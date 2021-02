"Η Ικαρία είναι μια Ευτύχης Μπλέτσας στιγμή του Έλληνα πρωθυπουργού, χωρίς τα μπισκοτάκια"

Η εβδομάδα που πέρασε έφερε ένα -ακόμα- lockdown, κι άλλες καταγγελίες παρενόχλησης και αρκετά κυβερνητικά wtf. Η Μίνα Μπιράκου υποδέχεται την ταλαντούχα ηθοποιό και πληροφορικάρια, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, σε ένα ανατρεπτικό podcast που θα συζητηθεί.

ADVERTISING

Τα Highlights

- Ο The Weeknd στο ημίχρονο του Super Bowl ήταν όσα περιμέναμε

-Η Ικαρία, η Ευτύχης Μπλέτσας στιγμή του Πρωθυπουργού, η παραδοχή και η υποστήριξη / μη υποστήριξη

-Το ζήτημα της αστυνομίας στα πανεπιστήμια δεν σηκώνει ακραίες απόψεις, αλλά ψύχραιμη συνδυαστική σκέψη –όπως αυτό το opinion του Γιάννη Τριάντη

-Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Δημήτρη Μοθωναίου για τη σεξουαλική κακοποίησή του από τα 6 του χρόνια στην (αξιοθαύμαστη ως προς τη στάση της στο ελληνικό #metoo) Φαίη Σκορδά είναι κάτι που πρέπει να δεις

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr