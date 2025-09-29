Media Τηλεθέαση

Τηλεθέαση: Η σειρά που έκανε πρεμιέρα και κέρδισε την πρωτιά

Τηλεθέαση: Η σειρά που έκανε πρεμιέρα και κέρδισε την πρωτιά
Η νέα σειρά του Star που έκανε πρεμιέρα και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση στα νούμερα της τηλεθέασης. Αναλυτικά τα νούμερα στο δυναμικό και το γενικό κοινό.

Πρεμιέρα έκανε χθες, Κυριακή (28/9) στην Prime Time η νέα σειρά του Star, που σημειώσε υψηλά νούμερα τηλεθέασης και κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού.

Τα Φαντάσματα, λοιπόν, σημείωσαν μέσο όρο 18,4% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά το γενικό σύνολο, η σειρά του Star είχε μέσο όρο 15,3%.

Στη δεύτερη θέση σκαρφάλωσε το The Voice σημείωσε 13,4% στο δυναμικό κοινό και 21,1% στο γενικό σύνολο.

Αναλυτικά η τηλεθέαση της Prime Time:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ

  • Τα Φαντάσματα Ε1: 18.4%
  • The Voice of Greece: 13.4%
  • Grande League: 3.6%
  • Αθλητική Κυριακή: 3.5%
  • Επτά: 1%
  • Βράδυ Κυριακής: 0.9%

ΓΕΝΙΚΟ

  • Τα Φαντάσματα Ε1: 15.3%
  • The Voice of Greece: 21.1%
  • Grande League: 3.8%
  • Αθλητική Κυριακή:5.4%
  • Επτά: 1.2%
  • Βράδυ Κυριακής:1%

