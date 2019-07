Doing Well by Doing Good: Οι καλύτερες πρακτικές των εταιρειών αυτό το Σάββατο στο Business Monitor

Στο επιχειρηματικό μαγκαζίνο στο News24/7 Radio στους 88,6 η Ρούλα Μπαχταλιά του Εgg, η Aγγελική Παπαδοπούλου της Stoiximan και η Τίνα Πασσαλάρη της KKS Advisors, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στο μεγάλο αφιέρωμα του Fortune με τις πρακτικές των εταιρειών που αλλάζουν τον κόσμο μας.

H εκπομπή Business Monitor επιστρέφει αυτό το Σάββατο 13:00 – 14:00 στον «αέρα» του News 24/7 Radio στους 88,6, με τον Τάσο Ζάχο, Editor in Chief του FortuneGreece.com. Mια ώρα γεμάτη με ιστορίες και ειδήσεις από τον χώρο των επιχειρήσεων. Στην εκπομπή αυτού του Σαββάτου κεντρικό θέμα είναι οι εταιρείες που αλλάζουν προς το καλύτερο τον κόσμο γύρω μας, με ενέργειες που έχουν κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Σήµερα –περισσότερο από ποτέ– η πληροφορία το χρήµα, η εργασία κινούνται µε απίστευτη ταχύτητα και το περιβάλλον αλλάζει µε έναν τρόπο που δύσκολα µπορούµε να παρακολουθήσουµε. Σε αυτή την «κινούµενη άµµο» οι επιχειρήσεις καλούνται να µετασχηµατιστούν και, παράλληλα, να παίξουν ηγετικό ρόλο, αναλαµβάνοντας ένα µεγάλο µερίδιο ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ως κοινωνικό ηγέτη και επενδύουν µέρος των κερδών τους στην κοινωνία για να λύσουν προβλήµατα στα οποία οι κυβερνήσεις, από µόνες τους, αδυνατούν να δώσουν άµεσες λύσεις. Φέτος, σε συνεργασία µε την συµβουλευτική εταιρεία KKS Advisors που ειδικεύεται στη διαµόρφωση στρατηγικής, την αποτίµηση επιπτώσεων και την έρευνα σε θέµατα βιώσιµης επιχειρηµατικότητας, και µε επιστηµονικό συνεργάτη τον καθηγητή του Harvard Business School, Γιώργο Σεραφείµ, έναν από τους πιο καταξιωµένους ειδικούς σε παγκόσµιο επίπεδο στον τοµέα της χάραξης ορθής στρατηγικής βιώσιµης ανάπτυξης,το FortuneGreece.com αξιολόγησε και παρουσιάζει τις πρακτικές 20 εταιρειών που «αλλάζουν τον κόσµο». Στο στούντιο η Τίνα Πασσαλάρη – Partner της KKS Advisors, για να μιλήσει για την έρευνα και τις πρακτικές των εταιρειών που διακρίνονται. Επίσης η διευθύντρια του egg – enter•grow•go της Eurobank, Ρούλα Μπαχταλιά, περιγράφει στο Business Monitor τη μετεξέλιξη μιας δράσης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε ένα πλήρες πρόγραμμα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Στην εκπομπή φιλοξενούμε ακόμη την Αγγελική Παπαδοπούλου, Corporate Affairs Director στον Όμιλο Stoiximan, για να μιλήσουμε για το πρόγραμμα κοινωνικής υπευθυνότητας «Μικροί Ήρωες», µε στόχο να παρέχει σε µαθητές δηµοτικών σχολείων όλης της χώρας τη δυνατότητα να συµµετέχουν δωρεάν σε εκπαιδευτικά προγράµµατα, να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, να εξερευνήσουν µε όρεξη και να ανακαλύψουν αυτό που αγαπούν. Συντονιστείτε στο Business Monitor 13:00 – 14:00 αυτό το Σάββατο.

SHARE: