμι, το διασημότερο επεισόδιο των Sopranos είναι η σειρά στο πιο υπαρξιακό της – και στο πιο μαύρα (παρά το κατάλευκο σκηνικό) κωμικό της, την ίδια στιγμή.

Black Mirror, San Junipero… Ένας γλυκόπικρος ‘80s ψηφιακός παράδεισος ως νοσταλγική φυλακή ψυχών. Το αποκορύφωμα της διάσημης sci-fi ανθολογίας.

Buffy, the Vampire Slayer, Once More, with Feeling… Το απόλυτο τηλεοπτικό μιούζικαλ των 2000s, σε μια εκστατική μελοδραματική ποπ όπερα δια χειρός Τζος Γουήντον. Η κορυφαία στιγμή μιας σειράς-σταθμό στην τηλεοπτική εξέλιξη. (Η μισή σειρά προβλήθηκε στα ’90s, εξ ου και δεν συμπεριλήφθηκε στην λίστα.)

Breaking Bad, Fly… Η σειρά στην αποθέωση της καρτουνίστικης ψυχοσύνθεσής της, με τον Γουόλτερ Γουάιτ σε ρόλο κογιότ να κυνηγά μια μύγα-μπιπ-μπιπ. Σκηνοθετεί ο Ράιαν Τζόνσον του Last Jedi και του Knives Out.

The Shield, Pilot… Ο Σον Ράιν πετά με αυτοπεποίθηση στον κάδο των αχρήστων μαθήματα τηλεοπτικής ιστορίας, σκοτώνοντας εν ψυχρώ τον χαρακτήρα-avatar του θεατή στο τέλος του πιλότου. Ένα σοκ των οποίων οι κυματισμοί φτάνουν μέχρι το τέλος της σειράς-δυναμίτη.