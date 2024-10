Οι 4 υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, εκτός από την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ποιοι είναι και τι πρεσβεύουν.

Οι αμερικανικές εκλογές πλησιάζουν και τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στις κινήσεις των δύο μεγάλων αντιπάλων, που διεκδικούν τη θέση τους στον Λευκό Οίκο. Της Κάμαλα Χάρις, από την πλευρά των Δημοκρατικών, και του Ντόναλντ Τραμπ, από τους Ρεπουμπλικάνους.

Ωστόσο, στη σκιά αυτών των δύο υποψηφίων βρίσκονται ακόμη τέσσερα πολιτικά πρόσωπα, οι οποίοι αν και στερούνται αναγνωρισιμότητας, διεκδικούν να φέρουν “την αλλαγή” στην εκλογική κούρσα για την προεδρία των ΗΠΑ, προβάλλοντας εναλλακτικές προτάσεις για το μέλλον της Αμερικής και αναδεικνύοντας ζητήματα που, συνήθως, παραμένουν εκτός της συμβατικής ατζέντας των κυρίαρχων υποψηφίων.

Ας τους γνωρίσουμε.

CORNEL WEST

Διανοούμενος, ακαδημαϊκός και ακτιβιστής, o Cornel West διεκδικεί ως ανεξάρτητος υποψήφιος τη θέση του στον Λευκό Οίκο.

Γεννήθηκε το 1953 και είναι γνωστός για τη συμβολή του στη σύγχρονη φιλοσοφία, τη θεολογία και τις σπουδές Αφροαμερικανικής ιστορίας. Διετέλεσε διδάκτορας φιλοσοφίας σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής, όπως το Harvard, το Yale και το Prinston, απ’ όπου μάλιστα αποφοίτησε ως ο “πρώτος Αφροαμερικανός με διδακτορικό στη Φιλοσοφία”.

Είναι συγγραφέας των “Race Matters” και “Democracy Matters”, τα οποία εξετάζουν τη φυλετική ανισότητα και την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο δημόσιο βίο αντίστοιχα, αλλά και αρκετών ακόμη βιβλίων.

Δηλώνει περήφανος ακτιβιστής για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών και για την κοινωνική ισότητα εν γένει. Τον τελευταίο έναν χρόνο συμμετέχει ενεργά στις αντιπολεμικές διαδηλώσεις που οργανώνονται στην χώρα υπέρ της Παλαιστίνης.

Cornel West, ανεξάρτητος υποψήφιος (AP Photo/Elise Amendola)

Όταν ο West ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, τον Ιούνιο του 2023, αρχικά σκόπευε να κατέβει με το Κόμμα του Λαού (People’s Party) και στη συνέχεια στράφηκε προς το Κόμμα των Πρασίνων (Green Party). Τελικά, όμως, αποφάσισε να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος.

Μαζί με την υποψήφια αντιπρόεδρο και ακτιβίστρια, Μελίνα Αμπντούλα, στοχεύουν να προσελκύσουν δυσαρεστημένους Δημοκρατικούς, που αντιτίθενται στην υποστήριξη των ΗΠΑ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του έχει πει ότι θα ασκούσε πίεση στο Ισραήλ, για να συμφωνήσει σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να αποχωρήσει από τα παλαιστινιακά εδάφη. Έχει επίσης αναφέρει ότι θα διέκοπτε την αμερικανική βοήθεια στην Ουκρανία και θα προσπαθούσε να καταργήσει το ΝΑΤΟ.

Δεσμεύεται να προσφέρει δωρεάν υγειονομική περίθαλψη σε όλους τους κατοίκους των ΗΠΑ και να διακόψει όλα τα έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου σε ομοσπονδιακές εκτάσεις. Είναι υπέρ της θέσπισης Καθολικού Βασικού Εισοδήματος (UBI) για όλους τους εργαζόμενους και αποζημιώσεις για όλους τους απογόνους της δουλείας.

Στην ερώτηση “Ποια είναι η πρώτη ενέργεια που θα κάνατε ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών;” απάντησε, “Δεν θα μετακομίσω στον Λευκό Οίκο έως ότου κάθε άτομο που ζει σε αυτή τη χώρα να έχει σπίτι”.

JILL STEIN

Γιατρός και ακτιβίστρια, η 74χρονη Jill Ellen Stein είναι υποψήφια του Κόμματος των Πρασίνων (Green Party) στις αμερικανικές εκλογές του 2024. Είχε διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ το 2012 και το 2016 και ήταν από τις λίγες γυναίκες υποψήφιες που είχαν λάβει πάνω από 1 εκατ. ψήφους.

Εβραϊκής καταγωγής και η ίδια, μεγάλωσε σε μια γειτονιά του Ιλινόις με πλούσια εβραϊκή ιστορία, φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και εργάστηκε ως γιατρός για 25 χρόνια. Το Ολοκαύτωμα και η ιστορική ομιλία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν αυτά που καθόρισαν την πολιτική της σκέψη.

Ξεκίνησε την ακτιβιστική της δράση σε νεαρή ηλικία και συνεχίζει με αμείωτη ένταση μέχρι και σήμερα, πρωταγωνιστώντας σε διαδηλώσεις για το περιβάλλον και τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Jill Stein, υποψήφια με το Πράσινο Κόμμα (AP Photo/Alex Brandon)

Στη φετινή εκλογική κούρσα για την προεδρία των ΗΠΑ η Jill Stein αρχικά υπηρέτησε ως υπεύθυνη καμπάνιας του Cornel West κατά τη σύντομη υποψηφιότητά του για το Κόμμα των Πρασίνων. Όμως, λίγο μετά την “ανεξαρτητοποίησή” του, αποφάσισε να διεκδικήσει η ίδια το χρίσμα των Πρασίνων.

Η αντίθεσή της στην επιλογή της κυβέρνησης Μπάιντεν να ενισχύει οικονομικά και πολιτικά την πολεμική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας της. Η ίδια έχει δηλώσει την συμπαράστασή της στην Παλαιστίνη, συμμετέχοντας ουκ ολίγες φορές σε διαδηλώσεις και πορείες διαμαρτυρίας υπέρ του παλαιστινιακού λαού. Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2024 συνελήφθη μαζί με 100 ακόμη άτομα στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις του Μιζούρι κατά τη διάρκεια μιας φοιτητικής διαμαρτυρίας για την Παλαιστίνη.

Γι’ αυτό έχει κερδίσει και υψηλά ποσοστά δημοφιλίας μεταξύ των αραβικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, η Αριζόνα και το Ουισκόνσιν.

Η Στάιν έχει επίσης προτείνει μια κλιματική πολιτική που ξεπερνά το “Green New Deal” των Δημοκρατικών, επιδιώκοντας μηδενικές εκπομπές άνθρακα σε ταχύτερο χρονοδιάγραμμα. Ακόμα, έχει δεσμευτεί να σταματήσει την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία. Είναι υπέρ της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης από την προσχολική ηλικία έως το πανεπιστήμιο, της ελεύθερης πρόσβασης στην άμβλωση και της προστασίας των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων.

Έχει επίσης δηλώσει ότι θα ακυρώσει όλα τα ιατρικά χρέη και θα διπλασιάσει τον αριθμό των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου, επιβάλλοντας 18ετείς θητείες.

Μερικοί Δημοκρατικοί πιστεύουν ότι η υποψηφιότητά της το 2016 αφαίρεσε ψήφους από τη Χίλαρι Κλίντον και συνέβαλε στη νίκη του Τραμπ, ειδικά σε πολιτείες όπως το Ουισκόνσιν – και εκφράζουν ανησυχίες ότι το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και αυτή τη φορά.

Το διάσημο πλέον στην αμερικανική πολιτική σκηνή “A vote for Stein is really a vote for Trump”, πρωταγωνίστησε ακόμα και σε προεκλογικό σποτ της Κάμαλα Χάρις νωρίτερα τον Οκτώβριο ενώ το σύνθημα “Η Jill Stein βοήθησε κάποτε τον Τραμπ – Μην την αφήσετε να το ξανακάνει” εμφανίστηκε σε προπαγανδιστικές αφίσες των Δημοκρατικών.

CHASE OLIVER

Κάποτε Δημοκρατικός, πλέον υποψήφιος του Φιλελεύθερου Κόμματος (Libertarian Party) -του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος στις ΗΠΑ- o 39χρονος πολιτικός περιγράφει τον εαυτό του ως “οπλισμένο και ομοφυλόφιλο”.

Αντιτίθεται στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και θέλει να καταργήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και τη θανατική ποινή. Θεωρεί τη “σημερινή δημοκρατία διαλυμένη κάτω από ένα αυστηρά δικομματικό σύστημα”.

Ο Chase Oliver γεννήθηκε στο Νάσβιλ του Τενεσί και μεγάλωσε στην Ατλάντα. Εργάστηκε στην εστίαση για 13 χρόνια και στη συνέχεια ως στέλεχος ναυτιλιακής επιχείρησης. Ξεκίνησε να ασχολείται με την πολιτική, ως ακτιβιστής κατά του πολέμου στο Ιράκ.

Εντάχθηκε στο Libertarian Party το 2010. Το 2022 ήταν ο υποψήφιος του κόμματος για τις εκλογές της Γερουσίας των ΗΠΑ στη Τζόρτζια, όπου έλαβε πάνω από το 2% των ψήφων.

Chase Oliver, ο υποψήφιος με το Φιλελεύθερο Κόμμα AP Photo/Ben Gray

Ο Όλιβερ εξασφάλισε το χρίσμα των Φιλελεύθερων μετά από επτά γύρους ψηφοφορίας στο συνέδριο του κόμματος τον Μάιο του 2024, καταφέρνοντας να ξεπεράσει τις “τρικλοποδιές” μίας “ακροδεξιάς εσωκομματικής φατρίας”, που εκφράζει ακραία συντηρητικές απόψεις σε ότι αφορά τη μετανάστευση και τα τρανς άτομα.

Πριν από το συνέδριο επισκέφθηκε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, όπου άσκησε έντονη κριτική στις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους του κόμματός του.

Ο Chase Oliver έχει ζητήσει την απλοποίηση της διαδικασίας απόκτησης υπηκοότητας για μετανάστες, έχει δεσμευτεί να αποσύρει τις ΗΠΑ από όλες τις ξένες συγκρούσεις (Ουκρανία, Μέση Ανατολή), και να κλείσει όλες τις στρατιωτικές βάσεις της χώρας στο εξωτερικό ενώ είναι υπέρ της αποποινικοποίησης χρήσης και κατοχής όλων των ναρκωτικών.

Παράλληλα, έχει εκφράσει την υποστήριξή του στο δικαίωμα οπλοκατοχής των Αμερικανών πολιτών, δηλώνοντας “οι ένοπλοι γκέι είναι πιο δύσκολο να καταπιεστούν και είναι πιο δύσκολο να τους χτυπήσεις”.

Στην ερώτηση “Ποια είναι η πρώτη ενέργεια που θα κάνατε ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών;”, απάντησε “θα έδινα χάρη στους Τζούλιαν Ασάνζ, Έντουαρντ Σνόουντεν, Ρος Ούλμπρεκτ και Λέοναρντ Πελτιέρ”.

CLAUDIA DE LA CRUZ

Μαρξίστρια, εκπαιδευτικός και εργαζόμενη μητέρα, η Κλαούντια Ντε λα Κρουζ “κατεβαίνει” στις αμερικανικές εκλογές ως υποψήφια με το “Κόμμα για τον Σοσιαλισμό και την Απελευθέρωση” (PSL).

Γεννημένη σε οικογένεια μεταναστών από τη Δομινικανή Δημοκρατία, μεγάλωσε στις κοινότητες της εργατικής τάξης των μαύρων στο Μπρονξ και την Ουάσιγκτον Χάιτς της Νέας Υόρκης και από νεαρή ηλικία συμμετείχε σε διαδηλώσεις για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και κατά της αστυνομικής βίας.

Είναι πάστορας στην Εκκλησία του Χριστού και συνιδρύτρια του “People’s Forum”, ενός χώρου στη Νέα Υόρκη που αυτοχαρακτηρίζεται ως “θερμοκοιτίδα κινημάτων για την εργατική τάξη και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες”.

Claudia De la Cruz, υποψήφια με το “Κόμμα για τον Σοσιαλισμό και την Απελευθέρωση” (PSL) (AP Photo/Jeff Amy)

“Η μόνη λύση στα προβλήματά μας ως κοινωνία είναι να αγωνιστούμε για ένα σοσιαλιστικό μέλλον. Οι άνθρωποι τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και σε όλο τον κόσμο αξίζουν ένα μέλλον απαλλαγμένο από την κυριαρχία της Wall Street” αναφέρει ως βασικό μότο της εκλογικής της καμπάνιας.

Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει καθολική υγειονομική περίθαλψη, αποζημιώσεις για τους Αφροαμερικάνους, παύση κάθε είδους βοήθειας στο Ισραήλ, περικοπή του στρατιωτικού προϋπολογισμού κατά 90%, κατάργηση του ΝΑΤΟ, της AFRICO και της CIA, άρση των οικονομικών κυρώσεων σε χώρες όπως Κούβα, Βενεζουέλα, Ιράν και ακύρωση όλων των φοιτητικών δανείων.

Στην ερώτηση “Ποια είναι η πρώτη ενέργεια που θα κάνατε ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών;” απάντησε, “Κατάσχεση των 100 μεγαλύτερων εταιρειών της Αμερικής από τους δισεκατομμυριούχους ιδιοκτήτες τους και τη μετατροπή αυτών σε δημόσια περιουσία”.