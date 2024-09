Λίγες ώρες με την Coca – Cola στο Παρίσι ήταν αρκετές για να κάνουμε θετικές σκέψεις για το μέλλον της βιωσιμότητας στη χώρα μας και όχι μόνο.

Στη γιορτή και τη χαρά όλα επιτρέπονται. Σε μία πόλη που φιλοξενεί Ολυμπιακούς Αγώνες, κάθε υπερβολή, κάθε παρασπονδία, κάθε απόκλιση από το κανονικό, θα ήταν λογική. Αλλά αυτή η οργανωτική επιτροπή έθεσε έναν στόχο. Να διοργανώσει τους πιο βιώσιμους Αγώνες στην ιστορία του θεσμού. Και να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με τους Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Το αν το κατάφερε είναι κάτι το οποίο θα φανεί μετά από μετρήσεις, έρευνες, εκθέσεις και πολύμηνες αναλύσεις.

Αυτό που μπορούμε όμως να πούμε από τώρα με σιγουριά, είναι ότι στην προσπάθεια αυτή, η οργανωτική επιτροπή είχε δίπλα της έναν σύμμαχο που παίζει το παιχνίδι του sustainability καλύτερα από τον καθένα και αποδεικνύει καθημερινά με πράξεις ότι η πυξίδα του δεν δείχνει βορρά αλλά ένα βιώσιμο μέλλον. Και έτσι χαράσσει πορεία.

Η Coca – Cola είναι χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων από τους Αγώνες του Άμστερνταμ το 1928. Και παίρνει κάθε 4 χρόνια μέρος όχι μόνο γιατί ταιριάζει στη δική της φιλοσοφία αλλά και γιατί βλέπει τους Αγώνες σαν μία αφορμή για να δοκιμάσει κάτι καινούριο, να έρθει σε επαφή με ένα κοινό από κάθε μεριά του πλανήτη και να βιώσει με το δικό της μοναδικό τρόπο αυτή τη γιορτή.

Βρέθηκα λοιπόν παρέα με την Coca – Cola στο Παρίσι για να ζήσω κι εγώ από κοντά αυτή τη γιορτή. Αλλά ακόμα σημαντικότερα για να δω από κοντά όσα εισήγαγε και δοκίμασε το brand στη διάρκεια των Αγώνων στο δρόμο για έναν βιώσιμο πλανήτη. Γιατί ναι, το ζητούμενο των διοργανωτών από τον αποκλειστικό χορηγό αναψυκτικών ήταν να παρέχει τα προϊόντα και να είναι εκεί για κάθε φίλαθλο στα διαφορετικά στάδια, γήπεδα και άλλες ειδικές περιοχές στην πόλη του Παρισιού και όπου αλλού στη Γαλλία λάμβαναν χώρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Τρία πράγματα που μου τράβηξαν την προσοχή και αξίζουν και τη δική σου:

Τα συλλεκτικά ποτήρια Coca – Cola. Τα αναψυκτικά σε όλους τους αγώνες τα σέρβιραν σε επαναχρησιμοποιούμενα κύπελλα. Αυτά τα κύπελλα μπορούσες να τα κρατήσεις για ενθύμιο. Αν δεν τα ήθελες, επέστρεφες το ποτήρι και έπαιρνες πίσω 2 ευρώ. Με αυτόν τον ευρηματικότατο τρόπο, ο κόσμος είχε κίνητρο να επιστρέψει άρα και να ανακυκλώσει το ποτήρι. Και ακόμα κι αν κάποιος άφηνε το ποτήρι του στην κερκίδα, υπήρχαν πολλοί άλλοι που έσπευδαν να το επιστρέψουν. Πόσα ποτήρια έβλεπες σε κάδους στο τέλος των Αγώνων; Ούτε ένα.

Η κλειστή λούπα της γυάλινης φιάλης. Σε διάφορες τοποθεσίες τα προϊόντα Coca – Cola πωλούνταν σε γυάλινες φιάλες. Και το brand έφτιαξε ένα σύστημα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με το οποίο οι γυάλινες φιάλες των Ολυμπιακών Αγώνων, θα μεταφέρονταν και θα ανακυκλώνονταν σε χρονική διάρκεια μόλις 2-3 εβδομάδων με στόχο αυτές οι συσκευασίες να είναι διαθέσιμες και πάλι στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ένα δείγμα του πού μπορεί να φτάσει η ανακύκλωση σε βάθος χρόνου και με την κατάλληλη πρωτοβουλία.

Τα «σιντριβάνια» στα στάδια. Χρειάστηκαν χρόνια μελέτης και τεχνογνωσίας ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι παροχές αναψυκτικού που προσφέρουν το αναψυκτικό στο ποτήρι στην τέλεια “συνταγή”, στην τέλεια θερμοκρασία και την ιδανική συνθήκη, με συνέπεια και πιστότητα ώστε κάθε φίλαθλος να απολαμβάνει το ίδιο ιδανικό αναψυκτικό όπου κι αν βρισκόταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μάλιστα με δραματική μείωση της σπατάλης και της ρύπανσης ως αποτέλεσμα αυτής της ευρεσιτεχνίας.

Και αυτά είναι μόνο τα τρία σημαντικότερα από όσα έκανε η Coca – Cola. Ποιος ήταν ο στόχος του brand στο Παρίσι; Λίγες ώρες πριν βρεθούμε στο Stade de France, μιλήσαμε με τους ανθρώπους της Coca – Cola, οι οποίοι μας παρουσίασαν την στρατηγική του brand για τους Αγώνες και συνολικά.

Παρόντες ήταν σημαίνοντα στελέχη του brand αλλά και της οργανωτικής επιτροπής των Αγώνων. Ο Brad Ross, Vice President, Global Assets, Influencers and Partnerships, The Coca-Cola Company, η Georgina Grenon, Director of Environmental Excellence, Paris 2024, Organising Committee Olympic Games, o Eric Desbonnets, Eric Desbonnets, Vice President Paris 2024 – Operations and Sustainability (CCEP), ο οποίος ανέλαβε και την ξενάγησή μας αργότερα στα διάφορα venues, ο Wouter Vermeulen, Vice President Sustainability Public Policy Europe The Coca-Cola Company και η Μελίνα Ανδρουτσοπούλου, Senior Vice President, Public Affairs, Communications and Sustainability, The Coca-Cola Company.

Η κουβέντα κύλησε με περιγραφή των ενεργειών του brand αλλά και την σημασία που έχει για την Coca – Cola η συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Με το πόσο σημαντική είναι η έρευνα και οι δοκιμές που γίνονται σε αυτές τις διοργανώσεις, ώστε να καταλήξουν σε πρακτικές και case studies για όλο τον κόσμο. Θα σταθώ όμως σε κάποια σχόλια που έκανε η Μελίνα Ανδρουτσοπούλου στο press event αλλά και στη διάρκεια της επίσκεψής μας εκεί.

Μου μίλησε για την φιλοσοφία της Coca – Cola στο κομμάτι του sustainability και την ουσία του να μεταδίδουν στον κόσμο αυτό που προσπαθούν να πετύχουν. Χρειάζονται τους καταναλωτές να είναι ενεργοί, να είναι μέτοχοι αυτής της προσπάθειας και γι’ αυτό το λόγο χρειάζονται και από εμάς τους δημοσιογράφους να αφηγούμαστε στο κοινό τις ιστορίες που συμβαίνουν σε τοπικό επίπεδο αλλά έχουν διεθνές ορόσημο.

Αυτό όμως που με άγγιξε από τα λόγια της αλλά και βλέποντάς το σε διάφορες γωνιές στο Παρίσι, ήταν το μότο του brand για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. “It’s magic when the world comes together”. Και ξέρω ότι για κάποιον που διαβάζει αυτές τις γραμμές στο σπίτι του ή όπου αλλού μακριά από το Παρίσι και τους Αγώνες μπορεί να μην βγάζει νόημα. Αλλά περπατώντας προς το Stade de France, ανάμεσα σε ένα πολύχρωμο ποτάμι ανθρώπων από κάθε γωνιά του πλανήτη, ένιωθες αυτό το vibe, ένιωθες αυτή τη μαγεία που περιγράφει η ατάκα.

Την επόμενη ημέρα στο ξενοδοχείο, περιμένοντας το transfer για το αεροδρόμιο πέτυχα τα hug cans. Μια συλλεκτική συσκευασία της Coca – Cola η οποία όταν στέκεται μόνη της δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα αλλά όταν τη βάλεις δίπλα σε μία άλλη συσκευασία, μοιάζουν να αγκαλιάζονται.

Κι έχει τεράστια σημασία αυτό το αγκάλιασμα. Η ανάγκη να έρθουμε κοντά ο ένας στον άλλον ειδικά για τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Η Coca – Cola έχει βάλει στόχο για το 2030 να ανακυκλώνει 1 συσκευασία για κάθε 1 συσκευασία που πουλά. Δύσκολος στόχος αλλά από την πλευρά της κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που χρειάζονται για να το πετύχει.

Είναι σειρά μας να την ακολουθήσουμε σε αυτό το μονοπάτι και να αναλάβουμε το δικό μας (πολύ εύκολο θα πω) μερίδιο ευθύνης. Να είμαστε ενεργοί πολίτες στο κομμάτι της βιωσιμότητας, να ανακυκλώνουμε, να προσέχουμε την σπατάλη και να στηρίζουμε και να διαδίδουμε κάθε ενέργεια με αυτό το πρόσημο.

Είπαμε, η μαγεία έρχεται όταν ο κόσμος ενώνεται.