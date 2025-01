Thousands of people are demonstrating in Syntagma square protesting on the use of the term ‘Macedonia’ by FYROM in an eventual erga omnes solution, Athens, Greece on February 4, 2018. / Χιλιάδες κόσμου διαδηλώνουν στην πλατεία Συντάγματος, διαμαρτυρόμενοι για την χρήση του όρου Μακεδονία ως συνθετικό της τελικής διεθνούς ονομασίας της ΠΓΔΜ, Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2018.