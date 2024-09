Οι αλλαγές που συντελούνται στους άνδρες -στα εντός τους- από τις βραδινές έως τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν ως συνέπεια να αλλάζει ο εγκέφαλος και όλο τους το ‘είναι’.

Μια από τις αγαπημένες μου φράσεις είναι πως όλα είναι στο μυαλό. Δηλαδή, στον εγκέφαλο. Μια άλλη είναι το «ό,τι κοροϊδεύεις, το λούζεσαι». Κάτι που στο τέλος της ημέρας σημαίνει ότι είναι προτιμότερο να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και όχι με τους άλλους.

Σε κάθε περίπτωση, όποιο και αν είναι το βιολογικό σας φύλο κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και πηγαίνετε για έναν ορμονικό έλεγχο.

Ιδιαίτερα αν είστε άνδρες και βρίσκετε πολύ διασκεδαστικό το

«Αγάπη μου τι έχεις;»

Τίποτα!

Ή αν έχετε απευθύνει ποτέ σε γυναίκα μια από τις πιο άθλιες ερωτήσεις που μπορούν να γίνουν, υπό την όποια έννοια. Το αν έχει περίοδο, επειδή φαίνεται συναισθηματικά απορρυθμισμένη και συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν σας αρέσει -δίχως να κατανοείτε ή να ενδιαφέρεστε για τις προκλήσεις που της δημιουργούν οι ορμόνες της.

Σας έχω νέα: οι ορμόνες επηρεάζουν τους άνδρες όπως και τις γυναίκες και μάλιστα καθημερινά.

Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ

Οι ορμόνες δεν κάνουν τελικά, ό,τι θέλουν μόνο τις γυναίκες, με την επίδραση που έχουν στους άνδρες να αφορά και την καθημερινή συρρίκνωση του εγκεφάλου τους. Αυτό ανακάλυψαν ερευνητές του University of California, Santa Barbara στη μελέτη που έκαναν και δημοσίευσαν στο The Journal of Neuroscience.

Οι 40 φορές που ‘σαρώθηκε’ ο εγκέφαλος ενός 26χρονου σε κάθε 12 έως 24 ώρες έδειξαν πως κάθε βράδυ στις 8 ο εγκέφαλος ο εγκέφαλος συρρικνωνόταν πριν επιστρέψει στην αρχική διάσταση έως τις 7 το πρωί.

Οι επιστήμονες προτείνουν πως το γεγονός αυτό συνδέεται με τη μείωση (κατά 70%) των στεροειδών ορμονών από το πρωί μιας ημέρας έως το βράδυ.

Όπου ‘στεροειδείς ορμόνες’ είναι η τεστοστερόνη, η κορτιζόλη και η οιστραδιόλη.

Η συν-συγγραφέας της μελέτης Laura Pritschet δήλωσε στο Live Science «μπορείτε να σκεφτείτε αυτό που συμβαίνει ως έναν ρυθμό που πάλλεται από το πρωί μέχρι το βράδυ».

Αυτό συμβαίνει και στις γυναίκες, με τις διακυμάνσεις ωστόσο να μην είναι το ίδιο έντονες, χάριν του εμμηνορροϊκού κύκλου που προκαλεί ταυτόχρονα μακροπρόθεσμες αλλαγές στις ορμόνες.

Πώς επηρεάζονται οι άνδρες από τις ορμόνες τους

Η αύξηση και η πτώση των επιπέδων τεστοστερόνης, κορτιζόλης και οιστραδιόλης στους άνδρες έχουν επιπτώσεις στη λειτουργία του εγκεφάλου, τη συναισθηματική ρύθμιση, την απόκριση στο στρες και τη συνολική γνωστική υγεία. Δηλαδή, σε όλο τους το ‘είναι’.

Για αυτό υπάρχει η ανάγκη της διατήρησης της ισορροπίας, ώστε να λειτουργεί στο βέλτιστο βαθμό ο εγκέφαλος και να υπάρχει ψυχική ευεξία.

Το γήρας (θες να πούμε το πέρασμα του χρόνου;) και το άγχος είναι από τους παράγοντες που απορυθμίζουν τις ορμόνες και εύλογα προκύπτουν θέματα, όπως η χαμηλή libido, οι συνεχείς αλλαγές στη διάθεση, δύσκολες περίοδοι, αϋπνία ή κακός ύπνος, ανεξήγητη αύξηση βάρους, πονοκέφαλοι, αδύναμα κόκαλα, πρόβλημα στο δέρμα και στην γονιμότητα.

Υπάρχουν τεστ ελέγχου των ορμονών αν νιώθεις κάτι από όλα αυτά (ή όλα αυτά) και θες να μάθεις πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου, κάνοντας τα δέοντα για να ρυθμίσεις τα επίπεδα. Αυτό μπορεί να γίνει και με τη βοήθεια της διατροφής.

ΤΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Μεταξύ των ευρημάτων της μελέτης που διήρκεσε μια εβδομάδα, με τον 26χρονο να δίνει δείγμα σάλιου και αίματος σε κάθε συνεδρία, να απαντά σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έπειτα από κάθε συνεδρία, να υποβάλλεται σε ενδοκρινικό έλεγχο στις 7 το πρωί ή στις 8 το βράδυ ή και στις δυο ώρες (προηγούνταν 8 ώρες αφαγίας και δεν έπινε καφέ πριν δώσει δείγμα) είναι πως ο όγκος της φαιάς ουσίας, η οποία παίζει ρόλο-κλειδί στις νοητικές λειτουργίες, τη μνήμη, τα συναισθήματα και την κίνηση, έπεφτε κατά 0.6% κάθε βράδυ.

Από το πρωί έως το βράδυ η τεστοστερόνη μειώθηκε κατά 61%, η οιστραδιόλη κατά 38% και η κορτιζόλη κατά 92%. Παράλληλα προέκυψε και η σημαντική μείωση στον όγκο του εγκεφάλου.

Οι περιοχές του φλοιού που φάνηκε να συρρικνώνονται περισσότερο είναι αυτές που εμπλέκονται στην οπτική και αισθητηριακή επεξεργασία. Αξιοσημείωτη συρρίκνωση παρουσιάστηκε στις περιοχές του εγκεφάλου που επεξεργάζονται οπτικές πληροφορίες.

Τονίστηκε πως αν και οι αλλαγές στη δομή του εγκεφάλου συμπίπτουν με την καθημερινή άμπωτη και ροή των στεροειδών ορμονών, οι ερευνητές δεν είναι ακόμη σίγουροι εάν οι ορμόνες προκαλούν τις αλλαγές. Το βέβαιο ωστόσο, είναι πως καταρρίπτεται ο μύθος που θέλει να έχουν εγγενή ορμονική μεταβλητότητα μόνο οι γυναίκες -και να επηρεάζονται σαφέστατα από αυτήν.

Ένα επόμενο βήμα της μελέτης θα μπορούσε να είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι διαφορές στον ύπνο αλλάζουν τον εγκέφαλο.

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό τι συμβαίνει στα εντός των ανδρών όταν δεν υπάρχει ορμονική ισορροπία, ας δούμε σε τι ‘συμμετέχει’ η κάθε μια από τις τρεις στεροειδείς ορμόνες που μειώνονται.

Η τεστοστερόνη επηρεάζει τη γνωστική λειτουργία (χωρική ικανότητα, λεκτική μνήμη και προσοχή), τη διάθεση και τα συναισθήματα, συμπεριφορές όπως η ανάληψη κινδύνου, η κυριαρχία και η ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη εγκεφαλικών κυττάρων και τη μείωση της φλεγμονής στον εγκέφαλο (χαμηλά επίπεδα έχουν συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικών ασθενειών).

Τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης σε περιόδους με χρόνιο στρες βλάπτουν γνωστικές λειτουργίες όπως η μνήμη και η προσοχή και η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να συρρικνώσει τον ιππόκαμπο, την περιοχή του εγκεφάλου που εμπλέκεται στη μάθηση και τη μνήμη.

Επίσης, όταν έχεις ψηλά την κορτιζόλη έχεις αυξημένο άγχος, κατάθλιψη και συναισθηματική αντιδραστικότητα. Η απορρύθμιση επηρεάζει την ορθολογική σκέψη και τις συναισθηματικές αντιδράσεις. Διαταράσσει και τον ύπνο.

Η οιστραδιόλη υποστηρίζει τη λεκτική μνήμη και τη μάθηση, έχει νευροπροστατευτικά αποτελέσματα και εμπλέκεται στην αντιοξειδωτική άμυνα του εγκεφάλου -βοηθά στην προστασία από το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή και τελικά, τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως είναι το Αλτσχάιμερ.

Όπως και η τεστοστερόνη εμπλέκεται στη ρύθμιση της διάθεσης με τις διακυμάνσεις να ‘χουν συσχετιστεί με συναισθηματική αστάθεια.