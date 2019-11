Εργαζόμενοι MEGA: Το κανάλι επιστρέφει στις 20 Νοεμβρίου

Ένα βίντεο σχετικό με την επιστροφή του MEGA ανήρτησαν στο κανάλι τους στο Youtube οι πρώην εργαζόμενοι του σταθμού το μεσημέρι του Σαββάτου, το οποίο συνόδευσαν με μία ανακοίνωση.

Οι πρώην εργαζόμενοι του MEGA αναφέρονται στο άνοιγμα του καναλιού το 1989, δηλαδή 30 χρόνια πριν, καθώς και στο μαύρο που "έπεσε" το 2018, ενώ δηλώνουν πως πρόκειται να εκπέμψει ξανά.

Όπως δηλώνουν στην ανακοίνωσή τους, το MEGA θα επιστρέψει στις οθόνες μας μέσω της εταιρείας ALTER EGO του Βαγγέλη Μαρινάκη, στον οποίον πωλήθηκε το όνομα και η ταινιοθήκη του καναλιού την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως, σύμφωνα με πηγές, το ONE CHANNEL δεν θα εκπέμψει ως ONE, αλλά ως MEGA CHANNEL στις 20 Νοεμβρίου. Φυσικά, μένει να δούμε αν οι πληροφορίες που μεταφέρουν θα επιβεβαιωθούν, καθώς μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για το μέλλον του MEGA και του ONE.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή τους στο Youtube:

"Ήταν 20 Νοέμβρη 1989, όταν βγήκε στον αέρα το πρώτο ιδιωτικό κανάλι της χώρας. Το MEGA CHANNEL. Ακολούθησε η επιτυχία.

Η ποιότητα, η ψυχαγωγία, η πρωτοπορία στην ελληνική τηλεόραση.

Το 2012 άρχισαν τα οικονομικά προβλήματα και από το 2016 οι εργαζόμενοι άρχισαν να μένουν απλήρωτοι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, είχε ξεκάθαρη θέση. Ήθελε να χτυπήσει την διαπλοκή που επί χρόνια χρησιμοποιούσε ως "διαφημηστήριο" και εντέλει τα κατάφερε το 2018 που ουσιαστικά εξαφάνισε το τηλεοπτικό σήμα του MEGA από την DIGEA και από τις συνδρομητικές πλατφόρμες. Το κανάλι ουσιαστικά, δεν έβαλε ποτέ λουκέτο, χάρη στους εργαζόμενους και στην πλούσια ταινιοθήκη του, που μέχρι και αυτή τη στιγμή κάνει live μετάδοση μέσω ίντερνετ.

1η Νοέμβρη ήταν προγραμματισμένος ο διαγωνισμός για την πώληση του ονόματος του MEGA και της ταινιοθήκης του (Γενικό αρχείο, σειρές, τρέιλερ και άλλα) την οποία αγόρασε έναντι 33.999.999 ευρώ η εταιρία του Βαγγέλη Μαρινάκη, ALTER EGO με σκοπό να ενισχύσει το κανάλι του, ONE CHANNEL, το οποίο σύμφωνα με πηγές, δεν θα βγει ποτέ ως ONE, αλλά στις 20 Νοέμβρη θα εκπέμψει κατευθείαν ως MEGA CHANNEL, όπου είναι και τα γενέθλια του!"

Στην ALTER EGO του Βαγγέλη Μαρινάκη η ταινιοθήκη και το σήμα

Ο εφοπλιστής και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατέθεσε στον πλειστηριασμό, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου, την υψηλότερη πρόταση, ύψους 33,999,999 εκ. ευρώ. Η δεύτερη πρόταση ήταν 33 εκ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν τις δεσμευτικές προσφορές τους για την «Ομάδα Ενεργητικού Α'», που είναι η ακίνητη περιουσία του Mega, την «Ομάδα Ενεργητικού Β'», δηλαδή τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του καναλιού, όπως η ταινιοθήκη του, το σήμα «Mega», οι τίτλοι που έχει κατοχυρώσει, το αρχείο ειδήσεων, τα μηχανήματα και τα χρέη του καναλιού. Ενδιαφέρον για την ταινιοθήκη και το σήμα του σταθμού εκδήλωσαν η Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς και οι κ.κ. Βαρδινογιάννης, Κυριακού και Σαββίδης.

Τι περιλαμβάνει η ταινιοθήκη του σταθμού

Η περίφημη ταινιοθήκη του MEGA περιλαμβάνει: α) γενικό αρχείο, β) ενημερωτικό αρχείο (εκπομπές ενημερωτικού – ψυχαγωγικού περιεχομένου), γ) τηλεπαιχνίδια, δ) μονόλεπτα γενικού περιεχομένου, ε) μυθοπλασία με σενάριο (ελληνικές σειρές), και στ) αθλητικές εκπομπές και επιλεγμένες αθλητικές διοργανώσεις (αγώνες). Επιπρόσθετα όλο το ειδησεογραφικό και αθλητικό αρχείο (δελτία, ρεπορτάζ, στιγμιότυπα αγώνων και διοργανώσεων).

Η ταινιοθήκη περιλαμβάνει εκατοντάδες παραγωγές, οι περισσότερες εκ των οποίων πετύχαιναν υψηλή τηλεθέαση ακόμη και στην εικοστή επανάληψη.

Από τα συνολικά 156 σίριαλ του Mega που προβλήθηκαν από το 1989 έως το 2014 θα μπορούσαν ενδεικτικά να αναφερθούν αυτά τα οποία άφησαν τα πιο ισχυρά ίχνη στην πορεία της ιδιωτικής τηλεόρασης:

- «Απαράδεκτοι»,

- «Αναστασία»,

- «Ντόλτσε Βίτα»,

- «Ψίθυροι καρδιάς»,

- «Δύο ξένοι»,

- «Είσαι το ταίρι μου»,

- «Κλείσε τα μάτια»,

- «Στο παρά πέντε»,

- «50 - 50»,

- «Το Νησί»,

- «Ευτυχισμένοι μαζί»,

- «Λόγω τιμής»,

- «Το ρετιρέ»,

- «Οι Τρεις Χάριτες»,

- «Το δις εξαμαρτείν»,

- «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς»,

- «Περί ανέμων και υδάτων»,

- «Σαββατογεννημένες»,

- «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή»,

- «Το κόκκινο δωμάτιο»,

- «Η πολυκατοικία»,

- «Δέκα λεπτά κήρυγμα»,

- «Χάι Ροκ»,

- «Αέρινες σιωπές»,

- «Λαβ Σόρρυ»,

- «Επτά θανάσιμες πεθερές»,

- «Κάτω Παρτάλι»,

- «Η Αίθουσα του Θρόνου»,

- «Μαύρα μεσάνυχτα»,

- «Εμείς κι εμείς»,

- «Λατρεμένοι μου γείτονες»,

- «Οι Αυθαίρετοι»,

- «Το σημάδι του έρωτα»,

- «Λένη»,

- «Γυναίκες»,

- «Τα μυστικά της Εδέμ»,

- «Η ζωή της άλλης»

- «Οι φρουροί της Αχαΐας»,

- «Άφρικα»,

- «Χαρά αγνοείται»

- «Η ζωή μας μια βόλτα»,

- «Να με προσέχεις»,

- «Κλείσε τα μάτια»,

- «Δυο μέρες μόνο»,

- «Βέρα στο δεξί»,

- «Οι μικρομεσαίοι»,

- «Μάνα είναι μόνο μία»,

- «Κάτι τρέχει με τους δίπλα». κ.ά...