Από τη γυναίκα που διάλεξε να κοροϊδέψει τα θύματα μίας τρομοκρατικής επίθεσης μέχρι τον πολιτικό που ανέβασε μία άσεμνη φωτογραφία του στο Twitter.

Ωραίο να εκφράζεσαι μέσα απ’ τα social media, να τα χρησιμοποιείς για να δηλώσεις ποιος είσαι και τι κάνεις αλλά πρέπει να προσέχεις και λίγο γιατί είσαι πάντα ένα βήμα μακριά απ’ το να παρασυρθείς και να ποστάρεις υλικό που μπορεί και να καταστρέψει τη ζωή σου.

Όπως αυτοί οι πέντε που ακολουθούν. Άνθρωποι που είτε πήραν μέρος σε άθλια trends είτε δημοσίευσαν ακατάλληλο υλικό κατά λάθος είτε απλά διάλεξαν να μοιραστούν μια άτυχη στιγμή της αληθινής τους ζωής με χιλιάδες αγνώστους. Και ορίστε τα αποτελέσματα:

GOLDEN SHOWER ΠΑΝΩ ΣΕ ΤΑΚΟΣ

Το 2012, ο 19χρονος Κάμερον Τζανκόφσκι από την Ιντιάνα, πρόσεξε ένα παράξενο trend που έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στο ίντερνετ, το #PissOlympics, σύμφωνα με το οποίο άνθρωποι ενθαρρύνονταν να ουρήσουν πάνω σε αντικείμενα ενώ βρίσκονταν στη δουλειά. Εργαζόμενος ο ίδιος στα Taco Bell, μια πολύ γνωστή αλυσίδα φαστ φουντ στην Αμερική, ετοίμασε το πιάτο Nachos BellGrande, ούρησε πάνω του και ανέβασε περήφανος τη σχετική φωτογραφία στο ίντερνετ. Διευκρίνισε πάντως ότι ευτυχώς για όλους, πως δεν σέρβιρε σε κανέναν αυτό το φαγητό και ότι το πέταξε στα σκουπίδια.

Ο λογαριασμός του Τζακόφσκι στο Twitter δεν εμφάνιζε και πολλά πράγματα από τα προσωπικά του στοιχεία, όμως τα μέλη των Anonymous για κάποιον λόγο ασχολήθηκαν μαζί του και δημοσίευσαν ένα βίντεο που περιείχε πολλές προσωπικές του πληροφορίες.

Έτσι, ο Τζακόφσκι όχι μόνο απολύθηκε από την Taco Bell, αλλά συνελήφθη και ήρθε αντιμέτωπος με το σοβαρό ενδεχόμενο να βρεθεί πίσω απ’ τα σίδερα για παραβίαση των υγειονομικών κανονισμών. Αναγκάστηκε τελικά να ορκιστεί ότι ποτέ δεν ούρησε στα νάτσος. Αντίθετα, ισχυρίστηκε ότι τους έριξε αναψυκτικό και πέρασε και από ανιχνευτή ψεύδους για να το αποδείξει. Πέρασε με επιτυχία το τεστ και δεν του απαγγέλθηκε τελικά καμία κατηγορία.

Από εκεί και μετά πέρασαν πολλοί μήνες μέχρι να καταφέρει να ξαναβρεί δουλειά οπουδήποτε. Και λογικό.

ΤΗΣ ΧΑΛΑΣΕ ΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΑΘΕ ΕΜΦΡΑΓΜΑ

Είναι τρομερό το πόσο εύκολα οι άνθρωποι τρέχουν στο ίντερνετ και στα social για να παραπονεθούν και να γκρινιάξουν κυριολεκτικά για το οτιδήποτε. Μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου είναι και η Χόλι Τζόουνς, μία γυναίκα απ’ την Ινδιανάπολη που όμως το δικό της online κράξιμο απέναντι σε μια επιχείρηση που θεώρησε ότι την αδίκησε πήγε πολύ στραβά. Και διάλεξε και μέρα. Πρωτοχρονιάτικα.

Τι ακριβώς συνέβη, λοιπόν;

Η Τζόουνς και οι φίλες της ήταν στο Kilroy’s Bar ‘N’ Grill στο κέντρο της Ινδιανάπολης και στο τέλος της βραδιάς πήγαν να πληρώσουν τον λογαριασμό τους, ο οποίος ήταν πάνω από 700 δολάρια. Κάτι όμως δεν πήγαινε και πολύ καλά με τον τρόπο που διάλεξαν για να πληρώσουν, κάπως μπερδεύτηκαν και ζήτησαν απ’ το προσωπικό να τους βοηθήσει. Ωστόσο, στην άλλη μεριά του μπαρ συνέβαινε κάτι πολύ σοβαρότερο. Μία γυναίκα είχε πάθει καρδιακή προσβολή και ένα ασθενοφόρο ήταν καθ’ οδόν.

Λίγη ώρα μετά, και αφού είχε πληρώσει τον λογαριασμό της, η Τζόουνς έτρεξε στη στη σελίδα του μπαρ στο Facebook για να γράψει ότι η βραδιά τους καταστράφηκε επειδή εκείνη και οι φίλοι της είδαν ένα πτώμα να βγαίνει με φορείο από το μπαρ. Κατηγόρησε το εστιατόριο γιατί πίστευε ότι η γυναίκα ήταν τοξικομανής και ότι δεν έπρεπε ποτέ να της επιτρέψουν να μπει στο μαγαζί.

Λίγη ώρα μετά όμως, ο μάνατζερ της επιχείρησης απάντησε στην ανάρτησή της, εξηγώντας ότι η γυναίκα που που έπαθε την καρδιακή προσβολή ούτε τοξικομανής ήταν ούτε πέθανε τελικά.

Ο καταιγισμός των αρνητικών σχολίων ήταν σχεδόν άμεσος και η ανάρτηση της Τζόουνς έκανε τον γύρο των sites σε όλον τον κόσμο. Η ίδια άρχισε τότε να δέχεται απειλές για τη ζωή της, γεγονός που την ανάγκασε να απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς της στα social media.

Τότε ο κόσμος άρχισε να κυνηγά μια άλλη Χόλι Τζόουνς που επίσης ζούσε στην Ινδιανάπολη. Η δεύτερη Τζόουνς, η οποία δεν είχε καμία σχέση με την πρώτη, έλαβε επίσης πολλά άσχημα μηνύματα και απειλές για τη ζωή της. Αναγκάστηκε τελικά να αλλάξει τη φωτογραφία του προφίλ της και να βάλει στη θέση της ένα μήνυμα που έλεγε ότι δεν ήταν η ΄”γνωστή” Χόλι Τζόουνς που έκραξε online το μπαρ το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

Η “κανονική” Τζόουνς τώρα ήταν κομμώτρια και το κομμωτήριο όπου εργαζόταν άρχισε να δέχεται πολύ άσχημες κριτικές. Έτσι κι αυτοί με τη σειρά τους δημοσίευσαν ένα μήνυμα λέγοντας ότι η Τζόουνς δεν εργαζόταν πλέον εκεί, ότι πήρε πόδι, και πρόσφεραν 500 δολάρια στη γυναίκα που έπαθε καρδιακή προσβολή.

Το πότε ξαναβρήκε η Τζόουνς δουλειά παραμένει άγνωστο.

ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

Το να ξεχωρίσεις φορώντας την πλέον κουλ αποκριάτικη στολή είναι κάπως δύσκολο πια όταν ξέρεις ότι κατά καιρούς άνθρωποι έχουν βάλει τις πιο απίστευτα εμπνευσμένες στολές. Και μερικοί άνθρωποι το πάνε τόσο μακριά το θέμα, είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη τους να ξεχωρίσουν που διαλέγουν κάτι τόσο προκλητικό, που ξεπερνάει για τα καλά τα όρια. Κι ένας άνθρωπος που ξεπέρασε κατά πολύ αυτήν την κόκκινη γραμμή ήταν και η 22χρονη Αλίσια Αν Λιντς από το Μίσιγκαν.

Το 2013, μόλις έξι μήνες μετά τη βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης, η Λιντς ντύθηκε σαν δρομέας που είχε τραυματιστεί από τον βομβαρδισμό και δημοσίευσε τη φωτογραφία της στο Twitter και το Instagram με τις ετικέτες #boston #marathon #runner. Τα πράγματα τελικά δεν θα πήγαιναν όσο καλά περίμενε εκείνο το Halloween.

Το online ξεκοίλιασμα ήταν άμεσο και έξαλλο. Σύντομα, απολύθηκε από τη δουλειά της και όχι μόνο δέχθηκε απειλές για τη ζωή της, αλλά και οι γονείς της, ενώ ακόμη και ένας εντελώς άγνωστος που ζούσε στην ίδια πόλη και είχε το ίδιο επίθετο με την Λιντς, άκουσαν ένα σωρό μπινελίκια και απειλές.

Μάλιστα, ένας blogger έπεσε τόσο χαμηλά που βρήκε γυμνές φωτογραφίες της σε έναν μυστικό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις δημοσιοποίησε.

Με το που άρχισε η φωτογραφία της με το αποκριάτικο κοστούμι της να γίνεται βάιραλ, η Λιντς απενεργοποίησε όλους τους λογαριασμούς της. Ενεργοποίησε μόνο τον λογαριασμό της στο Twitter κάποια στιγμή και για λίγο, προκειμένου να ζητήσει από τους ανθρώπους να σταματήσουν να παρενοχλούν την οικογένειά της και να τους εξηγήσει ότι έχασε τη δουλειά της. Και φυσικά για να ζητήσει συγγνώμη ξανά και ξανά.

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ ΣΠΟΙΛΕΡ

Δεν είναι κι ό, τι πιο εύκολο να χωθείς στην αμερικανική σόουμπιζ αλλά η 21χρονη φοιτήτρια κινηματογράφου, Νικόλ Κρόουθερ, έδειχνε να είναι σε καλό δρόμο, όταν το 2011 κατάφερε και πήρε ένα μικρό ρόλο στο Glee.

Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, η Κρόουθερ ήταν σε για φαγητό με έναν άλλον τύπο που εμφανίστηκε επίσης με μικρό ρολάκι σε ένα διαφορετικό επεισόδιο του Glee. Αυτός ήταν στο 20ο επεισόδιο, που ονομαζόταν “Prom Queen” και αποκάλυψε στην Κρόουθερ μια φήμη που υπήρχε για αυτό το επεισόδιο. Εκείνη, μπήκε στο Twitter της και πόσταρε το εξής tweet για χάρη των περίπου 2.000 ακολούθων της: “K is PQ and KA is PK”.

Το μήνυμα ήταν κάπως κωδικοποιημένο και αινιγματικό αλλά οι θαυμαστές της σειράς έπιασαν αμέσως τι σήμαινε: ο Kurt Hummel, ένας ανοιχτά γκέι χαρακτήρας, θα ψηφιζόταν ως βασίλισσα του χορού και ο David Karofsky, ο οποίος για χρόνια του έκανε μπούλινγκ, θα ψηφιζόταν ως ο βασιλιάς της χορού.

Μέσα σε μια νύχτα, το tweet έγινε βάιραλ και οι απανταχού “Gleeks” τρελάθηκαν με αυτήν την πληροφορία. Και δεν ήταν οι μόνοι. Ο συνδημιουργός και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς Μπραντ Φάλτσακ, της έγραψε στο Twitter ότι “ελπίζω να έχεις τα προσόντα να κάνεις κάτι άλλο εκτός από το να είσαι στον χώρο της ψυχαγωγίας” και “ποια είσαι εσύ για να χαλάσεις κάτι που ταλαντούχοι άνθρωποι έχουν περάσει μήνες για να δημιουργήσουν;”.

Η Κρόουθερ σοκαρίστηκε από την αντίδραση, γιατί δεν ήξερε καν αν η φήμη ήταν αληθινή ή όχι (spoiler: ήταν αληθινή).

Για τα επόμενα έξι χρόνια η ηθοποιός δεν ξανασταύρωσε σοβαρή δουλειά. Έπαιξε σε κάτι ταινίες που αν δεις τη βαθμολογία τους στο IMDb θα πονέσει η καρδιά σου.

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΕΔΕΙΞΕ ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ

Ο Άντονι Γουάινερ εξελέγη για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 1998 ως αντιπρόσωπος της Νέας Υόρκης. Ο Γουάινερ, ο οποίος ήταν Δημοκρατικός, έκανε αίσθηση σε εθνικό επίπεδο τον Ιούλιο του 2010 όταν έδωσε μια παθιασμένη ομιλία στο βήμα της Βουλής υποστηρίζοντας την υγειονομική περίθαλψη για τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν στην 11η Σεπτεμβρίου.

Δυστυχώς όμως για εκείνον, σε λιγότερο από ένα χρόνο, θα δημοσίευε στο Twitter ένα link προς μια εικόνα ενός πέους σε στύση καλυμμένο με μποξεράκι. Το tweet σβήστηκε γρήγορα, αλλά ένας blogger δημοσίευσε αργότερα τη φωτογραφία, λέγοντας και σε ποιον ανήκει.

Τρεις ημέρες μετά το tweet, ο Γουάινερ είπε ότι ο λογαριασμός του χακαρίστηκε. Αλλά μόλις μια εβδομάδα αργότερα, θα παραδεχόταν ότι η φωτογραφία ήταν δικιά του και ότι όντως αυτός δημοσίευσε το link, έχοντας ως σκοπό αρχικά να το στείλει σε μια 21χρονη γυναίκα απ’ το Σιάτλ.

Παραδέχτηκε επίσης ότι είχε σεξουαλικές συνομιλίες με έξι γυναίκες στο διαδίκτυο μέσα σε διάστημα τριών ετών. Ήταν το ίδιο διάστημα μέσα στο οποίο παντρεύτηκε την Χούμα Αμπεντίν, η οποία ήταν σύμβουλος της υπουργού Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, ο Γουάινερ και η Αμπεντίν περίμεναν το πρώτο τους παιδί.

Ως αποτέλεσμα του σκανδάλου, το άλλοτε ανερχόμενο αστέρι των Δημοκρατικών αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Η γυναίκα του πάντως έμεινε μαζί του.

Τον Μάιο του 2013, ο Γουάινερ ανακοίνωσε ότι θα κατέβαινε ως υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Το μόνο που κατάφερε ήταν τελικά να τερματίσει πέμπτος στην κούρσα της διαδοχής.

Παρόλο που μια ακατάλληλη φωτογραφία του κατέστρεψε την καριέρα, ο Γουάινερ δεν σταμάτησε να βγάζει αντίστοιχες και να τις στέλνει σε γυναίκες αριστερά δεξιά, αν και παντρεμένος. Μάλιστα το 2016, αποκαλύφθηκε ότι σε μια από τις ακατάλληλες φωτογραφίες, φαίνεται ο ένας από τους δύο γιους του να κοιμάται στο βάθος. Αυτό εξόργισε την Αμπεντίν, η οποία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει αίτηση διαζυγίου.

Τα πράγματα δεν σταμάτησαν εκεί. Το 2017, αποκαλύφθηκε ότι ο Γουάινερ διατηρούσε μια αντίστοιχη ακατάλληλη διαδικτυακή σχέση με ένα 15χρονο κορίτσι, στο οποίο επίσης έστελνε άσεμνες φωτογραφίες. Παραδέχθηκε την ενοχή του και πέρασε 19 μήνες στη φυλακή.