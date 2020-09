"Nα μην αναθέσουν την επιλογή εμβολίου σε όποιον έφτιαξε τις μάσκες για τα σχολεία"

H Μίνα Μπιράκου μετά το πρώτο τεστ Covid-19 της ζωής της, επιστρέφει στο μικρόφωνο, σε αναμονή του πρώτου της κυκλώνα, και μιλάει για την μπατονέτα που άγγιξε όσο κανείς το μυαλό της και για την ελπίδα "να μην αναθέσουν σε αυτόν που ανέλαβε τις δωρεάν μάσκες στα σχολεία να διαλέξει ποιο εμβόλιο θα φέρουμε στην Ελλάδα, γιατί εγώ τρίτο χέρι δεν το χρειάζομαι, η γιόγκα γίνεται με δύο, το τρίτο δεν θα ξέρω τι να το κάνω."

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.