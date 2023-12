Τα βίντεο memes με γάτες που υπήρξαν ιδιαίτερα δημοφιλή στα social media την χρονιά που φεύγει. Από πού ξεκίνησαν και τι σημαίνουν.

Τα memes του διαδικτύου είναι διασκεδαστικά ή ενδιαφέροντα στοιχεία (όπως μια φωτογραφία ή ένα βίντεο με λεζάντες) που διαδίδονται ευρέως στο διαδίκτυο, ειδικά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Από τότε που μάθαμε τι είναι τα memes και καταλάβαμε τον τρόπο που “διαβάζονται”, ανακαλύπτοντας, παράλληλα, πως αποτελούν ένα μοντέρνο και διαδικτυακό τρόπο έκφρασης, τα συνδέσαμε με τις γάτες.

Καλώς ή κακώς, υπάρχουν πάρα πολλά memes στα οποία πρωταγωνιστούν και αυτό μπορεί να εξηγηθεί. Το catser.com συνοψίζει ορισμένους από τους λόγους που τα memes με γάτες είναι τόσο δημοφιλή. Αρχικά, έχουν μια χαριτωμένη και αξιολάτρευτη πλευρά, που τις καθιστά συμπαθητικές στον θεατή. Την ίδια στιγμή, μπορούν να είναι το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή εκκεντρικές και σχεδόν “διαβολικές”, κάτι που τις καθιστά και αστείες. Ένας από τους κυριότερους λόγους που είναι δημοφιλείς οι γάτες, είναι οι ιδιόρρυθμες συμπεριφορές τους, με τις οποίες μπορεί πολύ εύκολα να ταυτιστεί ο άνθρωπος, καθώς έχουν διάφορες εκφράσεις και κάνουν γκριμάτσες που μπορούν να μας θυμίσουν εμάς.

Κάπως έτσι, οι γάτες ανέκαθεν είχαν μια υψηλή θέση στις προτιμήσεις τόσο των δημιουργών περιεχομένου, που φτιάχνουν memes, όσο και των χρηστών των social media, που τα “καταναλώνουν”.

Ένα meme – βίντεο μπορεί πλέον να γίνει viral σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, φτάνει να “κεντρίσει” το ενδιαφέρον του κοινού. Από ‘κει και πέρα, η αναπαραγωγή από άλλους χρήστες του διαδικτύου, φέρνει ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα, μέχρι που φτάνει σε ένα σημείο όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού το αναγνωρίζει κατευθείαν. Χρήσιμα εργαλεία στην αναπαραγωγή και την αναδημιουργία των memes, αποτελούν το Green Screen Template (=το πρότυπο που χρησιμοποιείται για να προσθέσει ο καθένας το δικό του φόντο) και το CapCut (= δωρεάν εφαρμογή επεξεργασίας βίντεο μέσω κινητού).

Το 2023 που φεύγει, αφήνει πίσω του ορισμένα βίντεο memes με γάτες, που υπήρξαν ιδιαίτερα δημοφιλή στα social media, κυρίως στο TikTok, αλλά και στο Instagram (σίγουρα θα έχετε πετύχει κάποιο Reel με γάτες). Παρακάτω παρουσιάζουμε 8 γατο-memes που έγιναν viral, δείχνοντας και το αρχικό τους βίντεο, δηλαδή από πού ξεκίνησαν όλα, με βάση τις καταγραφές του knowyourmeme.com.

1. “Huh?” Cat

Το γατί του “Huh?” meme είναι γνωστό ως Ben Cat και αποτελεί κατοικίδιο του TikToker @planetvenus500. Αρχικά, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο με την συγκεκριμένη γάτα να νιαουρίζει τον Σεπτέμβριο του 2021, αλλά διαγράφηκε και αναδημοσιεύτηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2023. Από τότε το βίντεο ξεκίνησε το ταξίδι του προς το… viral.

Το original βίντεο

To meme βίντεο

Στο original βίντεο, η γάτα απλώς νιαουρίζει περίεργα, ωστόσο τον Δεκέμβριο του 2022 άλλος χρήστης του TikTok πρόσθεσε έναν ήχο πάνω στη φωνή της, που την έκανε να μοιάζει σαν να αναρωτιέται για κάτι. Τον Μαΐο του 2023, άλλος χρήστης της πλατφόρμας αντικατέστησε τον ήχο της γάτας με ένα δυνατό “Huh?” (σαν να λέει “ε;”, “τι;”) και το βίντεο έγινε viral για τα καλά. Πλέον, το συγκεκριμένο meme χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που κάποιος αντιδρά όταν δεν καταλαβαίνει κάτι.

2. Black Zoning Out Cat

Στις αρχές του 2023, ο TikToker @vivizirumugireo δημοσίευσε ένα βίντεο με δύο γάτες, εκ των οποίων η πρώτη (μια μαύρη), κοιτάει επίμονα την δεύτερη γάτα, λίγο πριν της επιτεθεί. Το ύφος της μαύρης γάτας είναι πολύ περίεργο, καθώς φαίνεται σαν να κάνει “zoning out”, δηλαδή αφαιρείται και είναι αποκομμένη από το περιβάλλον γύρω της.

Το original βίντεο

Το meme βίντεο

Το βίντεο άρχισε να γίνεται viral και δέχτηκε διάφορες επεξεργασίες, με τους χρήστες να “κόβουν” τελικά το κομμάτι της επίθεσης της μαύρης γάτας και να κρατούν μόνο εκείνο του “zoning out”. Μάλιστα, εκεί προστέθηκε το τραγούδι “Aquatic Ambience” του Scizzie ως ήχο του βίντεο και τότε οι αναπαραγωγές έγιναν ακόμη περισσότερες. “Όταν χωρίζεστε σε δύο “ζώνες” κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας και τώρα δεν έχετε ιδέα τι ειπώθηκε,” ήταν το νόημα του βίντεο, που μέχρι το τέλος του 2023 έλαβε τεράστια αναγνώριση και χρήση στο διαδίκτυο.

Το meme χρησιμοποιείται για περιπτώσεις στις οποίες κάποιος χάνει την συγκέντρωσή του, χάνεται σε ένα παράλληλο σύμπαν και δεν ακούει καθόλου τον συνομιλητή του.

3. Cat Driving a Car

Το Cat Driving a Car meme αναφέρεται σε ένα βίντεο μιας γάτας που φαίνεται να στρίβει το τιμόνι από τη θέση του οδηγού ενός αυτοκινήτου. Το αρχικό βίντεο δημοσιεύτηκε από την TikToker @culpepurrr στις αρχές του 2023, με τη γάτα της Louie. Πολύ γρήγορα το βίντεο κέρδισε φανς, με την χρήστρια – ιδιοκτήτρια να δημοσιεύει το παρακάτω βίντεο (με μια πιο κοντινή οπτική στη γάτα), το οποίο τελικά έγινε viral.

Το original video

Το meme βίντεο

Οι χρήστες του διαδικτύου χρησιμοποίησαν κατά κόρον το βίντεο, προσθέτοντας αστεία φόντα και λεζάντες στα memes τους, με πρωταγωνίστρια την γάτα που οδηγεί λίγο… στον κόσμο της. Τα πρώτα memes που έγιναν viral δημοσιεύτηκαν το καλοκαίρι και έλαβαν εκατομμύρια προβολές και αναπαραγωγές.

4. “Hey Hey You You” Cat

Το βίντεο μιας γάτας που χορεύει το τραγούδι “Girlfriend” της Avril Lavigne με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη-φροντιστή της δημοσιεύτηκε στο TikTok της Κίνας στα τέλη του Οκτωβρίου 2023 και έμελλε να γίνει viral. Τον επόμενο μήνα το βίντεο εξαπλώθηκε μέσω αναδημοσιεύσεων στο TikTok και έλαβε αναγνώριση στο δυτικό διαδίκτυο .

To original video

Το meme βίντεο

Συγκεκριμένα, το βίντεο δείχνει μία γάτα να είναι ξαπλωμένη στα πόδια του φροντιστή της, με τρόπο που να φαίνεται ότι είναι όρθια και ότι στέκεται στα κάτω πόδια της. Παράλληλα, παίζει το ρεφρέν του τραγουδιού, “Hey, hey, you, you, I don’t like your girlfriend”, ενώ ο ιδιοκτήτης της γάτας της κουνάει τα χέρια και την κάνει να χορεύει. Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023, το βασικό πρότυπο CapCut του trend είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 185.800 χρήσεις.

Το meme χρησιμοποιείται για να δηλώσει χαρά και ενθουσιασμό ή κάποια ξαφνική “έκρηξη” ενέργειας.

5. Cat Crunching

Η Crunchy Cat, όπως είναι γνωστή, ξεκίνησε από ένα βίντεο δημοσιεύτηκε στα μέσα του 2022 από τον λογαριασμό TikTok @monkeycatluna. Η γάτα ονομάζεται Luna και την παρουσιάζει να μασάει κάτι πολύ σκληρό, με αποτέλεσμα να κάνει αρκετό θόρυβο. Πολλοί δημιουργοί memes χρησιμοποίησαν ένα πρότυπο CapCut, συνδυάζοντας τη γάτα που “τσακίζει” την τροφή της με διάφορες ταιριαστές και αστείες λεζάντες.

Το original βίντεο

Το meme βίντεο

To meme βίντεο έγινε viral τον Οκτώβριο του 2023. Από τότε κι έπειτα, τα βίντεο που χρησιμοποιούν το meme έχουν διαδοθεί ακόμα περισσότερα, καθώς και τα βίντεο που χρησιμοποιούν μια νέα έκδοση του προτύπου. Σε πολλά από τα memes με πρωταγωνίστρια την Crunchy Cat, οι δημιουργοί περιεχομένου αστειεύονται ότι το δυνατό μασούλισμα προέρχεται από την κατανάλωση κάτι μη βρώσιμου.

6. Happy, Happy, Happy Cat

Το “Happy” Cat μπορεί να υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλές το 2023, ωστόσο, η “σκούφια” του κρατάει από το 2015. Συγκεκριμένα, το 2015 ο χρήστης του Imgur, Datsun280zxt, δημοσίευσε ένα γατάκι να χοροπηδάει ενθουσιασμένο πίσω από μια γυάλινη πόρτα, όταν ο ιδιοκτήτης του έφτασε στο σπίτι. Στα χρόνια που πέρασαν, το βίντεο έλαβε διάφορες τροποποιήσεις και επεξεργασίες.

Το original βίντεο

Το meme βίντεο

Τον Φεβρουάριο του 2023 μια χρήστης του Youtube ανέβασε το βίντεο με το γατί επεξεργασμένο, χωρίς το background. Το βίντεο έκανε το “ταξίδι” του στο TikTok, ενώ μέσα στη χρονιά προστέθηκε στον ήχο ένα απόσπασμα από το τραγούδι “My Happy Song”, το οποίο ανέβηκε στο κανάλι Super Simple Songs – Kids Songs στο YouTube.

Το meme χρησιμοποιείται για να δηλώσει χαρά και ενθουσιασμό ή κάποια ξαφνική “έκρηξη” ενέργειας, συνήθως συνδυαστικά με άλλα γατο-memes που έχουν εντελώς αντίθετη ενέργεια.

7. Dramatic Kitten Meme

Το βίντεο με το μικρό γκρι γατάκι που ουρλιάζει και κλαίει, κρατώντας τα αφτιά του, έγινε, επίσης, viral τη χρονιά που φεύγει. Παρόλα αυτά, δεν καταφέραμε να βρούμε πληροφορίες για το πότε δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στα social media το αρχικό βίντεο.

Το original βίντεο

Το meme βίντεο

Αν και δεν είναι σαφές εάν το νιαούρισμα που ακούγεται στο βίντεο είναι πραγματικό ή όχι, οι χρήστες του TikTok χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο template για να δημιουργήσουν memes, τα οποία δηλώνουν κάποια στιγμή απελπισίας, απόγνωσης και break down!

8. Two Cats Talk to Each Other

To “Two Cats Talk to Each Other” meme αποτελεί συνδυασμό δύο διαφορετικών βίντεο, που πλέον τοποθετούνται μαζί, ενώ είναι ένα από τα γατο – memes που έγιναν viral πολύ πρόσφατα. Αν και πάλι δεν ήταν εφικτό να βρούμε πληροφορίες για το πότε δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στα social media τα αρχικά βίντεο.

Πάντως, το original βίντεο της πρώτης γάτας, την δείχνει να νιαουρίζει σχεδόν… ανθρώπινα, σαν να εκφράζει μια ειλικρινή απορία.

Το δεύτερο original βίντεο, δείχνει μία καφέ γάτα να είναι κάπως θλιμμένη και να νιαουρίζει με πολύ μεγάλο παράπονο.

Τα original βίντεο

Τα meme βίντεο

Πλέον, τα δύο γατιά τοποθετούνται μαζί στα memes, τα οποία έγιναν viral και αποκτούν ολοένα και περισσότερους θαυμαστές. Τα κοινά βίντεο, λοιπόν, παρουσιάζουν τις δύο γάτες να μιλούν και συνήθως αντικατοπτρίζουν ένα ζευγάρι. Τις περισσότερες φορές η πρώτη γάτα (αριστερά) διατυπώνει μια ερώτηση και η δεύτερη γάτα (δεξιά) απαντά με τρόπο που εκφράζει παράπονο, ενώ ταυτόχρονα “γειώνει” τον συνομιλητή της.