Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen, ερμηνευμένες από τους τραγουδιστές-πρωταγωνιστές του πολυσυζητημένου ροκ μιούζικαλ “We Will Rock You” από το West End του Λονδίνου, για μία βραδιά στην Αθήνα.

Mία μοναδική μουσική εμπειρία που συνδυάζει την εκρηκτική ροκ ενέργεια των θρυλικών Queen με την κλασική μεγαλοπρέπεια μιας συμφωνικής ορχήστρας. Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγραφεί το Queen Symphonic που έρχεται ξανά στην Αθήνα, για μια φαντασμαγορική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, την Παρασκευή 21 Ιουνίου, στις 21:00!

Το Queen Symphonic αποθεώθηκε από το κοινό της Αθήνας σε 2 θριαμβευτικά sold-out στο Ηρώδειο το 2019 και τώρα επιστρέφει -στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους σε Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Καναδά, Βέλγιο, Ουκρανία, Ουγγαρία και Ιαπωνία – για όσους δεν πρόλαβαν να το δουν στο πιο ωραίο θερινό θέατρο της Αθήνας με τα πιο εμβληματικά τραγούδια του θρυλικού συγκροτήματος.

Τραγουδιστές – πρωταγωνιστές του πολυσυζητημένου ροκ μιούζικαλ “We Will Rock You”, που παρουσιάζεται στο West End του Λονδίνου θα ερμηνεύσουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Queen, έχοντας μαζί τους, επί σκηνής, βρετανική ροκ μπάντα και τη Φιλαρμόνια Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Bρετανού αρχιμουσικού Richard Sidwell.

Οι αξεπέραστοι Queen

Οι Queen είναι ένα θρυλικό συγκρότημα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1970 και αποτελούνταν από τους Freddie Mercury (φωνητικά, πιάνο), Brian May (κιθάρα, φωνητικά), John Deacon (μπάσο) και Roger Taylor (τύμπανα, φωνητικά). Ο μοναδικός ήχος και η θεατρική σκηνική παρουσία τους γρήγορα τους ανέδειξαν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα και αγαπημένα συγκροτήματα όλων των εποχών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, οι Queen υπήρξαν πρωτοπόροι, καθώς δημιούργησαν έναν διαχρονικό ήχο που έγινε υπογραφή τους. Ο Freddie Mercury ώθησε το group προς ένα μοναδικό συνδυασμό εξωστρέφειας και κλασικών ενορχηστρώσεων. Χάρη στις θρυλικές εμφανίσεις του και τη μοναδικής έκτασης φωνή του, οι Queen έγιναν στα μέσα της δεκαετίας του ’70 ένα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματα στον κόσμο καταγράφοντας τις πρώτες τεράστιες επιτυχίες τους. H συνεχής παραγωγή των hits, μέσα στις δεκαετίες του 70’ και του ‘80, δεν είχε τέλος, τόσο στη Βρετανία όσο και στην Αμερική, καθώς όλα τα άλμπουμ τους ανέβαιναν στο Top Ten, και κατέληγαν χρυσά και πλατινένια.

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, οι Queen σταμάτησαν να δίνουν συναυλίες λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε ο Freddie Mercury. Τελικά, ο μοναδικός ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή το 1991, μετά από πολύχρονη μάχη με το AIDS. Ακόμα όμως και μετά το θάνατό του, αποτελεί μέχρι και σήμερα εμβληματική φιγούρα στον αγώνα κατά της εξάπλωσης του ιού HIV.

Μετά τον θάνατο του Mercury οι Queen παρέμειναν στη δημοσιότητα μέσω των εμφανίσεων και των δημιουργιών των Brian May και τον Roger Taylor. Σημαντικός σταθμός ήταν και η δημιουργία του musical “We Will Rock You” με την καθοδήγηση των May και Taylor, το οποίο για πολλά χρόνια “έσπασε” τα ταμεία στο West End και στο Broadway.

Το 2018, οι Queen ήταν το θέμα της βιογραφικής ταινίας “Bohemian Rhapsody”, με πρωταγωνιστή τον Rami Malek ο οποίος διακρίθηκε με το βραβείο Πρώτου Ανδρικού Ρόλου στη απονομή των Oscar (2019), για την ερμηνεία του στον ρόλο του Freddie Mercury.

Με τον μοναδικό Richard Sidwell στο πόντιουμ

Μαέστρος του Queen Symphonic θα είναι ο διακεκριμένος μουσικός Richard Sidwell. Ξεκίνησε την καριέρα του σαν τρομπετίστας δουλεύοντας με τεράστια ονόματα της παγκόσμιας σκηνής όπως οι Blur, ο Robbie Williams, οι Duran Duran, οι Pet Shop Boys, ο Boy George, η Shirley Bassey, και η Peggy Lee. Παράλληλα έχει εμφανιστεί σε πολλά θέατρα του West End και έχει ερμηνεύσει αναρίθμητα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά shows.

Ως ενορχηστρωτής και διευθυντής ορχήστρας έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, όπως οι Shirley Bassey, Sarah Brightman και με μερικές από τις μεγαλύτερες ορχήστρες του κόσμου όπως η BBC Concert Orchestra και η BBC Big Band.

Στη συναυλία, μαζί με την σπουδαία Φιλαρμόνια Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών που θα διευθύνει ο Richard Sidwell, συμμετέχει ροκ μπάντα με κορυφαίους Βρετανούς μουσικούς, υπό την καθοδήγηση του διακεκριμένου κιθαρίστα Andy Jones.

Ιδού τα 10 καλύτερα τραγούδια των Queen που ανυπομονούμε να ακούσουμε στις 21 Ιουνίου στο θέατρο του Λυκαβηττού

Bohemian Rhapsody (1975)

Πρόκειται για το πιο διαχρονικό και αγαπημένο τραγούδι των Queen που παραμένει ένα από τα πιο μυστηριώδη τους. Ένα έργο τέχνης που καταφέρνει να μεταπηδά από το ένα είδος μουσικής στο άλλο, για σχεδόν 6 λεπτά με τον Freddie Mercury να σπάει τους περισσότερους κανόνες της μέχρι τότε συμβατικής τραγουδοποιίας, παραλείποντας το ρεφρέν και αλλάζοντας τους τόνους κατά τη διάρκεια της μελωδίας.

Η οπερατική δομή του, οι περίπλοκες αρμονίες και το πρωτοποριακό μουσικό του βίντεο- που κυκλοφόρησε έξι ολόκληρα χρόνια πριν το MTV βγει στους αιθέρες- έφεραν την επανάσταση στη μουσική βιομηχανία και έκανε πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως ένα αριστούργημα της ροκ όπερας.

Somebody to Love (1976)

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ “A Day at the Races” και γράφτηκε από τον Freddie Mercury. Είναι εμπνευσμένο από τη γκόσπελ μουσική και από την αγάπη του Mercury για τον Aretha Franklin. Χαρακτηρίζεται από τις περίπλοκες αρμονίες του, που δημιουργήθηκαν μέσω της πολυφωνικής φωνητικής εγγραφής από τους Mercury, Brian May και Roger Taylor. Αυτές οι αρμονίες αναπαράγουν τον ήχο μιας γκόσπελ χορωδίας αναδεικνύουν την μουσική ιδιοφυΐα των Queen και την ικανότητά τους να δημιουργούν τραγούδια που αγγίζουν βαθιά συναισθήματα και παραμένουν διαχρονικά.

We Will Rock You (1977)

Το έγραψε ο κιθαρίστας Brian May και διαθέτει μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση στο σόλο της κιθάρας. Το Rolling Stone το κατέταξε στο νούμερο 330 των «500 καλύτερων τραγουδιών όλων των εποχών» το 2004, ενώ το 2001 βρέθηκε στο νούμερο 146 της λίστας με τα τραγούδια του αιώνα. Το 2009, το «We Will Rock You» εισήχθη στο Grammy Hall of Fame.

Εκτός από τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα, τα οποία περιέχουν ένα εκπληκτικό σόλο κιθάρας από τον May, το τραγούδι είναι γνωστό για το ισχυρό, ρυθμικό του χτύπημα (συνοδευόμενο από τα χτυπήματα παλαμών και ποδιών). Έχει επίσης γίνει ένας δημοφιλής ύμνος στα γήπεδα σε αθλητικές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο, κυρίως λόγω του απλού ρυθμού του.

We Are the Champions (1977)

Αυτή η τόσο ισχυρή μπαλάντα αποτελεί τον “παγκόσμιο ύμνο” της νίκης. Καθόλου τυχαίο πως έχει γίνει ύμνος για νίκες σε αθλητικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένου του επίσημου τραγουδιού για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 1994.

Η φωνή του Mercury είναι τόσο χαρακτηριστική που σε κάνει να ανατριχιάζεις στο άκουσμά της. Γραμμένο με τη συμμετοχή του κοινού, ο Mercury είπε ότι το «We» στον τίτλο του τραγουδιού αναφέρεται σε όλους όσους το τραγουδούν, ενώ ο Brian May αποκάλεσε το τραγούδι «ενωτικό και θετικό».

Don’t Stop Me Now (1978)

Ένα σούπερ αισιόδοξο τραγούδι που έχει γίνει ένας feel-good ύμνος με τη δυναμική ερμηνεία του Mercury. Οι Queen είχαν μια εκπληκτική πορεία μέχρι να έρθει το άλμπουμ “Jazz” του 1978. Είχαν περάσει από μικροσκοπικά κλαμπ σε στάδια και κάθε τους τραγούδι ανέβαινε στα charts. Το «Don’t Stop Me Now» θεωρείται πλέον ευρέως ως μία από τις καλύτερες δουλειές του συγκροτήματος.

Another One Bites the Dust (1980)

Ένα funk-rock κομμάτι με πιασάρικη γραμμή μπάσου, έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα singles των Queen. Γραμμένο από τον μπασίστα John Deacon, το τραγούδι περιλαμβάνεται στο όγδοο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος The Game. Υπήρξε παγκόσμια επιτυχία, καθώς παρέμεινε το νούμερο ένα στο αμερικανικό Billboard Hot 100 για τρεις εβδομάδες. Το τραγούδι πιστώνεται ως το single με τις καλύτερες πωλήσεις των Queen, με πωλήσεις πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα.

I Want to Break Free (1984)

Πολλά σπουδαία συγκροτήματα της δεκαετίας του 1970 δυσκολεύτηκαν πολύ να προσαρμοστούν στην εποχή του MTV. Για τους Queen, η μετάβαση αυτή ήταν απρόσκοπτη. Το 1984 το single τους «I Want to Break Free» κατέκτησε την κορυφή των charts σε όλο τον κόσμο, με εξαίρεση την Αμερική(!). Αυτό ίσως να έχει να κάνει με το γεγονός ότι στο βίντεο κλιπ εμφανιζόταν ολόκληρη η μπάντα με γυναικεία ρούχα, καθώς παρωδούσαν τη βρετανική σαπουνόπερα Coronation Street (αλλά πολύ λίγοι Αμερικανοί οπαδοί της ροκ ήξεραν τη σειρά). Παρόλα αυτά, το τραγούδι που έγραψε ο John Deacon παραμένει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους στο εξωτερικό.

Who Wants To Live Forever (1986)

Το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται στο άλμπουμ “A Kind of Magic” και γράφτηκε από τον κιθαρίστα, Brian May. Η έμπνευση προήλθε από τη “δουλειά” της μπάντας για το soundtrack της ταινίας “Highlander”, στην οποία χρησιμοποιείται το τραγούδι. Οι στίχοι του τραγουδιού πραγματεύονται την ιδέα της θνητότητας και της αθανασίας και εστιάζουν στο συναισθηματικό βάρος του να ζεις για πάντα.

I Want it All (1989)

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ τους “The Miracle“. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Brian May. Οι στίχοι και η μουσική του αντικατοπτρίζουν την επιθυμία για προσωπική επιτυχία και εκπλήρωση. Η παραγωγή του είναι εντυπωσιακή, με έντονα κιθαριστικά riffs από τον May, δυναμικά τύμπανα από τον Roger Taylor και τη χαρακτηριστική φωνή του Freddie Mercury να δεσπόζει. Το τραγούδι έχει γίνει αγαπημένο στις συναυλίες των Queen, με το κοινό να συμμετέχει δυναμικά στη φράση-σύμβολο “I want it all, and I want it now!”

The Show Must Go On (1991)

Ο Freddie Mercury γνώριζε ότι το σώμα του τον εγκατέλειπε γρήγορα, όταν οι Queen άρχισαν να δουλεύουν το LP “Innuendo” του 1991. Ήταν αποφασισμένος να ολοκληρώσει ένα τελευταίο αριστούργημα και ο Brian May έγραψε το «The Show Must Go On» για την απίστευτη ορμή του. O Mercury σπάνια έχει δώσει πιο δυνατά φωνητικά σε τραγούδι. Πέθανε εννέα μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ.