Τηλεθέαση: Το Κόκκινο Ποτάμι "καταπόντισε" τα The Voice και The Final Four

Η νέα δραματική σειρά εποχής του Open Tv, "Το Κόκκινο Ποτάμι", συνεχίζει δυναμικά την πολύ καλή πορεία της, καθηλώνοντας τους τηλεθεατές.

Αν και βρίσκεται ακόμη στην αρχή, αφού το βράδυ της Κυριακής προβλήθηκε το τρίτο και τέταρτο επεισόδιο, έχει καταφέρει να αγαπηθεί από το κοινό.

Την ίδια ώρα, στον ΣΚΑΙ και στον ΑΝΤ1 προβάλλονται τα μουσικά talent shows "The Voice" και "The Final Four" αντίστοιχα, τα οποία "χάνουν" έδαφος.

Όπως φαίνεται από τα νούμερα τηλεθέασης, πρώτο πρόγραμμα στην προτίμηση των τηλεθεατών είναι το "Κόκκινο Ποτάμι" με μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα άλλα δύο.

Όσον αφορά στα μουσικά talent shows που προβάλλονται το βράδυ της Κυριακής, το "The Voice" είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ το "The Final Four" πολύ πιο χαμηλά.

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης:

Γενικό

TO KOKKINO POTAMI 32,4%

THE VOICE 25%

THE FINAL FOUR 10,6%

Δυναμικό

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ 34,2%

THE VOICE 22,2%

THE FINAL FOUR 11,1%