Η Κίνα θα προστατέψει παντοιοτρόπως τον εαυτό της «και την τάξη του παγκόσμιου εμπορίου», με κινήσεις που ευνοούν την ΕΕ και “γονατίζουν” τις ΗΠΑ.

Η Κίνα κάλεσε τις ΗΠΑ να προχωρήσουν -αμφότεροι- στην πλήρη ακύρωση των αμοιβαίων δασμών, μετά το step back που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, βγάζοντας τις ηλεκτρονικές συσκευές από την εξίσωση του εμπορικού πολέμου.

Να θυμίσουμε εδώ πως οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει δασμούς 145% στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων και οι Κινέζοι 125% στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, χώρα που εισάγει τρεις φορές περισσότερα πράγματα από την Κίνα συγκριτικά με όσα πουλάει εκεί.

Η οικονομική διαφορά είναι της τάξεως των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κενό που επιχειρεί να καλύψει ο Τραμπ με τους δασμούς -κατά του ιδίου το ρηθέν. Προς το παρόν, έχει πληγεί στο έπακρο η βάση των ψηφοφόρων του προέδρου των ΗΠΑ. Δηλαδή, οι αγρότες, καθώς οι Κινέζοι αγοράζουν κυρίως αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, όπως σόγια, ελαιούχους σπόρους και δημητριακά.

Η σόγια έχει δασμούς 135%, με την Κίνα να ‘χει στραφεί από την προηγούμενη θητεία του Τραμπ (και τους πρώτους δασμούς) σε άλλες χώρες. Έτσι, τη σήμερον ημέρα οι εξαγωγές της Βραζιλίας είναι +280% από ό,τι το 2010.

Το αντικείμενο της πρώτης επαφής μεταξύ Κίνας και ΕΕ

Στο ίδιο πνεύμα, το Πεκίνο ενέτεινε τις συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς από 10 έως 20%. Σε πρώτη φάση, τέθηκε το θέμα της εξαφάνισης των δασμών (45.3%) στην εισαγωγή κινεζικών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην ΕΕ, που επιβλήθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο εξαιτίας της μεγάλης αύξησης στην προτίμηση των Ευρωπαίων.

Ο στόχος ήταν η προστασία των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών. Οι γερμανικές αντιτέθηκαν, υπό το φόβο της διατάραξης των εμπορικών σχέσεων που έχουν με την Κίνα. Οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν άμεσα, με τους αξιωματούχους του υπουργείου Εμπορίου της πολυπληθέστερης χώρας στον πλανήτη να λένε πως οι συζητήσεις θα διευρυνθούν.

Ο Μάριο Έστεμπαν, αναλυτής της δεξαμενής σκέψης Elcano Royal Institute for International and Strategic Studies είπε στο France 24 πως όλοι όσοι επλήγησαν από τους δασμούς του Τραμπ, εύλογα αναζητούν άλλους εμπορικούς συνεργάτες, πέραν των ΗΠΑ «με την Ευρώπη να επιδιώκει και την ενδυνάμωση των σχέσεων με την Κίνα».

Για την ιστορία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγεί στην ιστοσελίδα της πόσο σημαντική είναι η Κίνα για την ΕΕ και η ΕΕ για την Κίνα και προ ημερών, η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε «την ευθύνη της Ευρώπης και της Κίνας, ως δύο από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, να υποστηρίξουν ένα ισχυρό μεταρρυθμισμένο σύστημα συναλλαγών, ελεύθερο, δίκαιο και θεμελιωμένο σε ίσους όρους ανταγωνισμού».

Μετά τους Γάλλους, με τους Κινέζους συναντήθηκαν και οι Ισπανοί, κατά το ταξίδι του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στο Πεκίνο και το τετ α τετ που είχε με τον Σι Τζινπίνγκ. Προφανώς και συζήτησαν την ενίσχυση των δεσμών τους, με τους αναλυτές να τονίζουν πως τώρα είναι η ώρα που η Κίνα θα αποφασίσει εάν θα διεκδικήσει την αυξανόμενη δύναμή της μέσω βίας και εξαναγκασμού ή θα υιοθετήσει ένα μοντέλο ειρηνικής συνύπαρξης, πολυμέρειας και παγκόσμιας ευθύνης.

«Η ΕΕ μιλάει με την Κίνα για ελεύθερο εμπόριο»

Το βρετανικό Channel 4 μίλησε με τον Βίκτορ Γκάο, πρόεδρο της Ένωσης Νομικών Σχολών Yale της Κίνας και αντιπρόεδρο του Κέντρου για την Κίνα και την Παγκοσμιοποίηση (Centre for China and Globalisation), ένα think tank, και μη κυβερνητικό οργανισμό, με έδρα στο Πεκίνο.

Στην αρχική του τοποθέτηση εξήγησε πως «πιστεύω ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος ή πόλεμος δασμών που άρχισαν οι ΗΠΑ είναι λάθος, καθώς έχει διαβρωθεί σημαντικά το βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα ζωής του αμερικανικού λαού, ενώ έχει προκληθεί αναστάτωση στα χρηματιστήρια και την αγορά ομολόγων, όπως αγνοεί πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα τόσων πολλών χωρών στον κόσμο».

Η Αμερική διατείνεται πως πολλές χώρες επιδιώκουν να επιτύχουν συμφωνίες και πολλές είναι κοντά στην υπογραφή. Πού βρίσκεται η Κίνα σε όλο αυτό;

«Αν βάζετε ένα όπλο στο κεφάλι κάποιου, πολλοί θα πανικοβληθούν και θα αισθανθούν απελπισμένοι. Οπότε πιθανότατα θα κάνουν αυτό που τους διατάζετε ή τους υπαγορεύετε να κάνουν. Είναι όμως, άλλο πράγμα αν το κάνουν αυτό γιατί είναι πρόθυμοι ή επειδή σέβονται πραγματικά την εξουσία σας».

Σε συνέχεια της αναλογίας, η δημοσιογράφος Κάθι Νιούμαν, σχολίασε πως «οι ΗΠΑ έχουν το μεγαλύτερο όπλο, άρα η Κίνα έχει περισσότερα να χάσει σε αυτόν τον εμπορικό πόλεμο».

Ο Γκάο διόρθωσε λέγοντας «δεν ισχύει αυτό. Η Κίνα είναι πλήρως προετοιμασμένη να παλέψει έως το τέλος, γιατί ο κόσμος είναι αρκετά μεγάλος, ώστε να μην έχουν οι ΗΠΑ το 100% της αγοράς του. Ως εκ τούτου, εάν οι ΗΠΑ θέλουν να πάνε προς την κατεύθυνση του πλήρους αποκλεισμού από την κινεζική αγορά, ας το κάνουν».

Αν χάσει η Κίνα την αγορά των ΗΠΑ, θα χάσει το 15% των εξαγωγών της.

«Δεν μας νοιάζει. Η Κίνα υπάρχει 5.000 χρόνια. Για το μεγαλύτερο διάστημα δεν υπήρχαν ΗΠΑ και επιβιώσαμε. Αν οι ΗΠΑ θέλουν να κάνουν bullying στην Κίνα, θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση χωρίς τις ΗΠΑ. Και περιμένουμε πως θα επιβιώσουμε για άλλα 5.000 χρόνια».

Πόσο επιθετική μπορεί να γίνει η Κίνα στην προσπάθεια της να απομακρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία από το να κάνουν συμφωνίες με τις ΗΠΑ;

«Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πόλωση. Είναι ωστόσο, αλήθεια πως η ΕΕ μιλάει με την Κίνα. Έχω ακούσει πως οι ηγέτες της ΕΕ και της Κίνας έχουν συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες. Μιλάμε για τη δυνατότητα υπογραφής συνολικής συμφωνίας για επενδύσεις ή ακόμα και για επίτευξη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ».

«Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια ημέρα»

Ο Τραμπ υποστήριξε πως η Κίνα θέλει μια συμφωνία, αλλά «δεν ξέρει πώς να την επιτύχει», καθώς οι Κινέζοι είναι «υπερήφανοι άνθρωποι». Κατά τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, JD Βανς είναι χωρικοί. Ή τουλάχιστον έτσι τους χαρακτήρισε.

Ο Γκάο είπε ότι «αν ο Βανς πιστεύει πως διαχειρίζεται χωριάτες στην Κίνα, τότε είμαι υπερήφανος που είναι απόγονος χωρικών -άλλωστε αυτό είμαστε οι περισσότεροι. Αυτή είναι η παράδοση μας. Ήμασταν αγρότες. Τώρα είμαστε μια εκ των μεγαλύτερων βιομηχανικών οικονομιών του πλανήτη.

Συγγνώμη, αλλά ο Βανς δεν ξέρει για τι μιλάει.

Δεν πιστεύω πως θα γίνει διάλογος μεταξύ των δυο χωρών, εκτός και αν οι ΗΠΑ αλλάξουν συμπεριφορά προς την Κίνα. Να δείξουν σεβασμό στη χώρα και τους ανθρώπους της, χωρίς να προσπαθούν να επιβάλουν την προκατειλημμένη και μεροληπτική άποψη για την Κίνα ή για τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν “τσιμπάει” ο λαός μας από τέτοιου είδους προκαταλήψεις ή διακρίσεις από τις ΗΠΑ».

Τα νυν δεδομένα δείχνουν πως δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε κάποια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας σύντομα, εκτός και αν κάποιος εκ των δυο αλλάξει άρδην στάση. Πράγμα δύσκολο. Άρα το πιθανότερο είναι να υποφέρει όλος ο κόσμος, μέσω παγκόσμιας ύφεσης.

«Η ανησυχία μου είναι ότι εάν η Κίνα και οι ΗΠΑ δεν λάβουν σημαντικά μέτρα για να διαχειριστούν όλους αυτούς τους δασμολογικούς πολέμους ή τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ, θα έχουμε ύφεση. Ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια ημέρα.

Όταν μιλάς για εκατομμύρια θέσεις εργασίας, μέσω της επιστροφής της μεταποίησης στις ΗΠΑ, είναι μάταιο να στηρίξεις την προσπάθεια στους δασμούς».

Η δημοσιογράφος ρώτησε τον Γκάο αν περιμένει πως θα ξεσηκωθεί ο αμερικανικός λαός.

«θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές του χρόνο, αλλά δεν ξέρω αν ο αμερικανικός λαός θα ψηφίσει… με τα πόδια του. Θα υπάρξουν γενικές εκλογές, προεδρικές εκλογές, το 2028. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά το 2029. Βάσει του αμερικανικού πολιτικού ρυθμού, κανένα κόμμα δεν είναι ισόβια “δεμένο” με την εξουσία».

Εν αντιθέσει με την Κίνα.

«Στην Κίνα έχουμε σταθερότητα, προβλεψιμότητα, βεβαιότητα. Πάντα λέμε ότι έχουμε ένα σχέδιο για τα επόμενα 100 χρόνια για ειρήνη, σταθερότητα και ανάπτυξη».

«Θα προστατέψουμε το παγκόσμιο εμπόριο»

Κατά την παρουσία του σε πρόγραμμα του Χονγκ Κονγκ, ο Γκάο τόνισε πως η Κίνα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της και παράλληλα θα προστατέψει την τάξη του παγκόσμιου εμπορίου.

«Οι ΗΠΑ υποκίνησαν τον εμπορικό πόλεμο, χρησιμοποιώντας τη μέγιστη πίεση και εκφοβισμό εναντίον σχεδόν όλων των άλλων χωρών. Η Κίνα πρέπει να κάνει το σωστό, δηλαδή να ανταποκριθεί στην περίσταση και να υπερασπιστεί σθεναρά τα νόμιμα συμφέροντά της. Σε ό,τι αφορά τον υπόλοιπο κόσμο, η Κίνα πρέπει να ασκήσει ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση του ελεύθερου εμπορίου.

Κατά τη γνώμη μου, η Κίνα θα πρέπει να καλέσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κάνει το σωστό και να ακυρώσει όλους τους δασμούς, γιατί αυτό είναι το μόνο σωστό».

Η παύση εργασιών που μπορεί να “γονατίσει” τις ΗΠΑ

Εξυπακούεται πως οι Κινέζοι δεν τηρούν στάση αναμονής, μέχρι να δουν τι άλλο θα κάνει ο Τραμπ. Έχουν το δικό τους πλάνο για να δείξουν ποια είναι η δύναμη τους.

Από τις 4 Απριλίου ανέστειλαν τις εξαγωγές ενός ευρέος φάσματος κρίσιμων ορυκτών και μαγνητών, κίνηση που μπορεί να καθηλώσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τους κατασκευαστές αεροδιαστημικής, τους στρατιωτικούς εργολάβους και τις εταιρείες semiconductors.

Τα 9 βαρέα μέταλλα που κρατούν στα λιμάνια τους οι Κινέζοι, χρησιμοποιούνται στα χημικά για την κατασκευή κινητήρων τζετ, λέιζερ, προβολέων αυτοκινήτων και ορισμένων μπουζί. Είναι καθοριστικής σημασίας για τους πυκνωτές που ‘δίνουν’ τα τσιπ των υπολογιστών, τα οποία επιτρέπουν τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης και των smartphones.

Οι μαγνήτες είναι απαραίτητοι για πολλά είδη ηλεκτροκινητήρων, από ηλεκτρικά αυτοκίνητα και drones έως ρομπότ και πυραύλους. Η Κίνα παράγει το 90% των μαγνητών του πλανήτη.

Οι New York Times έγραψαν ότι «οι αποστολές των μαγνητών έχουν σταματήσει σε πολλά κινεζικά λιμάνια. Η κινεζική κυβέρνηση εκπονεί ένα νέο ρυθμιστικό σύστημα που θα μπορούσε να εμποδίσει μόνιμα τις προμήθειες να φτάσουν σε ορισμένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών στρατιωτικών εργολάβων».

Με αυτά και με αυτά γίνεται κατανοητό πως ο Γκάο δεν ψεύδεται όταν λέει πως η Κίνα υπάρχει 5.000 χρόνια και θα συνεχίσει να υπάρχει για άλλα τόσα.