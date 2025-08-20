Σε όλον τον κόσμο, άνθρωποι όλων των ηλικιών “σφάζονται” στην ποδιά του Labubu. Πώς κατάφερε ένα άσχημο κουκλάκι να το θέλουν όλοι.

Είναι πραγματικά απορίας άξιον, πώς ένα -μεταξύ μας- άσχημο λούτρινο κουκλάκι κατάφερε να βρει το χώρο του στις συλλογές συλλεκτών έργων τέχνης και να εμφανιστεί, ως μπρελόκ, σε τσάντες (αξίας από 1 έως δεκάδων χιλιάδων ευρώ) γυναικών και ανδρών, όλων των ηλικιών, αυτού του πλανήτη.

Τι έχει πια αυτό το Labubu και το θέλουν όλοι; Πώς μια κούκλα έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και “κοινωνικό νόμισμα”;

Υπάρχει εξήγηση.

Πρώτα όμως, θα δούμε ποιος έφτιαξε το ξωτικό με τα ψηλά, μυτερά αυτιά, τα μεγάλα εκφραστικά μάτια, το θρασύ χαμόγελο και τα 9 οδοντωτά δόντια που κοστίζει τουλάχιστον 80 ευρώ και τριπλασίασε τα έσοδα της εταιρείας που το διαθέτει στον κόσμο (1.93 δισεκατομμύρια δολ.);

Ο δημιουργός του Labubu έχει ένα plot twist για εσένα

Ο Kasing Lung είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε αυτό που εξελίχθηκε σε πολιτιστικό σύμβολο μεταξύ των συλλεκτών παιχνιδιών και τέχνης -που συμβολίζει τη χαρά, την σκανταλιά και την ατελείωτη δημιουργικότητα.

Γεννήθηκε (1972) στο Χονγκ Κονγκ και στα 7 του χρόνια, ακολούθησε τους γονείς του στην Ουτρέχτη, όπου μετανάστευσαν το ‘70. Εκεί ήλθε σε επαφή και λάτρεψε την σκανδιναβική μυθολογία. Ως παιδί δεν ήξερε πως αυτή η “γνωριμία” θα τον έκανε εκατομμυριούχο: έγινε η έμπνευση του για το Labubu και τα Monsters.

«Ως παιδί, μου άρεσε να διαβάζω βιβλία ιστορίας και επηρεάστηκα από τους αρχαίους θρύλους για τα ξωτικά. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν κονσόλες και υπολογιστές. Ζωγράφιζα κούκλες με στυλό, οπότε είχα την ιδέα να ζωγραφίζω παραμύθια από παιδί» έχει πει σε συνέντευξη του.

Έκανε το χόμπι του δουλειά, όταν εργάστηκε ως εικονογράφος παιδικών βιβλίων. Έγινε ο πρώτος Κινέζος που κέρδισε το Βραβείο Εικονογράφησης στο Βέλγιο και το 2010 έγινε επαγγελματίας εικονογράφος για έναν σχεδιαστή παιχνιδιών.

Το 2012 επέστρεψε στο Χονγκ Κονγκ, για να εργαστεί σε μια πασίγνωστη εταιρεία παιχνιδιών (How2Work), επί της έκδοσης κινεζικών βιβλίων εικονογράφησης με ιστορίες και συλλεκτικές σειρές φιγούρων. Το “My Little Planet” εκδόθηκε στην Ταϊβάν το 2013 και ήταν το πρώτο κινεζικό βιβλίο εικονογράφησης που δημοσίευσε.

Έως το 2015 δούλευε και στο Βέλγιο και στο Χονγκ Κονγκ, με δημιουργούς και συγγραφείς. Εκείνη τη χρονιά, άρχισε την παραγωγή μιας ιστορίας με τίτλο The Monsters.

Οι ήρωες και ο ζωντανός κόσμος (οι χαρακτήρες του ήταν ταυτόχρονα καλοί και κακοί -όπως όλοι μας) έγιναν δημοφιλείς στους λάτρεις της τέχνης. Ένας από τους λόγους ήταν πως δεν έχει ουρά «κάτι που το καθιστά μια πραγματικά μοναδική δημιουργία». Ήταν ο Labubu, που στην ιστορία του Lung, πρόκειται για έναν καλόκαρδο τύπο που θέλει μεν, να βοηθά τους πάντες, αλλά κατά λάθος κάνει συνέχεια κακά πράγματα.

Ποιος εκτόξευσε τις πωλήσεις κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ

Σήμερα πωλείται σε περισσότερα από 300 χρώματα, σχήματα και μεγέθη και σύμφωνα με τον δημιουργό του, είναι κορίτσι!

Παρεμπιπτόντως, το πιο ακριβό Labubu πωλήθηκε στις 24/7, για 10.858 δολάρια. Ήταν συλλεκτική έκδοση/συνεργασία με τη Vans.

Προηγήθηκε μια κίνηση-ματ του Lung: το 2019 υπέγραψε αποκλειστική συμφωνία άδειας χρήσης με την κινεζική Pop Mart, παγκόσμια ηγέτιδα σε χαρακτήρες. Κυκλοφόρησε όλους τους πρωταγωνιστές του Monsters, με τον Labubu να απογειώνεται, σημειώνοντας διαδοχικά ρεκόρ πωλήσεων στην κατηγορία “παιχνίδια τέχνης”. Από το 2020 ο 52χρονος καλλιτέχνης κάνει και τις δικές του εκθέσεις.

Μερικές από τις πιο ακριβές εικονογραφήσεις του που έχουν δημοπρατηθεί ποτέ, πουλήθηκε τον Μάρτιο του 2024 για 330.200 δολάρια Χονγκ Κονγκ (37.973 ευρώ).

Φυσικά, και παρουσιάζει (στο εξής) την Labubu, με άλλους χαρακτήρες, συνδυάζοντας την street art με την παιχνιδιάρικη αφήγηση.

Η απογείωση του χαρακτήρα έγινε αφότου εθεάθη στην τσάντα της Lisa, μέλος των Black Pink, δημοφιλούς συγκροτήματος της K-pop, εκ των πρωταγωνιστών της τελευταίας σεζόν του White Lotus και -σύμφωνα με τις φήμες- σύντροφο του Frédéric Arnault, γιου του τρίτου πλουσιότερου ανθρώπου του πλανήτη, Bernard Arnault (aka πρόεδρος του ομίλου LVMH).

Η Lisa έχει μια μακρά ιστορία με προϊόντα που χρησιμοποιεί και γίνονται ανάρπαστα. Η Labubu ήταν ένα από αυτά. Τη φωτογράφισαν με τον χαρακτήρα τον Απρίλιο του 2024. Έως τον Αύγουστο του ίδιου έτους, είχε 870.000.000 ευρώ σε πωλήσεις.

Στο TikTok το σχετικό hashtag ήταν στο μηδέν, έως τον Απρίλιο του 2024, όταν άρχισε να εκτοξεύεται. Σήμερα έχει πάνω από 1.000.000 βίντεο. Πλέον, κάνει παρέα σε celebrities σε όλον τον κόσμο, όπως είναι η Rihanna, η Dua Lipa και η Kim Kardashian.

Η Madonna γιόρτασε τα 67α γενέθλια της, με μια τεράστια τούρτα Labubu.

Γιατί θέλουν όλοι τη Labubu

Κάθε έκδοση που κυκλοφορεί προκαλεί χαμό και μεταξύ “κοινών θνητών” που σχηματίζουν ουρές έξω από τα καταστήματα και ενίοτε ξεσπούν καβγάδες. Nαι, άνθρωποι πιάνονται στα χέρια για το ποιος θα προλάβει μια συσκευασία.

Πριν μια εβδομάδα έγινε ληστεία στην Καλιφόρνια, σε κατάστημα με λεία συλλεκτικές Labubu αξίας 7.000 δολάρια (πήραν όλη τη συλλογή). Λίγες ώρες νωρίτερα, οι αρχές της ίδιας πολιτείας είχαν ενημερώσει πως ανέκτησαν κλεμμένες Labubu, αξίας 30.000 δολαρίων.

Προφανώς και η επιστήμη έσπευσε να εξηγήσει το φαινόμενο με την φρενίτιδα που επικρατεί για τη Labubu. Έχει αναφερθεί πως τσεκάρει όλα τα κουτάκια της γνωστικής λειτουργίας που πυροδοτούν την επιθυμία του καταναλωτή.

Διαπιστώθηκε ότι η παραδοσιακή έρευνα αγοράς έχασε την απήχηση της Labubu «επειδή παραβιάζει τις τυπικές συμβάσεις περί “χαριτωμένων” χαρακτήρων».

Η επιστημονική έρευνα στην ψυχολογία του καταναλωτή δείχνει ότι οι άνθρωποι συχνά αποκλίνουν από τις προτιμήσεις της πλειοψηφίας, για να επικοινωνήσουν μοναδικές ταυτότητες. Η Labubu εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο αυτήν τη συνθήκη, χρησιμοποιώντας όσα μέσα υπήρχαν διαθέσιμα.

Για αρχή, η όψη της Labubu ισορροπεί μεταξύ του χαριτωμένου και του ανατριχιαστικό. Αυτή η αντιφατική συναισθηματική αντίδραση που ονομάζεται “χαριτωμένη επιθετικότητα”, το κάνει αξέχαστο. Αξιοποιεί τα ένστικτα για ανατροφή και συναισθηματική ρύθμιση, που είναι κοινά στους ενήλικες.

«Είναι ένα παρηγορητικό χάος, μια απτή αναδρομή στην παιδική ηλικία, που σερβίρεται με ένα κλείσιμο του ματιού της ενήλικης ειρωνείας. Σε έναν υπερ-ψηφιακό κόσμο, αυτή η αίσθηση νοσταλγικής παιχνιδιάρικης διάθεσης είναι αναζωογονητική».

Έπειτα, υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης, καθώς πωλείται σε ένα κλειστό κουτί. H Pop Mart, που έχει τα δικαιώματα, είναι γνωστή σε όλον τον κόσμο για τα συλλεκτικά αντικείμενα που προσφέρει σε blind box. Άρα, όποιος το αγοράζει δεν ξέρει ποια έκδοση του χαρακτήρα θα του τύχει, μέχρι να το ανοίξει. Αξιοποιείται έτσι, το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου που καθοδηγείται από την ντοπαμίνη

Αυτό λειτουργεί με βάση ένα πρόγραμμα ενίσχυσης μεταβλητής αναλογίας, που μας κρατάει εθισμένους με τον τζόγο ή τα likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης -όπου οι αβέβαιες ανταμοιβές αυξάνουν τον ενθουσιασμό και τις επαναλαμβανόμενες αγορές. Υπάρχουν συλλέκτες που “κυνηγούν” τις σπάνιες εκδόσεις (secret), με πιθανότητες μόλις 1 στις 72. Να θυμίσω την τιμή κάθε κουτιού ή την έχετε πρόχειρη;

Τρίτον, έχει επιστρατευτεί και το μάρκετινγκ σπανιότητας. Τα Labubu περιορισμένης έκδοσης και οι εποχιακές πτώσεις τροφοδοτούν το FOMO (Fear of Missing Out), ένα ισχυρό ψυχολογικό κίνητρο, που αποδίδει υψηλότερη αξία σε σπάνια αντικείμενα και ενθαρρύνει την επείγουσα συμπεριφορά αγοράς και συλλογής. Τακτοποιείται και η κουλτούρα μεταπώλησης και τους συλλέκτες που δίνουν μεγάλα χρηματικά ποσά για εξαιρετικά σπάνιες εκδόσεις,. Ο συνδυασμός είναι “συνταγή εμμονής”.

Τέταρτον, όσοι έχουν Labubu έχουν και το “ανήκειν” σε μια κοινότητα που φροντίζει την κοινωνική αλληλεπίδραση -σε συζητήσεις στο διαδίκτυο για ανταλλαγές και ό,τι άλλο αφορά τον χαρακτήρα- και την κοινωνική αναγνώριση. Και αυτό τελικά, κάνει πιο ελκυστική τη Labubu. Αυτή η εμπλοκή της κοινότητας οδηγεί στην αφοσίωση και τις επαναλαμβανόμενες αγορές, πέρα από την αξία του προϊόντος.

Προσοχή στα Lafufus

Ό,τι γίνεται εξόχως δημοφιλές, σε αντικείμενο, αποκτά απομιμήσεις εν ριπή οφθαλμού. Η Labubu δεν αποτέλεσε εξαίρεση του κανόνα. Κι έτσι γέμισαν την αγορά τα Lafufus, με πολλές χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία να εκδίδουν σχετικές προειδοποιήσεις προς τους καταναλωτές.

Πώς θα καταλάβεις τι παίρνεις;

H Labubu έχει ετικέτα με το QR code που σας “βγάζει” στην ιστοσελίδα της Pop Mart.

Έχει εννέα δόντια.

Πωλείται σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα.

Γενικά, ισχύει ό,τι και με κάθε άλλη απομίμηση: «Αν η τιμή είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή, μάλλον πρόκειται για απομίμηση».