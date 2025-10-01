Ο Οδυσσέας Ιωάννου έρχεται στο NEWS 24/7 με νέο podcast και προσωπική αρθρογραφία

Ο Οδυσσέας Ιωάννου έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική δισκογραφία με περισσότερους από 250 στίχους τραγουδιών, βιβλία και θεατρικά έργα.

Το NEWS 24/7 υποδέχεται τον στιχουργό, συγγραφέα και αρθρογράφο Οδυσσέα Ιωάννου. Η σύγχρονη ματιά του δημιουργού βρίσκει στέγη στην 24MEDIA. Με εβδομαδιαία κείμενα γνώμης αλλά και ένα νέο project, το “Podcast του Οδυσσέα Ιωάννου”, στο οποίο θα αφηγείται ιστορίες για αισθήματα, όνειρα, πολιτική και καθημερινότητα.

Ο Οδυσσέας Ιωάννου έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική δισκογραφία με στίχους για περισσότερα από 250 τραγούδια, βιβλία και θεατρικά έργα. Έχει πλούσια δημοσιογραφική και ραδιοφωνική πορεία στον “902 Αριστερά στα FM”, τον “Μελωδία 99,2” στον οποίο ήταν διευθυντής επί μία δεκαετία και στον ΑΘΗΝΑ 9.84”.

Αρθρογραφεί πάνω από 40 χρόνια σε εφημερίδες, περιοδικά και sites, έχοντας χτίσει το δικό του κοινό με την επιδραστική του γραφή για τα κοινωνικά και πολιτικά θέματα της χώρας.