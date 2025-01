Ο Ντόναλντ Τραμπ έτρεξε να προλάβει να κάνει ό,τι υποσχέθηκε στο λαό του, την πρώτη του εβδομάδα στον Λευκό Οίκο. Γιατί ανησυχεί η Ευρώπη.

Όποιος αναλαμβάνει ένα (το όποιο) πόστο, χρειάζεται λίγο χρόνο να προσαρμοστεί, να βρει τα «πατήματα» του, όσο και αν έχει προετοιμαστεί για αυτήν την στιγμή.

Όχι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν πολυάσχολος όπως έκανε χρήση των μοναδικών εξουσιών του: υπέγραψε περισσότερα από 100 εκτελεστικά διατάγματα. Αρκετά αμφισβητούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στις ΗΠΑ, αλλά και εκτός αυτών.

Ήταν σαν να έτρεχε για να προλάβει να δώσει στο λαό του ό,τι υποσχέθηκε (με ανατροπές προηγούμενων πολιτικών στη μετανάστευση, το περιβάλλον και τις κυβερνητικές λειτουργίες) στις προεκλογικές ομιλίες με τη χρήση της πιο βίαιης γλώσσας της πολιτικής του καριέρας.

Ο υπόλοιπος πλανήτης έμεινε να παρακολουθεί με άγχος (ενδεχομένως και τρόμο) όσα συμβαίνουν, αφού ουδείς είναι εκτός της εμβέλειας του Τραμπ που απειλεί τους πάντες με εμπορικό πόλεμο.

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι έφοδοι της αστυνομίας σε σπίτια παράτυπων μεταναστών, οι συλλήψεις και η απέλαση τους με στρατιωτικά αεροσκάφη και τον πρόεδρο της «land of the free and the home of the brave» να επαναλαμβάνει εκστασιασμένος πως «ξεκίνησε η μεγαλύτερη επιχείρηση απελάσεων στην ιστορία».

Τερμάτισε και την αυτόματη χορήγηση υπηκοότητας με τη γέννηση, που ομοσπονδιακός δικαστής προσπαθεί να μπλοκάρει ως αντισυνταγματική -αλλά δεν έχει πολλές ελπίδες αφού και το ανώτατο δικαστήριο είναι φίλα προσκείμενο στον νέο ηγέτη.

Το αφήγημα του βασίζεται στις πολλές προτάσεις του για την καταστολή της μετανάστευσης, οι οποίες ενισχύουν το αντιμεταναστευτικό αίσθημα των υποστηρικτών του και θολώνουν το όριο μεταξύ του τι είναι πολιτικά αποδεκτό (εφικτό) και τι όχι. Όπως ο ίδιος θολώνει το όριο μεταξύ του τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι.

Ή μεταξύ του τι είναι βιώσιμο -για το ανθρώπινο είδος- και τι όχι.

Για παράδειγμα, οι δασμοί των ΗΠΑ στα ξένα προϊόντα εντός των συνόρων και στις αναπτυγμένες χώρες, είχαν οδηγήσει όλον τον πλανήτη στη Μεγάλη Ύφεση του ’30. Όπως θυμίζει το γαλλικό Local οι βιομηχανικές οικονομίες είχαν καταρρεύσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα.

Βέβαια, ο Τραμπ δεν ασχολείται ιδιαίτερα με δεδομένα. Προτιμά να μην αφήνει… στις μικρές λεπτομέρειες να του χαλάσουν την ιστορία που είναι «η χρυσή εποχή των ΗΠΑ» όπως λέει και ξαναλέει.

Πώς άρχισε η νέα θητεία του Ντόναλντ Τραμπ

Το πρώτο επταήμερο της παρουσίας του στην προεδρία των ΗΠΑ ο Τραμπ επικέντρωσε στα κύρια θέματα που είχε υποσχεθεί στους υποστηρικτές του -που τον αποθέωσαν.

Κατ’ αρχάς, στους μετανάστες που δεν έχουν χαρτιά και μετά στα φύλλα. Υπέγραψε διάταγμα που έχει ως στόχο να καταργήσει τις οδηγίες για την «ιδεολογία του φύλλου» από την επικοινωνία, τις πολιτικές και ό,τι άλλο αφορά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Διευκρινίζεται πως στο εξής «υπάρχουν μόνο δυο φύλα: το αρσενικό και το θηλυκό». Στο ίδιο πλαίσιο ακύρωσε εκτελεστικά διατάγματα του Τζο Μπάιντεν που αφορούν δικαιώματα των ανθρώπων (τη φυλετική ισότητα, την καταπολέμηση των διακρίσεων κλπ).

Υπέγραψε την αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (η κίνηση αυτή μπορεί να αναστρέψει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην καταπολέμηση ασθενειών και να αυξήσει τους κινδύνους πανδημίας) και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και τον περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα που σκοτώνει τον πλανήτη και διάφορα είδη (μεταξύ αυτών και ο άνθρωπος). Το σχόλιο του ήταν πως πρόκειται για «πράσινη απάτη».

Κινήθηκε για την αλλαγή του ονόματος του Κόλπου του Μεξικού (σε Κόλπο της Αμερικής) που μπορεί να ισχύσει στις ΗΠΑ, αλλά όχι διεθνώς, ακύρωσε το στόχο της κυβέρνησης Μπάιντεν για την προώθηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων («οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα σαμποτάρουν τις δικές τους βιομηχανίες ενώ η Κίνα ρυπαίνει ατιμώρητα») και υπέγραψε διάταγμα που διευκολύνει την απόλυση ομοσπονδιακών υπαλλήλων που δεν… συντάσσονται.

Όλα αυτά έγιναν με βαρύγδουπες δηλώσεις που είχαν ως κύριο χαρακτηριστικό την αδιαφορία για την αλήθεια και την πραγματικότητα.

Ο ΤΡΑΜΠ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΝΑ ΜΗ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Η Washington Post μέτρησε πόσα ψέματα είχε πει ο Τραμπ, συνολικά στην πρώτη του θητεία και τα ‘έβγαλε’ 30.573. Συνέχισε στο ίδιο τέμπο και στην προεκλογική εκστρατεία και φυσικά, το απογείωσε με την επιστροφή του στο θώκο.

1) Στο λόγο που εκφώνησε μετά την ορκωμοσία, είπε ότι «η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποτυγχάνει να προστατεύσει τους υπέροχους, νομοταγείς Αμερικανούς πολίτες μας, αλλά παρέχει καταφύγιο και προστασία για επικίνδυνους εγκληματίες, πολλούς από φυλακές και ψυχιατρικά ιδρύματα που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα μας από όλο τον κόσμο».

Η αλήθεια είναι πως δεν έχει στα χέρια του ένα αποδεικτικό στοιχείο πως άλλες χώρες στέλνουν στις ΗΠΑ εγκληματίες και ψυχικά ασθενείς.

2) Χαρακτήρισε ως record inflation (πληθωρισμό ρεκόρ) το 9.1% του Ιουνίου του 2022, της εποχής Τζο Μπάιντεν, ενώ ήταν ψηλότερος σε άλλες περιόδους (πχ άνω του 14% το 1980).

3) Είπε πως «οι ΗΠΑ θα πάρουν πίσω τη Διώρυγα του Παναμά» -σαν να είναι blocks στη Monopoly-, γιατί την εκμεταλλεύονται οι Κινέζοι για να αυξήσουν τη δύναμη τους, χρεώνοντας υπερβολικά τις ΗΠΑ. Αξιωματούχοι διέψευσαν τους ισχυρισμούς και δη αυτούς για την εκμετάλλευση της Διώρυγας.

4) Δήλωσε ότι «το 2020 οι εκλογές ήταν εντελώς νοθευμένες», ενώ οι αρχές που έκαναν τη σχετική έρευνα -συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του γενικού εισαγγελέα του Τραμπ- κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εκλογές ήταν δίκαιες.

5) Ισχυρίστηκε και ότι κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6/1 του 2021 η τότε πρόεδρος της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, «απέρριψε την προσφορά 10.000 στρατιωτών». Δεν υπήρχε όμως, τέτοια διαταγή (ούτε καν επίσημο αίτημα για στρατεύματα της Εθνικής Φρουράς) πριν ή κατά τη διάρκεια της εισβολής.

6) Είπε πως ο Μπάιντεν είχε δώσει χάρη «σε 33 δολοφόνους, απόλυτους δολοφόνους, τους χειρότερους δολοφόνους. Για να καταδικαστείς σε θάνατο στις ΗΠΑ, πρέπει να είσαι κακός». Αυτό που έκανε ο Μπάιντεν ήταν να μειώσει τις ποινές 37 από 40 καταδικασμένους σε θάνατο. Δεν έδωσε χάρη, δεν τους αθώωσε, όπως έκανε ο Τραμπ με περί τα 1.500 άτομα που συμμετείχαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο. Χαρακτήρισε τις βίαιες πράξεις τους ως «ήσσονος σημασίας περιστατικά». Έτσι έθεσε βίαιους εξτρεμιστές πέρα από τις δυνατότητες του νόμου.

7) Επανέλαβε τον ψευδή ισχυρισμό ότι ο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ αρνήθηκε να δώσει νερό στο βόρειο τμήμα της πολιτείας για να βοηθήσει στην καταπολέμηση των δολοφονικών πυρκαγιών, προτιμώντας την ασφάλεια των απειλούμενων ψαριών από τη δημόσια ασφάλεια.

8) Στο World Economic Forum του Νταβός προέβη σε ψευδείς ισχυρισμούς για το εμπόριο με τον Καναδά και την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε «δεν παίρνουν τα αγροτικά μας προϊόντα και δεν παίρνουν τα αυτοκίνητά μας». Στοιχεία των ΗΠΑ δείχνουν πως η ΕΕ αγόρασε αγροτικές εξαγωγές αξίας 12.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023. Ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά για γεωργικά -πίσω από την Κίνα, το Μεξικό και τον Καναδά. Η ΕΕ είναι και η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για εξαγωγές αμερικανικών οχημάτων. Ανάλογα είναι τα δεδομένα και για τον Καναδά.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ευρώπη ως «μια μικρή Κίνα» επειδή έχει «εμπορικό πλεόνασμα 350 δισεκατομμυρίων ευρώ» με τις ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ είναι 130 δισεκατομμύρια ευρώ – και μέρος από αυτό προέρχεται από μεταφορές μεταξύ αμερικανικών εταιρειών.

9) Tη Γροιλανδία τη θεωρεί ήδη δική του («πιστεύω πως θα την αποκτήσουμε» επανέλαβε το Σάββατο), με την αυτοπεποίθηση του να αφορά την απειλή των δασμών που έχει κάνει σε όλον τον κόσμο -και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. H πρωθυπουργός της Δανίας είπε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της με τον Τραμπ πως «το ενδιαφέρον του είναι πολύ συβαρό και δυνητικά πολύ επικίνδυνο». Επανέλαβε πως το νησί δεν πωλείται.

10) Δεν δίστασε να γράψει ό,τι θέλει στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου. Η επίσημη βιογραφία του αναφέρει ότι κέρδισε «με συντριπτική νίκη» που «προσδιορίζει μια αμερικανική ιστορία επιτυχίας». Οι fact-checkers του ζήτησαν να λογοδοτήσει, την στιγμή που τα ‘κεφάλια’ των τεχνολογικών κολοσσών είναι μαζί του (όπως φάνηκε από την παρουσία τους στην ορκωμοσία του) και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ενημέρωσε ότι το Facebook καταργεί το fact checking.

Ο τρόπος του Τραμπ «για να γλιτώνει όταν ψεύδεται και εξαπατά»

Η Tara Setmayer, πρώην διευθύντρια επικοινωνίας των Ρεπουμπλικάνων στο Καπιτώλιο διευκρίνισε στην Guardian πως «τα ψέματα που συνεχίζει να λέει είναι η συνέχεια του brand του.

Ξέρει ότι το φως του ήλιου είναι το καλύτερο απολυμαντικό, οπότε θα συνεχίσει να λέει ψέματα, για να καλύπτει αυτά που κάνει. Όταν υπονομεύεις θεσμούς και αξιόπιστες πηγές πληροφοριών, μπορείς να τη γλιτώσεις με ψέματα και εξαπάτηση. Αυτό που βλέπουμε είναι μια μαζική αυταπάτη να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας από την κυβέρνηση Τραμπ 2.0».

Ο κατακλυσμός από ψέματα και παραπλανητικούς ισχυρισμούς για τη μετανάστευση, την οικονομία, τα ηλεκτρικά οχήματα, τη Διώρυγα του Παναμά, την εκλογική του ήττα το 2020 και την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου χαρακτηρίζεται ως σκόπιμος.

«Για τους υποστηρικτές του, υπάρχει μια αίσθηση απελευθερωμένης φαλλοκρατικής, σχεδόν μεσσιανικής ενέργειας βάζοντας τις ΗΠΑ σε μια πορεία προς το εθνικό πεπρωμένο που μπορεί να ακολουθήσει η Γροιλανδία, ο Παναμά και τελικά ο Άρης.

Αυτή τη φορά οΤραμπ έχει μια εκλογική εντολή, μια διαμορφωμένη ομάδα με έτοιμη ατζέντα, την ανυποληψία των δισεκατομμυριούχων που διοικούν την οικονομία της προσοχής και ένα συνεργάσιμο ανώτατο δικαστήριο που έχει ήδη παραχωρήσει στον πρόεδρο εξαιρετική εξουσία (κατά την πρώτη θητεία όρισε αυτούς τους δικαστές, ενώ προέβη σε αυθαίρετη ανακατάταξη χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων ως πολιτικών προσλήψεων, καθιστώντας τους ευκολότερους να απολύονται εάν δεν είναι επαρκώς πιστοί).

Επιδιώκει την κυριαρχία ενός μονάρχη.

Η πλημμύρα των εκτελεστικών διαταγών, της χάρης και των ανακοινώσεων έχει σκοπό να συντρίψει και να εκφοβίσει, αλλά και να αποπροσανατολίσει τους αντιπάλους». Και από ό,τι φαίνεται, κάνει εξαιρετική δουλειά τώρα, με αναλυτές από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης να συμφωνούν ότι η πιθανότερη εξέλιξη είναι «ο τραμπισμός να αυτοκαταστραφεί».

Το Local σημείωσε ενδεικτικά ότι «οι εκστρατείες ψεμάτων είναι ένα πράγμα. Η διακυβέρνηση με βάση το ψέμα, σε ένα θεμελιωδώς δημοκρατικό έθνος όπως η Αμερική είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Η Ευρώπη όμως, θα αισθανθεί τον πόνο πριν τις ΗΠΑ».