Οι Dalene, τουτέστιν τα αδέλφια Θοδωρής και Κωνσταντίνος Μέξης συστήνονται και μιλούν στο ΝEWS 24/7 με αφορμή το live τους στις 19 Απριλίου στη σκηνή του ARCH CLUB.

Έχουν ήδη δημιουργήσει μεγάλη αίσθηση και πολλοί μιλάνε για το next big thing στην ελληνική μουσική σκηνή. Ο λόγος για την μπάντα των Dalene, τουτέστιν για τα αδέλφια Θοδωρή και Κωνσταντίνο Μέξη που δημιουργήθηκαν το το 2021. Το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο “For Those In Love” κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2024 (Mellowsophy Music) και αν και το ομώνυμο τραγούδι παίζει στο ραδιόφωνο εδώ και 3 χρόνια.

Η αλήθεια είναι πως η μουσική τους με ιντρίγκαρε με τον ρομαντισμό και vintage ρετρό αισθητική της και γι’ αυτό θέλησα να τους γνωρίσω καλύτερα.

“Η πρώτη μού μουσική ανάμνηση τοποθετείται στο αμάξι των γονιών μου, γυρίζοντας από βραδινή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, ήταν καλοκαίρι, έπαιζε στο ράδιο το Yesterday και θυμάμαι να μου κάνει εντύπωση το πόσο ωραίο ήταν. Θυμάμαι να τους ρωτάω τι λένε οι στίχοι, να μου μεταφράσουν ώστε να καταλαβαίνω για τι μιλάει. Οι γονείς μας έχουν γούστο στη μουσική, ο μπαμπάς ακούει πέρα από παλιά ελληνικά τραγούδια, λόγω σπουδών του στην Ιταλία ακούει και Ιταλική μουσική του 70, του 80, αλλά και εμβληματικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες από Αγγλία, Γαλλία και Αμερική. Η μαμά γοητεύεται από μελωδικά κομμάτια κάθε προέλευσης, διαβάζει πολλά βιβλία και είναι πάντα πρόθυμη να γνωρίσει κάτι καινούργιο. Όπως καταλαβαίνεις από μικροί είχαμε τέτοια ακούσματα τόσο στο σπίτι όσο και σε βόλτες και ταξίδια” μου λέει ο Θοδωρής Μέξης.

Και συνεχίζει ο Κώστας “Οι γονείς μας έχουν πράγματι γούστο στη μουσική. Από αυτούς πήρα και τα πρώτα μου ακούσματα στα μεγάλα συγκροτήματα και μουσικούς των δεκαετιών 60, 70 και 80. Στο αμάξι πάντα θα έπαιζε τέτοια μουσική, καθώς και παλιά λαϊκή μουσική, την οποία εγώ συνεχίζω να εκτιμώ. Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, όταν ξεκίνησα μαθήματα πιάνου, θυμάμαι να με εντυπωσιάζει η ηλεκτρονική μουσική του Jean Michelle Jarre, αλλά και η κινηματογραφική μουσική του Ennio Morricone. Οι πρώτες προσπάθειες μουσικής σύνθεσης που έκανα, οφείλονται σε αυτούς. Γενικά θεωρώ, ότι οι γονείς μας έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της αισθητικής μας και του ενδιαφέροντος μας για τη μουσική και την τέχνη”.

Πώς ξεκίνησαν όλα για τους Dalene

“Η πρώτη επαφή μου με τη μουσική έγινε στο ωδείο. Ζήτησα από τους γονείς μου να με γράψουν να μάθω κιθάρα όταν ήμουν 6-7, επηρεασμένος από τον Κώστα που έκανε ήδη πιάνο. Όσον αφορά στο «γιατί», εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει σαφής εξήγηση. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος έχει τις κλίσεις του, κάτι τον ελκύει χωρίς να ξέρει το γιατί, από μικρή ηλικία χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Εμάς έτυχε να είναι η μουσική υποθέτω, καθώς δεν είχαμε ποτέ κάποιου είδους πίεση να ασχοληθούμε. Έπαιξε μεγάλο ρόλο ότι οι γονείς μας επιβράβευαν την αγάπη μας αυτή, μας αγόραζαν μουσικά όργανα σε βαθμό που ίσως δεν έπρεπε! (Χαχα) Είμαστε τυχεροί πολύ σε αυτό σίγουρα” εξομολογείται ο Θοδωρής.

Και τη σκυτάλη παίρνει ο Κώστας μιλώντας για τον ίδιο “ξεκίνησα μαθήματα αρμόνιου στο Δημοτικό στα πλαίσια απογευματινών μαθημάτων στο σχολείο. Ήταν ιδέα των γονιών μου, προκειμένου να έχω μια πιο δημιουργική ασχολία. Μου λένε μάλιστα ότι στην αρχή δε μου άρεσε… Προφανώς, αυτό άλλαξε αρκετά σύντομα. Στη συνέχεια, γράφτηκα στο Εθνικό Ωδείο, όπου ξεκίνησα μαθήματα πιάνου και θεωρητικών. Ακόμα δε μπορώ να εξηγήσω εύκολα τι είναι αυτό που μου αρέσει τόσο στο να παίζω μουσική. Υποθέτω, βγαίνει από μέσα μου και αποτελεί σημαντική ανάγκη μου, αλλά και μοναδικό τρόπο έκφρασης μου. Οι πρώτες προσπάθειες σύνθεσης έγιναν αρκετά νωρίς, προσπαθώντας να μιμηθώ μουσικούς όπως αυτοί που ανέφερα. Στη συνέχεια, ξεκινώντας να ανακαλύπτω περισσότερο τη ροκ μουσική, ξεκίνησα να μαθαίνω κιθάρα. Σημείο αναφοράς σε αυτό αποτέλεσε ο Jimy Hendrix, ο λόγος για τον οποίο έπιασα την κιθάρα. Παράλληλα, άρχισα να πειραματίζομαι με τεχνικές μουσικής παραγωγής με χρήση λογισμικών, κάτι που αποδείχθηκε τρομακτικά απαραίτητο για την παραγωγή του πρώτου άλμπουμ μας ως Dalene”.

Δύο αδέλφια, ένα γκρουπ

Έχετε 4 χρόνια διαφορά, μικρή τώρα που μεγαλώσατε, αλλά μεγάλη στα παιδικά και στα εφηβικά σας χρόνια. Πώς ήταν η σχέση σας; Είχατε κοινές παρέες; Πώς είναι να συνεργάζονται δύο αδέλφια σήμερα σε ένα γκρουπ;

Θοδωρής: Πάντα θα παίζαμε- μαλώναμε όπως τα περισσότερα αδέλφια όταν ήμασταν μικροί. Καθώς μεγαλώναμε, πράγματι η μικρή τώρα διαφορά ηλικίας, ήταν πιο σημαντική στα σχολικά χρόνια. Πάντα ήμασταν κοντά φυσικά, αλλά δεν είχαμε αυτό που λέμε «κοινές παρέες», αν και γνώριζε ο καθένας τους φίλους του άλλου. Θα μιλούσαμε για μουσική, θα παίζαμε μαζί μερικές φορές, θα γελούσαμε πολύ με σχολικά θέματα και καταστάσεις, καθηγητές και συμμαθητές. Σε ότι αφορά στο γκρουπ και στη συνεργασία μας, είμαστε τυχεροί, καθώς ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Συζητάμε, δουλεύουμε πάνω σε μια ιδέα, δεν διστάζουμε να πούμε τι μας αρέσει και τι όχι, τι θα αλλάζαμε και τι να κρατήσουμε. Από αυτή την άποψη είμαστε τυχεροί. Δεν μοιάζουμε στους Oasis χαχαχα

Κώστας: Πράγματι, 4 χρόνια είναι σημαντική διαφορά στην παιδική και εφηβική ηλικία. Ωστόσο, πάντα είχαμε καλή σχέση μεταξύ μας, κάτι που φυσικά ενισχύθηκε με το πέρασμα του χρόνου. Ως ενήλικες πλέον, κάνουμε αρκετή παρέα μαζί και πλέον έχουμε μοιραζόμαστε κοινές παρέες και ασχολίες. Σίγουρα δηλαδή, αν ο Θοδωρής δεν ήταν αδελφός μου, αλλά τον γνώριζα κάπου-κάποτε, θα μου άρεσε πολύ να κάνω παρέα μαζί του. Σχετικά με το να φτιάχνουμε μουσική μαζί, έχουμε ταιριάξει αρκετά. Ο ένας εμπιστεύεται τον άλλον στα δυνατά του σημεία και τον συμπληρώνει. Το album βγήκε αβίαστα, ως προς τη μεταξύ μας συνεργασία, ενώ η συνύπαρξη μας πάνω στη σκηνή δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία για κανέναν από τους 2 μας!

Τι σημαίνει αλήθεια το Dalene;

Θοδωρής: Το όνομα Dalene μου ήρθε σε ανυποψίαστη στιγμή στο γυμνάσιο. Την εποχή που άρχιζα να αγαπώ πραγματικά τη μουσική, να ακούω διαρκώς όλο και περισσότερη, είχα φαντασιωθεί να παίζω σε μια μπάντα. Λογικό μου έμοιαζε τότε να αρχίσω να σκέφτομαι τι όνομα θα είχε αυτή η μπάντα, και όχι τι θα παίζουμε. Μου ήρθε η λέξη Dalene και παρέμεινε στο κεφάλι μου μέχρι να δημιουργήσουμε τους Dalene, γιατί μου άρεσε το «πως ακούγεται» και το θηλυκό στοιχείο. Ψάχνοντάς το περισσότερο, είδα ότι πρόκειται για σπάνιο Αγγλικό όνομα, το οποίο μεταφράζεται ως «κοιλάδα». Μου αρέσει ακόμη περισσότερο τώρα.

Κώστας: Λίγο πολύ, κάποια στιγμή μου ανακοινώθηκε ότι θα λεγόμαστε Dalene (χαχαχα). Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε το άκουσμα, καθώς και ο τρόπος που φαίνεται γραμμένη η λέξη, επομένως συμφώνησα αμέσως! Ε ο Θοδωρής είναι και λίγο καλύτερος σε αυτά τα θέματα!

Τι σας εμπνέει; Πώς προέκυψε το «For those in love»; Τι επιρροές βρίσκει κανείς σε αυτό το άλμπουμ;

Θοδωρής: Νομίζω καθετί τραβάει το μάτι μας και το αυτί μας. Προφανώς τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον παίζει η μουσική, αλλά μπορεί να είναι μια ταινία, ένα βιβλίο, οι άνθρωποι που παρατηρούμε γύρω μας, οι φίλοι μας, τα μέρη που βγαίνουμε. Όλα αυτά μαζί άλλοτε με συνειδητό τρόπο, άλλοτε υποσυνείδητα οδηγησαν στο “For Those In Love”. Οι μουσικές επιρροές που νομίζω μπορεί ευκολότερο κανείς να διακρίνει στο άλμπουμ μας, είναι οι New Order, οι MGMT, οι Divine Comedy, οι Strokes αλλά και η γενικότερη αίσθηση ενός soundtrack. Θα μπορούσε να «ντύνει» μια ταινία ας πούμε.

Κώστας: Έμπνευση για τη μουσική μας μπορεί πραγματικά να αποτελέσει το οτιδήποτε. Ένα άκουσμα, μια ταινία, ένα συναίσθημα. Φυσικά, κυρίαρχο ρόλο και θέση έχει και είχε πάντα η μουσική που ακούμε. Το “For those in love”, αποτελεί κυριολεκτικά το πρώτο τραγούδι που γράψαμε μαζί. Όχι απλά το πρώτο τραγούδι, αλλά το έναυσμα να ξεκινήσουμε τους Dalene. Όπως ανέφερα, είχα από νωρίς ξεκινήσει τη μουσική παραγωγή και τη σύνθεση δικών μου κομματιών. Αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται ακόμα.

Στην καραντίνα, κάποια στιγμή παρουσίασα στον αδελφό μου μια μισοτελειωμένη ιδέα μου, την οποία αμέσως αποφασίσαμε να την τελειώσουμε παρέα, προσθέτοντας στίχους και τραγούδι. Ο Θοδωρής πολύ σύντομα είχε έτοιμους στίχους και με ένα δανεικό μικρόφωνο, με το οποίο μάλιστα ηχογραφήθηκε όλο το album τελικά, έγινε η ηχογράφηση των φωνητικών και το κομμάτι πήρε την τελική του μορφή!

Στη συνέχεια, το βγάλαμε ως single και ως το πρώτο κομμάτι μας ως Dalene. Με μεγάλη μας χαρά, είδαμε ότι το κομμάτι έλαβε μεγάλη ανταπόκριση, κάτι που συνεχίζει να συμβαίνει και να μας συγκινεί. Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις ότι η μουσική σου αρέσει και αγγίζει κι άλλους ανθρώπους. Οι επιρροές που υπάρχουν στο album, είναι πολλές, ενώ αρκετές από αυτές δεν είναι τόσο προφανείς!

Στο κομμάτι της σύνθεσης και την ενορχήστρωσης, ιδιαίτερα σημαντικές επιρροές για εμένα αποτελούν ο τεράστιος Bach, ο οποίος έχει καθορίσει σημαντικά την αντίληψη μου στη μουσική. Επίσης, η ηλεκτρονική μουσική των Daft Punk, αποτελούν για εμένα σημείο αναφοράς στην παραγωγή και τις διάφορες τεχνικές της. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι αν και με το Θοδωρή έχουμε αρκετά κοινά ακούσματα, σε πολλά σημεία παρουσιάζουμε διαφορές, κάτι που τελικά καταλήγει σε ένα αρκετά αρμονικό αποτέλεσμα.

Τραγούδια του άλμπουμ που τους έχετε ιδιαίτερη αδυναμία και γιατί;

Θοδωρής: Ξεχωρίζω το ομώνυμο καθώς αυτό μας οδήγησε στα υπόλοιπα, ήταν η κατευθυντήρια οδός που εν τέλει διαμόρφωσε τον ήχο μας, το ύφος και τους στίχους. Δύσκολο να επιλέγεις τραγούδια σου, αλλά θα πω και το Lovers At The Cafe, τον μουσικό επίλογο του άλμπουμ. Θεωρώ ότι είναι στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Δεν είναι εύκολο να το εξηγήσω.

Κώστας: Σίγουρα το ομώνυμο! Θα έχει πάντα ξεχωριστή θέση για εμένα, καθώς ήταν το έναυσμα για όλα. Χωρίς να το έχουμε συννενοηθεί, θα επιλέξω κι εγώ το Lovers at the café, για τον ίδιο λόγο με το Θοδωρή. Πιστεύω είναι ο μουσικός επίλογος που δίνει στο album μας αρκιβώς το τελειώμα και το συναίσθημα που θέλαμε να μεταφέρουμε. Τα βιολιά και η μελωδία του outro είναι για εμένα η συγκίνηση της μουσικής και της δημιουργίας μας.

Να περιμένουμε και ελληνόφωνο στίχο ή είστε αποκλειστικά του αγγλόφωνου;

Θοδωρής: Γράφω στίχους στα αγγλικά γιατί οι επιρροές μου, οι μουσικοί μου «ήρωες» είναι σχεδόν αποκλειστικά αγγλόφωνοι. Μιλάω για τους Beatles, τον Bowie, τον Cohen, τους New Order, τους Radiohead, τους Blur και πολλούς άλλους. Ακούγεται παράδοξο αλλά μου είναι ευκολότερο να γράψω στίχους στα αγγλικά, να σκεφτώ στίχους στα αγγλικά. Είμαι πιο «προπονημένος» σε αυτό. Ποτέ μην λες ποτέ, αλλά θεωρώ ότι ως Dalene θα μείνουμε στο αγγλόφωνο στοιχείο.

Κώστας: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάνει προσπάθεια για στίχους. Δεν αισθάνομαι άνετα με αυτόν τον τρόπο έκφρασης. Ο προφορικός λόγος μάλλον δεν είναι το φόρτε μου (χαχαχα). Είναι δουλεία του Θοδωρή. Ωστόσο, νομίζω ότι η μουσική μας είναι περισσότερο «φιλική» προς τον αγγλόφωνο στίχο, κάτι που άλλωστε συμβαίνει και με τις περισσότερες επιρροές μας. Δε θα ήμουν αρνητικός σε ελληνόφωνο στίχο, ωστόσο κι εγώ θεωρώ ότι οι Dalene θα μείνουν στον αγγλόφωνο.

Με ποιον μουσικό θα θέλατε να συνεργατείτε; Και ποιο είναι το τραγούδι που θα θέλατε εσείς να έχετε γράψει;

Θοδωρής: Από την εγχώρια σκηνή ξεχωρίζω τον Noda Pappa και τον Prins Obi. Σαν όνειρο θα ήθελα με τους MGMT, αν και είναι τόσο δύσκολο να διαλέξω έναν καλλιτέχνη. Ακόμα πιο δύσκολο να διαλέξω τραγούδι..θα πω το “God Only Knows” από Beach Boys, ίσως το ομορφότερο τραγούδι που έχω ακούσει.

Κώστας: Πολύ ενδιαφέρουσα και δύσκολη ερώτηση! Οι MGMT αποτελούν κι για εμένα μια ιδανική συνεργασία. Οι Daft Punk θα μείνουν πάντα ένα όνειρο, καθώς υπήρξαν χωρίς να το ξέρουν «δάσκαλοι» για εμένα, όντως μαέστροι της ηλεκτρονικής μουσικής και παραγωγής. Τέλος, θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τους Arctic Monkeys, κυρίως πάνω στον ήχο που έχουν δείξει στα τελευταία 2 album τους. Πιο τραγούδι θα ήθελα να έχω γράψει; Αυτό κι αν είναι δύσκολο… Θα πώ το “Yesterday” των Beatles.

Τι θα ακούσουμε στο ARCH CLUB στις 19 Απριλίου;

Στις 19 Απριλίου παρουσιάζουμε τον δίσκο μας ως μια 5-μελής μπάντα πλέον στο ARCH CLUB. Είναι μεγάλο γεγονός για εμάς, κάτι που περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Θα ακούσετε όλα τα κομμάτια του δίσκο, αλλά και διασκευές τραγουδιών από καλλιτέχνες που μας έχουν επηρεάσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Δεν θα πω περισσότερα, πρέπει να είστε εκεί!

Μελλοντικά σχέδια

Θοδωρής : Ήδη γράφουμε νέα κομμάτια, ακούμε πολλή μουσική και βρισκόμαστε σε μια δημιουργική φάση με πολλές πρόβες, σχεδιάζοντας live και γράφοντας μουσική.

Κώστας : Θέλουμε να παίξουμε σε μεγάλα venues, να γνωρίσουμε καλλιτέχνες και κυρίως να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο μέσω live αλλά και όσο γίνεται μέσω των social media. Σίγουρα δεν θα αργήσουμε να έχουμε νέα μουσική!