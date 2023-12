Η σκοτεινή πλευρά του Twin Flames Universe και οι δεκάδες καταγγελίες που έπεσαν στο κενό.

Συστήνονται ως οι απόλυτοι ‘γκουρού του έρωτα’ αλλά υπάρχουν βάσιμες υποψίες πως αποτελούν αίρεση. Ή, στην καλύτερη περίπτωση, απατεώνες.

Ο λόγος για τον Jeff και την Shaleia Divine, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τον διαδικτυακό οργανισμό “Twin Flames Universe” (TFU).

Ο οργανισμός υπόσχεται σε όσους γίνουν μέλη και παρακολουθήσουν τις -αρκετά κοστοβόρες- online συνεδρίες τους, ότι θα βρουν το άλλο τους μισό.

Για την ακρίβεια το ‘twin flame’ τους.

Στην ουσία, το ‘twin flame’ είναι κάτι παραπάνω από αυτό που ονομάζουμε ‘αδελφή ψυχή’. Σύμφωνα με την επικρατούσα θεωρία, πρόκειται για δύο ανθρώπους που “μοιράζονται την ίδια ψυχή”, έχουν έρθει στον κόσμο με σκοπό να συναντήσουν και να αγαπήσουν ο ένας τον άλλο και σκοπός τους είναι να οδηγήσουν ο ένας τον άλλον σε ένα ταξίδι φώτισης και αυτογνωσίας.

Ο όρος επινοήθηκε από την Αγγλίδα συγγραφέα, Marie Corelli στο μυθιστόρημά της “A Romance of Two Worlds” και ξεκίνησε ως θεωρία από την spiritualist Elizabeth Clare Prophet το 1999, η οποία στο βιβλίο της “Soul Mates and Twin Flames: The Spiritual Dimension of Love and Relationships” ανέμειξε ινδουιστικές, βουδιστικές και χριστιανικές θεωρίες, για να υποστηρίξει ότι οι ‘Twin Flames’ είναι δύο άνθρωποι με θεϊκή σύνδεση, που σκοπός τους είναι να φτάσουν στην απόλυτη φώτιση και σωτηρία.

TWIN FLAMES UNIVERSE

O Jeff και η Shaleia Divine είναι, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, ένα τέτοιο ζευγάρι. Είναι ο ένας το ‘twin flame’ του άλλου. Και για αυτό αποφάσισαν να μοιραστούν την εμπειρία και τη γνώση τους.

Ξεκίνησαν ως Youtubers το 2014 και μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια κατάφεραν να αποκτήσουν χιλιάδες ακόλουθους στα social media. Το κανάλι τους στο Youtube μετρά 18,4 χιλιάδες συνδρομητές, ο λογαριασμός τους στο Instagram πάνω από 40 χιλιάδες ακόλουθους, η σελίδα τους στο Facebook πάνω από 74 χιλιάδες, με την ιδιωτική τους σελίδα στο μέσο να μετρά περίπου 14.000 μέλη ενώ ο λογαριασμός τους στο TikTok έχει πάνω από 39 χιλιάδες followers.

Ο διαδικτυακός οργανισμός “Two Flames Universe” (TFU) ιδρύθηκε το 2017 και προσφέρει το εκπαιδευτικό σεμινάριο “Twin Flame Ascension Coaching”, το οποίο, όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα τους, “σας εγγυάται την ‘Αρμονική Ένωση’ με το Twin Flame σας και σας βοηθά όχι μόνο να το αποκτήσετε, αλλά και να απολαύσετε τη μόνιμη αίσθηση της ειρήνης, της αφθονίας και της χαράς”.

Το εν λόγω σεμινάριο έχει την ‘προνομιακή τιμή’ των 4.444 δολαρίων και τα μαθήματα πραγματοποιούνται 4 φορές την εβδομάδα μέσω Google Hangouts, από ‘πιστοποιημένους’ coaches.

Το 2019, ο Jeff και η Shaleia ίδρυσαν την “Εκκλησία της Ένωσης” (Church of Union), όπου ο Jeff είναι ο “Πατέρας Χριστός” και η Shaleia η “Μητέρα Χριστός”. Όπως έγινε γνωστό, το ζευγάρι ίδρυσε την εκκλησία, προκειμένου να αποφύγει τις φορολογικές επιβαρύνσεις της επιχείρησής τους.

Άλλωστε ο Jeff είναι γνωστός για το ‘επιχειρηματικό μυαλό’ του, αφού πριν το Twin Flames Universe συστηνόταν ως θεραπευτής διαφόρων ασθενειών, μεταξύ αυτών και του καρκίνου και έκανε καριέρα ως life coach. Τόσο ο Jeff όσο και η Shaleia έχουν αποκτήσει τεράστια πλούτη από το TFU, τα οποία μάλιστα δεν διστάζουν να επιδεικνύουν σε δημόσιες αναρτήσεις τους και στα μέλη του οργανισμού.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΑΝ STALKERS

Όπως και στις ‘αδελφές ψυχές’ έτσι και στην περίπτωση των ‘Twin Flames’, υποτίθεται ότι δεν έχεις κανέναν έλεγχο και άποψη για το ποιος είναι το άλλο σου μισό.

Ο μοναδικός που μπορεί να το ξέρει αυτό είναι ο Θεός. Και οι “απεσταλμένοι” του, όπως ο Jeff και η Shelaia. Οι εν λόγω ‘γκουρού’, λοιπόν, στα εκπαιδευτικά σεμινάρια καθοδηγούν τους ‘μαθητές’ τους για το ποιος είναι το ‘Twin Flame’ τους.

Σε πολλές περιπτώσεις, ο Jeff και η Shelaia έπεισαν ανθρώπους που πρόσφατα είχαν χωρίσει, ότι ο/η πρώην σύντροφός τους ήταν το ‘Twin Flame’ τους, εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη περίοδο που διένυαν και τα έντονα συναισθήματα που βίωναν, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σταδιακά σε πρώτης τάξης stalkers.

Σε αρκετούς μάλιστα επιβλήθηκαν μέχρι και περιοριστικά μέτρα από τους πρώην συντρόφους τους, καθώς τους παρακολουθούσαν και τους παρενοχλούσαν σε ανησυχητικά ενοχλητικό βαθμό.

Για τον Jeff και την Shaleia, όμως, οι ‘μαθητές’ τους έκαναν ό,τι έπρεπε. Όσο πιο διεκδικητικοί και παρενοχλητικοί γίνονταν τόσο περισσότερο αποδείκνυαν την εμπιστοσύνη τους στο TFU και τη διδασκαλία του και έκαναν ένα βήμα πιο κοντά στο σκοπό τους. “Μας έλεγαν ότι πρέπει να κυνηγήσετε το άλλο σας μισό, με κάθε κόστος”, ανέφερε χαρακτηριστικά πρώην μέλος του οργανισμού.

Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ TWIN FLAMES

Φαίνεται περίεργο πως κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τόσων ανθρώπων, ωστόσο εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως το ‘απόλυτο ζευγάρι’ ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Και συνεχίζει να κάνει μέχρι σήμερα.

Ακρογωνιαίος λίθος της πρακτικής του TFU ήταν η “άσκηση του καθρέφτη” (mirror exercise), η οποία απαιτεί από κάποιον να σκεφτεί τι είναι αυτό που τον ενοχλεί ή/και του προκαλεί δυσφορία και στη συνέχεια να κατηγορήσει τον εαυτό του για αυτό.

Η κοινωνιολόγος Janja Lalich έχει περιγράψει, πολύ εύστοχα, την άσκηση ως “ένα είδος ενδοσκόπησης που λένε ότι υπάρχει για να σε βοηθήσει αλλά στην πραγματικότητα σε διαλύει“.

Πράγματι, αρκετά μέλη του TFU που αποχώρησαν, επιβεβαίωσαν μεταγενέστερα τις συνέπειες που είχε η εν λόγω πρακτική στην ψυχοσύνθεσή τους, καθώς όχι μόνο δεν τους επέτρεπε να εκφράσουν τα ειλικρινή τους συναισθήματα αλλά εν τέλει τους υποχρέωνε να υφίστανται κακοποιητικές καταστάσεις, χωρίς να έχουν δικαίωμα να διαφύγουν από αυτές.

Υψηλόβαθμα στελέχη του οργανισμού περιέγραψαν ακόμα στο αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Netflix “Escaping Twin Flames” ότι o Jeff και η Shaleia προσπαθούσαν να προσελκύσουν άτομα με μετατραυματικό στρες (PTSD) ή κάποιο ψυχικό τραύμα, βάζοντας τους συνεργάτες τους να αλιεύουν ‘πελάτες’ σε αντίστοιχες ομάδες του Facebook. Ένα ποστ που υπόσχεται βοήθεια και στήριξη ήταν αρκετό.

“Το διαδίκτυο ξεχειλίζει με ανθρώπους με προβλήματα. Αν τους πεις ότι έχεις μια λύση, ο κόσμος θα κάνει ουρά στην πόρτα σου” ακούγεται να λέει ο Τζεφ σε ένα μίτινγκ στελεχών του TFU, τρίβοντας με ικανοποίηση τα χέρια του.

Η λύση ήταν το ΜΑΡ, ένα πρόγραμμα “εναρμόνισης του νου”.

Το πρόγραμμα υποσχόταν τη θεραπεία του τραύματος μέσω συνεδριών. “Είναι μια έντονη διαδικασία γιατί στην ουσία πηγαίνουμε πίσω στην τραυματική εμπειρία και την αφαιρούμε” είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η CEO του προγράμματος, Κριστίν Εμερικ και υψηλόβαθμο στέλεχος του στρατού των ΗΠΑ.

“Ήταν σαν την άσκηση κατοπτρισμού (mirroring) ενισχυμένη επί χίλια” περιέγραψε πρώην μέλος του TFU.

Στην πραγματικότητα ήταν μια ακόμα μέθοδος χειραγώγησης, ώστε ο Jeff και η Shaleia να αποκτήσουν τον απόλυτο έλεγχο των πράξεων και σκέψεων των μαθητών τους.

ΤΟ ‘ΘΕΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ’ ΚΑΙ ΤΟ ‘ΘΕΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ’

Τα προβλήματα όμως στην θεωρία και πρακτική του Twin Flames Universe δεν σταματούν εδώ. Ως πιστοί ακόλουθοι του Θεού -για την ακρίβεια ο Jeff υποστηρίζει ότι είναι η μετενσάρκωση του Χριστού- υπηρετούσαν το πατριαρχικό μοντέλο των φύλων, κατά το οποίο υπάρχει το ‘θεϊκό αρσενικό’ και το ‘θεϊκό θηλυκό’.

Πρώην μέλη έχουν καταγγείλει ότι όσοι ένιωθαν να ‘παρεκκλίνουν’ από το βιολογικό τους φύλο, υποβάλλονταν σε μία μορφή θεραπείας, για να συμμορφωθούν με τη ‘θεϊκή’ ταυτότητα του φύλου που τους αποδόθηκε κατά τη γέννησή τους ενώ άλλα μέλη υποστήριξαν ότι τους “επιβλήθηκε Twin Flame από το οποίο δεν έλκονταν”.

Η συγκεκριμένη πρακτική ξεκίνησε όταν πολλοί/ες αδυνατούσαν να βρουν το άλλο τους μισό στον έξω κόσμο. Τότε ο Jeff και η Shaleia τους έπειθαν ότι αυτό βρίσκεται εντός του οργανισμού. Επειδή, όμως, η πλειοψηφία των μελών ήταν γυναίκες, τους ανάγκαζαν να συνάψουν ομόφυλες σχέσεις, υπηρετώντας πάντα το μοτίβου του ‘θεϊκού αρσενικού’ και ‘θεϊκού θηλυκού’.

Πολλές γυναίκες, τις οποίες υπέδειξαν ως ‘θεϊκά αρσενικά’ o Jeff και η Shaleia, αναγκάστηκαν να αλλάξουν το όνομά τους, την εξωτερική τους εμφάνιση ή ακόμα και να προχωρήσουν σε αλλαγή φύλου -σπανιότερα-, προκειμένου να μετατραπούν στο φύλο που τους υπέδειξαν οι εν λόγω ‘γκουρού’, επικαλούμενοι θεϊκή εντολή.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΙΡΕΣΗ;

Παρά τις αποκαλύψεις που ήρθαν στη δημοσιότητα με την κυκλοφορία των ντοκιμαντέρ “Escaping Twin Flames” (Netflix) και “Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe” (Amazon), καθώς και το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της δημοσιογράφου Alice Hines στο Vanity Fair, η οποία πρώτη ερεύνησε σε βάθος τι πραγματικά συμβαίνει στο TFU, καταφέρνοντας να μπει στο σπίτι του Jeff και της Shaleia και να εξασφαλίσει συνέντευξη από τους ίδιους, δεν έχει επιβεβαιωθεί νομικά ότι οι Twin Flames Universe αποτελεί αίρεση.

Ωστόσο, υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες και στοιχεία που ενισχύουν την εν λόγω θεωρία.

Όπως, η απόλυτη και αδιαμφισβήτητη εξουσία που φαίνεται πως ασκούν οι ‘γκουρού του έρωτα’ στα μέλη τους, η διαρκής εκμετάλλευση των μελών -αμισθί- προς όφελος της επιχείρησης (TFU), η αυστηρή ιεραρχική δομή της και η επιμελής απομάκρυνση των μελών της TFU από την οικογένεια, τους φίλους και από οποιονδήποτε αμφισβητεί την ιδεολογία των ‘Twin Flames’.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Elle, μίας γυναίκας που σε μια ευάλωτη περίοδο της ζωής της στράφηκε στην TFU και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα απομακρύνθηκε από την οικογένεια και τους φίλους της. Όλος ο κόσμος της ήταν πλέον ο Jeff, η Shaleia και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, κατά τη διάρκεια της “θεραπείας” της μέσω MAP, η ψυχοθεραπεύτρια και στρατιωτικός, κατάφερε να ‘φυτέψει’ στη μνήμη της μία εμπειρία σεξουαλικής κακοποίησης από την οικογένειά της, με αποτέλεσμα τελικά η Elle να στραφεί εναντίον της και σταδιακά να απομακρυνθεί από κοντά της.

Από την πλευρά του, το ΤFU έχει αρνηθεί τις κατηγορίες περί αίρεσης, ενθάρρυνσης εμμονικής παρακολούθησης (stalking), οικονομικής εκμετάλλευσης ή αποξένωσης από την οικογένεια.

Όπως έχει επίσης αρνηθεί ότι εξανάγκαζε τους μαθητές του σε επαναπροσδιορισμό φύλου, απορρίπτοντας συνολικά τις κατηγορίες για το σύστημα δημιουργίας ζευγαριών και κάνοντας λόγο για συντονισμένη απόπειρα δυσφήμησης.

Το 2020 η αστυνομία διεξήγαγε έρευνα για το TFU και, όπως ανακοίνωσε, δεν ήταν σε θέση να στοιχειοθετήσει εγκλήματα”. Διαβίβασε την έκθεση στο FBI για “πιθανά ομοσπονδιακά εγκλήματα”.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει γνωστές ενδεχόμενες ενέργειες του FBI.

Το TFU παραμένει σε πλήρη λειτουργία μέχρι σήμερα.