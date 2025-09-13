Ελλάδα – Τουρκία: Τηλεθέαση-ρεκόρ έκανε ο ημιτελικός του Eurobasket 2025

Αναλυτικά τα μερίδια τηλεθέασης που έκανε το ματς της Εθνικής Μπάσκετ κόντρα στην Τουρκία, στη Λετονία

Με την Εθνική μας Ομάδα Μπάσκετ έμειναν έως το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης οι τηλεθεατές και παρά την τροπή του αγώνα έδωσαν τηλεθέαση-ρεκόρ που έφτασε έως και το 69,5%.

Ο αγώνας που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ1 έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 55,8%. Στο δυναμικό κοινό (18-54) η τηλεθέαση κυμάνθηκε έως το 58,7%.

Πρώτη σε τηλεθέαση ήρθε η ΕΡΤ1 και κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού μεταξύ των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ Γερμανίας και Φινλανδίας. Παρά την ώρα μετάδοσης (17:00) ο αγώνας έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 18,7%, στο δυναμικό κοινό 19% και στους άνδρες (18-34) 29,6%. Τον αγώνα παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 445.000 τηλεθεατές και για ένα τουλάχιστον λεπτό 1.090.000.

Αύριο Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει ζωντανά τον «μικρό» και τον «μεγάλο» τελικό του Ευρωμπάσκετ.

Στις 17:00 για το χάλκινο μετάλλιο, την αναμέτρηση Ελλάδα-Φινλανδία και στις 21:00 για το χρυσό και το ασημένιο την αναμέτρηση Γερμανία-Τουρκία.