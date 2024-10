Ταξιδέψαμε στην πανέμορφη και αρχοντική Ερμούπολη της Σύρου και πήραμε μία γενναία δόση από animation στο Animasyros, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη.

Για επτά ολόκληρες ημέρες η αρχοντική Ερμούπολη της Σύρου γέμισε χρώματα και κινούμενα σχέδια και καταλήφθηκε από ανθρώπους με μαυροκίτρινες και μαυροπορτοκαλί μπλούζες, ασπρόμαυρες τσάντες και πολύχρωμες κάρτες με το λογότυπο του Animasyros. Τους έβλεπες σε κάθε γωνιά, στα σοκάκια της πόλης, στις παραλίες, στα καφέ και στα μπαράκια το βράδυ. Στην κεντρική Πλατεία του Δημαρχείου μία τεράστια φουσκωτή οθόνη αποτελούσε κάθε βράδυ πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους.

Ο καιρός μάς έκανε τη… χάρη να είναι ιδανικά ζεστός. Η θάλασσα πεντακάθαρη και ήρεμη. Γεμάτα τα Βαπόρια, γεμάτο και το Δελφίνι και το Κίνι με κόσμο. Ένιωθες το ελληνικό καλοκαίρι να δηλώνει ακόμη παρόν…

Στις τρεις μέρες που έκατσα στο νησί είδα πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες, παρακολούθησα επίκαιρες συζητήσεις, γνώρισα εξαιρετικά ενδιαφέροντες ανθρώπους από όλον τον κόσμο και με τον μαγικό τρόπο του Animasyros συμμετείχα σε μία ζεστή οικογενειακή γιορτή, όπου ο ένας χαιρόταν με την επιτυχία του άλλου, πράγμα σπάνιο.

Η φετινή διοργάνωση – που έλαβε χώρα υπό την επιμέλεια/ επίβλεψη του Βασίλη Κ. Καραμητσάνη, Πρόεδρου του Φεστιβάλ και της Μαρίας Ανεστοπούλου, διευθύντριας του Φεστιβάλ- τα είχε όλα: 261 ταινίες από 50 διαφορετικές χώρες, 8 διαγωνιστικά τμήματα, διεθνείς καλεσμένους απ’ όλο τον κόσμο, τα θρυλικά ευρωπαϊκά βραβεία Emile Awards, το “Αφρική: μία ήπειρος κινουμένων σχεδίων” ως κύρια θεματική του ANIMASYROS 2024, αφιέρωμα στο ανιμέισον της Σλοβακίας, του Μεξικού και της Τσεχίας. Παρούσες και οι οι αγαπημένες Animapride ταινίες του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, η Αγορά με μία νέα στρατηγική συνεργασία με το Φεστιβάλ του Annecy, τα Greek Animation Talks με τον Γιώργο Καπουτζίδη και εκπαιδευτικά προγράμματα και παράλληλες εκδηλώσεις για όλους.

Οι επισκέπτες εκατοντάδες γέμιζαν την πλατεία έξω από το Δημαρχείο, τον κινηματογράφο Παλλάς στο Θέατρο Απόλλων και το απέναντι πολιτιστικό κέντρο όπου έλαβε χώρα και το μεγάλο αποχαιρετιστήριο πάρτυ.

Αν και θα μπορούσα να γράψω χιλιάδες λέξεις για το Φεστιβάλ αυτό, θα αρκεστώ στα δικά μου highlights:

Η οικογένεια του Anima Syros

Ενενήντα Δεύτερα Αρλέτα

Πολύ συγκινητική η ταινία «90 Δεύτερα για την Αρλέτα» -της σειράς «Ενενήντα Δεύτερα» αποτέλεσμα συνεργασίας του Animasyros με τον Μελωδία 99.2, που κάθε χρόνο παρουσιάζουν ένα animation mini-biopic για Έλληνες μουσικούς και τραγουδιστές- που φέτος είχε πρωταγωνίστρια την Αρλέτα. Ο στενός της φίλος και τραγουδοποιός Γιώργης Χριστοδούλου τραγούδησε τρυφερά «Τα Μικρά Παιδιά». Το φιλμάκι για μία ακόμα χρονιά ετοίμασε το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Άρτεμις Καραμάνη και Κατερίνα Καϊσίδου, ενώ την επιμέλεια σκηνοθεσίας και το μοντάζ, ο Χαράλαμπος Μαργαρίτης.

Αφρική: Μια Ήπειρος Κινουμένων Σχεδίων

Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης “Αφρική: Μια Ήπειρος Κινουμένων Σχεδίων” ήταν αφιερωμένη στη σύγχρονη αφρικανική δημιουργία και παραγωγή κινουμένων σχεδίων και διέτρεξε όλους τους πυλώνες του Φεστιβάλ. Το “παρών” στο Φεστιβάλ έδωσαν διεθνείς καλεσμένοι από την Αφρική, όπως οι Ebele Okoye, Raymond Malinga και Comfort Arthur, ενώ ένα πρόγραμμα 40 ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους ανέδειξε το πλούσιο μωσαϊκό της αφήγησης και της καλλιτεχνικής καινοτομίας που προέρχεται απ’ αυτήν την περιοχή του πλανήτη. Ακόμη, είχαμε την ευκαιρία να δούμε ταινίες σημαντικών Ευρωπαίων δημιουργών που απέτισαν φόρο τιμής στην Αφρική και την ιστορία της, ανάμεσα στις οποίες “Ο Φαραώ, ο κλέφτης και η πριγκίπισσα” του θρυλικού Michel Ocelot.

Underground, μία ιστορία για τον θάνατο και τη ζωή

Από την ταινία UNDERGROUND

Εξαιρετικό το «Underground» του Γιάννη Χριστοφόρου – που έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ του Annecy- που είδαμε στο πλαίσιο του Ελληνικού Διαγωνιστικού μια ταινία για τη φύση, τον κύκλο της ζωής και τους ίδιους μας τους εαυτούς.

Ο Χριστοφόρου μετέφερε στη μεγάλη οθόνη το ομότιτλο διήγημα της Νάγιας Κουτρουμάνη (από τη συλλογή «Τριαντάφυλλα με Μπακαλιάρο» Εκδόσεις Ιωλκός), μία ιστορία για τον θάνατο, τον τρόμο του και την μοναξιά του, αλλά και τη ζωή – καθώς ο κάτω κόσμος τροφοδοτεί τον πάνω και τίποτα δεν χάνεται.

Animasyros και ο πλανήτης γεμίζει μαύρες… πεταλούδες

Mariposas Negras

O Ισπανός David Baute μάς χάρισε μία από τις ομορφότερες στιγμές του φεστιβάλ με το «Mariposas Negras» (Μαύρες Πεταλούδες), μια φιλόδοξη ταινία, εμπνευσμένη από πραγματικές γυναίκες, η οποία προτείνει ένα ταξίδι από την Αφρική, την Καραϊβική και την Ασία σε ένα αβέβαιο μέλλον για την ανθρωπότητα. Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι πλέον μία αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα και οι συνέπειές της είναι πραγματική γροθιά στο στομάχι.

Α Little Drama in Animapride

Τις αγαπημένες του ταινίες από το διαγωνιστικά τμήματα των τελευταίων 10 χρόνων του Animapride επέλεξε εμβληματικός σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Γιάνναρης φτιάχνοντας ένα μοναδικό αφιέρωμα για όλ@, με τίτλο «Α Little Drama in Animapride» (οι ταινίες προβλήθηκαν και στο 47ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ).

Ανάμεσα στις ταινίες που επέλεξε ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης ήταν τα: «Aikane» των Νταν Σούζα, Ντιν Χάμερ και Τζο Γουίλσον, «The Sketch» του Γάλλου Τομάς Καλί, το Ελβετικό «Pipes», το Παριζιάνικο «Maurice’s Bar» αλλά και τα ελληνικά «12 Views of the Dome» της Αννα Μαρίας Λεβέντη και «Twin Flames» του Νικόλα Χαραλάμπους.

Greek Animation Talks

Τα Greek Animation Talks επέστρεψαν για 2η συνεχόμενη χρονιά με σκοπό την ενδυνάμωση του ελληνικού animation. Στη διάρκειά τους, οι Ελληνες δημιουργοί του επίσημου διαγωνιστικού προγράμματος μίλησαν για το έργο τους και τις προκλήσεις της δημιουργικής διαδικασίας στην Ελλάδα. Φετινός οικοδεσπότης, ο σεναριογράφος, ηθοποιός και παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης που κέρδισε τις εντυπώσεις με την απλότητα, την ευγένεια και το χιούμορ του.

Βραδινές εξορμήσεις

Τα μπαράκια στα στενά της Ερμούπολης είναι πραγματικά υπέροχα και γίνονται τα μεταμεσονύκτια “στέκια” του Animasyros. Στο MouSouTou την τιμητική του έχει το “σπιτικό” αρωματικό του τζιν, ενώ εκεί που σήμερα είναι στημένη η μπάρα του, βρισκόταν κάποτε μια από τις εμπορικές αποθήκες της Ερμούπολης, που χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα.

Λίγο παρακάτω,στην οδό Επτανήσου, “κρύβεται” η πανέμορφη Cantina Analogue, ένα μπαράκι που βρίσκεται στη θέση του ιστορικού αποθετηρίου κυκλαδίτικων κρασιών της Ερμούπολης, Εκπληκτικά ποτά και εσωτερική διακόσμηση που σε κάνει να μη θες να κάτσεις έξω!

Στην Άνω Σύρο τώρα, μία Βραζιλιάνα θα σε παρασύρει σίγουρα. Ναι, μιλάμε για το αδελφάκι της Βραζιλιάνας των Πετραλώνων, που από νωρίς σερβίρει καφέ, brunch και κρητικό cheesecake, ενώ τα βράδια τη σκυτάλη παίρνουν δροσερά κοκτέιλ!

Kαι ένα… αρχοντικό

Από τη γιορτή αυτή του animation δεν έλειψε η καθιερωμένη πια ξενάγηση / πάρτι στο Αρχοντικό Κοής στο κέντρο της Ερμούπολης – το οποίο χρονολογείται από το 1860- όπου παίξαμε και κυνήγι θησαυρού,θαυμάσαμε τα ζωγραφιστά του ταβάνια, ακούσαμε πιάνο και δοκιμάσαμε τα περίεργα γυαλιά ηλίου του οπτικού/ιδιοκτήτη.