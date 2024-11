Γνωρίζουμε πέντε από τους πιο πλούσιους TikTokers της Gen Z, που μέσα από τα βίντεο τους στην πλατφόρμα έγιναν διάσημοι και η ζωή τους άλλαξε μια για πάντα.

Το TikTok δεν είναι μια ακόμα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι υπερβολή να την χαρακτηρίσουμε φαινόμενο, που φέρει τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το TikTok αναπτύσσουν τα δικά τους trends -τις δικές τους τάσεις δηλαδή- από τον τρόπο που μιλάνε, τα προϊόντα που αγοράζουν, τη μουσική που ακούνε, τις σειρές που βλέπουν, μέχρι και τον τρόπο που ζουν.

Και όποιος βρίσκεται στο TikTok, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ότι πρόκειται για έναν μικρόκοσμο -1,7 δισεκατομμύρια παγκοσμίως το 2023, ίσως όχι και τόσο μικρόκοσμος τελικά- με τους δικούς του κανόνες και τις δικές του νόρμες. Φυσικά, αυτός ο κόσμος έχει και τους δικούς του εκπροσώπους, τους λεγόμενους TikTokers, οι οποίοι δημιουργώντας περιεχόμενο, όχι μόνο έχουν μια full-time δουλεία, αλλά πολλοί από αυτούς βγάζουν εκατομμύρια.

Σύμφωνα με το Influencer Marketing Hub, μια εταιρεία ερευνών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι επιχειρήσεις αυξάνουν τους προϋπολογισμούς για μάρκετινγκ μέσω influencers, με εκτιμώμενα έξοδα 6,16 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις ΗΠΑ το 2023. Αυτό σημαίνει ότι οι δημιουργοί περιεχομένου έχουν ανοιχτό το δρόμο για ακόμη περισσότερες οικονομικές συμφωνίες με μεγάλες εταιρείες που ελπίζουν να επωφεληθούν από την πλατφόρμα.

Για την λειτουργία του TikTok, έχουν υπάρξει πολλές αντιδράσεις από διάφορα κράτη, ανάμεσα τους και οι ΗΠΑ, που κάνουν λόγο για ζητήματα ασφάλειας των δεδομένων των χρηστών, ενώ εκφράζουν φόβους για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Στις 24 Απριλίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν υπέγραψε νόμο που μπορεί να απαγορεύσει το TikTok στις ΗΠΑ αν η κινεζική εταιρεία ByteDance, που είναι ιδιοκτήτρια της πλατφόρμας, δεν το πουλήσει μέσα σε έναν χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει ο νόμος και η εταιρεία αποτύχει να πουλήσει την εφαρμογή, το TikTok θα αποκλειστεί από οποιοδήποτε κατάστημα εφαρμογών ή υπηρεσία φιλοξενίας ιστότοπων στις ΗΠΑ. Αυτό θα επηρεάσει τους περισσότερους από 170 εκατομμύρια χρήστες του TikTok στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του 62% των Αμερικανών ηλικίας 18 έως 29 ετών.

Η ByteDance απάντησε χαρακτηρίζοντας το νόμο «αντισυνταγματικό» στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) και δηλώνοντας την πρόθεσή της να τον «προσβάλει νομικά».

Τα κύρια επιχειρήματα κατά της ιδιοκτησίας του TikTok από την ByteDance περιλαμβάνουν ότι επιτρέπει την ξένη επιρροή στη δημόσια γνώμη των ΗΠΑ, προωθεί επιβλαβείς συμπεριφορές μεταξύ των ανηλίκων και υπονομεύει την ιδιωτικότητα των δεδομένων των Αμερικανών. Ωστόσο, καμία από αυτές τις ανησυχίες δεν είναι νέα ή μοναδική στο TikTok σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Καθώς περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το TikTok, ας γνωρίσουμε πέντε από τους πιο πλούσιους influencers της πλατφόρμας αυτή τη στιγμή – και τα εκτιμώμενα κέρδη τους για το 2023, από το TikTok και άλλους τομείς όπως η μουσική και ο κινηματογράφος, σύμφωνα με το Forbes.

ADDISON RAE EASTERLING, 23 ΕΤΩΝ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ: 6 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ

AP Photo/Allison Dinner

Το 2019, η Addison Rae με τα βίντεο που χόρευε στο TikTok έγινε διαδικτυακή περσόνα. H Addison Rae σήμερα μετρά 88,8 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok και 35 εκατομμύρια στο Instagram. «Μεγάλωσα ως μεγάλη θαυμάστρια του MTV, παρακολουθώντας όλα τα μουσικά βίντεο και αναδημιουργώντας τα στο δωμάτιό μου, και σκεφτόμουν: “Μια μέρα θέλω να κάνω κι εγώ αυτό”», δηλώνει η ίδια σε συνέντευξη της στη Vogue.

«Ήταν πάντα όνειρο, αλλά ένιωθα ότι ήταν ένα πολύ μακρινό όνειρο. Πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό το όνειρο, αλλά μοιάζει τόσο μακρινό. Ειδικά μεγαλώνοντας στη Λουιζιάνα… είναι ένας πολύ διαφορετικός κόσμος. Ήταν τρελό».

Το 2021, έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο πρωταγωνιστώντας στην ταινία “He’s All That“, ένα remake της κλασικής εφηβικής ταινίας “She’s All That”.

Τον Μάρτιο του 2021, η Addison Rae κυκλοφόρησε το πρώτο της single, με τίτλο “Obsessed”. Το τραγούδι προοριζόταν να είναι το πρώτο single από το επερχόμενο EP της, με τίτλο AR, ένα πρότζεκτ που ωστόσο τέθηκε προσωρινά στο ράφι, μετά τις αρνητικές κριτικές που έλαβε το “Obsessed” κατά την κυκλοφορία του.

«Κυκλοφόρησα το “Obsessed” και, ξέρετε, ο κόσμος δεν το αγάπησε όσο εγώ… Άρχισα να νιώθω πολλές αμφιβολίες για τον εαυτό μου, και αυτά τα μεγάλα όνειρα που κυνηγούσα, σκέφτηκα: “Ίσως να μην είμαι αρκετά καλή για να το κάνω”», δήλωσε η ίδια στη Vogue σε συνέντευξή της το 2023.

Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Η Rae και η οικογένειά της πρωταγωνίστησαν στη σειρά «Addison Rae Goes Home» του Snapchat, ενώ η ίδια έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες όπως Hanes, Google και Givenchy.

DIXIE D’AMELIO, 22 ΕΤΩΝ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ: 11,5 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ

Photo by Amy Harris/Invision/AP

Η Dixie ξεχώρισε αρχικά μέσα από τα TikTok βίντεο χορού της αδερφής της Charli, μιας από τις πιο δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου στην πλατφόρμα. Οι δυο τους έγιναν γνωστές με την “γνωστή φόρμουλα”: χορός και προσωπικό περιεχόμενo. Η δημοτικότητά τους εκτοξεύθηκε γρήγορα, καθιστώντας τες δημοφιλείς και σε άλλες πλατφόρμες.

Στη συνέχεια υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο, δοκίμασε την υποκριτική και ξεκίνησε ένα podcast με την αδερφή της, το «Charli and Dixie: 2 Chix». Στο YouTube, παρουσιάζει την εκπομπή της, The Early Late Night Show, όπου συζητά με διάφορους καλεσμένους, συνδυάζοντας ψυχαγωγία και κουβέντες με άλλες προσωπικότητες.

H Dixie ξεκίνησε την καριέρα της στη μουσική το 2020 με τα πρώτα της singles, όπως το “Be Happy”, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία και έφτασε σε εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Από τότε, έχει κυκλοφορήσει κι άλλα τραγούδια, και γενικά προσπαθεί να εδραιώσει την καριέρα της στη μουσική, παράλληλα με την παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Dixie έχει συνεργαστεί με κορυφαία fashion brands όπως Valentino, Ralph Lauren και Burberry, και έχει λανσάρει το δικό της παπούτσι με την Puma.

Μέσα από συνεντεύξεις της, αποκαλύπτει μια προσωπικότητα που προσπαθεί να ισορροπήσει τη ζωή της ανάμεσα στην ξαφνική διασημότητα και τις προσωπικές της φιλοδοξίες. Έχει μιλήσει συχνά για τις προκλήσεις που έχει φέρει στη ζωή της η δημοσιότητα, αναφέροντας πως η τεράστια προβολή μέσω του TikTok και των social media συνοδεύεται από έντονη πίεση και κριτική, ενώ παλεύει με ζητήματα άγχους και προσπαθεί να διαχειριστεί το στρες που προκαλεί η συνεχής προσοχή.

KHABANE “KHABY” LAME, 25 ΕΤΩΝ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΕΡΦΗ: 16,5 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ

Scott Garfitt/Invision/AP

Ο Khaby, είναι Ιταλο-Σενεγαλέζος δημιουργός περιεχομένου και αστέρας των social media, με τα βίντεο στο TikTok που καυτηριάζουν τα υπερβολικά περίπλοκα hacks να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές. Είναι γνωστός ως «ο Τσάρλι Τσάπλιν» της πλατφόρμας.

Το 2020, κατά τη διάρκεια του lockdown, ξεκίνησε να ανεβάζει βίντεο στο TikTok αφού έχασε τη δουλειά του. Το περιεχόμενο του Lame έγινε διάσημο για τον λιτό του τρόπο και την εκφραστική του γλώσσα σώματος. Στα περισσότερα βίντεο, χρησιμοποιεί τη χαρακτηριστική του χειρονομία, δείχνοντας ήρεμα την απλή λύση ενός προβλήματος, κοιτάζοντας την κάμερα με βλέμμα που λέει «δεν ήταν δύσκολο». Αυτή η προσέγγιση τον έκανε γρήγορα δημοφιλή, και πλέον έχει εκατοντάδες εκατομμύρια followers, καθιστώντας τον έναν από τους πιο διάσημους TikTokers παγκοσμίως.

Ουσιαστικά, ο Lame έγινε διάσημος χωρίς να χρειαστεί ποτέ να μιλήσει.

Πλέον, έχοντας συνεργαστεί και με κορυφαίους ηθοποιούς όπως ο Matt Damon και ο Robert Downey Jr, ο ίδιος δηλώνει πως το μεγάλο του όνειρο είναι να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο.

MATT RIFE, 28 ΕΤΩΝ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ: 25 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ

AP

Το 2022, μετά από χρόνια stand-up παραστάσεων σε μπαρ και κλαμπ, ένα βίντεο από τη δουλειά του έγινε viral στο TikTok, ξεπερνώντας τα 40 εκατομμύρια views.

Ο Rife εξασφάλισε τη δική του ειδική παράσταση στο Netflix το 2023 και έχει γίνει πλέον ένα αναγνωρίσιμο όνομα στον χώρο της κωμωδίας. Έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως ανερχόμενος κωμικός στις ΗΠΑ, με πολλές επιτυχίες σε stand-up comedy clubs και φεστιβάλ.

Ο Rife περιγράφει το στυλ του ως “αυθόρμητο και διαδραστικό”, εστιάζοντας στη σύνδεσή του με το κοινό. Συχνά λέει πως λατρεύει τη στιγμή που οι θεατές γίνονται μέρος του σόου του, και δεν φοβάται να τους “πειράξει” ή να μοιραστεί στιγμές από τη ζωή του που θα τους κάνουν να γελάσουν ή να ταυτιστούν.

Σε πολλές συνεντεύξεις, μιλά με ευγνωμοσύνη για το κοινό που τον στηρίζει και αναγνωρίζει ότι, παρά τη φήμη, παραμένει ένα άτομο που θέλει να προσφέρει γέλιο και αυθεντικές στιγμές. Έχει πει, “Η κωμωδία είναι να βρίσκεις το αστείο σε κάθε κατάσταση, όσο δύσκολη κι αν είναι – είναι ο τρόπος που έχω μάθει να ζω.”

CHARLI D’AMELIO, 19 ΕΤΩΝ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ: 23 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ

AP Photo/Chris Pizzello

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Charli D’Amelio είναι η βασίλισσα του TikTok. Υπήρξε η πρώτη δημιουργός περιεχομένου που ξεπέρασε τους 50 και στη συνέχεια τους 100 εκατομμύρια followers.

Όπως έχει αναφέρει η ίδια “Δεν το έκανα για τη φήμη· ξεκίνησα απλώς επειδή μου άρεσε ο χορός και ήθελα να διασκεδάσω”.

Η Charli έχει εξελιχθεί σε μια επιδραστική προσωπικότητα με εκατομμύρια followers και στο Instagram, στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες, πέρα από το TikTok. Έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες, όπως η Dunkin’ Donuts, η Morphe Cosmetics, η Prada και Skims και έχει δημιουργήσει τη δική της σειρά προϊόντων ομορφιάς.

Η οικογένεια D'Amelio, Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Εκτός από την καριέρα της στο TikTok, η Charli και η οικογένειά της πρωταγωνιστούν σε ένα reality show στο Hulu, το The D’Amelio Show.

Σε συνεντεύξεις της, έχει μιλήσει για τις δυσκολίες που αφορούν την ψυχική της υγεία, δηλώνοντας: “Δεν είναι εύκολο να διαχειρίζεσαι τα εκατομμύρια των ανθρώπων που παρακολουθούν κάθε σου κίνηση. Κάποιες φορές τα σχόλια είναι σκληρά, και προσπαθώ να εστιάζω στο να είμαι ο εαυτός μου και να μην αφήνω την κριτική να με επηρεάσει”.