"Ο Έλληνας νομίζει ότι με τον εθνικό ύμνο στο Facebook, κάνει κρέας τη μούρη του Ερντογάν"

H Μίνα Μπιράκου για όσα και όσους της έκαναν καλή ή κακή εντύπωση την εβδομάδα που πέρασε, προτείνει ό,τι της άρεσε και την έκανε να περάσει καλά, σχολιάζει την επικαιρότητα, ασχολείται με τις ανθρώπινες σχέσεις και ιστορίες, παίρνει θέση σε ζητήματα που σηκώνουν συζήτηση και αφηγείται προσωπικά περιστατικά. Με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.

-"Ο Έλληνας νομίζει ότι αν αναρτήσει στο Facebook τον εθνικό ύμνο, κάνει κρέας τη μούρη του Ερντογάν και του κάθε Ερντογάν": Φωτιές τωρινές, φωτιές παλιότερες (και ανατριχιαστικές αποκαλύψεις), ελληνοτουρκικό και μπέρδεμα ελευθερίας λόγου με την πολιτική ορθότητα που κατέληξε σε εξώδικα (όχι, δεν μήνυσαν οι βιγκανίστριες, λεσβίες, σατανίστριες, ο άλλος μήνυσε).

-Τα νωρίτερα του κανονικού μελτέμια, θα μπορούσαν να σημαίνουν έναν ηρεμότερο Αύγουστο (φέτος όμως, βάσει του πως εξελίσσεται το σύμπαν, θα μπορούσαν και να σημαίνουν τυφώνες και μουσώνες).

-Η θρησκεία Καίτη Γαρμπή τάπωσε την Dua Lipa, είναι η βασίλισσα του Twitter και το account που πρέπει να ακολουθήσεις.

Ο Kanye West είναι δυστυχώς εν μέσω ενός επεισοδίου μανίας, εξαιτίας της διπολικής του διαταραχής και η οικογένειά του ζητάει την προστασία του.