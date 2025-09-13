Ελλάδα – Τουρκία: Τηλεθέαση-ρεκόρ έκανε ο ημιτελικός του Eurobasket 2025

Ελλάδα – Τουρκία: Τηλεθέαση-ρεκόρ έκανε ο ημιτελικός του Eurobasket 2025Διαβάζεται σε 1'
Αναλυτικά τα μερίδια τηλεθέασης που έκανε το ματς της Εθνικής Μπάσκετ κόντρα στην Τουρκία, στη Λετονία
- 13 Σεπτεμβρίου 2025 12:11
Με την Εθνική μας Ομάδα Μπάσκετ έμειναν έως το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης οι τηλεθεατές και παρά την τροπή του αγώνα έδωσαν τηλεθέαση-ρεκόρ που έφτασε έως και το 69,5%.
Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ1 έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 55,8%. Στο δυναμικό κοινό (18-54) η τηλεθέαση κυμάνθηκε έως το 58,7%.
Πρώτη σε τηλεθέαση ήρθε η ΕΡΤ1 και κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού μεταξύ των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ Γερμανίας και Φινλανδίας. Παρά την ώρα μετάδοσης (17:00) ο αγώνας έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 18,7%, στο δυναμικό κοινό 19% και στους άνδρες (18-34) 29,6%. Τον αγώνα παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 445.000 τηλεθεατές και για ένα τουλάχιστον λεπτό 1.090.000.
Αύριο Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει ζωντανά τον «μικρό» και τον «μεγάλο» τελικό του Ευρωμπάσκετ.
Στις 17:00 για το χάλκινο μετάλλιο, την αναμέτρηση Ελλάδα-Φινλανδία και στις 21:00 για το χρυσό και το ασημένιο την αναμέτρηση Γερμανία-Τουρκία.