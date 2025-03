Λίγο πριν βρεθούν στη σκηνή του Fuzz Club την Κυριακή 30 Μαρτίου οι She Past Away μιλάνε για την πορεία τους, τις επιρροές του και την μέθοδο με την οποία καταφέρνουν να μεταφέρουν τόση ενέργεια στις συναυλίες τους.

«Δεν σχολιάζουμε ποτέ τα πολιτικά γεγονότα καθώς θεωρούμε ότι δεν εντάσσονται στα ενδιαφέροντα μας. Ωστόσο πιστέυω πως οι στίχοι των She Past Away αποκαλύπτουν αρκετά για την στάση μας απέναντι στην πολιτική και την κοινωνία».

Ο Doruk Ozturkcan είναι σαφής. Οι She Past Away δεν μιλάνε ποτέ για την πολιτική ακόμα και όταν η Τουρκία βυθίζεται στη δίνη μίας πολιτικής κρίσης όπως δείχνουν τα πρόσφατα γεγονότα. Άλλωστε όπως λένε συχνά γι’ αυτούς δεν έχουν σημασία έννοιες όπως το έθνος ή η χώρα.

Όμως είναι το ίδιο βέβαιο ότι η μουσική τους και η στάση τους ως καλλιτέχνες είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με όσα πρεσβεύει ο Ερντογάν και οι υποστηρικτές του.

«Δεν εναντιωνόμαστε σε τίποτα και σε κανέναν» εξηγεί ο Doruk «καθώς εκφράζουμε με τη μουσική μας συναισθήματα ανεξάρτητα από την τουρκική κοινωνία και τις αξίες της. Όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η τουρκική κοινωνία ήταν πάντα συντηρητική και υπάρχει μια προφανής προπαγάνδα υπέρ του «πολιτικού Ισλάμ» τα τελευταία 20 χρόνια.

Ωστόσο, αν το δεις στατιστικά ο ντεϊσμός (σ.σ. κίνημα που υποστηρίζει ότι υπάρχει Θεός αλλά δεν ανακατεύεται με τα ανθρώπινα ζητήματα) και ο αθεϊσμός αυξάνονται διαρκώς ανάμεσα στον λαό. Οπότε είναι προφανές ότι τώρα υπάρχει μια αντίδραση στην πολιτική των τελευταίων δύο δεκαετιών».

Κάτω από αυτήν την προοπτική, η πορεία ενός ντουέτου από την Προύσα που προσπαθούσε να βρεί τον δρόμο του παίζοντας post punk από το 2006 σε μία χώρα, χωρίς σκηνή και χωρίς υποστηρικτές, δεν ήταν εύκολη. Όμως οι She Past Away, δηλαδή ο Doruk στα ντραμς και τα συνθεσάιζερ και ο Volkan Caner στα φωνητικά και την κιθάρα, κατάφεραν να ξεπεράσουν τα σύνορα της Τουρκίας και να καθιερωθούν ως ένα από τα πιο σημαντικά σύγχρονα ονόματα της dark wave σκηνής.

«Το να είσαι στην Τουρκία και να παίζεις σε ένα τέτοιο συγκρότημα -αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο- δεν είναι απλά δύσκολο, είναι στα όρια του αδύνατου» θυμάται ο Doruk. «Όταν αρχίσαμε να δίνουμε συναυλίες το 2009 στην Κωνσταντινούπολη μόνο κάποιοι φίλοι μαζεύονταν κάτω από στη σκηνή. Πήραμε θάρρος το 2013 όταν αρχίσαμε να δίνουμε συναυλίες στο εξωτερικό. Θυμάμαι ότι η πρώτη συναυλία στο εξωτερικό ήταν στην Κολωνία, παίξαμε μπροστά σε εβδομήντα περίπου άτομα, που ήταν αριθμός ρεκόρ για μας και ταυτόχρονα μια ευχάριστη έκπληξη».

Δεν ήταν δύσκολο για τους She Past Away να κερδίσουν την αποδοχή πρώτα της ευρωπαϊκής και μετά της παγκόσμια dark σκηνής. Έχοντας ενσωματώσει τις επιρροές τους από Sisters Of Mercy- με τους οποίους έπαιξαν μαζί στην προηγούμενη εμφάνιση τους στην χώρα μας στο Death Disco open air Festival δύο χρόνια πριν- από Front 242, DAF, italo disco και γενικά τη σκηνή του post punk των ‘80s κατάφεραν να φτιάξουν τον δικό τους ήχο «μία μινιμαλιστική μείξη electro και dark wave».

Όσο για τις υπόλοιπες επιρρόες τους ο Doruk αναφέρει «κυρίως b movies από τις δεκαετίες του ογδόντα και του ενενήντα, κάποιες πραγματικά κακές ταινίες. Και φυσικά την μηδενιστική αλλά τόσο απελευθερωτική φιλοσοφία του Νίτσε, την σκοτεινή ποίηση του Έντγκαρ Άλαν Πόε και τα γραπτά του κυνικού αλλά κατά βάθος ευαίσθητου Τσαρλς Μπουκόφσκι».

Παραδόξως, οι She Past Away κατάφεραν να επιβληθούν σε μία κατά κόρον αγγλόφωνη σκηνή τραγουδώντας στη δική τους γλώσσα -παρά το γεγονός ότι στην Τουρκία τους ακούνε ελάχιστοι- αφού είναι η μόνη «στην οποία μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματα τους με ειλικρίνεια». Και η ευρύτερη απήχηση που μπορεί να είχαν αν οι στίχοι τους ήταν στα αγγλικά;

«Δεν επιδιώκουμε ευρύτερη απήχηση» απαντάει ο Doruk, «στην πραγματικότητα είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με την πορεία μας και τη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Και η γλώσσα των στίχων δεν φαίνεται να επηρεάζει την αποδοχή μας από το κοινό που ακούει dark wave. Αντιθέτως, πιστεύω ότι τους αρέσει η αυθεντικότητα της τουρκικής γλώσσας».

Σε τι αναφέρονται όμως οι στίχοι τους που οι μουσικοκριτικοί τους περιγράφουν ως μινιμαλιστική ποίηση;

«Η έμπνευση μας προέρχεται από τον εσωτερικό κόσμο των συναισθημάτων μας» υποστηρίζει ο Doruk. «Οι στίχοι μας επικεντρώνονται σε προσωπικά ζητήματα κι αφορούν την μοναξία, την κατάθλιψη, το υπαρξιακό άγχος και τον μηδενισμό».

Με αυτά τα όπλα οι She Past Away κυκλοφόρησαν μέχρι τώρα τέσσερα άλμπουμ και ένα μίνι άλμπουμ στη δική μας Fabrika Records και τον περασμένο Σεπτέμβριο κυκλοφόρησαν το single «Inziva» με το επόμενο άλμπουμ να αναμένεται κάποια στιγμή μέσα στο 2025.

Αλλά η δυναμική του ντουέτου ξεδιπλώνεται στις συναυλίες τους. Τότε είναι η στιγμή που οι δύο τύποι που μοιάζουν να ξέφυγαν από τα ομιχλώδη κλαμπ της δεκαετίας του ’80, όπου μεσουρανούσε η dark wave αισθητική αποδεικνύουν ότι δεν κέρδισαν τυχαία τη θέση τους ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της σκηνής.

«Οι ζωντανές εμφανίσεις είναι η μουσική μας ενσαρκωμένη» όπως περιγράφει ο Doruk. «Νιώθουμε ότι μεταφέρουμε μια σκοτεινή ενέργεια και μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στη ζωή. Αυτό μπορεί να μην προκύπτει άμεσα από τους στίχους, που δεν τους καταλαβαίνει το κοινό, αλλά το όλο concept και η αισθητική μας μεταφέρουν τα συναισθήματα και τις ιδέες. Πάνω στην σκηνή η μουσική μας παίρνει σάρκα και οστά».