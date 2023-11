To νέο videogame του ΕΛΙΑΜΕΠ έχει σχεδιαστεί ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και να ελκύσει το ενδιαφέρον πολιτών που έχουν τη σχετική περιέργεια και ενδιαφέρον.

Η διασκέδαση στο σπίτι έχει αποκτήσει την post covid εποχή ιδιαίτερα αναβαθμισμένη θέση, με το άλλοτε στιγματισμένο gaming να αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της. Και αυτό διότι πλέον τα video games έχουν αναβαθμιστεί όχι μόνο ως προς το οπτικό/γραφιστικό κομμάτι αλλά και ως προς το σενάριο και τη γνωσιακή ψυχαγωγία που μπορούν να προσφέρουν. Επιστημονικές μελέτες άλλωστε συνηγορούν ότι τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν σύγχρονα μέσα γραμματισμού, ανάπτυξης οπτικοακουστικών, οπτικοκινητικών, γνωστικών δεξιοτήτων, κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας.

Αναγνωρίζοντας τις εκπαιδευτικές διαστάσεις του gaming, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) πήρε μια άκρως ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και ανέπτυξε το δικό του ηλεκτρονικό παιχνίδι που αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των γνώσεων των παικτών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όνομά αυτού είναι «Ticket to an EU ride» και σκοπός του είναι να αποτελέσει χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε σχολεία και πανεπιστήμια, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μαθητών και εκπαιδευτικών για την ΕΕ.

Το videogame θα είναι διαθέσιμο και ελεύθερα προσβάσιμο για όλους μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, ενώ στα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνεται η αξιοποίηση της τεχνολογίας AI, το ότι είναι multiplayer (μπορεί κανείς να παίξει είτε μόνος είτε με φίλους) καθώς και ότι το περιεχόμενό του αναβαθμίζεται, προσφέροντας διαφορετική εμπειρία κάθε φορά που το επισκέπτεται κανείς.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο οποίος συμμετείχε στο πρότζεκτ, «τo παιχνίδι “Ticket to an EU Ride” είναι μια πρόσκληση σε νέους -και όχι μόνο- να ταξιδέψουν εικονικά στην Ευρώπη, κατανοώντας καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα παιχνίδι ερωτήσεων με σταθμούς σε πόλεις της Ευρώπης, στις οποίες ο παίκτης καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την πολιτική επικαιρότητα, την ιστορία, τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ. Οι πόλεις αυτές δεν είναι τυχαία επιλεγμένες αλλά συνδέονται με σημαντικά ορόσημα στην εξέλιξη της ΕΕ.»

Το διαγωνιστικό κομμάτι συνδυάζεται με επιπλέον πληροφορίες, οι οποίες βοηθούν όσους το παίζουν να εμβαθύνουν σε και να εξοικειωθούν με διάφορες πτυχές της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

«To παιχνίδι έχει σχεδιαστεί ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και να ελκύσει το ενδιαφέρον πολιτών που έχουν τη σχετική περιέργεια και ενδιαφέρον. Έχει εξελιχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος EPACE-EU, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ με σκοπό να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών -ιδίως των νέων- σε διαδικασίες δημοκρατικής διαβούλευσης και γενικότερα συμμετοχικής πολιτικής. Βρίσκεται σε πιλοτική φάση ανάπτυξης και τα επόμενα βήματα εξέλιξής του, το 2024, θα συμπεριλαμβάνουν μεγαλύτερη δεξαμενή ερωτήσεων πολλαπλών επιπέδων δυσκολίας, μεγαλύτερη και πιο φιλική προς τον χρήστη διαδραστικότητα καθώς επίσης και περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες για την ιστορία, το θεσμικό σύστημα λειτουργίας και τον τρόπο παραγωγής δημόσιας πολιτικής στην ΕΕ. Ίσως ο πιο σημαντικός στόχος εξέλιξης είναι η διαθεσιμότητά του στην αγγλική γλώσσα ούτως ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί από ένα ευρύτερο κοινό εντός και εκτός της Ελλάδας -πιθανώς και της ΕΕ» προσθέτει ο κ. Μπλαβούκος.

To NEWS 24/7 θέλησε να μάθει περισσότερα τόσο για την ανάπτυξη του παιχνιδιού όσο και για την εμπειρία που προσφέρει στους παίκτες. Μιλήσαμε με τον Μόρφη Τσαλικίδη, από τη Morphis Consulting που ανέλαβε τον σχεδιασμό του καθώς και την Αναστασία Γιάνναρου, φοιτήτρια πολιτικής επιστήμης που συμμετείχε στο πρώτο live session δοκιμής του παιχνιδιού:

Τσαλικίδης: Όλα ξεκινούν από το σενάριο, το περιεχόμενο των ερωτήσεων και την ικανότητα να τα δέσεις όλα μαζί

Πώς ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα, με τι στόχο και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε κατά την ανάπτυξή του;

«Το εγχείρημα ξεκίνησε στις αρχές του 2023. Στόχος ήταν η ανάπτυξη ενός video game που θα βοηθούσε άτομα με διαφορετικό επίπεδο γνώσης να μάθουν περισσότερα για την εξέλιξη και την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κύρια δυσκολία αφορούσε το δημιουργικό κομμάτι (να δημιουργήσουμε κάτι ενδιαφέρον και visually appealing), καθώς και να ταιριάξουμε το περιεχόμενο με τα αντίστοιχα target groups.»

Μιλήστε μας λίγο για τη δομή του παιχνιδιού και πώς αυτό συμπεριλαμβάνει διαφορετικά target groups; Πώς δομήθηκαν οι ερωτήσεις;

«To άτομο που παίζει το παιχνίδι συμμετέχει σε ένα ταξίδι γνώσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό; Ξεκινώντας από την Αθήνα επισκέπτεται 6 ευρωπαϊκές πόλεις και έχει μετά ως τελικό προορισμό την Στοκχόλμη. Στην Αθήνα – καθώς και στις επόμενες 6 πόλεις – απαντά σε 5 ερωτήσεις σχετικές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στη Στοκχόλμη συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό γνώσης (για την ΕΕ). Το παιχνίδι έχει παραμετροποιηθεί έτσι ώστε η σειρά με την οποία κάποιος επισκέπτεται την κάθε πόλη να διαφέρει. Επίσης, οι ερωτήσεις που γίνονται κάθε φορά, επιλέγονται τυχαία από διαφορετικά σύνολα ερωτήσεων (Επικαιρότητα, Ιστορία. Θεσμικές κτλ). Ως αποτέλεσμα, η εμπειρία είναι διαφορετική κάθε φορά που παίζει κάποιος το παιχνίδι.»

Ποιο πιστεύετε είναι το δέλεαρ για να παίξει κανείς; Και γιατί να επιστρέψει σε αυτό και για δεύτερη ή τρίτη φορά;

«Το σενάριο δεν αφορά ένα απλό κουΐζ γνώσεων. Οι επεξηγήσεις που δίνουμε, η εναλλαγή σε διάφορες πόλεις, ο διαγωνισμός γνώσης στη Στοκχόλμη, και το γεγονός ότι κάθε φορά που παίζει κάποιος το παιχνίδι θα συναντήσει πολλές καινούργιες ερωτήσεις… Πιστεύουμε ότι θα κεντρίσει το ενδιαφέρον. Από κει και πέρα, έχουμε δημιουργήσει ένα παιχνίδι με ωραία γραφικά και φωτογραφίες, καθώς και με Avatars που είναι (όσο γίνεται) πιο ρεαλιστικά.

Βέβαια γάμος με το στανιό δεν γίνεται. Θα πρέπει κάποιος να θέλει να μάθει!»

Ποιο είναι το feedback που έχετε λάβει έως τώρα από τους gamers που έχουν παίξει;

«Έχουμε ήδη τρέξει ένα live session. Το feedback ήταν ιδιαίτερα θετικό με πολύ ωραίες προτάσεις για το πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε περισσότερο τις ερωτήσεις και αντίστοιχες επεξηγήσεις.»

Έχουν πιστεύετε σήμερα δυναμική τα παιχνίδια γνώσης και ενημέρωσης; Τι είναι αυτό που προσφέρουν και εμπνέουν ακόμα παρέες (σε μια εποχή που προβάλλονται ιδιαίτερα video games με κορυφαία γραφικά κι έντονα στοιχεία δράσης ή και splatter).

«Τα video games που στοχεύουν αποκλειστικά στη διασκέδαση έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Παρατηρώντας όμως παιδιά και νεαρό κόσμο, συνεχίζουν να παίζουν αρκετά συχνά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιτραπέζια παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρονικά παιχνίδια γνώσης που δεν μπορούν να συγκριθούν σε γραφικά και δράση με παιχνίδια που δημιουργούν διάσημες κονσόλες παιχνιδιών. Θα πρέπει σίγουρα να πιάσεις ένα minimum level όσον αφορά στο συνολικό visual και audio κομμάτι. Όμως όλα ξεκινούν από το σενάριο, το περιεχόμενο των ερωτήσεων και την ικανότητα να τα δέσεις όλα μαζί με τρόπο που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον τους. Και πιστεύω ότι αυτό το έχουμε πετύχει.»

Γιάνναρου: Ξεχωρίζει για τον έντονα διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα του

Μιλήστε μας λίγο για το video game και την εμπειρία σας καθώς συμμετείχατε. Πώς το βιώσατε, τι συναισθήματα και/ή σκέψεις σάς προκάλεσε.

«Θεωρώ πως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του συγκεκριμένου video game είναι ότι σου δημιουργεί την αίσθηση ότι κάνεις και εσύ ένα ταξίδι σε σημαντικές για την ευρωπαϊκή ιστορία πόλεις ενώ παράλληλα σε βοηθάει να μάθεις καινούργια πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν ευχάριστο και πρωτότυπο τρόπο. Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι αυτό ακολουθείς τους δυο πρωταγωνιστές, οι οποίοι σε παίρνουν μαζί τους στις περιπέτειές τους και μοιράζονται μαζί σου ό,τι μαθαίνουν στην διάρκεια. Επρόκειτο για μία πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, η οποία πέρα από γνώσεις μου παρείχε και μια όμορφη ευκαιρία να περάσω παραγωγικά την ώρα μου μαζί με συναδέλφους και νέα παιδιά, με τα οποία μοιραζόμαστε κοινά ενδιαφέροντα. Βρήκα τόσο την ιδέα όσο και την εκτέλεση του συγκεκριμένου παιχνιδιού έξυπνη και φρέσκια και πιστεύω πως αξίζει να γίνει γνωστό και πέρα από τα πλαίσια του προγράμματος EPACE-EU.»

Υπάρχει ο παράγοντας της ψυχαγωγίας ή θεωρείτε είναι περισσότερο ενημερωτικό – εκπαιδευτικό;

«Θεωρώ ότι οι δημιουργοί του παιχνιδιού κατάφεραν να βρουν την χρυσή τομή και να μας δώσουν ένα αποτέλεσμα που είναι τόσο ψυχαγωγικό όσο και ενημερωτικό-εκπαιδευτικό. Έχοντας όμορφα visuals και έναν έντονο διαδραστικό χαρακτήρα που σε κάνει να νιώθεις και συ μέρος της περιπέτειας των πρωταγωνιστών, το video game “Ticket to an EU ride” έρχεται να σου προσφέρει νέες γνώσεις χωρίς να σε βαραίνει ή να σε κουράζει. Είναι χαλαρό και ευχάριστο χωρίς να γίνεται βαρετό ή αδιάφορο. Διατηρώντας τον χαρακτήρα του ως παιχνίδι γνώσεων εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε- την παροχή πληροφορίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση στους παίκτες- με απόλυτη επιτυχία και καταφέρνει να δώσει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Χωρίς αμφιβολία το καλύτερο και πιο εντυπωσιακό στοιχείο του video game είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας AI, καθώς μεταμορφώνει την εμπειρία σου όταν παίζεις σε ένα αληθοφανές πάνω από όλα ταξίδι στον κόσμο της γνώσης.»

Πώς θεωρείτε ότι διαφοροποιείται από άλλα παιχνίδια γνώσεων;

«Η αλήθεια είναι ότι αυτό που το διαφοροποιεί από τα άλλα παιχνίδια γνώσεων είναι το έντονο διαδραστικό στοιχείο του. Ο βιωματικός του χαρακτήρας προσδίδει, εν συγκρίσει με υπόλοιπα τέτοιου είδους παιχνίδια, ιδιαίτερη ζωντάνια και παραστατικότητα. Το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει ΑΙ τεχνολογία το καθιστά αρκετά ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει οπτικοακουστικά μέσα τα οποία προσελκύουν τόσο νεότερους, ίσως μη έμπειρους σε ευρωπαϊκά ζητήματα όσο και μεγαλύτερους σε ηλικία και εμπειρία ενδεχομένως παίκτες. Η εξιστόρηση πληροφοριών με ΑΙ μέσα, πιθανόν να αφήσει κάποιο αποτύπωμα στη μνήμη του παίκτη πιο εύκολα. Ακόμα, η εστίαση σε ζητήματα και νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να δώσει έμμεσα σε κάποιον να κατανοήσει την ίδια σημασία που έχει η Ένωση στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Εφόσον δυνατότητες πχ ελεύθερης μετακίνησης, χρήσης Type C φορτιστή, έχουν καθιερωθεί μέσω διαδικασιών της Ένωσης, γεγονότα που συχνά προσπερνιούνται δεδομένα ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν στοιχεία ενασχόλησης και πολιτικής της ΕΕ.»

Γιατί θα το συνιστούσατε σε άλλους;

«Θεωρώ ότι άτομα, των οποίων οι σπουδές και τα επαγγέλματα εστιάζουν στο αντικείμενο των πολιτικών επιστημών και των διεθνών σχέσεων και που έχουν εντρυφήσει στα ευρωπαϊκά ζητήματα και τις ευρωπαϊκές συμβάσεις, θα έλεγαν ότι το παιχνίδι αυτό τούς επέτρεψε να δουν από μια άλλη οπτική γωνία πληροφορίες τις οποίες ήδη κατέχουν. Ωστόσο, το πιο σημαντικό προτέρημα του video game είναι ότι βοηθάει άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων – τα οποία πιθανότατα να μην έχουν κάποια ιδιαίτερη γνώση στα ζητήματα της ΕΕ – να οικοδομήσουν ένα αξιόλογο γνωσιακό κεφάλαιο πάνω στο αντικείμενο με έναν δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο χωρίς να χρειαστεί να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια. Με αυτόν τον τρόπο, άτομα στα οποία ο ευρωπαϊκός κόσμος αποτελεί κάτι άγνωστο αποκτούν την δυνατότητα να τον ανακαλύψουν και να προσπαθήσουν να τον κατανοήσουν.»

Κάθε πολίτης της Ε.Ε. – όποιας ηλικίας – αξίζει να παίξει το παιχνίδι αυτό τουλάχιστον μια φόρα διανύοντας ένα ταξίδι γνώσεων χωρίς ιδιαίτερη πνευματική κόπωση

Τι αποκομίσατε; Θα ξαναπαίζατε;

«Ούσα φοιτήτρια πολιτικής επιστήμης, η εμπειρία του να παίξω ένα διαδραστικό video game το οποίο δεν εστιάζει μόνο στα ζητήματα που μελετώ αλλά δείχνει πολύ έντονα τον ενδιαφέροντα χαρακτήρα τους σε κάθε παίκτη ήταν ευχάριστη. Μέσα από αυτό το ξεχωριστό ταξίδι σε πόλεις-σταθμούς της Ε.Ε. κατάφερα να ξανά επισκεφτώ γνώσεις που έχω αποκτήσει στην διάρκεια των σπουδών μου σχετικά με τις ευρωπαϊκές συμφωνίες και την λειτουργία της Ε.Ε. καθώς και να αποκτήσω πολλές νέες για ζητήματα που μου ήταν άγνωστα ως τότε, όπως την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία των βραβείων Νόμπελ και την σύνδεσή τους με τη Στοκχόλμη. Τα διαφορά επίπεδα δυσκολίας που παρέχει το συγκεκριμένο παιχνίδι – από απλές έως και πολύπλοκες ερωτήσεις για τα ευρωπαϊκά ζητήματα – καθώς και η μεγάλη ποικιλία διαφορετικών ερωτήσεων σε κάθε ένα από αυτά δημιουργούν σε κάθε παίκτη (και ασφαλώς και σε εμένα) την επιθυμία να παίξει το παιχνίδι περισσότερες από μία φορές.»

*Η ανάπτυξη του «Ticket to an EU ride» εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος EPACE-EU (Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων των πολιτών όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα των νέων για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την ανάπτυξη των πολιτικών τους δεξιοτήτων (civic skills) μέσω της συμμετοχής τους σε δράσεις που προωθούν τη διαβουλευτική δημοκρατία.