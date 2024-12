Το NEWS 24/7 ανοίγει τη δισκοθήκη του και σας παρουσιάζει μεγάλους rock και pop καλλιτέχνες που παίζουν παραδοσιακές μελωδίες, αλλά και δικές τους συνθέσεις με θέμα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Από τον Bob Dylan και τον John Lennon, μέχρι τον David Bowie και τον Chuck Berry, το Magazine σας ταξιδεύει στις διασημότερες pop & rock Christmas μουσικές.

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά έχουν τη δική τους ξεχωριστή μουσική. Κάλαντα, γνωστές μελωδίες, νοσταλγικές νότες, όλα αυτά παιγμένα με τον παραδοσιακό τρόπο, τα ακούμε κάθε χρόνο αυτές τις μέρες. Σήμερα όμως θα αλλάξουμε στιλ για να θυμηθούμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια παιγμένα από ποπ και ροκ μπάντες και καλλιτέχνες.

Από το καθαρόαιμο rock and roll του Chuck Berry, το αμερικάνικο folk του Bob Dylan, τις hard rock αναζητήσεις των The Who και το punk rock των Ramones, μέχρι το synth pop των Band Aid, το rockabilly του Shakin’ Stevens, το pop της Kim Wilde και το new wave των Pretenders, η παγκόσμια rock σκηνή σας εύχεται Merry Christmas and a Happy New Year!

“DO THEY KNOW IT’S CHRISTMAS?”

Band Aid (1984)

Το all time classic χριστουγεννιάτικο τραγούδι που γράφτηκε το 1984 από τον Bob Geldof των Boomtown Rats και τον Midge Ure των Ultravox και ηχογραφήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου του 1984 από την Band Aid. Το single έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ πωλήσεων στη Βρετανία (μόνο την 1η εβδομάδα διατέθηκαν πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα) και τα έσοδα διατέθηκαν στα θύματα του λιμού της Αιθιοπίας. Στην ηχογράφηση πήραν μέρος δεκάδες γνωστοί καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων οι Geldof, Ure, Sting, Bono, Phil Collins, George Michael, Duran Duran, Paul Young, Spandau Ballet, Culture Club, Paul Weller, Bananarama και Status Quo. Το βιντεάκι είναι μαγικό, γεμάτο νοσταλγία από 80ties.

Βίντεο: Band Aid – “Do they know it’s Christmas?”

“HAPPY XMAS (WAR IS OVER)”

John Lennon & the Plastic Ono Band (1971)

Η σύνθεση του John Lennon βασίστηκε στην πικετοφορία διαμαρτυρίας που είχαν κάνει ο ίδιος και η Yoko Ono το 1969 εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Παρά το αντιπολεμικό του περιεχόμενο, είναι περισσότερο γνωστό σαν χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Η ηχογράφηση έγινε στη Νέα Υόρκη το 1971 με τη συμμετοχή της Plastic Ono Band και της παιδικής χορωδίας Harlem Community Choir. Τελείως λανθασμένα πολλοί πιστεύουν ότι ο Lennon και η Ono ψιθυρίζουν στην αρχή “Happy Christmas Yoko” και “Happy Christmas John”. Στην πραγματικότητα οι ευχές απευθύνονται στα παιδιά τους: “Happy Christmas Kyoko” και “Happy Christmas Julian”. Το single (με flip-side το “Listen, the snow is falling” της Ono) κυκλοφόρησε την 1η Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ και με καθυστέρηση ενός χρόνου (24/11/1972) στη Μεγάλη Βρετανία.

Βίντεο: John Lennon & the Plastic Ono Band – “Happy Xmas (War is over)”

“MUST BE SANTA”

Bob Dylan (2009)

Ο μεγάλος Αμερικανός τραγουδοποιός εξέπληξε τους πάντες όταν το 2009 ηχογράφησε για πρώτη φορά στην καριέρα του ένα άλμπουμ με χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Πρόκειται για μια συλλογή από ύμνους, κάλαντα και γνωστές χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και το “Must be Santa”, τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1960 από τον Mitch Miller. Στη διασκευή του, ο Dylan “μπερδεύει” τα ονόματα των ταράνδων με εκείνα διαφόρων προέδρων των ΗΠΑ (Dasher, Dancer, Prancer, Vixen / Carter, Reagan, Bush, Clinton). Όλα τα έσοδα από το LP “Christmas in the heart” δόθηκαν σε τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις, την Feeding America στις ΗΠΑ, την Crisis στη Μεγάλη Βρετανία και την WFP του ΟΗΕ.

Βίντεο: Bob Dylan – “Must be Santa”

“LITTLE DRUMMER BOY / PEACE ON EARTH”

David Bowie & Bing Crosby (1977)

Αυτό μπορεί να μην είναι ούτε ροκ ούτε ποπ, αλλά πρόκειται για την πιο όμορφη – κατά τη γνώμη μου – εκτέλεση του “μικρού τυμπανιστή”. Η ιστορία της ηχογράφησης άρχισε το καλοκαίρι του 1977, όταν ο μεγάλος Bing Crosby βρισκόταν σε περιοδεία στην Ευρώπη, προετοιμάζοντας παράλληλα το 42ο ετήσιο χριστουγεννιάτικο σόου του. Σκέφτηκε να κάνει ένα ντουέτο με έναν νεαρό σταρ και οι παραγωγοί του πρότειναν τον David Bowie. Η συνάντηση έγινε, όμως ο Bowie δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Τότε οι υπεύθυνοι της ηχογράφησης αποφάσισαν να βάλουν ένα άλλο τραγούδι μέσα στο “Little Drummer Boy” και μέσα σε μια ώρα δημιούργησαν το “Peace on Earth”. Αυτό που ακολούθησε μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα μικρό αριστούργημα που όμως ο Crosby δεν πρόλαβε να το δει στον “αέρα”, αφού πέθανε τρεις εβδομάδες αργότερα. Ακούστε με προσοχή τον διάλογο των δυο καλλιτεχνών στην αρχή και αφεθείτε μετά στη μαγεία των φωνητικών και της μελωδίας.

Βίντεο: David Bowie & Bing Crosby – “Little drummer boy / Peace on earth”

“ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE”

Kim Wilde & Mel Smith (1987)

Το μεγάλο hit της Brenda Lee στη σύνθεση του Johnny Marks (1958) είναι ένα από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια με τις περισσότερες εκτελέσεις τα τελευταία 60+ χρόνια. Το αυθεντικό single έχει ξεπεράσει τα 16 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλον τον κόσμο και είναι τέταρτο στη λίστα των τραγουδιών με χριστουγεννιάτικο θέμα με τα περισσότερα downloads στο διαδίκτυο. Μια από τις πλέον επιτυχημένες διασκευές του είναι αυτή του 1987 με την pop star Kim Wilde και τον κωμικό Mel Smith που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1987 και ανέβηκε μέχρι το νούμερο 3 του βρετανικού singles chart.

Βίντεο: Kim Wilde & Mel Smith – “Rockin’ around the Christmas tree”

“MERRY CHRISTMAS EVERYONE”

Shakin’ Stevens (1985)

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του rockabilly Shakin’ Stevens και από τις πλέον αναγνωρίσιμες μελωδίες των Χριστουγέννων. Ο Ουαλός συνθέτης και τραγουδιστής – πρώτος σε πωλήσεις singles στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του ’80 – έγραψε το “Merry Christmas Everyone” το 1984, όμως προτίμησε να περιμένει ένα χρόνο μέχρι να το κυκλοφορήσει, για να μην συμπέσει με το “Do they know it’s Christmas?” των Band Aid. Το 45άρι βγήκε στην αγορά τον Νοέμβριο του 1985 και ο Stevens δικαιώθηκε για την αναμονή, αφού λίγες εβδομάδες αργότερα ανέβηκε στο νούμερο 1 του βρετανικού chart.

Βίντεο: Shakin’ Stevens – “Merry Christmas everyone”

“MERRY CHRISTMAS (I DON’T WANT TO FIGHT TONIGHT)”

Ramones (1987)

Τα τρελοκομεία του punk rock από τη Νέα Υόρκη, σε ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο στιγμιότυπο της καριέρας τους. Απολαυστικό, αφού τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος υπάρχει υπόθεση στο βίντεο κλιπ. Κυκλοφόρησε το 1987 σαν flip side στο 45άρι “I wanna live” (από το LP “Halfway to Sanity”) ενώ συμπεριλήφθηκε δυο χρόνια αργότερα και στο άλμπουμ “Brain Drain” (1989). Ο μακαρίτης Joey Ramone, συνθέτης του τραγουδιού, το είχε αφιερώσει στην κοπέλα του.

Βίντεο: Ramones – “Merry Christmas (I don’t want to fight tonight)”

“RUN RUDOLPH RUN”

Chuck Berry (1958)

Εδώ έχουμε ένα αυθεντικό δωδεκάμετρο rock and roll από τον μεγάλο Chuck Berry. Η σύνθεση ανήκει στον ίδιο, όμως υποχρεώθηκε να προσθέσει στα credits το όνομα του Αμερικανού τραγουδοποιού Johnny Marks, επειδή εκείνος είχε κατοχυρώσει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη χρήση του ονόματος “Rudolph”. Το τραγούδι έχει γνωρίσει δεκάδες διαφορετικές εκτελέσεις από πολλές μπάντες και καλλιτέχνες. Η version του Berry, που θυμίζει πολύ μουσικά το “Johnny B. Goode” και μελωδικά το “Little Queenie” (αμφότερα επίσης συνθέσεις του Berry), ακούγεται και στην επίκαιρη αυτές τις μέρες κινηματογραφική ταινία “Home alone” (Μόνος στο σπίτι).

Βίντεο: Chuck Berry – “Run Rudolph, run”

“2000 MILES”

The Pretenders (1983)

Μια από τις πιο επιτυχημένες χριστουγεννιάτικες soft rock μπαλάντες είναι το “2000 Miles” των Pretenders, σύνθεση της τραγουδίστριας της μπάντας, Chrissie Hynde. Γράφτηκε για τον κιθαρίστα των Pretenders, James Honeyman Scott, που πέθανε το 1982 από υπερβολική δόση κοκαΐνης. Οι στίχοι μιλούν για ένα ζευγάρι ερωτευμένων που βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλο την περίοδο των Χριστουγέννων. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1983 σε 45άρι σαν προπομπός του LP “Learning to crawl” (1984) και έφτασε μέχρι το νούμερο 15 του βρετανικού chart.

Βίντεο: The Pretenders – “2000 miles”

“FELIZ NAVIDAD”

José Feliciano (1970)

Πρόκειται για το γνωστότερο ισπανόφωνο χριστουγεννιάτικο τραγούδι και είναι σύνθεση του μεγάλου Πορτορικανού τραγουδοποιού José Feliciano. Γράφτηκε το 1970 (όταν ο καλλιτέχνης βρισκόταν στο Λος Άντζελες και η οικογένειά του στη Νέα Υόρκη) για το άλμπουμ “Feliz Navidad” και από τότε έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Θεωρείται ένα από τα 25 πλέον αναγνωρίσιμα χριστουγεννιάτικα ακούσματα παγκοσμίως και έχει επίσης διασκευαστεί από πολλούς καλλιτέχνες. Ηχογραφήθηκε μέσα σε μόλις 10 λεπτά στα RCA Studios του Λος Άντζελες, με τον παραγωγό Rick Jarrard να δηλώνει: “Είναι το πιο απλό τραγούδι που γράφτηκε ποτέ, μόλις 19 λέξεις ήταν αρκετές”!

Βίντεο: José Feliciano – “Feliz Navidad”

“CHRISTMAS”

The Who (1975)

Και ένα δραματικό χριστουγεννιάτικο άκουσμα, όχι για να χαλάσει η διάθεσή σας, αλλά επειδή πραγματικά το αξίζει. Από την αριστουργηματική όπερα των The Who, το “Tommy” (κυκλοφόρησε ως LP το 1969) και την ομώνυμη ταινία που γυρίστηκε το 1975, βλέπουμε το “Christmas”, με την υπέροχη ερμηνεία της Ann Margret (που παίζει τον ρόλο της μητέρας του Tommy). Ο τυφλός, κουφός και μουγγός Tommy δεν βλέπει, δεν ακούει και δεν μπορεί να μιλήσει. Το απόλυτο δράμα ενός μικρού παιδιού μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα του σπιτιού. Στην ερώτηση του θείου του (Oliver Reed) “Tommy can you hear me?”, o Tommy απαντάει “See me, feel me, touch me, heal me” (Κοίταξέ με, νιώσε με, άγγιξέ με, θεράπευσέ με).

Βίντεο: The Who – “Christmas”

“JINGLE BELL ROCK”

Dr. Teeth & The Electric Mayhem (1987)

Άλλο ένα all time classic χριστουγεννιάτικο άκουσμα σε μια από τις πιο διάσημες εκτελέσεις του. Η μεγάλη επιτυχία του Bobby Helms (1957) παιγμένη από την ορχήστρα του Muppet Show στο εορταστικό πρόγραμμα “A Muppet Family Christmas” που μεταδόθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 1987 στο κανάλι ABC των ΗΠΑ. Ο Dr. Teeth (πλήκτρα & φωνητικά) μαζί με τους The Electric Mayhem, δηλαδή τους Floyd Pepper (μπάσο & φωνητικά), Janice (κιθάρα & φωνητικά), Zoot (σαξόφωνο), Lips (τρομπέτα) και το περίφημο Animal (τύμπανα), μας χαρίζουν ένα μοναδικό Christmas moment.

Βίντεο: Dr. Teeth & The Electric Mayhem – “Jingle Bell Rock”

“LAST CHRISTMAS”

Wham! (1984)

Δεν νοείται αφιέρωμα στη Χριστουγεννιάτικη μουσική – όσο και να γκρινιάζετε – χωρίς το μαγικό “Last Christmas” των Wham!. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες pop στιγμές των 80ties και μέσα στο top 5 των πλέον αναγνωρίσιμων χριστουγεννιάτικων ακουσμάτων της υφηλίου, ενώ ήταν το περισσότερο παιγμένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία για 27 ολόκληρα χρόνια (1984-2011)! Κυκλοφόρησε στις 3 Δεκεμβρίου του 1984 και έφτασε στην κορυφή του chart πολλών κρατών. Ο George Michael πρόσφερε όλα τα έσοδα (250.000 λίρες στερλίνες που ισοδυναμούν με 1.200.000 σημερινά ευρώ) από την πώληση του single (περίπου δυο εκατομμύρια αντίτυπα) στη βασανιζόμενη από λιμό Αιθιοπία.

Βίντεο: Wham! – “Last Christmas”

“THANK GOD IT’S CHRISTMAS”

Queen (1984)

Ένα ακόμα χριστουγεννιάτικο τραγούδι που κυκλοφόρησε στο τέλος του Νοεμβρίου του 1984, ήταν το “Thank God it’s Christmas” των Queen. Η σύνθεση φέρει την υπογραφή του κιθαρίστα της μπάντας, Brian May και του ντράμερ Roger Taylor. Το τραγούδι δεν εντάχθηκε ποτέ σε κάποιο studio άλμπουμ του συγκροτήματος και βγήκε στην αγορά μόνο ως single (με flip-side το “Man on the Prowl”). Μπορείτε όμως να το βρείτε είτε στο LP “Greatest Hits III”, είτε στην deluxe edition του LP “The Works” που κυκλοφόρησε το 2011. Η κριτική μάλλον το “έθαψε”, αλλά ο ιδιαίτερος ήχος των Queen και η αξεπέραστη φωνή του Freddie Mercury δικαιώνουν την προσπάθεια.

Βίντεο: Queen – “Thank God it’s Christmas”

“LES ROIS MAGES”

Sheila (1971)

Θα ανοίξω εδώ μια διπλή γαλλική παρένθεση, ξεκινώντας με τους “Τρεις Μάγους” της Sheila, μιας εκ των σημαντικότερων εκπροσώπων του γαλλικού “ποπ-γιέ γιέ” των δεκαετιών του ’60 και του ’70. Το τραγούδι είναι διασκευή από το “Tweedle Dee, Tweedle Dum” της σκωτσέζικης μπάντας Middle of the Road, που είχε κυκλοφορήσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα, τον Μάρτιο του 1971. Η Sheila έβαλε γαλλικούς στίχους και το single της έκανε τεράστια επιτυχία τόσο στη Γαλλία (νούμερο 1), όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Το τραγούδι δεν είναι χριστουγεννιάτικο, αλλά το επέλεξα για δυο λόγους, πρώτον για τον τίτλο που σαφώς παραπέμπει στα Χριστούγεννα και δεύτερον επειδή διαχρονικά είναι από τις αγαπημένες μου γαλλικές μελωδίες. Οπότε Joyeux Noël!

Βίντεο: Sheila – “Les Rois Mages”

“NON, NON, RIEN N’A CHANGÉ”

New Poppys (2016)

Και κλείνουμε τη γαλλική παρένθεση με το “Non, non, rien n’a changé”, την τεράστια επιτυχία των Poppys το 1971. Οι Petits Chanteurs d’Asnières δημιουργήθηκαν το 1947 στην Ανιέρ της Γαλλίας, όμως το 1970 άλλαξαν όνομα και έγιναν Les Poppys (με σαφή αναφορά στη μουσική pop). Από τη χορωδία επιλέχτηκαν 17 παιδιά και ξεκίνησαν να ηχογραφούν singles κυρίως εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ. Το μεγαλύτερο hit τους ήρθε το 1971 με το “Non, non, rien n’a changé”, ένα χριστουγεννιάτικο αντιπολεμικό τραγούδι που πούλησε μόνο στη Γαλλία 1.200.000 αντίτυπα. Το 2016 δημιουργήθηκαν οι New Poppys -επίσης με μικρά αγόρια – και διασκεύασαν το τραγούδι, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία του παρελθόντος. Αυτή την εκτέλεση επέλεξα για να ακούσετε σήμερα.

Βίντεο: New Poppys – “Non, non, rien n’a changé”

“O COME ALL YE FAITHFULL”

Art Garfunkel (1990)

Ολοκληρώνουμε τη λίστα με έναν από τα πλέον μελωδικούς χριστουγεννιάτικους ύμνους και τη βελούδινη φωνή του μεγάλου Art Garfunkel. Το “Adeste Fideles” όπως ήταν ο αρχικός του τίτλος, γράφτηκε τον 17ο αιώνα στα λατινικά μάλλον από μοναχούς του Κιστερκιανού Τάγματος και μεταφράστηκε το 1841 στα αγγλικά από τον καθολικό ιερέα Frederick Oakeley. Έκτοτε εξαπλώθηκε σε όλες τις αγγλόφωνες χώρες, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο και σήμερα είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές μελωδίες των Χριστουγέννων. Το έχουν διασκευάσει αμέτρητοι καλλιτέχνες, όμως διάλεξα τον Garfunkel γιατί η ερμηνεία του είναι καθηλωτική. Ψάξτε το και από τον Bob Dylan, εξίσου συγκλονιστικός!

Βίντεο: Art Garfunkel – “O come all ye faithful”

Αυτά για σήμερα, καλή ακρόαση, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά!