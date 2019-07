Η Nova σαρώνει τις υποψηφιότητες των 71ων Βραβείων Emmy

Η Nova συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία, αποσπώντας περισσότερες από 120 υποψηφιότητες στα φετινά 71α Βραβεία Emmy για τις σειρές, τις ταινίες αλλά και τα ντοκιμαντέρ που προβάλλονται αποκλειστικά από τα κανάλια της.

Συγκεκριμένα, η σειρά φαινόμενο «Game ofThrones» , η οποία έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ τηλεθέασης, έσπασε και το ρεκόρ υποψηφιοτήτων των Βραβείων Emmy συγκεντρώνοντας συνολικά 32, ανάμεσα τους στις κατηγορίες: Καλύτερης Δραματικής Σειράς, Σκηνοθεσίας, Ά Ανδρικού Ρόλου (Kit Harington), Α' Γυναικείου Ρόλου (Emilia Clarke), Β' Ανδρικού Ρόλου (Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage & Alfie Allen) και Β' Γυναικείου ρόλου (Lena Headey, Sophie Turner & Maisie Williams & Gwendoline Christie).

Ακολουθεί η μίνι σειρά της HBO, «Chernobyl», η οποία συγκέντρωσε 19 υποψηφιότητες στις κατηγορίες: Καλύτερης Μίνι Σειράς, Σκηνοθεσίας, Α' Ανδρικού Ρόλου (Jaret Harris), Β' Ανδρικού Ρόλου (Stellan Skarsgard) και Β' Γυναικείου Ρόλου (Emily Watson).

Η σειρά «Barry» βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των σειρών με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συγκεντρώνοντας συνολικά 17 στις σημαντικότερες κατηγορίες: Καλύτερης Κωμικής Σειράς, Α' Ανδρικού Ρόλου, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Β' Ανδρικού Ρόλου (Anthony Carrigan, Stephen Root, Henry Winkler) και Β' Γυναικείου Ρόλου (Sarah Goldberg).

Το «Handmaid’s Tale» διεκδικεί συνολικά 11 βραβεία στις κατηγορίες: Σκηνοθεσίας, Σεναρίου και Guest Actor/Actress για τους Bradley Whitford και Cherry Jones.

Το «True Detective» διεκδικεί συνολικά 9 βραβεία συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Ά Ανδρικού Ρόλου για τη συγκλονιστική ερμηνεία του Mahershala Ali.

To «Sharp Objects» είναι υποψήφιο στην κατηγορία Καλύτερης Μίνι σειράς, ανάμεσα στις συνολικά 8 υποψηφιότητες, ενώ η Amy Adams και η Patricia Clarkson διεκδικούν τα βραβεία Ά Γυναικείου και Β΄ Γυναικείου Ρόλου αντίστοιχα.

Η σειρά «Succession» είναι υποψήφια σε 5 σημαντικές κατηγορίες, ανάμεσα τους: Καλύτερης Δραματικής Σειράς, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου.

Άλλη μία μίνι σειρά που διεκδικεί βραβεία είναι το «A Very English Scandal» στις κατηγορίες: Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Α’ Ανδρικού Ρόλου (Hugh Grant) και Β’ Ανδρικού Ρόλου (Ben Whishaw).

Η λίστα των υποψηφιοτήτων καλά κρατεί και για τις τηλεταινίες και τα ντοκιμαντέρ που προβάλλονται από τα κανάλια Novacinema. Η HBO ξεχωρίζει και σε αυτές τις κατηγορίες διεκδικώντας 8 βραβεία για την τηλεταινία «Deadwood», καθώς επίσης και βραβεία για τα παρακάτω ντοκιμαντέρ: «Jane Fonda in Five Acts», «The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley» και «Game of Thrones: the Last Watch».

Τέλος, από ένα βραβείο διεκδικούν οι σειρές «Blindspot», «Castle Rock», «Gotham», το επιτυχημένο show «America’s Got Talent», αλλά και η τελετή απονομής βραβείων «The 76th Annual Golde Globe Awards».

Η 71η τελετή Βραβείων Emmy θα προβληθεί ζωντανά από το FOX Life, την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, στις 03:00 μετά τα μεσάνυχτα και υποτιτλισμένη σε Prime Time προβολή, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου.

Όλες οι παραπάνω σειρές, τηλεταινίες και ντοκιμαντέρ, προβάλλονται αποκλειστικά στη Nova, ενώ διατίθενται και μέσω των υπηρεσιών Nova Go και Nova On Demand.