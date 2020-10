Ένα ιατρικό scare (και μετά ένα ιατρικό wtf), μια γενέθλια απόδραση, ο κορονοϊός στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στα περίπτερα, οι αμερικανικές εκλογές και μια συζήτηση με την Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

"Κλείνουμε και τα περίπτερα στις 12 σαν τα μπαρ, γιατί προφανώς πέφτει πολύς συνωστισμός για να αγοράσουμε φουντούνια και γκοφρέτες"

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.