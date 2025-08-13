Οι φωτιές στην Ελλάδα έφτασαν στα διεθνή ΜΜΕ – Εικόνες καταστροφής

Διεθνή μέσα ενημέρωσης καταγράφουν με λεπτομέρειες τον πύρινο εφιάλτη που πλήττει την Ελλάδα, μεταφέροντας εικόνες καταστροφής.

Στο επίκεντρο του διεθνούς ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι πυρκαγιές που μαίνονται στην Ελλάδα, δημιουργώντας ανυπολόγιστες καταστροφές και την απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων από τα σπίτια τους.

Ξένα μέσα καταγράφουν τις εκτεταμένες καταστροφές, τις μαζικές εκκενώσεις και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες πυροσβεστών και κατοίκων για να περιορίσουν τις φλόγες.

Οι εικόνες από καμένα σπίτια, οχήματα και δάση κάνουν τον γύρο του κόσμου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα δίνει μάχη σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα, με περιορισμένα μέσα και σε συνθήκες ισχυρών ανέμων.

Το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg, περιγράφει την κρισιμότητα της κατάστασης, σημειώνοντας ότι σκάφη του Λιμενικού αναγκάστηκαν να απομακρύνουν τουρίστες και κατοίκους από παραλίες που περικυκλώθηκαν από τις φλόγες. Αναφέρει πως στη Χίο, φωτιά στο Βολισσό οδήγησε σε εκκένωση δύο παραλιών, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν τον έλεγχο των μετώπων. Στην Κάτω Αχαΐα, χιλιάδες εγκατέλειψαν την πόλη, ενώ 550 αυτοκίνητα κάηκαν στις εγκαταστάσεις του Τελωνείου Πατρών.

Εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν και στον Άγιο Κωνσταντίνο, περίπου 48 χλμ. δυτικά της Αθήνας.

Bloomberg

Ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός France24 μεταφέρει εικόνες από την μάχη με τις φλόγες έξω από την Πάτρα, όπου πυροσβέστες προσπαθούν να προστατεύσουν σπίτια, αγροτοδασικές εκτάσεις και καλλιέργειες καθώς οι φωτιές κατακαίουν πευκοδάση και ελαιώνες.

«Τεράστιες στήλες φωτιάς υψώνονται πίσω από πολυκατοικίες στα προάστια της πόλης, ενώ δεκάδες οχήματα καταστρέφονται σε τελωνείο. Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης προειδοποιεί για ακόμη μία “πολύ δύσκολη μέρα” με εξαιρετικά υψηλό δείκτη επικινδυνότητας», αναφέρει το γαλλικό μέσο ενημέρωσης.

Το ρεπορτάζ περιγράφει πολίτες να προσπαθούν με κλαδιά ή κουβάδες να σβήσουν τις φλόγες, ενώ εναέρια μέσα επιχειρούν σε διαφορετικές εστίες.

Στη Χίο, εξαντλημένοι πυροσβέστες κοιμούνται στην άκρη του δρόμου μετά από ολονύκτια επιχείρηση. Το δίκτυο αναφέρει ότι τα ελληνικά μέσα είναι ήδη στα όριά τους, ενώ η χώρα στέλνει βοήθεια στην Αλβανία, όπου καταγράφηκαν εκρήξεις από θαμμένα πολεμικά πυρομαχικά κοντά στα σύνορα, και δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν.

FRANCE24

Το διεθνές πρακτορείο Reuters, επικεντρώνεται στην ταχύτητα εξάπλωσης των πυρκαγιών, οι οποίες, με τη βοήθεια θυελλωδών ανέμων, ανάγκασαν σε εκκένωση χωριών και ενός ξενοδοχείου στα νησιά Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, καθώς και τεσσάρων ακόμη περιοχών στην ηπειρωτική χώρα.

«Στην Αχαΐα, φωτιά κοντά σε βιομηχανική ζώνη οδήγησε στην απομάκρυνση κατοίκων από πέντε χωριά, ενώ 85 πυροσβέστες και 10 εναέρια μέσα επιχειρούσαν να αποτρέψουν την εξάπλωση προς κατοικημένες περιοχές κοντά στη Βόνιτσα», αναφέρει.

Το βρετανικό δίκτυο BBC, δίνει μια συνολική εικόνα, υπογραμμίζοντας ότι μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν περισσότερες από 152 νέες φωτιές στην Ελλάδα, με χιλιάδες ανθρώπους να απομακρύνονται από τα σπίτια και τους χώρους διακοπών τους.

«Στη Ζάκυνθο, τρία μεγάλα μέτωπα συνολικού μήκους άνω των 15 χλμ. παραμένουν εκτός ελέγχου, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια, τουριστικές εγκαταστάσεις και καλλιέργειες. Στη Χίο, διασωστικά σκάφη απομάκρυναν λουόμενους που εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες σε παραλίες», σημειώνει.

BBC

Το BBC αναφέρει ότι οι φωτιές στην Ελλάδα εντάσσονται σε ένα εκτεταμένο κύμα πυρκαγιών που πλήττει την Ισπανία, την Αλβανία, την Τουρκία και άλλες χώρες, με δεκάδες θανάτους, θερμοκρασίες άνω των 40°C και επιστημονικές προειδοποιήσεις ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τα καλοκαίρια της Μεσογείου πιο ξηρά και επικίνδυνα. Περιγράφει επίσης διεθνείς επιχειρήσεις αλληλοβοήθειας, ενώ μεταφέρει την προειδοποίηση του εκπροσώπου της Πυροσβεστικής για τις επόμενες κρίσιμες ημέρες.