Τηλεθέαση: Η σειρά που έκανε πρεμιέρα και κέρδισε την πρωτιά

Η νέα σειρά του Star που έκανε πρεμιέρα και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση στα νούμερα της τηλεθέασης. Αναλυτικά τα νούμερα στο δυναμικό και το γενικό κοινό.

Πρεμιέρα έκανε χθες, Κυριακή (28/9) στην Prime Time η νέα σειρά του Star, που σημειώσε υψηλά νούμερα τηλεθέασης και κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού.

Τα Φαντάσματα, λοιπόν, σημείωσαν μέσο όρο 18,4% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η σειρά του Star είχε μέσο όρο 15,3%.

Στη δεύτερη θέση σκαρφάλωσε το The Voice σημείωσε 13,4% στο δυναμικό κοινό και 21,1% στο γενικό σύνολο.

Αναλυτικά η τηλεθέαση της Prime Time:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Τα Φαντάσματα Ε1: 18.4%

The Voice of Greece: 13.4%

Grande League: 3.6%

Αθλητική Κυριακή: 3.5%

Επτά: 1%

Βράδυ Κυριακής: 0.9%

ΓΕΝΙΚΟ