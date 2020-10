Μια εβδομάδα που είχε ταυτόχρονα την ωραιότερη Τετάρτη και τη σημαντικότερη δικαστική απόφαση της δεκαετίας, αλλά και μια φρικτή ιστορία από την Κρήτη.

"Όταν έχεις να κάνεις με μια νεοναζιστική συμμορία, η τυπολατρία δεν βοηθάει. Η δημοκρατία πρέπει να απαντήσει ".

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.