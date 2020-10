Μια εβδομάδα που μας έφερε τη συνέχεια της σημαντικότερης δικαστικής απόφασης της δεκαετίας, έβαλε και πάλι στο επίκεντρο το νέο σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα, τη Μάγδα Φύσσα.

"Οι γυναίκες από το Πέραμα δεν πάνε κομμωτήριο. Βάζουν Ναζί στη φυλακή". Αυτή είναι η αλήθεια απέναντι σε όσους μίλησαν για τις λαϊκές γειτονιές και τον κόσμο που βγάζουν. "Την είδατε στη δίκη αχτένιστη;". Την είδαμε να κυνηγάει φασίστες και αυτή είναι όλη η ουσία. "Η δίκη της ΧΑ κράτησε 7 χρόνια. Δεν γίνεται να μείνουν μέσα λιγότερο από αυτό. Είναι κάπου και συμπαντική ισορροπία".

Η Μίνα Μπιράκου, με καλεσμένους ή μόνη της, κάθε εβδομάδα ανοίγει μικρόφωνο με το Been There, Done That.