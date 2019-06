Μια χρονιά κι έναν καιρό: Το β΄μέρος με τα σημαντικότερα ξένα τραγούδια του 1982

Σήμερα, Κυριακή 2 Ιουνίου, 22:00 – 00:00, η εκπομπή “Μια χρονιά κι έναν καιρό” με τον Θανάση Κρεκούκια παρουσιάζει στο ραδιόφωνο News 24/7 στους 88,6 το δεύτερο μέρος με τα καλύτερα ξένα τραγούδια για το 1982. Μην την χάσετε..

Το 1982 ήταν μια πολύ πλούσια μουσική χρονιά στο εξωτερικό. Σημαντικά γεγονότα ήταν η ταινία "The Wall" του Άλαν Πάρκερ με πρωταγωνιστή τον Bob Geldof, το ανέβασμα του μιούζικαλ "Cats" στο Broadway και η κυκλοφορία του άλμπουμ "Thriller" από τον Μάικλ Τζάκσον, που έγινε ο δίσκος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία της μουσικής, ξεπερνώντας τα 66 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Μέσα στη χρονιά είχαμε πολλά και σημαντικά άλμπουμ, με το new wave, την synth-pop και το heavy metal να ξεχωρίζουν. Το "Combat rock" των Clash, η συνεργασία των Queen με τον David Bowie στο "Under pressure", το "Rio"των Duran Duran, το "The number of the beast" των Iron Maiden και το "Avalon" των Roxy Music ήταν μόνο μερικά δείγματα από τους δίσκους που ξεχώρισαν.

Μέσα στο 1982 είχαμε την κυκλοφορία του θρυλικού "The Concert in Central Park" των Simon & Garfunkel, αλλά και τα "The Concerts in China" του Ζαν Μισέλ Ζαρ, του πρώτου δυτικού καλλιτέχνη που έπαιξε στην Κίνα μετά την πολιτιστική επανάσταση του Μάο το 1966. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής "Μια χρονιά κι έναν καιρό", στις 19 Μαΐου, ακούσαμε τα σημαντικότερα άλμπουμ της χρονιάς, με ονόματα όπως οι Toto, Chris de Burgh, Steve Miller Band, Supertramp, The Alan Parsons Project, Asia, Scorpions, Madness, Motörhead, Peter Gabriel, Judas Priest και άλλα.

Στο δεύτερο μέρος, αυτή την Κυριακή (2/6, 22:00 – 00:00), θα ολοκληρώσουμε την ενότητα με τα σημαντικότερα άλμπουμ, θα ακούσουμε τα πιο εμπορικά singles και τα νούμερο 1 τραγούδια σε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία, θα αναφερθούμε στα κυριότερα soundtracks, θα θυμηθούμε τους Thelonious Monk και Carl Orff που πέθαναν μέσα στο 1982 και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με τα βραβεία Grammy της χρονιάς.