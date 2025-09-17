Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Πάτρας

Από ανακοπή καρδιάς και μάλιστα, κατά τη διάρκεια ενός ρεπορτάζ, πέθανε ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Πάτρας, Γιώργος Παυλάκης.

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του καμεραμάν του ΑΝΤ1 Πάτρας, Γιώργου Παυλάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το flamis.gr, ο Γιώργος Παυλάκης ήταν μαζί με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή και κάλυπταν το ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στην Φωκίδα.

Στο δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδωρίκι και ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα, ο καμεραμάν έκανε νόημα στον δημοσιογράφο ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες.

Ο Γιώργος Παυλάκης συνήλθε, ρωτήθηκε αν έχει σάκχαρο, απάντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες χάρη στις οποίες προσωρινά συνήλθε. Συνέχισαν την πορεία τους μέχρι το Κέντρο Υγείας Λιδωρίκι και ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας.

Με το που πάρκαρε, υπέστη σοβαρό επεισόδιο. Ο γιατρός, με τη βοήθεια όλων, τον μετέφερε στο εσωτερικό του κτιρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται, όμως ήταν αργά.