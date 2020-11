Η εβδομάδα που πέρασε ήταν κυριολεκτικά σαν έξι μήνες. Είχε σεισμό με τραγωδία αλλά και ελπίδα, είχε θάνατο ενός icon, είχε αμερικανικές εκλογές (ακόμα έχει) και το Lockdown νούμερο 2. Και 3000 κρούσματα. Και ερωτώ: χαρτί υγείας πήρατε;

Οι αμερικανικές εκλογές έγιναν την Τρίτη, 3/11. Σήμερα, Παρασκευή, 6/11 ακόμα δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα. Έχει όμως βγει ο Trump να αυτοανακηρυχτεί νικητής, να κλαφτεί που του χάλασαν το πάρτι θριάμβου, να απειλεί με προσφυγές στα δικαστήρια και να προσβάλλει τη δημοκρατική διαδικασία μιας μεγάλης χώρας. Και η πνευματική του γκουρού έχει βγει να προσεύχεται ραπάροντας καλύτερα κι από τον Eminem. Joe Biden, βάστα γερά. Και πάμε μωρή Arizona.

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.