Εργαζόμενοι στο Κόκκινο: Ως εδώ και μη παρέκει!

Οι εργαζόμενοι στο Κόκκινο αξιώνουν την καταβολή των δεδουλευμένων τους το συντομότερο δυνατόν.

Απλήρωτοι παραμένουν οι εργαζόμενοι στο ραδιοφωνικό σταθμό “Κόκκινο” και εκφράζουν την οργή τους για τον τρόπο που χειρίζεται το θέμα τους ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά τονίζουν:

Από το κακό στο χειρότερο και τώρα… στο απροχώρητο! Στο τέλος Αυγούστου ΔΕΝ μας καταβλήθηκαν τα δεδουλευμένα του συγκεκριμένου μήνα (εξοφλήθηκε το οφειλόμενο από την 1η Αυγούστου δεύτερο μισό του Ιουλίου), με αποτέλεσμα να φθάσουν τους 3,5 οι μήνες της απλήρωτης εργασίας μας.

Περιττεύει ασφαλώς να πούμε ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της ζοφερής, επαίσχυντης κατάστασης στις ζωές όλων μας. Δεν φθάνει που έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε -όπως η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων- τη θηριώδη ακρίβεια και τα λοιπά “έργα” της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης Μητσοτάκη, υποχρεωνόμαστε επιπλέον να βιώνουμε τις διαδοχικές αθετήσεις δεσμεύσεων εκ μέρους του ιδιοκτήτη του ρ/σ και εργοδότη μας, του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Ο οποίος δείχνει πλέον να θεωρεί ως την πλέον… φυσιολογική πρακτική να μας αφήνει απλήρωτους, ατάραχος. Κόντρα, φυσικά, στις θέσεις και τις διακηρύξεις του για τα εργασιακά δικαιώματα στην υπόλοιπη κοινωνία.

Ως εδώ και μη παρέκει! Ούτε μπορούμε, ούτε δεχόμαστε να κάνουμε άλλη υπομονή. Και, προτού ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας για άμεσες κινήσεις, επιβάλλονται τρεις επισημάνσεις.

Πρώτη: Αυτά τα νέα “ρεκόρ” εργοδοτικής ασυνέπειας απέναντί μας σημειώνονται την ώρα που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η διαδικασία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), η οποία ως γνωστόν αποσκοπεί στη συγκέντρωση χρημάτων για την εξόφληση των δεδουλευμένων μας.

Με άλλα λόγια: Από τη μία πλευρά σπεύδουν να δώσουν -για αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό- «τον οβολό τους» (συχνά με συγκινητικό ζήλο) ακροατές και ακροάτριες του σταθμού, μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, προοδευτικοί και αριστεροί άνθρωποι που αντιλαμβάνονται πόσο ζωτικής σημασίας είναι η επιβίωση και ενδυνάμωση του «Κόκκινου», άρα και η μισθολογική συνέπεια απέναντι στους εργαζόμενούς του. Αλλά από την άλλη, ακριβώς αυτήν την περίοδο σωρεύονται περισσότερες οφειλές δεδουλευμένων μας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ οφείλει να εξηγήσει πώς και γιατί συμβαίνει αυτό, δεδομένου ότι η νομοθεσία δεν εμποδίζει τη χρήση χρημάτων που συγκεντρώνονται από τις ΑΜΚ προτού λήξει η σχετική διαδικασία και πιστοποιηθεί το τελικό ποσό.

Δεύτερη: Ευτυχώς (και το λέμε με κάθε ειλικρίνεια), ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ δεν τηρεί την ίδια, απαράδεκτη στάση προς όλους τους εργαζόμενους, των οποίων είναι εργοδότης. Μαθαίνουμε ότι καταβάλλονται κανονικά οι μισθοί στο προσωπικό, που δεν εργάζεται στα ΜΜΕ ιδιοκτησίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Δηλαδή γίνεται το αυτονόητο, όπως ακριβώς πρέπει. Επειδή είμαστε αθεράπευτα αλλεργικοί σε κάθε ικμάδα «κοινωνικού αυτοματισμού», δεν θα ζητήσουμε ποτέ «μοιρασιά» του προβλήματός μας με άλλους εργαζόμενους. Δικαιούμαστε όμως να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από αυτό το διαχρονικό «θαύμα»: Κάθε φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ «μετρά τα λεφτά του», τα βρίσκει… τελειωμένα όταν πρόκειται να καταβάλει τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους των δικών του ΜΜΕ, οι οποίοι θα πρέπει να «φτύσουν αίμα», να κινητοποιηθούν, να διαμαρτυρηθούν, να «ξεσηκώσουν τον κόσμο», μήπως και πετύχουν κάποια μείωση των απλήρωτων δεδουλευμένων.

Τρίτη: Ειδικά η στάση του ιδιοκτήτη απέναντι στους δημοσιογράφους, παραγωγούς και διοικητικούς του «Κόκκινου» (3,5 μήνες απλήρωτοι), μοιάζει με κήρυξη -ή συνέχιση- ενός οικονομικού πολέμου, που φυσικά ναρκοθετεί τον ίδιο τον ρ/σ. Καμία ανασύνταξη, αναδιοργάνωση και επανεκκίνηση του σταθμού δεν νοείται, υπό τέτοιες συνθήκες.

Βάσει όλων των παραπάνω:

Πρώτον: Απαιτούμε την εξόφληση τουλάχιστον ενός μισθού από τους οφειλόμενους, μέσα σε μία εβδομάδα από τώρα. Εάν αυτό δεν γίνει έως την Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, θα προχωρήσουμε σε στάσεις εργασίας κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Δεύτερον: Εξουσιοδοτούμε τον εκπρόσωπό μας στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ και την εκπρόσωπό μας στην ΕΠΗΕΑ να εξετάσουν, από κοινού με τους νομικούς συμβούλους των Ενώσεων, τα ενδεδειγμένα ένδικα μέσα για τη διεκδίκηση των δεδουλευμένων μας.

Τρίτον: Ζητάμε να συναντηθεί ο εκπρόσωπός μας με τον πρόεδρο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, ώστε να συζητηθούν όλα τα παραπάνω ζητήματα, αλλά και να ακούσουμε από τα πλέον επίσημα χείλη ποιες ακριβώς είναι οι διαθέσεις του Κόμματος για τον ίδιο τον ρ/σ (επί του παρόντος παρακάμπτουμε ψιθύρους και σενάρια που ακούγονται).