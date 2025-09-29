Τηλεθέαση: Η σειρά που έκανε πρεμιέρα και κέρδισε την πρωτιά

Τηλεθέαση: Η σειρά που έκανε πρεμιέρα και κέρδισε την πρωτιάΔιαβάζεται σε 1'
Η νέα σειρά του Star που έκανε πρεμιέρα και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση στα νούμερα της τηλεθέασης. Αναλυτικά τα νούμερα στο δυναμικό και το γενικό κοινό.
Πρεμιέρα έκανε χθες, Κυριακή (28/9) στην Prime Time η νέα σειρά του Star, που σημειώσε υψηλά νούμερα τηλεθέασης και κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού.
Τα Φαντάσματα, λοιπόν, σημείωσαν μέσο όρο 18,4% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η σειρά του Star είχε μέσο όρο 15,3%.
Στη δεύτερη θέση σκαρφάλωσε το The Voice σημείωσε 13,4% στο δυναμικό κοινό και 21,1% στο γενικό σύνολο.
Αναλυτικά η τηλεθέαση της Prime Time:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
- Τα Φαντάσματα Ε1: 18.4%
- The Voice of Greece: 13.4%
- Grande League: 3.6%
- Αθλητική Κυριακή: 3.5%
- Επτά: 1%
- Βράδυ Κυριακής: 0.9%
ΓΕΝΙΚΟ
- Τα Φαντάσματα Ε1: 15.3%
- The Voice of Greece: 21.1%
- Grande League: 3.8%
- Αθλητική Κυριακή:5.4%
- Επτά: 1.2%
- Βράδυ Κυριακής:1%