Μια χρονιά κι έναν καιρό: Τα πιο σημαντικά ξένα τραγούδια για το 1981

Το 1981 σημαδεύτηκε από τον "παραμυθένιο" γάμο του πρίγκηπα Κάρολου με την Νταϊάνα Σπένσερ, μια τελετή που παρακολούθησαν τηλεοπτικά περισσότερα από 700 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Είχαμε τη μεγάλη απεργία πείνας στις ιρλανδικές φυλακές, με τον Μπόμπι Σαντς και εννέα ακόμα αγωνιστές του ΙΡΑ, να πεθαίνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν μέχρι τέλους, απέναντι στην αδιαλλαξία της Μάργκαρετ Θάτσερ. Είδαμε on camera δυο δολοφονικές απόπειρες εναντίον του Ρόναλντ Ρίγκαν και του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β', καθώς και τη δολοφονία του Αιγύπτιου προέδρου, Ανουάρ Σαντάτ, στη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης στο Κάιρο. Αλλά είχαμε και την πρεμιέρα του MTV με πρώτο βίντεο-κλιπ το απόλυτα ταιριαστό στη φιλοσοφία του καναλιού, "Video killed the radio star" των Buggles.

Μουσικά ήταν μια ενδιαφέρουσα χρονιά, με το synthpop, το new wave και το post punk να κυριαρχούν και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού. Αυτή την Κυριακή, στο δεύτερο μέρος του 1981 (30/6, 22:00-00:00), θα ασχοληθούμε με τα νούμερο ένα σε ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία και τα σημαντικότερα 45άρια του 1981, όπου θα "παρελάσουν" ανάμεσα σε άλλους, η Kim Carnes, οι Soft Cell, οι Stars on 45, ο Phil Collins, ο John Lennon, ο Falco, οι Trio, οι Bananarama, οι Men at Work, οι Talking Heads, οι Specials, οι REO Speedwagon, οι Roxy Music, οι Foreigner, οι Dire Straits, οι Buggles, ο Grover Washington Jr, η Shenna Easton, η Diana Ross, ο Lionel Richie και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.

την εκπομπή "Μια χρονιά και έναν καιρό" με τον Θανάσση Κρεκούκια.