Μιλήσαμε με τον κύριο Φίλιππο Κυρκίτσο, περιβαλλοντολόγο και Πρόεδρο της ΜΚΟ “Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης” για την σύμπραξη με την Coca-Cola και τη βιωσιμότητα στην Ελλάδα.

Τα αυτονόητα. Ζούμε σε μία χώρα που υπενθυμίζουμε στους συνανθρώπους μας τα αυτονόητα. Και βάζω πρώτο πληθυντικό, όχι ως NEWS24/7 αλλά ως μέρος μία κοινότητας πολιτων που θέλουν να είναι ενεργοί, θέλουν να είναι δραστήριοι και θέλουν να βάλουμε με τον δικό τους τρόπο ένα stop στην εκμετάλλευση του πλανήτη και στη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις αλλά και σε όλους τους πολίτες να κάνουν την περίφημη στροφή προς τη βιωσιμότητα.

Ο οδηγός βιωσιμότητας που έχουμε δημιουργήσει στο NEWS24/7 σε συνεργασία με την Coca-Cola είναι ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Και ο καλύτερος τρόπος για να μοιράσουμε το μήνυμα της βιώσιμης αλλαγής είναι να μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη εδώ και χρόνια στο πεδίο σε διάφορες θέσεις ευθύνης και δρουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κος Φίλιππος Κυρκίτσος είναι ένας από τους πλέον δραστήριους περιβαλλοντολόγος της χώρας και ήρθε στο προσκήνιο της έρευνάς μας χάρη στην συνεργασία της ΜΚΟ την οποία ίδρυσε και της οποίας προεδρεύει με την Coca-Cola για το project Zero Waste.

Συμπληρώνονται 5 χρόνια από την σύμπραξή σας με την Coca-Cola στην Ελλάδα. Έχει αλλάξει ο στόχος συγκριτικά με τα πρώτα χρόνια της ενεργοποίησης;

Πράγματι τον Ιούλιο 2024 συμπληρώνουμε 5 χρόνια εξαιρετικής συνεργασίας με την Coca – Cola. Ο αρχικός μας στόχος ήταν να κάνουμε παρεμβάσεις σε πολλές επιχειρήσεις HORECA, ώστε να μπουν στο δρόμο του Zero Waste. Έχοντας πετύχει πλήρως αυτό το στόχο έχουμε πλέον την στόχευση να απευθυνθούμε σε όλες τις επιχειρήσεις HORECA, που το επιθυμούν, και μάλιστα να συμβάλλουμε αποφασιστικά, ώστε τα HORECA να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, όχι μόνο στον τομέα των αποβλήτων, αλλά και στην Εξοικονόμηση Ενέργειας & Νερού και στην υιοθέτηση Βιώσιμων Προμηθειών. Έτσι, σήμερα με την ψηφιοποίηση της εκστρατείας μας, με την πλατφόρμα www.zerowastefuture.gr, απευθυνόμαστε πλέον πρακτικά σε όλα τα 112.000 HORECA στην Ελλάδα, ώστε να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα σε όλες τις δυνατές περιβαλλοντικές κατηγορίες. Το 2018 όταν ξεκινάγαμε δεν φανταζόμασταν ότι θα μπορέσουμε να δρομολογήσουμε μία τόσο φιλόδοξη προσπάθεια. Με την συνεργασία με την Coca-Cola επιχειρούμε να πετύχουμε το αδιανόητο.

Ανοίγει αυτή η σύμπραξη κάποιο μονοπάτι και για άλλες εταιρείες να στηρίξουν το έργο της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης;

Η επιτυχημένη συνεργασία μιας ΜΚΟ με μία πολύ μεγάλη επιχείρηση δείχνει ότι μπορεί να αναπτυχθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη, και πιστεύουμε ότι ανοίγει τον δρόμο και για πολλές άλλες συνεργασίες άλλων ΜΚΟ με επιχειρήσεις για πολλούς άλλους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Στην περίπτωσή μας, αξιοποιούμε την θετική εμπειρία μας στη συνεργασία με την Coca-Cola, και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και άλλες συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς για το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, που επίσης μπορεί να έχει σημαντικό θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Υπάρχει απώτερος στόχος; Υπάρχει ταβάνι για αυτή την πρωτοβουλία;

Οι επιχειρήσεις HORECA στην Ελλάδα είναι περίπου 112.000, απασχολούν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, είναι ο βασικός κλάδος που στηρίζει την Ελληνική οικονομία, και ταυτόχρονα παράγει το ένα τρίτο των απορριμμάτων της Ελλάδας, καταναλώνει απίστευτες ποσότητες ενέργειας και νερού και είναι ο κλάδος με τις περισσότερες Προμήθειες στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι το «Πρασίνισμα» του κλάδου αποφέρει τεράστια περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για τον Πλανήτη και την Ελλάδα, και ταυτόχρονα βελτιώνει την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων και μειώνει και το κόστος λειτουργίας τους. Σκεφτείτε ότι 5.000 επιχειρήσεις HORECA στην πλατφόρμα μας μπορούν με την βοήθειά μας να μειώνουν τα απόβλητά τους στην πηγή τόσο, που να ισοδυναμεί με την πλήρη λειτουργία μιας Μονάδας Ανάκτησης Ανακύκλωσης Αποβλήτων (ΜΑΑΑ) με δυναμικότητα 100.000 τόνων ετησίως. Η διαφορά είναι ότι η ΜΑΑΑ κοστίζει στην κοινωνία πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για δημιουργία και λειτουργία, ενώ η προσπάθειά μας δεν κοστίζει τίποτε στην κοινωνία. Για το λόγο αυτό έχουμε και την Αιγίδα του ΥΠΕΝ. Επίσης, η Πρόληψη, η Ανακύκλωση, η Κομποστοποίηση, η Εξοικονόμηση Ενέργειας & Νερού και η υιοθέτηση Βιώσιμων Προμηθειών μειώνει πάρα πολύ τις εκπομπές CO2, την χρήση νερού και την κατανάλωση πρώτων υλών με τεράστια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την χώρα μας. Με βάση αυτά τα δεδομένα πραγματικά δεν υπάρχει ταβάνι στην προσπάθειά μας. Επιχειρούμε το μέγιστο δυνατό. Επιχειρούμε να εντάξουμε και να υποστηρίξουμε στην πλατφόρμας όλες τις επιχειρήσεις HORECA που το επιθυμούν σε όποιο μέρος της Ελλάδας και εάν βρίσκονται. Αυτή η προσπάθεια είναι απολύτως καινοτόμα σε διεθνές επίπεδο και ελπίζουμε να μπορέσει να επεκταθεί και έξω από τα Ελληνικά σύνορα.

Πόσο εύκολο είναι για ανθρώπους της εστίασης να μπουν σε μία λογική zero waste; Πώς είναι η διαδικασία της εκπαίδευσης και ποιες οι απαιτήσεις;

Το δύσκολο δεν είναι οι άνθρωποι των HORECA να μπουν στη λογική του Zero Waste, αλλά το πως θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους που αποφασίζουν σε κάθε επιχείρηση, έστω και για λίγο, τους στόχους μας και τα οφέλη των HORECA εάν ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια. Όλοι σχεδόν πείθονται να συμμετέχουν εάν ενημερωθούν σωστά ότι αυτή η προσπάθεια είναι μία win-win-win δράση για το περιβάλλον, την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Μέσω της πλατφόρμας προσφέρουμε συνεχώς επικαιροποιημένη πληροφόρηση για όλα τα σχετικά θέματα και οι επιχειρήσεις δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταλαβαίνουν ότι η νομοθεσία για τα απόβλητα και οι προκλήσεις της εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και προμηθειών τους αφορούν απόλυτα και έχουν να κερδίσουν πολλά με ελάχιστο χρόνο που θα αφιερώσουν. Άρα, το δύσκολο είναι να φθάσει το μήνυμα του Zero Waste στα HORECA. Μετά πλέον τα μεγάλα οφέλη των HORECA δρομολογούν την συνέχιση της συμμετοχής τους.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις εστίασης ποια είναι στο δικό σας μυαλό;

Κατ’ αρχήν η συμμετοχή μιας επιχείρησης HORECA στην πλατφόρμας μας είναι εντελώς δωρεάν. Η πλατφόρμα μας υποστηρίζεται από το 2018 από το The Coca-Cola Foundation (TCCF) και την Coca-Cola στην Ελλάδα. Σαν αποτέλεσμα της συμμετοχής τους οι επιχειρήσεις HORECA έχουν τα εξής οφέλη: α) Μειώνουν το συνολικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, β) Δείχνουν έμπρακτα στην κοινωνία και στους πελάτες τους την περιβαλλοντική και κοινωνική τους υπευθυνότητα, γ) Μείωση του λειτουργικού τους κόστους, δ) Δραστική Μείωση των δημοτικών τελών, όταν ο δήμος τους θα εφαρμόσει το Πληρώνω Όσο Πετάω, ε) Δυνατότητα απόκτησης Zero Waste Χρυσής – Αργυρής ή Χάλκινης Διάκρισης στ) Δυνατότητα διεκδίκησης χρηματικών Επάθλων, ανεξάρτητα των Zero Waste Διακρίσεων, ζ) Σημαντική προβολή στα τοπικά ΜΜΕ και social media, εάν πάρουν Διάκριση ή Έπαθλο, η) Αύξηση ή διασφάλιση των πελατών τους, θ) Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος από τους ανταγωνιστές τους, ι) Αύξηση ευαισθητοποίησης και των δεξιοτήτων του προσωπικού τους, κ.α.

Πολύς κόσμος θεωρεί ότι έχει ήδη κάνει το απαιτούμενο καλό μόνο και μόνο επειδή ανακυκλώνει στους μπλε κάδους. Πόσο απέχουμε από το να αντιστρέψουμε πράγματι τη ζημιά στον πλανήτη;

Είναι αλήθεια ότι πολλοί θεωρούν ότι εξάντλησαν την «υποχρέωσή» τους κάνοντας λίγο ή περισσότερη ανακύκλωση. Με την πλατφόρμα μας επικοινωνούμε το σύνολο των συμπεριφορών και ενεργειών όχι μόνο για την Ανακύκλωση, αλλά και τις υπόλοιπες πτυχές ενεργοποίησης σχετικά με Απόβλητα, όπως η Πρόληψη, η μείωση της Σπατάλης τροφίμων, η σωστή Διαλογή των οργανικών. Και φυσικά επεκτεινόμαστε σε πλήρη ενημέρωση για Εξοικονόμηση Ενέργειας & Νερού και για υιοθέτηση από όλους των Βιώσιμων Προμηθειών. Αυτή η ενημέρωση στην Πλατφόρμα μας αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις HORECA, αλλά επίσης και τους πελάτες τους και όλους τους χρήστες της Πλατφόρμας. Η γενικότερη δράση της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης απευθύνεται σε όλους, δίνοντας έμφαση στους μαθητές και τους νέους και η στόχευση είναι για μείωση συνολικά του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του καθενός μας σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας. Εκτιμάμε ότι έχουμε καλύψει σαν χώρα τα τελευταία 20-30 χρόνια μεγάλη απόσταση στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση, αλλά στην πράξη απέχουμε σημαντικά από την ευαισθητοποίηση και ενεργή συμπεριφοράς του μέσου πολίτη της ΕΕ. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι έχουμε πολύ δουλειά ακόμη.

Ως περιβαλλοντολόγος έχετε ζήσει και τις δύο εποχές. Της πλήρους απαξίωσης του περιβάλλοντος στα τέλη του περασμένου αιώνα και τώρα μία προσπάθεια να αντιστραφεί το κλίμα. Είστε αισιόδοξος;

Πράγματι τις δεκαετίες του 80’ και του 90’ ήταν απόλυτα εμφανής στην Ελλάδα η αδιαφορία για τα περιβαλλοντικά θέματα. Σήμερα αυτή η εικόνα, με την όξυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, με την παγκοσμιοποίηση της πληροφορίας και την δουλειά πολλών φορέων, έχει αντιστραφεί και το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον είναι σήμερα σημαντικό. Όμως πρέπει το ενδιαφέρον να μετασχηματισθεί σε δράση και συμπεριφορά. Επειδή βελτιώνονται σιγά – σιγά οι οικονομικές συνθήκες στην χώρα μας και επειδή η Κλιματική Κρίση γίνεται όλο και περισσότερο φανερή, είμαστε αισιόδοξοι ότι και στην Ελλάδα θα βελτιώνεται σταδιακά η περιβαλλοντική συμπεριφορά του μέσου Έλληνα. Ταυτόχρονα παρακολουθούμε τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, την προσπάθεια αποτελεσματικής συνεργασίας των κρατών, καθώς και το ενδιαφέρον για περιβαλλοντική δράση μεγάλων εταιρειών, και αισιοδοξούμε ότι θα αρχίσει η αντιστροφή της ζημιάς του πλανήτη μέσα στην επόμενη γενιά. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, ούτε δεύτερο Πλανήτη ΓΗ. Η ειλικρινής συμβολή και συνεργασία όλων στην κοινή προσπάθεια είναι ο μόνος ορατός δρόμος για την Βιωσιμότητα του Πλανήτη και του Ανθρώπου.

Τι χρειάζεται η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης για να επιτύχει τους στόχους της; Και ποιοι είναι αυτοί μεσοπρόσθεσμα και μακροπρόθεσμα;

Ο μεσοπρόθεσμος στόχος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης είναι να συμβάλλουμε σημαντικά σαν ΜΚΟ στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για Πρόληψη – Ανακύκλωση – Κομποστοποίηση μέχρι το αργότερο το έτος 2030. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης είναι να συμβάλλουμε, όσο μπορούμε περισσότερο και γρηγορότερα, στην μετάβαση στην Ελλάδα προς μια κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων, που υπηρετεί πιστά και τους Κλιματικούς Στόχους για απανθρακοποίηση της παραγωγής Ενέργειας, της μείωσης της σπατάλης πρώτων υλών, ενέργειας και υδατικών πόρων. Και όλα αυτά με ειρηνική συνύπαρξη και αλληλοϋποστήριξη των λαών και των κρατών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία και συνεργασία, είτε είναι ευρωπαϊκά προγράμματα της ΕΕ, είτε συνεργασίες με την πολιτεία ή δήμους, είτε υποστήριξη/συνεργασία με πραγματικά ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, είτε τέλος με συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς και μεμονωμένα άτομα. Επιζητούμε και είμαστε ανοικτοί σε κάθε πρωτοβουλία ή συνεργασία, που έχει κοινή στόχευση με εμάς. Πιστεύουμε ότι το κλειδί για την αντιμετώπιση των τεράστιων περιβαλλοντικών προκλήσεων είναι η ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ διαφορετικών φορέων, που ενώνουν δυνάμεις, αλληλοσυμπληρώνονται και πετυχαίνουν πολύ περισσότερα από ότι ο καθένας μόνος του.

Δείτε πώς μπορείτε και εσείς να γίνετε μέρος της βιώσιμης αλλαγής στον Οδηγός Βιωσιμότητας του NEWS24/7 και της Coca-Cola.